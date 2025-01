Sahra Wagenknecht:  NEIN zu Krieg und Vertreibung!

Statt in der Ukraine für einen schnellen Waffenstillstand zu sorgen, will US-Präsident Trump nun schwere Bomben an Israel liefern. Außerdem unterstützt er die Pläne der in Teilen rechtsextremen israelischen Regierung zur „ethnischen Säuberung“ des Gazastreifens. Offenbar stören die Palästinenser, wenn es darum geht, aus der Ausbeutung von Gasfeldern an der Küste von Gaza Profit zu schlagen. Wir sagen nein zu dieser räuberischen Kriegs- und Vertreibungspolitik! Wir sagen nein zu Waffenexporten in Kriegsgebiete! Wer Fluchtursachen bekämpfen will, der muss verhindern, dass deutsche Waffen in die Hände von Kriegsverbrechern oder Diktatoren gelangen.