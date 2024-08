https://www.middleeasteye.net/live/gaza-live-beirut-flights-cancelled-fears-israeli-attack-grow



Gaza live: Hamas-Führer Haniyeh soll in Katar beigesetzt werden

2. August 2024

Der türkische Außenminister Erdogan erklärte gegenüber Biden, die Tötung eines Hamas-Führers durch Israel untergrabe die Waffenstillstandsgespräche und riskiere eine Ausweitung des Gaza-Konflikts

Wichtigste Punkte

Khamenei leitet Gebete für Haniyeh in Teheran

Indonesischer Präsident verurteilt „Mord“ an Hamas-Führer

Zahl der Todesopfer in Gaza steigt auf 39.480

4.8k Aktien

Live-Updates

Alitalia setzt Flüge nach Israel aus

vor 10 Sekunden

Alitalia hat auf ihrer Website bekannt gegeben, dass sie die Flüge von und nach Tel Aviv bis zum 6. August ausgesetzt hat.

Diese Entscheidung erfolgt „aufgrund der geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten und um die Sicherheit der Passagiere und der Besatzung zu gewährleisten“, so die Fluggesellschaft in einer Erklärung auf ihrer Website.

Eine Reihe von Fluggesellschaften haben ihre Flüge nach Tel Aviv ausgesetzt, nachdem israelische Streitkräfte in jüngster Zeit Attentate verübt haben, darunter auf den politischen Hamas-Führer Ismail Haniyeh im Iran und den libanesischen Hisbollah-Führer Fouad Shukr in Beirut, sowie die anschließenden Drohungen mit Vergeltungsmaßnahmen.

Türkei schränkt Instagram nach angeblicher Zensur von Haniyeh-Posts ein

vor 9 Minuten

Die Türkei hat nach Angaben ihrer nationalen Kommunikationsbehörde den Zugang zu Instagram gesperrt, nachdem ein hoher Regierungsbeamter die Plattform für die „Zensur“ von Inhalten im Zusammenhang mit dem ermordeten Hamas-Führer Ismail Haniyeh kritisiert hatte.

Am Mittwoch beschuldigte Fahrettin Altun, der Kommunikationsdirektor der türkischen Präsidentschaft, Instagram der „Zensur“, nachdem berichtet wurde, dass die Plattform Beileidsbekundungen für Haniyeh blockiert.

„Das ist Zensur, schlicht und einfach“, schrieb Altun auf X.

„Wir werden weiterhin die Meinungsfreiheit gegen diese Plattformen verteidigen, die wiederholt gezeigt haben, dass sie dem globalen System der Ausbeutung und Ungerechtigkeit dienen“, erklärte Altun.

„Wir werden unseren palästinensischen Brüdern bei jeder Gelegenheit und auf jeder Plattform beistehen“, fügte er hinzu.

Australier prüft Todesfälle in der World Central Kitchen durch Israel

vor 39 Minuten

Eine Untersuchung der australischen Regierung über die Tötung mehrerer Mitarbeiter der US-amerikanischen Nichtregierungsorganisation World Central Kitchen (WCK) im Gazastreifen durch das israelische Militär kam zu dem Schluss, dass „schwerwiegende Fehler“, einschließlich einer „falschen Identifizierung“, zu deren Tod geführt haben.

Die Untersuchung ergab auch, dass die israelischen Streitkräfte fälschlicherweise Raketen auf den Konvoi abfeuerten, weil sie glaubten, er sei von Hamas-Kämpfern entführt worden. Bei den beobachteten Bewaffneten handelte es sich in Wirklichkeit um vor Ort unter Vertrag genommene Sicherheitskräfte.

Der australische Air Chief Marshal Mark Binskin, der nach Israel reiste, um den Vorfall zu untersuchen, erklärte: „Die Kontrollen haben versagt, was zu Fehlentscheidungen und Fehleinschätzungen geführt hat.“

„Auf der Grundlage der mir vorliegenden Informationen bin ich zu der Einschätzung gelangt, dass der [israelische Militär-]Angriff auf die WCK-Helfer nicht wissentlich oder absichtlich gegen die WCK gerichtet war“, fügte er hinzu.

Biden sagt Netanjahu: Ermordung des Hamas-Führers ist nicht friedensfördernd

vor 1 Stunde

US-Präsident Joe Biden erklärte am Donnerstag, dass die Ermordung des politischen Führers der Hamas, Ismail Haniyeh, den Bemühungen um einen Waffenstillstand im Gazastreifen und ein Abkommen zur Geiselbefreiung nicht förderlich gewesen sei.

Biden bezeichnete das Gespräch, das er und Vizepräsidentin Kamala Harris mit Premierminister Benjamin Netanjahu führten, als „sehr direkt“.

Israelische Angriffe töten mindestens 4 Menschen in Gaza

vor 1 Stunde

Nach einem israelischen Militärschlag auf ein Wohnhaus in Gaza-Stadt sind nach Angaben lokaler Medien mindestens vier Menschen getötet worden.

Zuvor hatte der Palästinensische Rote Halbmond berichtet, dass mehrere „Märtyrer“ aus den Trümmern der Wohnung in der al-Jalaa-Straße in Gaza-Stadt geborgen worden seien, die der Familie Abu Hashem gehörte.

Schweden und Slowenien raten von Reisen nach Israel ab

vor 1 Stunde

Das schwedische Außenministerium gab bekannt, dass es seine Reisehinweise für Israel und Palästina aufgrund der „ernsten“ Sicherheitslage im Nahen Osten, die sich „schnell verschlechtern könnte“, verschärft.

„Von Reisen in beide Länder wird ab sofort strikt abgeraten“, teilte das Ministerium in einem Social-Media-Post des schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson mit.

Auch das slowenische Außenministerium erklärte, dass „aufgrund der Situation“ in Israel „aus Sicherheitsgründen von allen Reisen abgeraten wird“.

„Es besteht die Gefahr von Raketenangriffen aus dem Libanon und dem Gazastreifen sowie die Möglichkeit einer Eskalation der Spannungen. Die Gefahr von Angriffen und Drohungen aus dem Iran hat zugenommen“, so das Ministerium weiter.

Aktualisierung am Morgen

vor 2 Stunden

Guten Morgen, liebe Leser von Middle East Eye,

Hier sind die neuesten Informationen zum israelischen Krieg gegen den Gazastreifen, der nun schon 301 Tage andauert:

Die Zahl der palästinensischen Todesopfer seit dem 7. Oktober beläuft sich auf 39.480, mit mehr als 91.128 Verwundeten und schätzungsweise 10.000 Vermissten, die wahrscheinlich tot oder unter Trümmern begraben sind

Israel hat seit Beginn seines Krieges gegen den Gazastreifen im Oktober letzten Jahres 3.457 „Massaker“ verübt, so ein am Donnerstag veröffentlichter Bericht des Medienbüros der israelischen Regierung

Bei einem israelischen Angriff auf eine Schule im Gaza-Stadtteil Shujayea, in der Dutzende vertriebener Familien untergebracht sind, wurden mindestens 15 Palästinenser getötet und 40 verwundet

Der türkische Präsident Erdogan hat gegenüber US-Präsident Biden erklärt, dass Israel keinen Waffenstillstand im Gazastreifen will und die Ermordung Haniyehs den Friedensbemühungen einen schweren Schlag versetzt hat

Abendlicher Rückblick

Vor 8 Stunden

Unsere Live-Berichterstattung aus Gaza wird in Kürze bis morgen früh eingestellt.

Hier sind einige der wichtigsten Entwicklungen des Tages:

Die Zahl der Todesopfer in Gaza steigt auf 39.480, da die israelische Bombardierung anhält

Israelische Siedler stürmten unter dem Schutz der israelischen Polizei die Al-Aqsa-Moschee im besetzten Ost-Jerusalem

Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah sagte, die „einzige Lösung“ für die eskalierenden Spannungen zwischen der Gruppe und den israelischen Streitkräften sei die „Beendigung der Feindseligkeiten in Gaza“.

Israel hat sich mit der Ermordung von Ismail Haniyeh in einen „Schurkenstaat“ verwandelt und muss gestoppt werden, sagte der jordanische Außenminister Ayman Safadi

Einem Bericht der New York Times vom Donnerstag zufolge wurde Hamas-Führer Ismail Haniyeh durch einen Sprengsatz ermordet, der vor Wochen heimlich nach Teheran geschmuggelt worden war

Hisbollah-Chef Nasrallah sagt, Vergeltungsmaßnahmen gegen Israel seien „unvermeidlich

Der Iran und mehrere von Teheran unterstützte Gruppen bereiten Berichten zufolge einen koordinierten Vergeltungsschlag vor, um Israel abzuschrecken, aber einen totalen Krieg zu verhindern

Aljazeera dementiert Behauptungen, der getötete Journalist sei ein Hamas-Mitglied

Die Hisbollah hat nach eigenen Angaben am Donnerstag Dutzende von Raketen auf den Norden Israels abgefeuert, um auf die Tötung des obersten Militärkommandeurs Fouad Shukr Anfang der Woche zu reagieren

US-Beamte stellen sich darauf ein, dass die iranische „Achse des Widerstands“ die Vergeltung für den Mord an Haniyeh anführen wird

vor 8 Stunden

Die USA gehen davon aus, dass die so genannte „Achse des Widerstands“ des Irans die Führung bei der Vergeltung gegen Israel für die Morde in Teheran und Beirut übernehmen wird. Dies könnte ein Zeichen dafür sein, dass der Iran die Spannungen abbauen will, bringt aber auch neue Unsicherheiten in die Kriegsspielchen der USA.

Ein US-Beamter erklärte gegenüber Middle East Eye, die USA seien besonders wachsam gegenüber den Stellvertretern des Irans im Jemen, Irak und Libanon, die koordinierte Angriffe auf Israel verüben.

„Es wird erwartet, dass die iranischen Stellvertreter bei diesem Vergeltungsschlag eine größere Rolle spielen werden als bei dem Angriff im April“, sagte ein ehemaliger hochrangiger US-Beamter, der mit den Überlegungen der Regierung vertraut ist, gegenüber MEE. „Wir könnten in eine Situation geraten, in der die Vergeltungsmaßnahmen unvorhersehbarer sind und tertiäre Auswirkungen auf die US-Partner haben.“

Israel versetzte der iranischen „Achse des Widerstands“ zwei demütigende Schläge, indem es am Dienstag den ranghohen Hisbollah-Kommandeur Fuad Shukr in Beirut und anschließend angeblich den Hamas-Führer Ismail Haniyeh in einem Teheraner Wohnkomplex tötete, der vom Korps der Islamischen Revolutionsgarden Irans kontrolliert wird.

Die Angriffe, insbesondere die Tötung von Haniyeh in Teheran, haben die Islamische Republik und ihre Verbündeten in der Region in Verlegenheit gebracht. Am Donnerstag erklärte der Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah, eine Antwort sei „unvermeidlich“, und warnte Israel: „Ihr wisst nicht, welche roten Linien ihr überschritten habt“.

Während die Angriffe die Region in Ungewissheit gestürzt haben, hat die Regierung Biden ein Modell, an dem sie sich orientieren kann, wenn sie sich auf die Reaktion des Iran vorbereitet.

READ MORE: US-Beamte bereiten sich darauf vor, dass die iranische „Achse des Widerstands“ die Vergeltung für die Tötung Haniyehs anführen wird

Irakische und iranische Geistliche halten nach Haniyehs Tod am 1. August 2024 in der irakischen Stadt Nadschaf eine Mahnwache vor dem Vertreter des iranischen Obersten Führers ab (Qassem al-Kaabi/AFP)

Palästinensisches Haus im besetzten Westjordanland von israelischer Armee abgerissen

vor 9 Stunden

Israelische Streitkräfte haben ein Haus und einen Brunnen abgerissen, die zu einem palästinensischen Haus in der Nähe einer illegalen israelischen Siedlung südlich von Hebron im besetzten Westjordanland gehören, berichtet die Nachrichtenagentur Wafa.

Nach Angaben der Kommission für Mauer- und Siedlungswiderstand der Palästinensischen Autonomiebehörde wurden in der ersten Hälfte dieses Jahres mindestens 318 palästinensische Bauten von Israel abgerissen.

Aljazeera dementiert Behauptungen, der getötete Journalist sei ein Hamas-Mitglied

vor 9 Stunden

Der israelische Armeesprecher Daniel Hagari bestätigte heute, dass der Aljazeera-Journalist Ismail al-Ghoul und sein Kollege Rami al-Rify am Mittwoch bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen getötet wurden.

Hagari behauptete außerdem, al-Ghoul sei Mitglied der Hamas und an dem Angriff auf Israel am 7. Oktober beteiligt gewesen.

„Aljazeera weist die unbegründeten Anschuldigungen der israelischen Besatzungsmacht, mit denen sie versucht, die vorsätzliche Tötung unseres Kollegen zu rechtfertigen, entschieden zurück“, teilte das Mediennetzwerk heute auf seiner Website mit.

Am 18. März stürmte die israelische Armee das Al-Shifa-Krankenhaus im Gazastreifen und nahm al-Ghoul für eine gewisse Zeit fest, bevor sie ihn wieder freiließ.

Die Hisbollah hat nach eigenen Angaben ein Dutzend Raketen auf Nordisrael abgefeuert

vor 10 Stunden

Die Hisbollah hat nach eigenen Angaben am Donnerstag Dutzende von Raketen auf den Norden Israels abgefeuert, um auf die Tötung des obersten Militärkommandeurs Fouad Shukr Anfang der Woche zu reagieren.

Dies ist der erste Angriff der Gruppe seit der Ermordung von Shukr.

Erdogan ruft nach der Ermordung von Haniyeh einen nationalen Trauertag aus

vor 11 Stunden

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat am Donnerstag den Freitag, den 2. August, zum nationalen Trauertag wegen der Ermordung des Chefs des politischen Büros der Hamas, Ismail Haniyeh, erklärt.

„Um unsere Unterstützung für die palästinensische Sache und unsere Solidarität mit unseren palästinensischen Geschwistern zu zeigen, wurde für den morgigen Freitag [2. August] ein nationaler Trauertag wegen des Märtyrertodes des Vorsitzenden des Politbüros der Hamas, Ismail Haniyeh, ausgerufen“, schrieb Erdogan auf X.

Iran und Verbündete planen gemeinsamen, aber begrenzten Angriff gegen Israel

vor 11 Stunden

Der Iran und mehrere von Teheran unterstützte Gruppen bereiten Berichten zufolge einen koordinierten Vergeltungsschlag vor, der Israel abschrecken, aber einen totalen Krieg verhindern soll, wie Quellen und Analysten, die der Hisbollah nahe stehen, gegenüber AFP erklärten.

Die Pläne für einen Vergeltungsschlag folgen auf die Tötung des hochrangigen Hamas-Funktionärs Ismail Haniyeh und des obersten Hisbollah-Militärkommandeurs Fouad Shukr durch israelische Luftangriffe in dieser Woche.

Das Treffen zwischen iranischen Beamten und Vertretern der so genannten „Achse des Widerstands“ – einer losen Allianz von Gruppen, die vom Iran unterstützt werden und Israel feindlich gegenüberstehen – fand am Mittwoch in Teheran statt.

Iran und Verbündete planen gemeinsamen, aber begrenzten Angriff gegen Israel

vor 12 Stunden

Der Iran und mehrere von Teheran unterstützte Gruppen bereiten Berichten zufolge einen koordinierten Vergeltungsschlag vor, der Israel abschrecken, aber einen totalen Krieg verhindern soll, so Quellen und Analysten, die der Hisbollah nahe stehen, gegenüber AFP.

Die Pläne für einen Vergeltungsschlag kommen nach der Tötung des ranghohen Hamas-Funktionärs Ismail Haniyeh und des obersten Hisbollah-Militärkommandeurs Fouad Shukr durch israelische Luftangriffe in dieser Woche.

Mehr laden

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …