Heute in re-imperialer Rücksichtslosigkeit und Wahnsinn

Von Caitlin Johnstone

22. November 2024

Der Internationale Strafgerichtshof hat formell Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den ehemaligen israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit erlassen.

Für Präsident Biden oder andere westliche Beamte, die Israels völkermörderische Gräueltaten unterstützen, wurden keine solchen Haftbefehle ausgestellt. Das ist ein bisschen so, als würde ein Richter einen Haftbefehl für einen Massenmörder ausstellen, aber nicht für den Mann, der ihm die Waffe gab und neben ihm stand und ihm Munition reichte, der den Fluchtwagen fuhr und die Polizei anlog, um das Verbrechen zu vertuschen.

Diese neue Entwicklung wird nichts bewirken, da sie nicht durchsetzbar ist und das Völkerrecht nur so real ist, wie das US-Imperium bereit ist, so zu tun, als sei es real, aber sie ist ein bedeutender Schritt in der Verschlechterung des internationalen Konsenses über Israel, da die ganze Welt zusieht, wie das zionistische Regime eine Gräueltat nach der anderen in aller Öffentlichkeit begeht.

Benjamin Netanjahu reagierte auf diese Entscheidung mit einem Aufschrei über Antisemitismus und nannte den Schritt des IStGH „einen modernen Dreyfus-Prozess“. Er tut dies, weil er kein einziges echtes Argument zu seiner Verteidigung hat, und auch sonst niemand.

Wir haben dies in einer Erklärung von Senator Tom Cotton gesehen, der verkündete, dass die USA in Den Haag einmarschieren würden, wenn der IStGH versucht, seine Haftbefehle durchzusetzen.

„Der IStGH ist ein Känguru-Gericht und Karim Khan ist ein geistesgestörter Fanatiker“, sagte Cotton. „Wehe ihm und jedem, der versucht, diese gesetzwidrigen Haftbefehle durchzusetzen. Ich möchte sie alle freundlich daran erinnern, dass das amerikanische Gesetz über den IStGH nicht umsonst als Haager Invasionsgesetz bekannt ist. Denken Sie darüber nach.“

Dies ist eine ebenso psychotische öffentliche Erklärung wie alles, was man von den Rechtsextremisten in der Knesset zu hören bekommt. Die Vereinigten Staaten werden von verrückten Eiferern mit Atomwaffen regiert, genau wie Israel.

Das „Haager Invasionsgesetz“, formell bekannt als „ American Service-Members‘ Protection Act“, ist ein US-Bundesgesetz, das während der Kriegstreiberei der frühen Bush-Regierung verabschiedet wurde und den Präsidenten ermächtigt, „alle notwendigen und angemessenen Mittel einzusetzen, um die Freilassung von US-amerikanischem oder verbündetem Personal zu erwirken, das vom Internationalen Strafgerichtshof, in dessen Auftrag oder auf dessen Ersuchen hin festgehalten oder inhaftiert wird“.

Der Teil „oder verbündetes Personal“ ist der Grund, warum Cotton dieses Gesetz in Bezug auf einen Haftbefehl gegen Israelis zitieren kann.

Apropos Israel und US-Senatoren: Ein Gesetzentwurf von Bernie Sanders, mit dem die Lieferung von Panzergranaten an Israel verhindert werden sollte, wurde gerade im Senat mit 18 zu 79 Stimmen abgelehnt.

Sanders bezeichnete den Gesetzentwurf als Versuch, „den Verkauf von Offensivwaffen an Israel“ einzuschränken, wobei er einen Unterschied zu „defensiven“ Waffen wie der Eisenkuppel machte, was von vornherein absurd und verwirrend ist. Alle Waffen an Israel sind eher offensiv als defensiv, da sie Israel dabei helfen, Menschen zu ermorden, ohne die Abschreckung zu erfahren, die eine Vergeltungsmaßnahme mit sich bringen würde. Es gibt einen Grund, warum Schutzwesten ähnlich wie Schusswaffen reguliert sind: Jemand, der ein Gewaltverbrechen begehen will, kann dabei eine kugelsichere Weste tragen, um sicherzustellen, dass er das Verbrechen begehen kann, ohne von der Polizei aufgehalten zu werden. Genau so setzt Israel seine so genannten „defensiven“ Waffen ein.

Und da wir gerade von progressiven US-Gesetzgebern sprechen, die schwache Standpunkte zu Israel einnehmen, die Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez ist unter Beschuss geraten, weil sie für die House Resolution 1449 gestimmt hat, eine Gesetzesvorlage, die vorgibt, einfach nur Antisemitismus anzuprangern, in Wirklichkeit aber die falsche Verquickung von antisemitischer Hassrede mit israelkritischer Rede fördert.

Die progressive Kongressabgeordnete Ilhan Omar, die gegen den Gesetzentwurf gestimmt hat, sagte in einer Erklärung, dass sie dies getan habe, weil „der Gesetzentwurf die schädliche Definition der IHRA unterstützt, die legitime Kritik an Israel auf gefährliche Weise mit Antisemitismus gleichsetzt und unsere Fähigkeit, gegen Antisemitismus vorzugehen, weiter beeinträchtigt.“

Überall sieht man, dass mächtige Kriminelle mit viel zu viel durchkommen, während die Menschen, die ihnen eigentlich Widerstand leisten sollten, viel zu wenig tun.

Dies geschieht, während Russland die Ukraine mit einer neuartigen Hyperschallrakete angreift, die nach Putins Worten leicht mit einem Atomsprengkopf hätte bestückt werden können. Dieser Angriff war eine Warnung an die Ukraine für den Einsatz von Langstreckenraketen, die von den USA und dem Vereinigten Königreich geliefert wurden, um Ziele in Russland anzugreifen, und erfolgt zu einem Zeitpunkt, da Moskau seine Nukleardoktrin überarbeitet und die Schwelle für den Einsatz von Atomwaffen herabsetzt.

Das ist untragbar. So kann es nicht weitergehen. Auf die eine oder andere Weise wird dieser Wahnsinn ein Ende haben.

