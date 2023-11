Henry Kissinger, Top-Diplomat der USA, verantwortlich für Millionen von Toten, stirbt im Alter von 100 Jahren Von Nick Turse

Henry Kissinger, Top U.S. Diplomat Responsible for Millions of Deaths, Dies at 100 „Few people … have had a hand in as much death and destruction, as much human suffering, in so many places around the world as Henry Kissinger.“

Henry Kissinger, Top-Diplomat der USA, verantwortlich für Millionen von Toten, stirbt im Alter von 100 Jahren

„Nur wenige Menschen … waren an so viel Tod und Zerstörung, an so viel menschlichem Leid an so vielen Orten der Welt beteiligt wie Henry Kissinger.“

Von Nick Turse

29. November 2023

Henry Kissinger, nationaler Sicherheitsberater und Außenminister unter zwei Präsidenten und langjährige Eminenz des US-amerikanischen außenpolitischen Establishments, starb am 29. November in seinem Haus in Connecticut. Er wurde 100 Jahre alt.

Kissinger trug dazu bei, den Vietnamkrieg zu verlängern und diesen Konflikt auf das neutrale Kambodscha auszudehnen; er förderte Völkermorde in Kambodscha, Osttimor und Bangladesch; beschleunigte Bürgerkriege im südlichen Afrika und unterstützte Putsche und Todesschwadronen in ganz Lateinamerika. Laut seinem Biographen Greg Grandin klebte das Blut von mindestens 3 Millionen Menschen an seinen Händen.

Es gab „nur wenige Menschen, die an so viel Tod und Zerstörung, an so viel menschlichem Leid an so vielen Orten der Welt beteiligt waren wie Henry Kissinger“, sagte der erfahrene Kriegsverbrecher Reed Brody.

Eine Untersuchung von The Intercept aus dem Jahr 2023 ergab, dass Kissinger – der vielleicht mächtigste nationale Sicherheitsberater in der amerikanischen Geschichte und der Hauptarchitekt der US-Kriegspolitik in Südostasien von 1969 bis 1975 – für mehr zivile Todesopfer in Kambodscha verantwortlich war, als bisher bekannt war, wie aus einem exklusiven Archiv von US-Militärdokumenten und Interviews mit kambodschanischen Überlebenden und amerikanischen Zeugen hervorgeht.

Siehe

Überlebende von Kissingers geheimem Krieg in Kambodscha enthüllen nicht gemeldete Massentötungen

The Intercept enthüllte bisher unveröffentlichte, nicht gemeldete und zu wenig beachtete Beweise für Hunderte von zivilen Opfern, die während des Krieges geheim gehalten wurden und dem amerikanischen Volk fast völlig unbekannt blieben. Kissinger war maßgeblich für Angriffe in Kambodscha verantwortlich, bei denen bis zu 150.000 Zivilisten getötet wurden – laut Experten bis zu sechsmal mehr Nichtkombattanten, als die Vereinigten Staaten seit dem 11. September bei Luftangriffen getötet haben.

Der am 27. Mai 1923 in Fürth geborene Heinz Alfred Kissinger wanderte 1938 mit einer Welle von Juden, die vor der Unterdrückung durch die Nazis flohen, in die Vereinigten Staaten ein. Kissinger wurde 1943 amerikanischer Staatsbürger und diente während des Zweiten Weltkriegs im Counter Intelligence Corps der US-Armee. Nachdem er 1950 sein Studium am Harvard College mit summa cum laude abgeschlossen hatte, erwarb er 1952 einen M.A. und zwei Jahre später einen Doktortitel. Danach trat er in die Harvard-Fakultät ein, wo er in der Abteilung für Regierung und im Zentrum für internationale Angelegenheiten tätig war. Während er in Harvard unterrichtete, war er Berater der Regierungen von John F. Kennedy und Lyndon B. Johnson, bevor er von 1969 bis 1975 als nationaler Sicherheitsberater und von 1973 bis 1977 als Außenminister unter den Präsidenten Richard Nixon und Gerald Ford diente. Als Verfechter der Realpolitik nahm Kissinger während seiner Amtszeit großen Einfluss auf die US-Außenpolitik. In den folgenden Jahrzehnten beriet er US-Präsidenten und saß in zahlreichen Unternehmens- und Regierungsbeiräten, während er eine kleine Sammlung von Bestsellern über Geschichte und Diplomatie verfasste.

Kissinger heiratete 1949 Ann Fleischer; die beiden ließen sich 1964 scheiden. Im Jahr 1974 heiratete er Nancy Maginnes. Er hinterlässt seine Frau, zwei Kinder aus erster Ehe, Elizabeth und David, und fünf Enkelkinder.

Als Nationaler Sicherheitsberater spielte Kissinger eine Schlüsselrolle bei der Verlängerung der US-Kriege in Südostasien, die zum Tod von Zehntausenden amerikanischer Soldaten und Hunderttausenden von Kambodschanern, Laoten und Vietnamesen führten. Während seiner Amtszeit warfen die Vereinigten Staaten 9 Milliarden Pfund Munition auf Indochina ab.

1973 verlieh das norwegische Nobelkomitee den Friedensnobelpreis an Kissinger und seinen nordvietnamesischen Amtskollegen Le Duc Tho „für die gemeinsame Aushandlung eines Waffenstillstands in Vietnam im Jahr 1973“.

„Es gibt keine vergleichbare Ehrung“, schrieb Kissinger später über den Preis, den er für ein Abkommen zur Beendigung eines Krieges erhielt, den er gefördert und ausgeweitet hatte, ein Abkommen, das den Konflikt nicht nur nicht beendete, sondern auch fast sofort von allen Parteien gebrochen wurde. 2023 veröffentlichte Dokumente zeigen, dass der Preis – einer der umstrittensten in der Geschichte des Preises – verliehen wurde, obwohl klar war, dass ein Ende des Krieges aufgrund des Waffenstillstands unwahrscheinlich war.

Tho lehnte den Preis ab. Er sagte, die USA hätten das Abkommen gebrochen und ihre südvietnamesischen Verbündeten dabei unterstützt und ermutigt, dasselbe zu tun, und bezeichnete das Abkommen als amerikanische Kapitulation. „Während der letzten 18 Jahre haben die Vereinigten Staaten einen Angriffskrieg gegen Vietnam geführt“, schrieb er. „Der amerikanische Imperialismus ist besiegt worden“.

Nordvietnam und seine revolutionären Verbündeten in Südvietnam stürzten zwei Jahre später, 1975, die von den USA gestützte Regierung in Saigon. Im selben Jahr fiel das von den Amerikanern unterstützte Militärregime in Kambodscha an die völkermordenden Roten Khmer, deren Kampagne der Überarbeitung, Folter und Ermordung 2 Millionen Menschen, etwa 20 Prozent der Bevölkerung, zum Opfer fielen, was zum großen Teil auf Nixons und Kissingers Ausweitung des Krieges auf das winzige, neutrale Land zurückzuführen war. Kissinger versuchte fast sofort, gemeinsame Sache mit den Génocidaires zu machen. „Ihr solltet den Kambodschanern auch sagen, dass wir mit ihnen befreundet sein werden. Sie sind mörderische Schurken, aber wir werden uns davon nicht abhalten lassen. Wir sind bereit, die Beziehungen zu ihnen zu verbessern“, sagte er dem thailändischen Außenminister.

Als Außenminister und nationaler Sicherheitsberater führte Kissinger die Bemühungen zur Verbesserung der Beziehungen zur ehemaligen Sowjetunion an und „öffnete“ die Volksrepublik China zum ersten Mal seit der Machtübernahme durch Mao Zedong im Jahr 1949 für den Westen. Kissinger unterstützte auch völkermordende Militärs in Pakistan und Indonesien. In Pakistan unterstützten Nixon und sein nationaler Sicherheitsberater einen Diktator, der nach Schätzungen der CIA Hunderttausende von Zivilisten abschlachtete; in Indonesien gaben Ford und Kissinger Präsident Suharto grünes Licht für eine Invasion in Osttimor, die rund 200.000 Tote forderte – etwa ein Viertel der gesamten Bevölkerung.

Zum Thema

Wie Henry Kissinger den Weg für die Ermordung von Orlando Letelier ebnete

In Lateinamerika planten Nixon und Kissinger, die demokratische Wahl des sozialistischen chilenischen Präsidenten Salvador Allende zu verhindern. Dazu gehörte auch Kissingers Aufsicht über verdeckte Operationen – wie die verpfuschte Entführung des chilenischen Generals René Schneider, die mit der Ermordung Schneiders endete -, um Chile zu destabilisieren und einen Militärputsch herbeizuführen. „Sie haben dem Westen mit dem Sturz von Allende einen großen Dienst erwiesen“, sagte Kissinger später zu General Augusto Pinochet, dem Anführer der Militärjunta, die daraufhin Tausende von Chilenen tötete. In Argentinien gab Kissinger erneut grünes Licht, diesmal für eine Terrorkampagne mit Folter, gewaltsamem Verschwindenlassen und Mord durch eine Militärjunta, die Präsidentin Isabel Perón stürzte. Während eines Treffens im Juni 1976 sagte Kissinger zum Außenminister der Junta, César Augusto Guzzetti: „Wenn es Dinge gibt, die getan werden müssen, sollten Sie sie schnell tun.“ Der darauf folgende so genannte Schmutzige Krieg forderte das Leben von schätzungsweise 30.000 argentinischen Zivilisten.

Kissingers Diplomatie schürte auch einen Krieg in Angola und verlängerte die Apartheid in Südafrika. Im Nahen Osten verkaufte er die Kurden im Irak und, so Grandin, „hinterließ diese Region im Chaos und schuf damit die Voraussetzungen für Krisen, die die Menschheit bis heute heimsuchen“.

Durch eine Kombination aus rohem Ehrgeiz, Medienmanipulation und einer unheimlichen Fähigkeit, die Wahrheit zu verschleiern und Skandale zu vermeiden, verwandelte sich Kissinger von einem College-Professor und Bürokraten in den berühmtesten amerikanischen Diplomaten des 20.Jahrhunderts und eine echte Berühmtheit. Jahrhunderts und eine echte Berühmtheit. Er wurde als „Playboy des westlichen Flügels“ und „Sexsymbol der Nixon-Administration“ bezeichnet, ließ sich mit Starlets fotografieren und wurde zum Futter für die Klatschspalten. Während Dutzende seiner Kollegen im Weißen Haus durch die unzähligen Watergate-Verbrechen, die Nixon 1974 das Amt kosteten, in Mitleidenschaft gezogen wurden, hielt sich Kissinger aus dem Skandal heraus und avancierte zum Medienliebling.

„Wir waren halb davon überzeugt, dass nichts über die Fähigkeiten dieses bemerkenswerten Mannes hinausgeht“, sagte Ted Koppel von ABC News in einem Dokumentarfilm von 1974 und beschrieb Kissinger als „den meistbewunderten Mann in Amerika“. Die öffentliche Person, die oft für ihren Witz und ihre Freundlichkeit gelobt wurde, hatte jedoch auch eine andere Seite, so Carolyn Eisenberg, Autorin von Never Lose: Nixon, Kissinger and the Illusion of National Security“, die ein Jahrzehnt damit verbrachte, Kissingers Telefonprotokolle aus dem Weißen Haus zu lesen und Tonbänder mit seinen ungeschminkten Gesprächen anzuhören. „Er hatte eine gestörte Persönlichkeit und war unglaublich pubertär. Er gab zu, dass er egoistisch war, aber er war weit darüber hinaus“, sagte sie gegenüber The Intercept. „Er war in vielerlei Hinsicht sehr auf sein Alter von 14 Jahren fixiert. Sein Opportunismus war grenzenlos. Sein Bedürfnis, wichtig zu sein, eine Berühmtheit zu sein, war gigantisch.“

„Er war in vielerlei Hinsicht mit 14 Jahren sehr festgefahren. Sein Opportunismus war grenzenlos. Sein Bedürfnis, wichtig zu sein, eine Berühmtheit zu sein, war gigantisch.“

Kissinger wurde 1977 mit der Freiheitsmedaille des Präsidenten ausgezeichnet – der höchsten zivilen Auszeichnung der USA. 1982 gründete er Kissinger Associates, ein internationales Beratungsunternehmen, das zu einer Art Drehtür für hochrangige nationale Sicherheitsbeamte wurde, die aus ihrem Dienst in der Regierung Kapital schlagen wollten. Die Firma nutzte ihren und Kissingers guten Ruf und ihre Kontakte, um großen multinationalen Unternehmen, Banken und Finanzinstituten – darunter American Express, Anheuser-Busch, Coca-Cola, Heinz, Fiat, Volvo, Ericsson und Daewoo – bei der Vermittlung von Geschäften mit Regierungen zu helfen. „Ein großer Teil von Henry Kissingers Vermächtnis ist die Korruption der amerikanischen Außenpolitik“, sagte Matt Duss, ein ehemaliger Berater von Senator Bernie Sanders, 2023 gegenüber Vox. „Die Grenze zwischen der Gestaltung der Außenpolitik und den Interessen der Unternehmen verschwimmt, wenn sie nicht sogar ganz ausgelöscht wird.“

Zum Thema

Henry Kissinger, der blutigste Sozialaufsteiger der Geschichte

Kissinger beriet jeden US-Präsidenten von Nixon bis Donald Trump und war von 1984 bis 1990 Mitglied des Foreign Intelligence Advisory Board des Präsidenten und von 2001 bis 2016 Mitglied des Defense Policy Board des Pentagons. Nachdem er mit der Leitung der 9/11-Kommission betraut worden war, warfen die Familien der Opfer Fragen zu möglichen Interessenkonflikten auf, da Kissinger finanzielle Beziehungen zu Regierungen unterhielt, die in die Arbeit der Kommission involviert sein könnten. Kissinger kündigte lieber, als eine Liste der Kunden seiner Beratungsfirma auszuhändigen.

In seiner 2001 erschienenen Anklageschrift „The Trial of Henry Kissinger“ forderte Christopher Hitchens die strafrechtliche Verfolgung Kissingers „wegen Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Verstößen gegen das allgemeine oder das internationale Gewohnheitsrecht, einschließlich der Verschwörung zu Mord, Entführung und Folter“ – von Argentinien, Bangladesch, Chile und Osttimor bis Kambodscha, Laos, Uruguay und Vietnam.

Kissinger wich Fragen über die Bombardierung Kambodschas aus, verwischte die Wahrheit in öffentlichen Kommentaren und verbrachte sein halbes Leben mit Lügen über seine Rolle bei den Morden dort. In den frühen 2000er Jahren wurde Kissinger im Zusammenhang mit Menschenrechtsverletzungen durch frühere südamerikanische Militärdiktaturen zur Befragung gesucht, aber er entzog sich den Ermittlern, weigerte sich einmal, vor einem Gericht in Frankreich zu erscheinen und flüchtete nach Erhalt einer Vorladung aus Paris. Er wurde nie angeklagt oder strafrechtlich verfolgt für Todesfälle, für die er die Verantwortung trug.

„Ein Großteil der Welt hielt Kissinger für einen Kriegsverbrecher, aber wer hätte es gewagt, einem amerikanischen Außenminister Handschellen anzulegen?“, fragte Brody, der historische Prozesse gegen Pinochet, den tschadischen Diktator Hissène Habré und andere angestrengt hat. „Kissinger wurde nicht ein einziges Mal von einem Gericht zu einem seiner angeblichen Verbrechen befragt, geschweige denn angeklagt.“

Kissinger erhielt weiterhin begehrte Auszeichnungen und verkehrte mit den Reichen und Berühmten bei Abendessen mit schwarzer Krawatte im Weißen Haus, Galas in den Hamptons und anderen Veranstaltungen, zu denen nur geladene Gäste kamen. In den 2010er Jahren war der republikanische Diplomat zu einem Liebling der etablierten Demokraten geworden und blieb es bis zu seinem Tod. Hillary Clinton nannte Kissinger einen Freund“ und sagte, sie habe sich auf seinen Rat verlassen“, als sie unter Präsident Barack Obama als Außenministerin diente. Samantha Power, die ihren Ruf und ihre Karriere auf dem Einsatz für die Menschenrechte aufbaute und später als Botschafterin der Obama-Regierung bei den Vereinten Nationen und als Leiterin der US-Behörde für internationale Entwicklung der Biden-Regierung diente, war mit Kissinger befreundet, bevor sie von Kissinger selbst den Henry-A.-Kissinger-Preis der American Academy of Berlin erhielt. Bidens Außenminister, Antony Blinken, hatte ebenfalls eine lange, herzliche Beziehung zu seinem entfernten Vorgänger.

Kissinger wurde anlässlich seines 100. Geburtstags im Mai 2023 wiederholt gefeiert. An einer Gala in der New York Public Library nahmen unter anderem Blinken, Power, Bidens CIA-Direktor William J. Burns, der in Ungnade gefallene ehemalige CIA-Direktor und Vier-Sterne-General David Petraeus, die Modedesignerin Diane von Furstenberg, der Besitzer der New England Patriots Robert Kraft, der ehemalige New Yorker Bürgermeister Mike Bloomberg, der ehemalige Google-Chef Eric Schmidt und der katholische Erzbischof von New York Timothy M. Dolan teil.

Anlässlich des hundertsten Geburtstags von Kissinger führte Koppel – der nach dem Dokumentarfilm von 1974 zu Kissingers Freund wurde – ein sympathisches Interview für CBS News, das dennoch die Vorwürfe thematisierte, die Kissinger jahrzehntelang verfolgten. „Es gibt Leute in unserer Sendung, die die Legitimität eines Interviews mit Ihnen in Frage stellen. Sie sind sehr besorgt über das, was sie für – ich will es mal so ausdrücken – kriminell halten“, sagte Koppel.

„Das ist ein Ausdruck ihrer Ignoranz“, antwortete Kissinger.

Als Koppel die Bombardierung Kambodschas zur Sprache brachte, wurde Kissinger wütend. „Kommen Sie. Wir haben jede Guerilla-Einheit, die wir bekämpft haben, mit Drohnen und allen möglichen Waffen bombardiert“, schoss er zurück. „Das war in jeder Regierung, der ich angehörte, dasselbe.“

„Die Folgen in Kambodscha waren besonders -„

„Kommen Sie schon.“

„Nein, nein, nein, waren besonders -„

„Das ist ein Programm, das Sie machen, weil ich 100 Jahre alt sein werde“, knurrte Kissinger. „Und Sie suchen sich ein Thema aus, das vor 60 Jahren passiert ist. Sie müssen wissen, dass es ein notwendiger Schritt war. Die jüngere Generation hat das Gefühl, dass sie nicht denken muss, wenn sie ihre Gefühle wecken kann. Wenn sie nachdenken, werden sie diese Frage nicht stellen“.

Als The Intercept diese Frage 13 Jahre zuvor in Bezug auf Kambodscha stellte – und zwar auf eine etwas pointiertere Art und Weise -, gab Kissinger die gleichen abweisenden Antworten und ließ die gleiche Wut aufblitzen. „Ach, kommen Sie!“, rief er aus. „Was wollen Sie denn beweisen?“ Auf den Massentod von Kambodschanern als Folge seiner Politik angesprochen, sagte der seit langem für seinen Charme, seinen Intellekt und seine Gelehrsamkeit gepriesene hochrangige Staatsmann zu diesem Reporter, er solle „damit spielen“.

„Die verdeckten Rechtfertigungen für die illegale Bombardierung Kambodschas wurden zum Rahmen für die Rechtfertigungen von Drohnenangriffen und Kriegen für immer.“

Kissingers Vermächtnis reicht über die Leichen, das Trauma und das Leid der Opfer, die er hinterlassen hat, hinaus. Seine Politik, so Grandin gegenüber The Intercept, habe die Bühne für das zivile Gemetzel des US-Krieges gegen den Terror von Afghanistan bis Irak, Syrien bis Somalia und darüber hinaus bereitet. „Man kann eine Linie von der Bombardierung Kambodschas bis in die Gegenwart verfolgen“, sagte Grandin, Autor von „Kissingers Schatten“. „Die verdeckten Rechtfertigungen für die illegale Bombardierung Kambodschas wurden zum Rahmen für die Rechtfertigungen von Drohnenangriffen und Kriegen für immer. Es ist ein perfekter Ausdruck des ungebrochenen Kreislaufs des amerikanischen Militarismus.“

Brody, der Staatsanwalt für Kriegsverbrechen, sagt, dass selbst nach Kissingers Tod noch ein gewisses Maß an Gerechtigkeit möglich ist.

„Es ist natürlich zu spät, Kissinger jetzt auf die Anklagebank zu setzen, aber wir können immer noch mit seiner Rolle bei den Gräueltaten im Ausland abrechnen“, so Brody gegenüber The Intercept. „In der Tat sollte sein Tod eine vollständige Aufarbeitung der US-Unterstützung für Missbräuche auf der ganzen Welt während des Kalten Krieges und danach auslösen, vielleicht sogar eine Wahrheitskommission, um eine historische Aufzeichnung zu erstellen, ein gewisses Maß an Rechenschaftspflicht zu fördern, und wenn die Vereinigten Staaten bereit wären, sich zu entschuldigen oder unsere Missetaten einzugestehen – wie wir es an Orten wie Guatemala und Iran getan haben – eine Art Versöhnung mit den Ländern zu fördern, deren Bevölkerung die Missbräuche erlitten hat.“

