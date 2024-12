https://www.palestinechronicle.com/hamas-leaves-cairo-israeli-sources-claim-progress-on-minor-agreement/



Hamas verlässt Kairo – Israelische Quellen sprechen von Fortschritten bei kleinerem Abkommen

9. Dezember 2024

Mitglied des Politbüros der Hamas, Khalil al-Hayya. (Foto: Mohamed Asad, über MEMO)

Von Mitarbeitern der Palestina Chronicle

Die Hamas hat einen vollständigen Rückzug Israels aus dem Gazastreifen und eine vollständige Einstellung der Feindseligkeiten als Bedingungen für ein Abkommen gefordert.

Eine Delegation der palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas unter der Leitung von Khalil al-Hayya verließ Kairo am Sonntagabend nach einem Treffen mit dem ägyptischen Geheimdienstchef, Generalmajor Hassan Rashad.

Im Mittelpunkt der Gespräche standen die Bemühungen um einen Waffenstillstand im Gazastreifen. Unterdessen behaupteten israelische politische Quellen, Tel Aviv und die Hamas stünden kurz vor einer Einigung über ein „begrenztes“ Abkommen.

In einer Erklärung auf der Plattform Telegram gab die Hamas bekannt, dass ihre Führungsdelegation unter der Leitung von Khalil al-Hayya in Kairo ein Treffen mit ägyptischen Geheimdienstmitarbeitern abgeschlossen habe.

„Eine Delegation der Führung der Hamas-Bewegung unter der Leitung von Dr. Khalil al-Hayya hat die ägyptische Hauptstadt Kairo verlassen, nachdem sie am Sonntag ein Treffen mit dem Minister für den allgemeinen Geheimdienst abgehalten hatte“, heißt es in der Erklärung, und weiter: “Während des Treffens wurden die Bemühungen um einen Waffenstillstand im Gazastreifen und das Komitee zur Unterstützung der Gemeinschaft im Gazastreifen erörtert.“

„Die Delegation betonte ihr Engagement für den Erfolg dieser Bemühungen und für die Beendigung der Aggression gegen unser Volk“, heißt es in der Erklärung weiter.

Die israelische Zeitung Yedioth Ahronoth berichtete, dass die ägyptische Delegation einen Beitrag zur Versöhnung zwischen Hamas und Fatah leisten und gleichzeitig ein mögliches Abkommen über den Austausch von Gefangenen fördern wolle.

Dem Bericht zufolge zeigte sich die Hamas bereit, ein stufenweises Abkommen in Erwägung zu ziehen, ähnlich den Waffenstillstandsbedingungen, die zuvor mit der Hisbollah im Libanon ausgehandelt wurden.

Israelische Quellen, die von der israelischen Rundfunkbehörde zitiert wurden, behaupteten, es könnte bald zu einer „kleinen“ Vereinbarung kommen.

Diese Vereinbarung könnte einen zweimonatigen Waffenstillstand, den Austausch von Gefangenen, die als humanitäre Fälle eingestuft werden – darunter Frauen, ältere Menschen, Verwundete und Kranke – und einen teilweisen Rückzug des israelischen Militärs aus dem Gazastreifen beinhalten.

Die Hamas sowie die vermittelnden Länder Ägypten und Katar haben sich zu diesen Forderungen nicht geäußert.

Am Sonntag deutete der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu laut israelischen Medien an, dass die Entwicklungen in Syrien, einschließlich des Sturzes des Regimes von Bashar al-Assad, Fortschritte bei einem Abkommen über den Gefangenenaustausch im Gazastreifen erleichtern könnten.

Am selben Tag deutete der israelische Außenminister Gideon Sa’ar während einer von Israel Hayom veranstalteten Konferenz Fortschritte bei den Gesprächen mit der Hamas an. Auch Staatspräsident Isaac Herzog bestätigte, dass die Verhandlungen über die Freilassung der im Gazastreifen festgehaltenen Gefangenen fortgesetzt werden.

Die Gespräche über den Gefangenenaustausch sind auf Hindernisse gestoßen, darunter Netanjahus Beharren auf der Kontrolle wichtiger Grenzgebiete wie dem Philadelphi-Korridor und dem Grenzübergang Rafah.

Die Hamas hat einen vollständigen Rückzug Israels aus dem Gazastreifen und eine vollständige Einstellung der Feindseligkeiten als Bedingung für ein Abkommen gefordert.

Nach israelischen Schätzungen werden im Gazastreifen noch etwa 100 Personen festgehalten.

Anhaltender Völkermord

Unter Missachtung einer Resolution des UN-Sicherheitsrats, in der ein sofortiger Waffenstillstand gefordert wird, sieht sich Israel inmitten seiner anhaltenden brutalen Offensive auf den Gazastreifen internationaler Verurteilung ausgesetzt.

Israel, das derzeit wegen Völkermordes an den Palästinensern vor dem Internationalen Gerichtshof angeklagt ist, führt seit dem 7. Oktober einen verheerenden Krieg gegen Gaza.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden bei dem seit dem 7. Oktober 2023 andauernden israelischen Völkermord in Gaza 44.708 Palästinenser getötet und 106.050 verwundet.

Darüber hinaus werden mindestens 11.000 Menschen vermisst, die vermutlich unter den Trümmern ihrer Häuser im gesamten Gazastreifen gestorben sind.

Nach israelischen Angaben wurden bei der Al-Aqsa-Flutungsoperation am 7. Oktober 1.200 Soldaten und Zivilisten getötet. Israelische Medien veröffentlichten Berichte, wonach viele Israelis an diesem Tag durch „friendly fire“ getötet wurden.

Palästinensischen und internationalen Organisationen zufolge handelt es sich bei der Mehrheit der Getöteten und Verwundeten um Frauen und Kinder.

Der israelische Krieg hat vor allem im nördlichen Gazastreifen zu einer akuten Hungersnot geführt, in deren Folge viele Palästinenser, vor allem Kinder, starben.

Die israelische Aggression hat auch zur gewaltsamen Vertreibung von fast zwei Millionen Menschen aus dem gesamten Gazastreifen geführt, wobei die überwiegende Mehrheit der Vertriebenen in die dicht besiedelte südliche Stadt Rafah nahe der Grenze zu Ägypten gezwungen wurde – in einer Situation, die sich zum größten Massenexodus Palästinas seit der Nakba 1948 entwickelt hat.

Im weiteren Verlauf des Krieges begannen Hunderttausende von Palästinensern, auf der ständigen Suche nach Sicherheit vom Süden in das Zentrum des Gazastreifens zu ziehen.

(PC, AJA)

