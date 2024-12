https://electronicintifada.net/content/how-research-mit-abets-israels-genocide-gaza/50250



Wie die Forschung am MIT Israels Völkermord in Gaza begünstigt

MIT-Koalition für Palästina Die elektronische Intifada

27. Dezember 2024

Studierende hinterfragen die aktive Rolle des Massachusetts Institute of Technology (MIT)

MIT bei der Entwicklung von Technologien, die Israels Tötungsmaschinerie in Gaza vorantreiben.

Vincent Ricci SOPA Images/SIPA USA

Jeden Tag schwirren in Gaza Killerdrohnen über den Köpfen der Menschen.

Seit Oktober 2023 ist der Gazastreifen ein Übungsplatz für KI-gestützte Drohnenkriegstechnologie.

Diese Drohnen werden vom israelischen Militär eingesetzt und begehen täglich abscheuliche Kriegsverbrechen, darunter die gezielte Hinrichtung von Kindern, die nach Bombenangriffen in Gaza verletzt liegen.

Die Entwicklung solcher Technologien wirft eine kritische Frage auf: Wer sind die Wissenschaftler, die diese Kriegsverbrechen durch ihre Forschung ermöglichen?

Israels Vertrauen in die Spitzenforschung für die militärische Vorherrschaft und den Völkermord in Gaza ist schlimm genug. Noch schlimmer ist, dass eine weltweit renommierte akademische Einrichtung wie das Massachusetts Institute of Technology (MIT) – ein selbsternannter Verfechter der „geteilten Menschlichkeit“ und einer „besseren Welt“, Werte, die die Universität durch ihre orwellsche Doppeldeutigkeit negiert – aktiv an der Unterstützung der Ziele des israelischen Militärs mitwirkt.

Das MIT hat seine Forschungsbeziehungen zu Russland wegen der Invasion in der Ukraine und zu Saudi-Arabien nach der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi gekündigt und sogar seine Forschungsbeziehungen zu China auf den Prüfstand gestellt. Sie hat ein Verfahren zur Überprüfung von Projekten mit erhöhtem Risiko eingeführt, um bestimmte internationale Kooperationen auf der Grundlage von politischen, bürgerlichen und Menschenrechtsverletzungen zu bewerten.

Israel bleibt eine eklatante und gewalttätige Ausnahme von dieser Politik.

Und die Studenten haben dies zur Kenntnis genommen. Im April 2024 sprach The Electronic Intifada mit einem Studenten des MIT, der die Beziehungen zwischen der Universität und US-Waffenherstellern erläuterte, die Israel mit High-Tech-Waffen beliefern, und wie Studenten sich organisieren, um diese Verbindungen zu bekämpfen.

Das MIT hat auf den Aktivismus gegen diese Komplizenschaft mit harter Repression reagiert, zuletzt mit dem faktischen Ausschluss eines Studenten wegen seiner politischen Äußerungen sowie mit der Zensur und der Einbehaltung des Gehalts eines fest angestellten Professors wegen seines Engagements.

Diese verschärften Strafen folgen auf zahlreiche beispiellose Sanktionen gegen Protestierende, die gegen den Völkermord protestieren. Diese Sanktionen verletzten ein ordnungsgemäßes Verfahren, einschließlich der weit verbreiteten Anwendung von vorübergehenden Suspendierungen, die im Frühjahr zu Räumungen führten.

In diesem Herbst wurden nach einer Umstrukturierung der Regeln und der Schaffung eines neuen, gestrafften Verfahrens zur Disziplinierung von speziell auf Palästina ausgerichteten Protesten – das stark vom Standardverfahren abweicht – Studenten am MIT für alltägliche Aktionen diszipliniert.

Zu diesen neu eingeschränkten Aktionen gehören Flugblätter, Plakate für studentische Aktivistenorganisationen und das Anbringen von Anti-Völkermord-Botschaften mit Kreide auf Tafeln und öffentlichen Gehwegen.

Trotz dieser Repressionen hat die MIT Coalition for Palestine kürzlich einen umfassenden Bericht veröffentlicht, der die wissenschaftlichen Verbindungen des MIT zur zionistischen Besatzung und zum Völkermord in Gaza aufzeigt.

Eine Kurzfassung dieses Berichts wird auf der 58. Sitzung des UN-Menschenrechtsrats im Frühjahr vorgestellt werden, um die entscheidende Rolle privater und industrieller Einrichtungen bei der israelischen Besetzung Palästinas aufzudecken.

Das israelische Militär ist die einzige ausländische Armee, die die Forschung des MIT finanziert

Laut dem MIT-internen „Report of Sponsored Research Activity“ (auch als „ Brown Book“ bekannt) ist das israelische Militär die einzige ausländische Armee, die Forschung an der Universität sponsert.

Zehn MIT-Professoren haben seit 2015 direkte Forschungsförderungen vom israelischen Verteidigungsministerium erhalten, sechs von ihnen aktiv bis 2023.

Drei Förderungen wurden nach Oktober 2023 verlängert und sind derzeit noch aktiv. Laut öffentlich zugänglichen Prüfberichten hat Professor Eytan Modiano seit 2022 über 130.000 Dollar an israelischen Militärgeldern für ein Projekt mit dem Titel „Autonomous Robotic Swarms“ ausgegeben: Distributed Coordination and Perception“.

Modianos Beitrag ermöglicht es Drohnenschwärmen, modifizierte, lokale WiFi-Netzwerke zu nutzen, um bewegliche Ziele wie Autos zu verfolgen .

Seit 2020 hat Professor Christopher Voigt über 900.000 US-Dollar an israelischen Militärgeldern für zwei Projekte ausgegeben. In einer vom israelischen Militär finanzierten Veröffentlichung behauptet Voigt, „Sentinel-Bakterien“ entwickelt zu haben, die DNA-Proben sammeln und analysieren können und so die digitale Rekonstruktion menschlicher Gesichter für die Überwachung ermöglichen.

Seit 2021 hat Daniela Rus, Direktorin des MIT-Labors für Informatik und künstliche Intelligenz, fast 300.000 Dollar an israelischen Militärgeldern für ein Projekt ausgegeben, das „Tracking-and-Pursuit“-Algorithmen für stromsparende Drohnen entwickelt.

Rus‘ Forschungen betonen häufig die Nützlichkeit dieser Algorithmen für die Echtzeitverfolgung und -beobachtung in der realen Welt, entweder unter menschlicher Leitung oder autonom.

Diese Projekte lassen sich leicht für einen Völkermord auf der Grundlage ihrer selbst eingestandenen Anwendungsfälle instrumentalisieren. Darüber hinaus haben Sponsoren wie das israelische Militär das Recht, „die Richtung und die Ziele“ der MIT-Forschung zu bestimmen und „die Forschungsergebnisse und -leistungen zu nutzen“.

Maßnahmen ergreifen

Trotz der Unterdrückung durch die Verwaltung werden die Studenten des MIT aktiv.

Im Oktober protestierten MIT-Studenten gegen Rus‘ Verträge mit Israel, indem sie einen Brief an ihr Labor übergaben und sie aufforderten, ihre mitschuldigen Verträge zu kündigen. Diese Aktionen spiegeln die Forderungen des MIT Scientists Against Genocide Encampment wider und repräsentieren die Mehrheitsmeinung der Undergraduate Association, des Graduate Student Council und der Graduate Student Union des MIT.

Aktivisten am MIT veröffentlichten einen Artikel in der Schulzeitung The Tech über Rus‘ Mitschuld am Völkermord.

Daraufhin setzte Rus die Redaktion von The Tech unter Druck, den Artikel zurückzuziehen, und behauptete, dass ihre Beiträge für das israelische Militär „nicht für den Einsatz in [militärischen] Drohnen geeignet“ seien. Ihre veröffentlichten Beiträge befassen sich jedoch ausdrücklich mit militärischen Anwendungsfällen, darunter Überwachung, Verfolgung von Straftätern sowie militärische und maritime Operationen.

Sie unterrichtet regelmäßig militärische Führungskräfte im Pentagon und hat auf Verteidigungskonferenzen über die Relevanz ihrer Beiträge für die militärische Zielidentifizierung gesprochen.

Ihr Mitarbeiter Dan Feldman von der Universität Haifa hat ihre Algorithmusforschung beim israelischen Militärtechnologieunternehmen Elbit Systems vorgestellt, das 85 Prozent der israelischen Drohnen liefert.

Rus hat auch Arbeiten mit KI-Ingenieuren veröffentlicht, die direkt für Elbit arbeiten.

Doch anstatt den Geltungsbereich der Richtlinien für erhöhte Risiken auszuweiten und die mögliche Rolle des MIT bei der Entwicklung von Technologien zur Förderung der israelischen Tötungsmaschinerie in Gaza zu untersuchen – was der von der Fakultät empfohlene Standard für externe Engagements ist -, hat sich das MIT dafür entschieden, seinen Zorn auf die Studenten zu richten, die diese Komplizenschaft ins Rampenlicht rücken, und sie zu beschuldigen, gegen die MIT-Regeln für studentisches Verhalten zu verstoßen.

Die Charakterisierung der Proteste durch das MIT als studentisches Fehlverhalten bei gleichzeitiger Weigerung, die eigene systematische Missachtung der institutionellen Ethik anzuerkennen, ist ein weiteres Beispiel für eine Anschuldigung im Spiegel, eine gängige Taktik bei Völkermorden in der Geschichte.

Das harte Durchgreifen gegen Palästina-Solidaritätsaktivismus war drakonisch, insbesondere gegen farbige Studenten. Die MIT-Koalition für Palästina, die sich hauptsächlich aus Studentenorganisationen zusammensetzt, die einer Minderheit angehören, teilt diese Bedenken weitgehend.

Akademische Unterdrückung

Die Repression am MIT erstreckt sich auch auf akademische Äußerungen.

Am 1. November 2024 wurde der Student Prahlad Iyengar vom Campus verbannt, und die fünfte Ausgabe des von Studenten herausgegebenen Zines Written Revolution wurde von der MIT-Polizei verboten.

Die Verwaltung zensierte Iyengars Aufsatz „On Pacifism“(Über den Pazifismus), weil er ein Plakat der Volksfront für die Befreiung Palästinas enthielt und sich kritisch mit der Rolle des Pazifismus in Befreiungsbewegungen auseinandersetzte. Die Verwaltung bezeichnete den Artikel als „Befürwortung“ und „Billigung“ des Terrorismus.

Iyengars Fall ist einer von Dutzenden von Verfahren gegen Studenten wegen ihres pro-palästinensischen Engagements.

Das MIT hat auch direkt in die akademische Freiheit von Professor Michel DeGraff eingegriffen, einem Experten für dekoloniale Linguistik, dessen vorgeschlagener Spezialkurs über Sprache und Linguistik für Dekolonisierung und Befreiung von seiner Fakultät zensiert wurde.

DeGraffs ständiges Eintreten für seinen Kurs – und für die palästinensische Befreiung – führte zu administrativen Sanktionen, einschließlich einer verweigerten Gehaltserhöhung und der Entfernung aus seinem Fachbereich auf unbestimmte Zeit, wodurch er als „Lehrkörper auf freiem Fuß“ eingestuft wurde.

Indem es pro-palästinensischen Aktivismus unterdrückt, beugt das MIT die Moral zugunsten des finanziellen Gewinns und leistet Beihilfe zum Völkermord an den Palästinensern, während es sich der Rechenschaftspflicht entzieht. Die Komplizenschaft des MIT bei Kriegsverbrechen hat die Illusion zerstört, das MIT sei ein Leuchtturm der Spitzenforschung „zum Wohle der Menschheit“.

Die Realität ist unübersehbar: Das MIT beutet seine eigenen Studenten und Arbeiter aus, um die Maschinerie der industrialisierten Gewalt zu bauen.

Als Präzedenzfall für die Zusammenarbeit mit einer Besatzungsmacht rechtfertigt das MIT eine beispielhafte Reaktion: Private Institutionen, einschließlich akademischer Einrichtungen, müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Das MIT muss seine Verbindungen zum israelischen Militär kappen und seine immense Macht auf den Wiederaufbau des Gazastreifens und die Beendigung der Unterdrückung durch den amerikanischen militärisch-industriellen Komplex ausrichten.

Die Zeit zum Handeln ist jetzt gekommen. Wir alle sind es dem palästinensischen Volk und allen anderen Elenden der Erde von Haiti über den Sudan bis Kaschmir schuldig, die Wahrheit zu verbreiten und uns gegen die Perversion der Grundwerte der Akademia und der Wissenschaft zu wehren.

Die MIT Coalition for Palestine (MIT-Koalition für Palästina) wurde im Oktober 2023 als Reaktion auf die Eskalation des Völkermords an den Palästinensern durch die Besatzungstruppen seit 1948 gegründet. Heute umfasst die Koalition 20 Studenten-, Mitarbeiter- und Fakultätsgruppen, die sich für die kollektive Befreiung Palästinas und aller weltweit unterdrückten Menschen einsetzen.

Übersetzt mit Deepl.com

