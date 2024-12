In Syria dirty war, „our side“ has won The overthrow of Syrian President Bashar al-Assad, and his replacement by the leader of an „Al Qaeda spin-off“, fulfills a more than decade-long, US-led regime change campaign.

Im schmutzigen Krieg in Syrien hat „unsere Seite“ gewonnen

Der Sturz des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad und seine Ersetzung durch den Anführer eines „Al-Qaida-Ablegers“ ist der Abschluss einer mehr als zehn Jahre andauernden, von den USA geführten Kampagne zum Regimewechsel.

Aaron Maté

12. Dezember 2024

(Foto: AAREF WATAD/AFP via Getty Images)

In seinen ersten Äußerungen zum Sturz des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad machte Präsident Biden deutlich, dass ihm ein Teil des Verdienstes gebührt.

Assads „Hauptverbündete“ – der Iran, die Hisbollah und Russland – „sind heute viel schwächer, als sie es bei meinem Amtsantritt waren“, sagte Biden. Ihre Unfähigkeit, Assad vor dem umfassenden Vormarsch der von der Türkei unterstützten Aufständischen zu retten, sei daher „ein direktes Ergebnis der Schläge, die die Ukraine und Israel mit unermüdlicher Unterstützung der Vereinigten Staaten ihrer eigenen Selbstverteidigung zugefügt haben“. Abgesehen von den Schlägen, die den US-Klientelstaaten zugefügt wurden, wies Biden auch darauf hin, dass er die harten US-Sanktionen aufrechterhalten, die US-Truppen im Nordosten Syriens belassen, „den Einsatz militärischer Gewalt gegen iranische Netzwerke“ in Syrien angeordnet und Israels „Handlungsfreiheit“ unterstützt habe, noch mehr Militärschläge gegen ähnliche Ziele durchzuführen.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu begrüßte das, was er einen historischen Tag„ nannte – und benutzte dieselbe Sprache wie Biden – und argumentierte ebenfalls, dass der Regimewechsel in Damaskuseine direkte Folge der Schläge ist, die wir dem Iran und der Hisbollah, den Hauptunterstützern des Assad-Regimes, zugefügt haben“. (Hervorhebung hinzugefügt, um die Überschneidung mit Biden zu verdeutlichen).

Biden und Netanjahu haben in der Tat reichlich Grund, sich gemeinsam zu freuen. Doch keiner von ihnen erwähnte den wichtigsten Schlag gegen Assads Regierung: den von den USA angeführten schmutzigen Krieg gegen Syrien, der 2011 begann.

Die USA nutzten die im Rahmen des Arabischen Frühlings ausgebrochenen regierungsfeindlichen Proteste und taten sich mit Israel, den Golfmonarchien, der Türkei und anderen NATO-Staaten zusammen, um einen Regimewechsel gegen Assad zu betreiben. Die von der CIA geführte Operation mit dem Codenamen Timber Sycamore erwies sich als „eines der kostspieligsten verdeckten Aktionsprogramme in der Geschichte der CIA“, berichtete die New York Times 2017. Durchgesickerte NSA-Dokumente enthüllten ein Budget von fast 1 Milliarde Dollar pro Jahr, was etwa 1 Dollar pro 15 Dollar an CIA-Ausgaben entspricht. Die CIA bewaffnete und trainierte fast 10.000 Aufständische und gab „etwa 100.000 Dollar pro Jahr für jeden Anti-Assad-Rebellen aus, der das Programm durchlief“, so US-Beamte gegenüber der Washington Post im Jahr 2015. Zwei Jahre später schätzte ein US-Beamter, dass die von der CIA finanzierten Milizen „möglicherweise 100.000 syrische Soldaten und ihre Verbündeten getötet oder verwundet haben.“

Die Wurzeln dieser Kampagne reichen bis in die Bush-Regierung zurück. Dem ehemaligen NATO-Kommandeur Wesley Clark zufolge hat das Bush-Team unmittelbar nach dem 11. September 2001 neben dem Irak auch Syrien für einen Regimewechsel vorgesehen. In einem durchgesickerten Kabel der US-Botschaft in Damaskus aus dem Jahr 2006 wurde festgestellt, dass zu Assads „Schwachstellen“ auch „die potenzielle Bedrohung des Regimes durch die zunehmende Präsenz durchreisender islamistischer Extremisten“ gehöre, und es wurde detailliert beschrieben, wie die USA „die Wahrscheinlichkeit des Auftretens solcher Gelegenheiten verbessern“ könnten. Im darauffolgenden Jahr berichtete Seymour Hersh im New Yorker, dass die USA und Saudi-Arabien sich darauf geeinigt hatten, „Gelder und logistische Hilfe zur Schwächung“ von Assads Regierung in Syrien bereitzustellen.

Als Mitglied der „Achse des Widerstands“, die zwischen Iran und Libanon liegt, stellte Syrien eine Landbrücke dar, über die Teheran die Hisbollah bewaffnen konnte. Aus diesem Grund musste Damaskus in den Augen der USA von seinen Verbündeten getrennt werden. „Der beste Weg, Israel dabei zu helfen, mit Irans wachsenden nuklearen Fähigkeiten umzugehen, ist, dem syrischen Volk zu helfen, das Regime von Bashar Assad zu stürzen“, hieß es 2012 in einer E-Mail des Außenministeriums an Hillary Clinton. „Es ist die strategische Beziehung zwischen dem Iran und dem Regime von Bashar Assad in Syrien, die es dem Iran ermöglicht, Israels Sicherheit zu untergraben […] Das Ende des Assad-Regimes würde diese gefährliche Allianz beenden.“

Ein Jahr nach Ausbruch des Syrienkonflikts im Jahr 2011 stimmte der damalige israelische Verteidigungsminister Ehud Barak zu. „Der Sturz von Assad wird ein schwerer Schlag für die radikale Achse sein, ein schwerer Schlag für den Iran“, sagte Barak. „Es ist der einzige Vorposten des iranischen Einflusses in der arabischen Welt … und es wird sowohl die Hisbollah im Libanon als auch die Hamas und den Islamischen Dschihad im Gazastreifen dramatisch schwächen.“

Während die Obama-Regierung behauptete, die „gemäßigte Opposition“ im Kampf gegen Assad zu bewaffnen, enthüllte Joe Biden versehentlich die wahre Geschichte. In Syrien, so erklärte der damalige Vizepräsident im September 2014 vor einem Harvard-Publikum, gebe es „keine gemäßigte Mitte“, die gegen Assads Regierung kämpfe. Stattdessen wurden „Hunderte von Millionen Dollar und Tausende von Tonnen Waffen“ an einen Aufstand geliefert, der von „Al-Qaida und den extremistischen Elementen der Dschihadisten aus anderen Teilen der Welt“ dominiert wurde.

Bidens öffentlicher Ausrutscher – für den er sich schnell entschuldigte -, dass die USA und ihre Verbündeten einen von Al-Qaida dominierten Aufstand unterstützten, kam mehr als zwei Jahre nach einem anderen kritischen Eingeständnis, das er privat machte. In einer E-Mail an Hillary Clinton vom Februar 2012 schrieb Jake Sullivan, der heute Bidens nationaler Sicherheitsberater ist: „Al-Qaida ist in Syrien auf unserer Seite“.

Zwölf Jahre später hat „unsere Seite“ endlich gewonnen. Hayat Tahrir al-Sham (HTS), die aufständische Gruppe, die Assad stürzte, wird von dem in Syrien geborenen Abu Mohammed al-Jolani angeführt. Obwohl er sich jetzt als gemäßigt darstellt, ist al-Jolani der Gründungsanführer der Al-Qaida-Franchise in Syrien, Jabhat al-Nusra (Al-Nusra-Front). Im Jahr 2016 trennte sich Jolani offiziell von Al-Qaida und änderte den Namen der Gruppe in Dschabhat Fatah al-Scham. Im darauffolgenden Jahr erfolgte eine endgültige Umbenennung in HTS.

Wie der Pressesprecher des Pentagons, Generalmajor Pat Ryder, letzte Woche sagte: „Diese Gruppe ist im Wesentlichen eine Abspaltung der Al-Nusra-Front, die eine Abspaltung der Al-Qaida war.“

Jolani – der sich jetzt unter seinem Vornamen Ahmed al-Shara nennt – besteht darauf, dass er über seine Zeit bei Al-Qaida und ISIS hinausgewachsen ist. „Ich glaube, dass jeder im Leben Phasen und Erfahrungen durchläuft“, sagte Jolani letzte Woche gegenüber CNN. „Wenn man wächst, lernt man, und man lernt weiter, bis zum letzten Tag seines Lebens.

Trotz des Appells an sein neues Selbstbewusstsein hat sich Jolani nicht für die Gräueltaten entschuldigt, die von den Truppen unter seinem Kommando begangen wurden. Dazu gehört ein Amoklauf im August 2013 in zahlreichen Dörfern in Latakia, dem Kernland der alawitischen Minderheit in Syrien. Nach Angaben von Human Rights Watch haben Nusra und andere aufständische Gruppen, darunter ISIS und die von der CIA bewaffnete Freie Syrische Armee, „systematisch ganze Familien getötet“.

Als Jolanis Truppen, wiederum in Zusammenarbeit mit von der CIA bewaffneten Gruppen, im Mai 2015 die syrische Provinz Idlib einnahmen, kam es zu weiteren Morden. Al-Nusra-Kämpfer ermordeten mindestens 20 Mitglieder des drusischen Glaubens und zwangen Hunderte zum Übertritt zum sunnitischen Islam. Angesichts der gleichen Bedrohungen flohen fast alle der in Idlib verbliebenen 1.200 Christen aus der Provinz. „Die Provinz Idlib“, so Brett McGurk, derzeit Bidens oberster Beauftragter für den Nahen Osten, im Jahr 2017, “ist der größte sichere Zufluchtsort von Al-Qaida seit 9/11.“ In einem kürzlich erschienenen Bericht stellt das Außenministerium fest, dass „die HTS Übergriffe gegen Angehörige religiöser und ethnischer Minderheitengruppen begangen hat, einschließlich der Beschlagnahme von Eigentum vertriebener Christen.“

In seinem freundlichen Interview mit CNN spielte Jolani die sektiererischen Verbrechen seiner Gruppe herunter. „Es gab einige Übergriffe gegen sie [Minderheiten] durch bestimmte Personen in Zeiten des Chaos, aber wir haben diese Probleme angegangen“, sagte er. Er versprach außerdem, die Minderheiten in Syrien auch in Zukunft zu schützen. Um zu zeigen, dass er ein neues Kapitel aufgeschlagen hat, kündigte Jolani eine Amnestie für alle einfachen syrischen Soldaten an, wies seine Truppen an, Minderheiten zu schützen, und schwor, Frauen nicht zum Tragen islamischer Kleidung zu zwingen.

Jolanis Botschaften zielen nicht nur darauf ab, die Syrer zu beruhigen, sondern auch die Verantwortlichen in Washington. Die USA führen Nusra/HTS seit Dezember 2012 als Terrororganisation und haben eine Belohnung von 10 Millionen Dollar für seine Ergreifung ausgesetzt. Als Jolani 2016 öffentlich seine Verbindungen zu Al-Qaida kappte und den Namen seiner Gruppe änderte, wies James Clapper, Obamas damaliger Direktor des Nationalen Geheimdienstes, das, was er als „PR-Maßnahme“ bezeichnete, zurück. Al-Nusra, so Clapper, „möchte sich das Image geben, moderater zu sein“, weil „sie besorgt sind, durch russische Angriffe als Ziel herausgegriffen zu werden“. Selbst als er seine Abspaltung von Al-Qaida bekannt gab, sagte Jolani, er werde sich trennen, „ohne unsere festen Überzeugungen zu kompromittieren oder zu opfern“.

Jetzt, da Jolanis Truppen Assad endlich gestürzt haben, sind einige in Washington sehr daran interessiert, ihn für eine erfüllte Mission zu belohnen. „Es herrscht ein großes Gedränge, ob, wie und wann wir HTS von der Liste streichen können“, so ein US-Beamter gegenüber Politico. Der New York Times zufolge glauben US-Beamte nun, dass „die Hinwendung der Gruppe zu einem pragmatischeren Ansatz echt war“, da „ihre Führer wissen, dass sie ihre Bestrebungen, der syrischen Regierung beizutreten oder sie zu führen, nicht verwirklichen können, wenn die Gruppe als dschihadistische Organisation angesehen wird“. Die USA kommunizieren bereits über Vermittler mit der HTS. „Wir können nicht warten, bis alle Mutter Teresa sind und dann mit ihnen reden“, erklärte Elizabeth Richard, die oberste Beamtin des Außenministeriums für Terrorismusbekämpfung.

Wie die Folteropfer in seinen leeren Gefängnissen zeigen, war auch Assad keine Mutter Teresa. Doch wäre er nicht Teil eines Blocks, der sich der US-israelischen Hegemonie widersetzt, hätten die USA keine unerbittlichen Anstrengungen unternommen, seine Regierung zu stürzen. Diese Kampagne wurde auch nach dem faktischen Einfrieren des Konflikts im Jahr 2018 fortgesetzt, als Assads Streitkräfte mit russischer, iranischer und Hisbollah-Hilfe Gebiete zurückerobert hatten.

Während Donald Trump bei seinem Amtsantritt 2017 den schmutzigen Krieg der CIA beendete, ignorierte die militärische Führung seine Anweisung, die US-Truppen aus dem Nordosten Syriens abzuziehen. Dies ermöglichte es den USA, eine Strategie der Plünderung der wertvollsten Öl- und Getreidereserven Syriens zu verfolgen und damit die Verarmung der einfachen Syrer in den von der Regierung kontrollierten Gebieten weiter voranzutreiben.

Wie Dana Stroul, eine hochrangige Pentagon-Beamtin unter Biden, 2019 erklärte, bedeutete die anhaltende US-Militärbesetzung, dass „ein Drittel des syrischen Territoriums“ nun der US-Regierung „gehört“. Stroul zufolge hatte die US-Regierung durch den Besitz der „ressourcenreichen“ Region im Nordosten Syriens – die die „Kohlenwasserstoffe“ des Landes enthält und sein „landwirtschaftliches Kraftzentrum“ ist – einen „größeren Einfluss“, um „ein politisches Ergebnis in Syrien“ im Sinne der US-Diktate zu beeinflussen. Für Stroul könnten die USA nicht nur das syrische Territorium „besitzen“, sondern auch den Rest des Landes in Trümmern liegen lassen: Die von der Regierung kontrollierten Gebiete, in denen die meisten Syrer leben, „liegen in Schutt und Asche“, sagte sie, und die US-Sanktionen könnten daher „verhindern, dass Wiederaufbauhilfe und technisches Know-how nach Syrien zurückkehren“.

Anstatt Syrien die Möglichkeit zu geben, sich von dem verheerenden Konflikt zu erholen, verhängten die USA Sanktionen, die die syrische Wirtschaft „zerstörten“ und „die Treibstoff- und Lebensmittelknappheit für den syrischen Alltag verschärften“, wie es zwei andere hochmütige US-Beamte unter Trump, James Jeffrey und Andrew Tabler, ausdrückten. Als El-Mostafa Benlamlih letztes Jahr seine Rolle als UN-Koordinator für humanitäre Hilfe in Syrien beendete, stellte er das Offensichtliche fest: „Die amerikanischen und europäischen Sanktionen haben trotz aller gegenteiligen Behauptungen die Armen und Schwachen bestraft.“

Bestraft durch den von den USA geführten schmutzigen Krieg, die Sanktionen und die militärische Besatzung und gleichzeitig ausgehöhlt durch die Korruption, Brutalität und Trägheit seiner Machthaber, ist der syrische Staat, wie er unter Assad existierte, endgültig zusammengebrochen.

Die Unterdrückung durch die Assad-Regierung ist zwar hinreichend dokumentiert, aber es lohnt sich, zu erkennen, was sonst noch verloren gegangen ist. Syrien war nicht nur ein pluralistischer Staat, in dem Minderheiten geschützt wurden, sondern verfügte auch über eine der höchsten medizinischen und bildungspolitischen Leistungen sowie eine der höchsten Lebensmittelproduktionen im Nahen Osten. Vor dem Krieg hatte Syrien eines der am besten entwickelten Gesundheitssysteme in der arabischen Welt“, so die Weltgesundheitsorganisation im Jahr 2015. Der UN-Sonderberichterstatter für Sanktionen schrieb drei Jahre später: „Syrien hatte eines der höchsten Versorgungsniveaus in der Region“ und bot „eine universelle, kostenlose Gesundheitsversorgung für alle seine Bürger“. Doch der Krieg „überforderte das System und führte zu einem außerordentlich hohen Bedarf“.

Im selben Bericht wurde festgestellt, dass Syrien unter der Kontrolle der Regierung über die Landwirtschaft das einzige Land im Nahen Osten war, das sich in der Nahrungsmittelproduktion selbst versorgen konnte“. Dies führte zu einem florierenden Agrarsektor„, der die Syrer mit erschwinglichen“ Lebensmitteln und einer täglichen Kalorienzufuhr versorgte, die mit der vieler westlicher Länder vergleichbar war“. Das Gleiche gilt für die syrische Pharmaindustrie, die den Bedarf im Land und in der Region deckte, sowie für das syrische Bildungssystem, das nach UNICEF-Angaben eine Einschulungsrate von 97 Prozent bei Kindern im Grundschulalter und eine Alphabetisierungsrate bei Erwachsenen von über 90 Prozent aufwies.

Für viele Syrer ist die vom Ausland unterstützte Zerstörung eines repressiven Staatsapparats, der abweichende Meinungen unterdrückte und politische Gefangene folterte, diese Verluste in anderen Lebensbereichen durchaus wert. Diejenigen, die unter Assads Unterdrückung gelitten haben, begrüßen zweifelsohne seinen Abgang und hoffen auf eine bessere Zukunft. Doch es gibt auch Syrer – vor allem Angehörige der schiitischen, alawitischen, christlichen und drusischen Minderheiten, aber auch Sunniten -, die nun in Angst vor den neuen Machthabern und den sektiererischen, größtenteils ausländischen Aufständischen leben, die durch den Regimewechsel an Stärke gewonnen haben.

Im besten Fall werden Syriens neue, von Al-Qaida abgeleitete Machthaber erkennen, dass ihr Sektierertum unhaltbar ist, wenn sie an der Macht bleiben und ihrem Land eine Überlebenschance geben wollen. Doch selbst wenn sich Jolani, der ehemalige Al-Qaida-Führer und ISIS-Vertreter, als der lange gesuchte „gemäßigte Rebell“ entpuppt, den die US-Beamten der Öffentlichkeit verkauft haben, bleibt Syrien ein vom Krieg zerrissenes Land, das mit Waffen und sektiererischen Milizen mit Kämpfern aus aller Welt überschwemmt ist. Sowohl Israel als auch die Türkei haben sich das Chaos bereits zunutze gemacht, indem sie Gebiete erobert und – im Falle Israels – die syrische Militäreinrichtung ausgelöscht haben. Bislang hat die neue Regierung es abgelehnt, Israels Amoklauf zu verurteilen.

Biden und sein Team aus Veteranen der Obama-Regierung, die 2011 den CIA-Krieg gegen Syrien begonnen haben, scheiden nun aus dem Amt, da ihr Projekt des Regimewechsels sein Ziel erreicht hat. Nach Hunderttausenden von Toten, Millionen von Flüchtlingen und einem dezimierten Land – all das, damit ein säkularer Diktator durch einen ehemaligen Al-Qaida-Führer ersetzt werden konnte – wäre es keine Überraschung, wenn Biden und seine Helfer bald aufhören würden, die Tatsache zu rühmen, dass „unsere Seite“ gewonnen hat.

