„Haus des Schreckens“: Ehemaliger israelischer Journalist und Geheimdienstmitarbeiter bestätigt weitverbreitete Folter von Palästinensern

Von Wyatt Reed

·8. November 2024

Die erschreckenden Schilderungen von Szenen in einem Internierungslager für Palästinenser scheinen ein beispielloses öffentliches Eingeständnis von Folter durch israelische Streitkräfte zu sein. Die Zeugenaussage wurde von einem israelischen Reporter gemacht, der nach dem 7. Oktober als Geheimdienstmitarbeiter tätig war.

Ein bekannter israelischer Journalist und ehemaliger Soldat hat offenbar erstmals zugegeben, dass das Militär seines Landes in großem Umfang gefoltert hat. Er beschrieb „Massen“ von Palästinensern, die „in Handschellen“ liegen gelassen wurden, während sie auf dem Militärgelände Hakirya endloser israelischer Musik ausgesetzt waren. Er bezeichnete die Einrichtung als „eine Art Horrorhaus, aus dem Schreie aus allen Richtungen kamen“.

Das Eingeständnis erfolgte während eines hebräischsprachigen Podcast-Auftritts von Amichai Attali, der als Knesset-Korrespondent für das israelische Nachrichtenportal Ynet arbeitet und als Reserveoffizier im Nachrichtendienst der israelischen Armee tätig war. Das Geständnis des Journalisten verleiht der israelischen Armee eine zusätzliche ironische Note, die behauptet, dass eine ganze Gruppe palästinensischer Journalisten, die für Al Jazeera im belagerten nördlichen Gazastreifen arbeiten, in Wirklichkeit geheime Militante seien, die in den bewaffneten Flügeln der Hamas und des Islamischen Dschihad eine Rolle spielten.

Attali gab an, 227 Tage in Hakirya verbracht zu haben, wo er angeblich Palästinenser verhört hat, die in der anschließenden israelischen Rasterfahndung aufgegriffen wurden. Nachdem Podcast-Moderator Yair Sharkey ihn gedrängt hatte, von seiner „Begegnung mit dem Gesicht des Bösen“ zu erzählen, antwortete Attali: „Ich habe das immer noch nicht wirklich verarbeitet.“

Als der zunehmend distanzierte Geheimdienstoffizier sich an „Szenen“ erinnerte, in denen „viele Menschen konzentriert sind“, wurde deutlich, dass die Gesichter des Bösen von den israelischen Gefängniswärtern selbst getragen wurden.

Obwohl Attali behauptet, er habe nur mit inhaftierten Palästinensern in angeblich „sterilen“ Verhören interagiert, machte er deutlich, dass er keinen Ausweg aus den Schrecken fand, die in Hakirya entfesselt wurden, wo Soldaten stundenlang israelische Musik abspielten, um bei ihren Opfern psychische Zusammenbrüche auszulösen.

Unter Bezugnahme auf ein berüchtigtes israelisches Kinderlied, das in den israelischen sozialen Medien viral ging, nachdem Soldaten sich selbst dabei gefilmt hatten, wie sie Palästinenser mit verbundenen Augen endlosen Wiederholungen des Liedes aussetzten, fragt Attali: „All diese Videos von ‚Meni Mamtera‘ – kennen Sie die?“

„Nun, ich habe es mit eigenen Augen gesehen – sie haben wiederholt Shuli Rands „Ayeka“ gespielt“, lacht er und fügt abschließend hinzu: “Weißt du, es ist ein Lied, das ich mag, aber sie haben es geschafft, dass ich es nicht mehr hören kann.“

Nachdem er die akustische Folter beschrieben hatte, der die inhaftierten Palästinenser ausgesetzt waren, wurde Attali plötzlich nachdenklich.

„Man fragt sich: ‚Was ist das für ein Ort, an dem ich mich befinde?’“ Er fügte hinzu: “Um ehrlich zu sein, auch später, während der Verhörphase … es ist wie in einer Art Horrorhaus, mit Schreien aus allen Richtungen.“

„Denn selbst während der sogenannten „sterilen Ermittlung“ ist es Ihr Ziel, Informationen zu gewinnen.“

Wyatt Reed ist leitender Redakteur von The Grayzone. Als internationaler Korrespondent hat er über Geschichten aus über einem Dutzend Ländern berichtet. Folgen Sie ihm auf Twitter unter @wyattreed13.

Übersetzt mit Deepl.com

