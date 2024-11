https://electronicintifada.net/content/how-close-israeli-army-collapse/49851



Wie kurz vor dem Zusammenbruch steht die israelische Armee?

Von Asa Winstanley

The Electronic Intifada

7. November 2024

Der israelische Militär-Bulldozerfahrer Eliran Mizrahi und der Bomberpilot Asaf Dagan starben beide im Oktober durch Selbstmord. (Via X/Haaretz)

Steht die israelische Armee kurz vor dem Zusammenbruch? Das ist die Frage, die sich viele Familien von Soldaten, die kürzlich aus Gaza zurückgekehrt sind, zu stellen scheinen.

Eine Reihe von Interviews mit mehr als 20 Kampfsoldaten und ihren Familien für einen Artikel, der letzten Monat von der Tel Aviver Nachrichtenseite The Hottest Place veröffentlicht wurde, deutet darauf hin, dass die israelische Armee unter einer möglicherweise tödlichen Krise leidet.

„Dies mag ein leises und totgeschwiegenes Phänomen sein“, schreibt die Journalistin Revital Hovel, “aber [es ist] eines, das kontinuierlich zunimmt. Viele Soldaten weigern sich, weiter in Gaza zu kämpfen und stimmen mit den Füßen ab.“

Ein Jahr des bewaffneten Widerstands gegen den israelischen Völkermord im Gazastreifen fordert seinen Tribut. Viele israelische Soldaten weigern sich nun, weiter zu kämpfen.

Einige sterben sogar durch Selbstmord, anstatt auf das Schlachtfeld zurückzukehren.

„Die Züge sind leer“, sagte ‚Rona‘, die Mutter eines Soldaten. “Jeder, der nicht tot ist und nicht verwundet wurde, ist emotional zerstört. Es sind nur noch sehr wenige übrig, die zurückgekommen sind, um zu kämpfen.“

Wie alle anderen, die in The Hottest Place zitiert werden, hat auch „Rona“ aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen der israelischen Armee ein Pseudonym verwendet.

Trotz der beispiellosen Gräueltaten, die die israelische Besatzungsarmee im letzten Jahr in Gaza und im Libanon verübt hat, sind viele der überlebenden Soldaten durch ihre Erfahrungen psychisch gezeichnet.

Burnout

„Es gibt ein ständiges, verstecktes Ausscheiden aus dem Kampf„, sagte ‚Idit‘, eine zweite Mutter. ‚Das ist keine Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen, sondern ein Ausscheiden aufgrund von Burnout.“

Laut ‘Rona“ war die Moral der Armee bereits katastrophal niedrig, noch bevor Israel eine Reihe von Attentaten im Libanon vor der am 1. Oktober begonnenen Bodeninvasion verübte.

Ihr Sohn sagte ihr: „Ich weiß nicht, mit welcher Armee sie in den Libanon einmarschieren wollen, aber es gibt keine Armee. Ich gehe nicht zurück zum Bataillon.“

Dies könnte erklären, warum das israelische Militär einen Monat später noch keine nennenswerte Strecke in den Südlibanon vorgerückt ist und bei dem Versuch fast 100 Soldaten getötet wurden.

Laut Jon Elmer, Redakteur bei The Electronic Intifada und Militäranalyst, hat Israel zugegeben, dass seit Beginn der Invasion allein an der libanesischen Front 70 seiner Soldaten getötet wurden.

Die Hisbollah, die libanesische Widerstandsgruppe, die die Israelis aufhält, gibt an, 90 getötet zu haben.

Doch dieser offensichtliche Zusammenbruch der israelischen Armee ist weder ein neues Phänomen noch auf den Libanon beschränkt.

„Verweigerung und Meuterei“

„Viele Eltern berichten, dass der Zusammenbruch der Moral der Kampfsoldaten bereits im April begann, als die IDF [israelische Armee] im Gazastreifen feststeckte“, schrieb Hovel in The Hottest Place.

„Ich nenne es Verweigerung und Meuterei“, sagte ‚Inbal‘, die Mutter eines dritten Soldaten. “Sie kommen zu denselben Gebäuden [in Gaza] zurück, die sie gesäubert [sic – ausgeräumt] hatten, und jedes Mal geraten sie wieder in eine Sprengfalle. Sie waren bereits dreimal im Stadtteil Zaytoun [von Gaza-Stadt]. Sie verstehen, dass es sinnlos und nutzlos ist.“

„Yael„, eine vierte Mutter, sagte: ‚Ich habe mit meinem Sohn gesprochen, und er sagte mir: ‘Wir sind wie Enten auf einem Schießstand, wir wissen nicht, was wir hier tun. Wir kehren zum zweiten und dritten Mal an dieselben Orte zurück. Die Geiseln kommen nicht zurück, und man sieht, dass es kein Ende nimmt, und auf dem Weg dorthin werden Soldaten verwundet und getötet. Es scheint zwecklos zu sein.“ Das war im März.“

Ein anderer Soldat, „Uri“, berichtete direkt aus The Hottest Place, dass drei Offiziere seiner Kompanie getötet wurden, als eine Panzerabwehrrakete ein Haus traf, das sie in Khan Younis im Süden des Gazastreifens besetzt hatten.

„Alle Offiziere gingen in den zweiten Stock eines Gebäudes und standen dort zusammen, dicht beieinander, und schauten aus dem Fenster“, sagte Uri. “Eine Rakete drang durch ein anderes Fenster in das Gebäude ein und traf sie. Die gesamte Kompanie musste sie evakuieren … Wir waren am Ende; wir wollten alle in den Heimaturlaub und sie beschlossen, uns trotzdem dort [in Gaza] zurückzulassen.“

Diese Erfahrung, die einen Wendepunkt darstellte, führte schließlich dazu, dass er sich weigerte, im Juli wieder an den Kämpfen teilzunehmen. „Ich fing auf einer Wiese an zu weinen und sagte, dass ich es nicht mehr aushalte. Ich war emotional am Ende. Ich sagte meinem Kommandeur, dass ich es nicht mehr aushalte.“

Tod durch Selbstmord

Der Artikel in der Tel Aviver Publikation ist Teil einer Flut ähnlicher Artikel, die in den letzten Wochen in israelischen und westlichen Medien veröffentlicht wurden. Das Ziel ist oft, Mitgefühl für die völkermordenden israelischen Soldaten zu wecken, die derzeit einen Holocaust in Gaza verüben.

Aber einige dieser Artikel verraten vielleicht mehr, als ihre Autoren beabsichtigen.

In dem wohl berüchtigtsten dieser Artikel berichtete CNN über Eliran Mizrahi, einen israelischen Soldaten, der einen Militär-Bulldozer fuhr. Mizrahi beging im Juni dieses Jahres Selbstmord, angeblich nur zwei Tage, nachdem er zur Rückkehr nach Gaza einberufen worden war.

Laut Guy Zaken, Mizrahis Beifahrer, der mit CNN sprach, würden er und seine Kameraden „zu Hunderten Terroristen überfahren, tot und lebendig“.

Er erklärte anschaulich, wie „alles herausquillt“, wenn ein Bulldozer darüberfährt.

Israelis verwenden das Wort „Terrorist“ häufig, um jeden Palästinenser zu beschreiben.

Mizrahi und Zaken prahlten Anfang des Jahres stolz in einem israelischen Fernsehsender damit, dass sie die Häuser von 5.000 „Terroristen“ zerstört hätten – und behaupteten dann, dass praktisch alle Häuser in Gaza „Terroristen“ gehörten.

Bald darauf tauchten im Internet Videos und andere Beiträge auf, in denen Mizrahi Beweise für seine Verbrechen in seinen eigenen sozialen Medien veröffentlichte.

Laut CNN sagt Zaken, er könne kein Fleisch mehr essen, da es ihn an die grausamen Szenen erinnere, die er von seinem Bulldozer aus in Gaza gesehen habe, und nachts könne er nur schwer einschlafen, weil ihm das Geräusch von Explosionen im Kopf klinge.

Obwohl Mizrahi den Völkermord Israels im Gazastreifen enthusiastisch ausführte, wurde ihm von Israel zunächst die Beerdigung auf einem Militärfriedhof verweigert, anscheinend weil er zum Zeitpunkt seines Todes technisch gesehen kein aktiver Soldat war (Haaretz berichtete später, dass diese Entscheidung aufgehoben wurde, nachdem seine Verwandten einen öffentlichen Aufschrei ausgelöst hatten).

Es ist möglich, dass Selbstmord unter israelischen Soldaten derzeit eine vertuschte Epidemie ist.

Laut CNN leiden Tausende von Soldaten „an PTBS oder psychischen Erkrankungen, die durch Traumata während des Krieges verursacht wurden. Es ist unklar, wie viele sich das Leben genommen haben“, da das israelische Militär keine offiziellen Zahlen vorgelegt hat.

Ein weiterer prominenter Fall, über den kürzlich in der israelischen Presse berichtet wurde, war der 38-jährige Asaf Dagan, ein ehemaliger Luftwaffenpilot, der letzten Monat durch Selbstmord starb.

Sein Abschiedsbrief kursierte im Internet und wurde offenbar von seiner Familie veröffentlicht, um die Behörden unter Druck zu setzen, damit sie dem militärischen Begräbnis zustimmen, das ihm ebenfalls verweigert wurde.

Haaretz berichtete, dass bei Dagan eine jahrelange posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert worden war.

„Dagans Familie kann nicht sagen, ob die Ursache seines Leidens traumatische Ereignisse waren, die er während des Zweiten Libanonkrieges im Jahr 2006 miterlebt hat“, berichtete die Zeitung, “oder Schuldgefühle wegen der Bombenanschläge, an denen er beteiligt war.“

In einem ähnlichen Zusammenhang gaben israelische Geheimdienste letzten Monat bekannt, dass sie zwei mutmaßliche iranische Spionageringe zerschlagen hätten – einer davon bestand ausschließlich aus israelischen Juden.

Yossi Melman, Geheimdienstkorrespondent für Haaretz, beschrieb die bloße Vorstellung, dass einige israelische Juden nun bereit sind, für den Iran gegen Israel zu arbeiten, als Zeichen dessen, was er als „moralischen Verfall und Zerfall des sozialen Zusammenhalts Israels“ bezeichnete.

Melman berichtete für die Zeitung aus Tel Aviv, dass „der Shin Bet [Geheimdienst] und die Polizei 14 Israelis wegen des Verdachts der Spionage für den Iran verhaftet haben. Da die Verhaftungen während des Krieges erfolgten, sind die Anschuldigungen sehr schwerwiegend. Die Verdächtigen gehören zwei verschiedenen Gruppen an, die von Agenten des iranischen Geheimdienstministeriums rekrutiert und kontrolliert wurden.“

Melman behauptete zwar, dass die angeblichen Spione hauptsächlich aus Geldgier gehandelt hätten, schrieb aber auch: „Die schmerzhafte Wahrheit, die nicht ignoriert werden kann, ist, dass immer mehr israelische Juden bereit sind, für den Iran zu spionieren.“

Er behauptete, dass ‚in den letzten sechs Monaten mehr als 20 Israelis vom Shin Bet verhaftet und wegen Spionage für das iranische Geheimdienstministerium angeklagt wurden‘.

Diese 20 mutmaßlichen Spione ‚sind Israelis aus verschiedenen Lebensbereichen‘, behauptete Melman.

„Männer und Frauen, jung und alt, aus dem ganzen Land. Sie repräsentieren das Mosaik der israelischen Gesellschaft: ein Jeschiwa-Student aus Beit Schemesch, ein Psychologiestudent von einer Hochschule in Ramat Gan, ein Geschäftsmann aus Aschkelon und zwei Neueinwanderer aus Weißrussland und der Ukraine.“

Melman erklärte die Situation aus seiner Sicht: „Viele Israelis sind deprimiert, weil sie kein Ende von [Benjamin] Netanjahus kriegerischer Politik sehen. Die Wirtschaft verschlechtert sich und die Regierung bietet ihren Bürgern keine Hoffnung. All dies ist ein fruchtbarer Boden für die Kultivierung von Spionen.“

Es scheint auch ein fruchtbarer Boden für den möglichen Zusammenbruch oder zumindest eine schwere Schwächung des israelischen Militärs zu sein. Da kein Ende des Zermürbungskrieges in Sicht ist, der vom Widerstand geführt wird, werden die Herausforderungen für das israelische Militär nur noch weiter zunehmen.

Ein Zusammenbruch mag noch in weiter Ferne liegen, aber für die palästinensische und libanesische Bevölkerung könnte er nicht früh genug kommen.

Mit Übersetzung von Dena Shunra und zusätzlicher Recherche von Maureen Clare Murphy.

Asa Winstanley ist investigativer Journalist und Mitherausgeber von The Electronic Intifada. Er ist Autor des Buches „Weaponising Anti-Semitism: How the Israel Lobby Brought Down Jeremy Corbyn“ (OR Books, 2023).

Übersetzt mit Deepl.com

