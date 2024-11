https://www.aljazeera.com/opinions/2024/11/8/why-is-germany-supporting-israels-genocide-in-gaza



Warum unterstützt Deutschland den Völkermord Israels in Gaza?

Von Tony Greenstein

Tony Greenstein Tony Greenstein ist ein jüdischer Antizionist und Gründungsmitglied der Palestine Solidarity Campaign.

Veröffentlicht am 8. November 2024

Die Antwort liegt in der deutschen Geschichte – aber nicht, wie viele annehmen, in dem Bemühen, für den Holocaust der Nazis zu büßen und sicherzustellen, dass er sich nie wiederholt.

Die Polizei greift am 19. Oktober 2024 während einer pro-palästinensischen Demonstration in der Kantstraße im Berliner Stadtteil Wilmersdorf mit Hunden gegen Demonstranten ein [Erbil Basay/Anadolu]

Kein Staat hat die Solidaritätsbewegung für Palästina so beharrlich angegriffen und den andauernden Völkermord Israels in Gaza so unterstützt wie Deutschland.

Heute ist es unmöglich, in Berlin oder anderswo in Deutschland eine pro-palästinensische Demonstration abzuhalten, ohne Angriffen der Polizei, Einschüchterungen durch den Staat und Antisemitismusvorwürfen durch die Presse ausgesetzt zu sein.

Im April wurde die Palestine Assembly, eine hochkarätige pro-palästinensische Konferenz in Berlin, von Hunderten von Polizeibeamten aufgelöst. Der britisch-palästinensische Rektor der Universität Glasgow, Ghassan Abu Sitta, wurde an der Einreise nach Deutschland gehindert, um an der Konferenz teilzunehmen, und nach Großbritannien abgeschoben. Später wurde ihm die Einreise in den gesamten Schengen-Raum untersagt.

Abu Sitta, ein Chirurg, der seit letztem Jahr ehrenamtlich in mehreren Krankenhäusern im Gazastreifen tätig ist, hatte vor, eine Rede über den verheerenden Zustand zu halten, in dem die israelischen Angriffe das Gesundheitssystem des Gazastreifens hinterlassen haben. Ein deutsches Gericht hob das Verbot später auf.

Auch dem ehemaligen griechischen Finanzminister Yanis Varoufakis wurde die Einreise nach Deutschland untersagt und er durfte nicht einmal per Videolink am Kongress teilnehmen.

Die deutschen Behörden gaben an, Abu Sitta, Varoufakis und andere auf der Konferenz ins Visier genommen zu haben, weil sie ihre Reden als „antisemitisch“ einstuften.

Diese Behauptung ist falsch. Deutschland bringt pro-palästinensische Stimmen nicht zum Schweigen, um die Rechte der Juden zu schützen und Antisemitismus zu bekämpfen. Dies zeigt sich nicht nur im Inhalt der zensierten Rede, sondern auch in der Art und Weise, wie Deutschland antizionistische Juden behandelt, die sich für die Rechte der Palästinenser einsetzen.

Iris Hefets, eine deutsch-israelische Psychoanalytikerin in Berlin, wurde beispielsweise im vergangenen Oktober wegen des Vorwurfs des Antisemitismus verhaftet. Ihr einziges „Verbrechen“ bestand darin, allein mit einem Plakat durch die Straßen zu gehen, auf dem stand: „Stoppt als Israelis und als Juden den Völkermord in Gaza.“

Im selben Monat veröffentlichten mehr als hundert deutsch-jüdische Künstler, Schriftsteller, Akademiker, Journalisten und Kulturschaffende einen offenen Brief, in dem sie das harte Vorgehen Deutschlands gegen propalästinensische Äußerungen und den Vorwurf des Antisemitismus verurteilten, der sich gegen alle richtet – auch gegen Juden wie sie selbst –, die das Verhalten Israels kritisieren.

„Was uns Angst macht, ist die vorherrschende Atmosphäre von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in Deutschland, die mit einem einschränkenden und paternalistischen Philosemitismus einhergeht. Wir lehnen insbesondere die Gleichsetzung von Antisemitismus und jeglicher Kritik am Staat Israel ab.“

Warum also setzt sich Deutschland so sehr dafür ein, dass niemand das Verhalten Israels in Gaza kritisiert, was beim Internationalen Gerichtshof einen Völkermordfall ausgelöst hat?

Die Antwort liegt in der Geschichte Deutschlands – aber sie ist nicht, wie viele annehmen, mit den Bemühungen verbunden, für den Holocaust der Nazis zu büßen und sicherzustellen, dass er sich nie wiederholt.

Deutschland wurde nie vollständig entnazifiziert. Es hat nie versucht, sich mit der Politik auseinanderzusetzen, die zum Aufstieg Hitlers geführt hatte.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Wiederaufnahme des deutschen Staates in die internationale Gemeinschaft von einem Entnazifizierungsprozess abhängig gemacht. Dieser Prozess wurde jedoch bald aufgegeben. Er wurde vom Kalten Krieg überholt. Deutschland leistete Wiedergutmachung für seine Verbrechen an den Juden – aber nicht an den Roma –, indem es dem neu gegründeten „Judenstaat“, dem militärischen Außenposten des Westens in Palästina, Israel, bedingungslose und unbegrenzte Unterstützung gewährte.

Die Beseitigung der politischen Strukturen, die zum Aufstieg der Nazis geführt hatten – Imperialismus und der deutsche militärisch-industrielle Komplex – hätte der Notwendigkeit, sich der Sowjetunion entgegenzustellen, zuwidergelaufen.

Unmittelbar nach Kriegsende gab es im Westen starken Widerstand gegen die Wiederbewaffnung Deutschlands. Der Morgenthau-Plan von 1944, der vom damaligen US-Präsidenten Roosevelt unterstützt wurde, forderte die vollständige Beseitigung der deutschen Rüstungsindustrie und anderer Industrien, die zum Wiederaufbau eines deutschen Militärs beitragen könnten. Nachkriegsdeutschland sollte ein Agrar- und Hirtenstaat sein.

Der Kalte Krieg bedeutete jedoch, dass der Westen Deutschland als Teil des westlichen Bündnisses brauchte. Der engste Mitarbeiter von Bundeskanzler Konrad Adenauer, Hans Globke, war maßgeblich an der Umsetzung der Nürnberger Rassengesetze von 1935 beteiligt gewesen. Während des Eichmann-Prozesses 1961 wurden von Staatsanwalt Gideon Hausner „außergewöhnliche Vorsichtsmaßnahmen“ getroffen, um zu verhindern, dass Globkes Name öffentlich gemacht wurde.

1953 begann Deutschland mit der Zahlung von Reparationen – nicht an einzelne Überlebende des Holocaust, sondern an den Staat Israel in Form von Industriegütern, einschließlich Waffen. Der Westen konzentrierte sich auf die Sowjetunion. Die Entnazifizierung geriet in Vergessenheit, als Deutschland in westliche Militärbündnisse integriert wurde und 1955 der NATO beitrat.

Anstelle der ursprünglich beabsichtigten Beseitigung der völkermörderischen Ideologie, die den Weg für den Holocaust ebnete, wurde eine bedingungslose Umarmung Israels eingeführt. Israel wird als Deutschlands „Staatsräson“ behandelt.

Diese Aufgabe der Entnazifizierung verwandelte den Holocaust der Nazis von einem Produkt der sozialen und wirtschaftlichen Krise Deutschlands während der Weimarer Zeit in eine unerklärliche ahistorische Anomalie, die aus dem Nichts auftauchte und keine Wurzeln in der deutschen nationalen Psyche hatte. Damit wurde der Aufstieg Hitlers und der Nazis über Klassen- und Politikfragen gestellt.

Der Holocaust war nicht der erste Völkermord Deutschlands. Zwischen 1904 und 1907 tötete die deutsche Armee unter General Lothar von Trotha 80 Prozent der Herero und 50 Prozent der Nama in Südwestafrika. Tausende wurden in Konzentrationslager getrieben, wo die Mehrheit starb.

Das nationalsozialistische Konzept des „Lebensraums“ wurde 1897 von Friedrich Ratzel entwickelt. Trotha und die Deutschen kämpften gnadenlos für eine „Endlösung“.

In „Genocidal Gaze“ beschreibt Elizabeth Baer diesen Völkermord als „eine Art Generalprobe“ für den Holocaust der Nazis.

Der Kolonialverwalter der Kolonie, Heinrich Goring, war der Vater von Hermann Goring, Hitlers Stellvertreter. Fischer führte grausame Experimente an den Insassen durch und schickte ihre abgetrennten Köpfe nach Deutschland zurück, bevor er die SS-Ärzte der Nazis ausbildete, darunter Josef Mengele, den leitenden SS-Arzt in Auschwitz.

Dass der deutsche Staat den aktuellen Angriff Israels auf Gaza gutheißt, liegt weniger an der Schuldgefühle wegen des Holocaust als vielmehr an dem Bedürfnis, ihn zu normalisieren und zu relativieren. Indem Deutschland den Holocaust Israels als einen Akt notwendiger „Selbstverteidigung“ unterstützt, kann es an den Fiktionen festhalten, die es über seine eigenen Holocausts geschaffen hat.

Die deutschen Behörden sind sich völlig darüber im Klaren, dass Israel einen Völkermord begeht und diesen Krieg mit der Absicht begonnen hat, das palästinensische Volk ethnisch zu säubern und auszurotten

Sie haben die Aufnahmen aus Gaza gesehen. Sie sind sich der wahllosen Bombardierungen und des Hungers bewusst. Sie haben die Beweise gehört, die Südafrika vor dem Internationalen Gerichtshof vorgelegt hat.

Sie wissen, wie Verteidigungsminister Yoav Gallant den Völkermord begann, indem er Palästinenser als „menschliche Tiere“ bezeichnete – derselbe Ausdruck, den Himmler am 4. Oktober 1943 in einer Rede vor SS-Generälen über die Juden verwendete. Sie wissen zweifellos, dass Finanzminister Bezalel Smotrich darüber sprach, wie „gerechtfertigt und moralisch“ es wäre, zwei Millionen Palästinenser verhungern zu lassen.

Kurz gesagt: Die deutschen Behörden wissen, was Israel tut – sie wissen, dass ihr Verbündeter einen weiteren Holocaust begeht. Sie versuchen lediglich, dies als normal, gerecht und unvermeidlich darzustellen, weil sie in ihrer nicht allzu fernen Geschichte bereits mehrfach dasselbe getan haben.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Haltung von Al Jazeera wider.

