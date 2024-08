https://english.almayadeen.net/news/politics/you-will-shed-tears–we-entered-a-new-phase–nasrallah-to-is



Nasrallah leitet eine neue Phase ein und behauptet, Vergeltung sei unvermeidlich

1. August 2024

Sayyed Hassan Nasrallah erklärt den Israelis und ihren Unterstützern, dass sie die unvermeidliche Reaktion der Hisbollah auf die Ermordung von Sayyed Fouad Shokor abwarten müssen.

Der Generalsekretär der Hisbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, bestätigte am Donnerstag, dass es sich bei dem israelischen Angriff auf Hareit Hreik in den südlichen Vororten von Beirut um eine Aggression handelte, bei der zivile Gebäude angegriffen und Zivilisten getötet wurden, und nicht nur um ein Attentat.

Bei dem Angriff kamen fünf Zivilisten, drei Frauen und zwei Kinder, sowie der iranische Militärberater Milad Bidi ums Leben.

In einer Rede anlässlich einer großen Trauerfeier für den ermordeten obersten Militärführer der Hisbollah , Sayyed Fouad Shokor, sagte Sayyed Nasrallah, dass das israelische Regime versucht habe, seine Aggression als „Antwort“ auf den Vorfall in Majdal Shams zu bezeichnen.

Er bekräftigte, dass der Widerstand diese Anschuldigung zurückgewiesen und die Verantwortung nach einer gründlichen Untersuchung abgelehnt habe, und fügte hinzu, dass „wir den Mut haben, die Verantwortung zu übernehmen, wenn es unser Angriff war, auch wenn es ein Fehler war, und wir haben Präzedenzfälle in dieser Angelegenheit“.

In diesem Zusammenhang betonte Sayyed Nasrallah auch, dass das, was die israelische Besatzung begangen hat, „keine Reaktion auf das ist, was in Majdal Shams passiert ist, sondern eine Behauptung, eine Täuschung und Teil des Krieges und der Schlacht“, und wies darauf hin, dass die Besatzung „sich selbst zum Ankläger, Richter und Henker ernannt hat.“

Der Hisbollah-Chef wies darauf hin, dass „Israel die Hypothese, dass der Vorfall in Majdal Shams auf eine israelische Abfangrakete zurückzuführen ist, nicht akzeptieren kann“, obwohl zahlreiche Beweise dafür sprechen, die sogar von zahlreichen Militärexperten vorgelegt wurden.

Er bekräftigte, dass „das Ziel der Beschuldigung des Widerstands darin besteht, konfessionellen Streit zwischen dem [drusischen] Volk des besetzten Golan und [der Hisbollah] und der dahinter stehenden schiitischen Sekte zu schüren, um die wichtigsten Errungenschaften der al-Aqsa-Flut“ der Einheit und Solidarität unter den Arabern und den Menschen der Region zu untergraben.

Sayyed Nasrallah bestätigte jedoch, dass dieser Streit „dank des Bewusstseins und der festen Haltung der Führer der drusischen Gemeinschaft“ unterdrückt und beendet wurde, und dankte den politischen und geistlichen Führern der Drusen für ihre Haltung.

An anderer Stelle sprach der Hisbollah-Chef der palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas und den al-Qassam-Brigaden sein Beileid zum Tod des Leiters des Politbüros der Bewegung, Ismail Haniyeh, und seines Begleiters Wasim Abu Shabaan in der iranischen Hauptstadt Teheran infolge eines israelischen Angriffs aus.

Die Ermordung Haniyehs ist für den Iran eine Ehrensache

Sayyed Nasrallah betonte, die Islamische Republik betrachte die Ermordung des Märtyrers Haniyeh als bedeutender als den Angriff auf ihr Konsulat in Syrien.

Er sagte, dass es sich nicht nur um eine Verletzung der nationalen Sicherheit und Souveränität des Irans handele, sondern „der wichtigste Aspekt ist, dass der Iran dies als einen Angriff auf seine Ehre betrachtet“, und verwies auf die Erklärung des iranischen Führers Sayyed Ali Khamenei, der die Ansicht vertrat, dass das israelische Regime einen „Gast der Islamischen Republik“ ermordet habe.

