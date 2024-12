https://electronicintifada.net/blogs/david-cronin/hate-speech-against-israels-crimes-entirely-legitimate



Hassreden gegen Israels Verbrechen sind völlig legitim

David Cronin

Lobby Watch

12. Dezember 2024

Katharina von Schnurbein bei der Teilnahme an einer von einer Pro-Israel-Lobbygruppe organisierten Konferenz. (Via X früher Twitter)

Gideon Sa’ar scheint die richtige Stimmungsmusik zu spielen. Die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Israel haben sich deutlich verbessert, seit er Außenminister ist.

Sa’ar kann nicht das ganze Verdienst dafür beanspruchen, Zwietracht durch Harmonie ersetzt zu haben. Ein weiterer Faktor ist die Wachablösung in Brüssel.

Die EU hat eine neue Außenpolitikchefin, Kaja Kallas. Sa’ar stand mit ihr in Kontakt, als sie sich auf ihren Amtsantritt vorbereitete und ankündigte, dass sie sich bereit erklärt habe, „den politischen Dialog zu vertiefen“.

Durch diese Ankündigung Ende November wurden alle schlechten Schwingungen der letzten Wochen und Monate weggezaubert. Die Tatsache, dass Josep Borrell, Kallas‘ Vorgänger, eine Aussetzung des „politischen Dialogs“ mit Israel empfohlen hatte, wurde in ein Gedächtnisloch geschoben.

Sa’ar hat diese Woche erneut Kontakt mit Kallas aufgenommen. Er fügte seiner Zusammenfassung ihres letzten Gesprächs ein wenig Komik hinzu, indem er twitterte: „Israel ist eine Säule der Stärke und Stabilität im turbulenten Nahen Osten.“

Bislang hat Kallas es nicht riskiert, die Romantik zu zerstören, indem sie die Wahrheit sagte. In ihrer neuen Rolle hat sie zum Völkermord im Gazastreifen und jetzt zu Israels schamlosem Landraub in Syrien geschwiegen.

Josep Borrell, das muss betont werden, hat Israel während seiner fünfjährigen Amtszeit größtenteils geduldet. Nachdem er sich jedoch gegen die Bombardierung einer Schule in Gaza ausgesprochen hatte, wurde er vom Tel Aviver Establishment als Antisemit abgestempelt.

In den meisten Fällen können EU-Vertreter, die mit unbegründeten Anschuldigungen konfrontiert werden, die Unterstützung und Solidarität ihrer Kollegen erwarten. In Borrells Fall konnten sich die Brüsseler Hierarchie und die meisten, wenn nicht sogar alle, Beamten nicht die Mühe machen, ihn zu verteidigen.

Katharina von Schnurbein, die EU-Koordinatorin für die Bekämpfung des Antisemitismus, schloss sich implizit den Verleumdungen gegen Borrell an.

Im Juni sprach sie auf einer Konferenz, die von der European Jewish Association (EJA) organisiert wurde, einer Lobbygruppe, die eng mit der israelischen Regierung zusammenarbeitet.

In einer auf der Veranstaltung verabschiedeten Resolution wurde Borrell verurteilt, weil er angeblich eine „klare und wiederholte israelfeindliche Voreingenommenheit an den Tag gelegt hat, die wesentlich zum anhaltenden Antisemitismus und zur Verunglimpfung des Staates Israel als Ganzes in der europäischen Öffentlichkeit beigetragen hat“.

Anstatt sich von dem Angriff auf Borrell zu distanzieren, erklärte von Schnurbein, sie fühle sich „geehrt ‚, an der Konferenz teilzunehmen und darzulegen, wie die EU ‘alle Formen von Antisemitismus“ bekämpfe.

Von Schnurbein steht in regelmäßigem Kontakt mit der EJA. Zwei Wochen zuvor hatte ihr Team an einer separaten Veranstaltung teilgenommen, bei der es um den sogenannten „Antisemitismus-Notstand in Europa“ ging.

Zu den Themen auf der Tagesordnung dieser Diskussion gehörte es, der von der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) verabschiedeten Definition von Antisemitismus „mehr rechtliches Gewicht“ zu verleihen. In dieser Definition wird Kritik an Israel und seiner Staatsideologie Zionismus mit Bigotterie gegen Juden aufgrund ihrer Religion oder ethnischen Zugehörigkeit gleichgesetzt.

Auf der Veranstaltung, an der mehrere israelfreundliche Anwälte teilnahmen, wurde über die praktische Umsetzung eines „rechtlichen Leitfadens für Regierungen und Strafverfolgungsbehörden“ diskutiert. Das Buch würde „klare Richtlinien für die Universitätsleitung und die Gremien“ enthalten, so die Tagesordnung.

Durch einen Antrag auf Informationsfreiheit erhielt ich die Präsentation, die das Team von Schnurbein bei dieser Gelegenheit hielt. Die Präsentation – siehe unten – verwies auf „systematische Probleme bei der Verfolgung von Hassreden“ wie „ineffiziente Strafverfolgung und Verurteilung“ durch die Behörden in den EU-Ländern.

Getrübte Glaubwürdigkeit

Von Schnurbeins Glaubwürdigkeit als Verfechter der Bekämpfung von Hassreden hat in der Folge Schaden genommen.

Letzten Monat randalierten israelische Fußball-Hooligans, als Maccabi Tel Aviv in Amsterdam gegen Ajax spielte. Mit Sprechchören wie „Fick dich Palästina“ und „Keine Kinder mehr in Gaza“ haben die Hooligans eindeutig Hassrede betrieben und zur Gewalt aufgestachelt.

Am 19. November räumte von Schnurbein ein, dass diese „antiarabischen Parolen“ „völlig inakzeptabel“ seien. Dennoch fuhr sie fort, die Maccabi-Fans als Opfer einer „Judenjagd“ darzustellen.

Elf Tage zuvor gehörte sie zu den ersten „Staatsdienern“, die eine unehrliche Version der Ereignisse verbreiteten. Von Schnurbein behauptete, die Maccabi-Fans seien „angegriffen“ worden, während sie tatsächlich zum Angriff übergegangen waren.

Der Vorfall erinnere „an die dunklen Tage Europas“, fügte sie hinzu und wies darauf hin, dass der Jahrestag des antijüdischen Pogroms von 1938 bevorstehe.

Das Pogrom von 1938 ist als Kristallnacht bekannt, als Nazis Synagogen und jüdisches Eigentum in Deutschland zerstörten.

Seit Oktober 2023 ist für die Menschen in Gaza fast jede Nacht eine Kristallnacht (und oft noch viel schlimmer).

Diese Analogie ist treffend. Doch jeder, der sie zieht, könnte nach der IHRA-Definition, die von Schnurbein vertritt, als Antisemit gelten.

Von Schnurbein hat ihr derzeitiges Amt seit neun Jahren inne.

In dieser Zeit hat sie Antisemitismus als Waffe eingesetzt, um Verleumdungen gegen Verfechter der palästinensischen Rechte zu verbreiten, insbesondere gegen diejenigen, die den Aufruf zum Boykott Israels unterstützen.

Der Beitrag ihres Teams zum Thema „Hassrede“ ist mit ziemlicher Sicherheit ein Versuch, Hochschulcamps und andere Proteste gegen den Völkermord im Gazastreifen zu kriminalisieren.

Während „Hassreden“, die sich gegen Menschen aufgrund ihrer Ethnie oder Religion richten, verabscheuungswürdig sind, ist der Hass auf eine Regierung, die Völkermord begeht, lobenswert.

Es ist völlig legitim, Israel, die von diesem Staat begangenen Verbrechen und die giftige Ideologie namens Zionismus zu hassen – genauso wie es völlig legitim war, das weiße Regime Südafrikas und die Doktrin der Apartheid zu hassen.

Anständige Menschen auf der ganzen Welt haben ihre Herzen mit Hass auf die Verbrechen Israels erfüllt. Von Schnurbein wird es nicht gelingen, diesen Hass zu beseitigen.

