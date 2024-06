https://english.almayadeen.net/articles/features/how-austria-criminalises–from-the-river-to-the-sea–and–in



Wie Österreich „Vom Fluss zum Meer“ und „Intifada“ kriminalisiert

Von Dieter Reinisch

Quelle: Al Mayadeen Englisch

14. Juni 2024

Seit dem 7. Oktober gehen die österreichischen Behörden gegen die Palästina-Solidaritätsbewegung im Lande vor. Zu ihrem Repertoire an repressiven Maßnahmen gehört die Kriminalisierung des Slogans „Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein“ und des Begriffs „Intifada“. Mobilisierungen wurden verboten, und Kundgebungen wurden gestoppt, wenn sie einen dieser beiden Begriffe verwendeten. Mehrere Aktivisten erhielten Geldstrafen, einige wurden sogar verhaftet. Dieter Reinisch berichtet aus Wien.

Der Aufmarsch war eher klein: Ein paar Dutzend Studenten versammelten sich am Donnerstagnachmittag zu einem Protestmarsch vor der Technischen Universität Wien in Österreich – ihr Ziel war das Büro der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) im neunten Bezirk. Die Studierenden demonstrierten gegen die Zusammenarbeit der FFG mit israelischen Forschungseinrichtungen.

Wenige Minuten nach Beginn des Marsches stoppte die Polizei die Demonstration. Einer der Aufkleber auf einem Lautsprecher lautete: „Vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein“. Die Polizei verlangte, dass der Aufkleber entfernt wird, andernfalls drohte sie damit, den Marsch zu stoppen und aufzulösen.

Studentische Intifada

Es war nicht das erste Mal, dass diese Gruppe pro-palästinensischer Studenten wegen dieser und anderer Slogans polizeilichen Repressionen ausgesetzt war. Anfang Mai schlugen sie ihr Lager auf dem Campus der Universität Wien auf und reihten sich damit in die weltweite „Studenten-Intifada“ ein, die sich von den USA auf andere Länder des globalen Nordens ausbreitete.

Wiener Studierende hatten ihr eigenes Camp in Solidarität mit der weltweiten Bewegung und den Menschen in Gaza errichtet. Am späten Abend des dritten Tages umstellte die Polizei das Lager und gab den Teilnehmern zehn Minuten Zeit, um es zu verlassen, andernfalls drohten Verhaftungen und Geldstrafen. Auf Anfrage von Al Mayadeen erklärte der Sprecher der österreichischen Polizei, Mattias Schuster, dass das Lager nach drei Tagen aufgrund regelmäßiger Beurteilungen durch Mitarbeiter des Nachrichtendienstes, die Beobachtungen und Berichte lieferten, geschlossen worden sei: „Wir haben eine allmähliche Radikalisierung der Slogans und der Inhalte der Reden festgestellt“. Auf die Frage, wie diese „allmähliche Radikalisierung“ zum Ausdruck gekommen sei, erklärte er: „Aufrufe zur Unterstützung der Intifada.“

Seither hat die österreichische Polizei die Erwähnung der „Intifada“ häufig als Vorwand benutzt, um Kundgebungen zu verbieten oder zu stoppen. Als die Rechtsanwältin Astrid Wagner einige Wochen später bei einer kleinen Kundgebung vor dem Innenministerium sprach, wurde die Mahnwache gestoppt, und Wagner und zwei weitere Personen wurden mit einer Geldstrafe belegt, weil sie „lediglich Gerichtsentscheidungen zitiert“ hatten, die Slogans und Begriffe wie „Vom Fluss zum Meer…“ und „Intifada“ enthielten, berichtet sie Al Mayadeen.

Das Ziel ist es, die Solidaritätsbewegung mit allen Mitteln zu unterdrücken. Mohammed Abu Rous glaubt, dass die Behörden absichtlich ein Klima schaffen, in dem sich Juden in Österreich unsicher fühlen: „Aber es gibt keine Angriffe auf Juden in Wien. Viele Juden nehmen an den pro-palästinensischen Protesten teil. Sie sind Teil unserer Bewegung“, erklärt Abu Rous, Gründungsmitglied des Arab Palestine Club (APC), der bereits in den 1990er Jahren gegründet wurde. Jüdische antizionistische Organisationen wie „Judeobolschewiener*innen“ und „Not In Our Name“ sind in der Tat ein wichtiger Teil der Solidaritätsbewegung. Sie sorgen für die Sicherheit und stellen Redner bei den wöchentlichen Demonstrationen, organisieren aber auch direkte Aktionen und informieren aktiv in den sozialen Medien über die von „Israel“ an den Palästinensern begangenen Verbrechen.

Aktivisten sagen, dass sie durch die Kriminalisierung der Solidaritätsbewegung versuchen, die Verbrechen des israelischen Apartheidstaates, die von der derzeitigen österreichischen Regierung unterstützt werden, zu vertuschen: „Damit lenken sie vom Hauptthema, dem Völkermord in Gaza, ab.“

Vom Fluss zum Meer…

In Wien waren die ersten Kundgebungen nach dem 7. Oktober spontan, was zu Konfrontationen mit der Polizei und Hunderten von Geldstrafen führte. Sie forderten ein Ende des Krieges und Österreichs Unterstützung für die Aggression gegen Gaza. Die Demonstrationen fanden nicht unter dem Namen des „Arab Palestine Club“ oder einer anderen Organisation statt, sondern unter „Let Gaza Live“, sagt Abu Rous.

Zu dieser Zeit lieferte eine pro-zionistische Denkfabrik mit dem Namen „Dokumentationszentrum des politischen Islams“ dem Innenministerium, dem Geheimdienst und der Polizei ein Gutachten mit dem Slogan „Vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein“. Dieses zunächst interne Dossier, das von der Dachorganisation Palästina Solidarität Österreich im März veröffentlicht wurde, diente dazu, Kundgebungen stark einzuschränken.

„Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein“ symbolisiert die Sehnsucht des palästinensischen Volkes nach der Befreiung seines Landes. Es handelt sich um einen alten Slogan, der sogar von der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) seit seiner Erfindung in den 1960er Jahren verwendet wird.

Die Polizei verlangte von den Organisatoren, dass sie vorher ein Papier unterschreiben, dass der Slogan nicht verwendet wird. Sollte dies dennoch geschehen, würde die Polizei die Kundgebung stoppen und Folgekundgebungen und Mahnwachen zur Unterstützung des Gazastreifens verbieten – die Aktivisten weigerten sich.

„Sie wollen euch als Organisatoren dazu zwingen, das zentrale Ziel der palästinensischen Befreiungsbewegung anzuprangern. Und natürlich würde niemand, der etwas auf sich hält, dieses Papier unterschreiben. Wir haben uns also geweigert, dieses Papier zu unterschreiben, und daraufhin wurden die Kundgebungen verboten“, sagt Abu Rous.

Anstatt jedoch alle Proteste rundheraus zu verbieten, fanden die Organisatoren und die Polizei einen Kompromiss: Sie unterschrieben nicht, dass sie „Vom Fluss zum Meer“ nicht verwenden würden, sondern dass sie „nicht beabsichtigen, es zu verwenden“. – „Nur so konnten die Kundgebungen nicht verboten und aufgelöst werden“, erinnert sich Abu Rous, der die Proteste im Herbst organisiert und bei der Polizei angemeldet hatte.

Die größere Herausforderung war jedoch die politische Seite: Der Innenminister setzte die Exekutive unter Druck, die Kundgebungen trotzdem zu verbieten. Um dies zu erreichen, wurde die Unterstützung für Palästina als Terrorunterstützung dargestellt: „Die österreichische Exekutive wurde zu einem Organ des Zionismus“, so ein Aktivist gegenüber Al Mayadeen.

Zu Beginn der jüngsten Solidaritätsbewegung im Oktober und November wurden Menschen wegen der Verwendung des Slogans angeklagt und mit Geldstrafen belegt. Es folgten mehrere Gerichtsverfahren, in denen versucht wurde, Aktivisten wegen der Verwendung des Slogans zur „Terrorunterstützung“ zu verurteilen. Die Maßnahmen der Polizei entbehrten jedoch jeder rechtlichen Grundlage und wurden bisher regelmäßig von den Gerichten abgewiesen: „Wir gewinnen jeden einzelnen Fall vor Gericht“, sagt Wilhelm Langthaler von der Palästina-Solidarität Österreich gegenüber Al Mayadeen. Die Polizei erfindet ihre eigenen Gesetze, verbietet Kundgebungen und verhängt Geldstrafen gegen Aktivisten ohne rechtliche Grundlage, fügt Rechtsanwältin Astrid Wagner hinzu.

Verhaftung

Nachdem Abu Rous sich geweigert hatte, das Papier zu unterschreiben, das die Teilnehmer von Demonstrationen aufforderte, den Slogan nicht zu verwenden, wurden die politischen Mobilisierungen verboten: „Wir haben dieses Verbot herausgefordert, indem wir auf die Straße gegangen sind.“ Abu Rous wurde verhaftet, weil er ein Schild und eine palästinensische Flagge in der Hand hielt: „Es war eine illegale Handlung des Polizisten, denn ich wurde nur verhaftet, weil ich eine palästinensische Flagge auf der Straße trug.“ Auf dem Schild stand: „Die österreichische Polizei unterstützt den Zionismus vom Jordan bis zum Mittelmeer.“ Er wurde einige Stunden lang festgehalten, bevor er mit einer Geldstrafe und einer Anzeige freigelassen wurde.

In der Woche nach dem Verbot der Demonstration ging Abu Rous allein auf den Platz, um gegen die willkürliche Entscheidung der Polizei gegen die Solidaritätsbewegung zu protestieren: „Da war ich, eine einzelne Person, die hinter einer Mauer von Polizisten stand“, erinnert er sich. Auf diese Weise wollte seine Organisation zeigen, „wie lächerlich die Entscheidungen der österreichischen Polizei sind“.

Für diese beiden Aktionen erhielt er Polizeibriefe und eine Anzeige wegen Unterstützung des Terrorismus. Dies sind nur zwei von mehreren Geldstrafen und Anzeigen gegen ihn.

Intifada

Die gleiche Dynamik gab es kürzlich im Zusammenhang mit dem Begriff „Intifada“. Nach dem Protest des Studentenlagers übernahmen die Behörden auch die Auslegung einer zionistischen Denkfabrik, die die Behörden zuvor zu „Vom Fluss zum Meer“ und zum Begriff „Intifada“ konsultiert hatte. „Was sie sagen, ist, dass Intifada ‚Tötet die Juden‘ bedeutet und Global Intifada ‚Tötet die Juden überall'“, erklärte Abo Rous die verzerrte Auslegung des Begriffs.

Seit Mai hat die Polizei die Organisatoren und Teilnehmer jeder Kundgebung darüber informiert, dass die Verwendung von „Vom Fluss bis zum Meer…“ und „Intifada“ verboten ist und dass die Kundgebung aufgelöst wird, wenn jemand sie verwendet.

Intifada bedeutet Aufstand, „Aufstehen gegen Unterdrückung und Ungerechtigkeit“, sagt Abu Rous. Jede Form des Aufstands könne Intifada genannt werden, erklärt er: „Der Aufstand gegen die Nazis im Warschauer Ghetto war die Intifada des Warschauer Ghettos, jeden Kampf der Arbeiter nennen wir Intifada der Arbeiter“.

Er fährt fort: „Unsere Aktionen für Palästina sind auch für uns hier in Österreich. Sie sind für Freiheit, Demokratie und das Recht auf freie Meinungsäußerung in diesem Land.“ Die Anwälte der Palästina-Solidaritätsbewegung haben gegen die Anzeige geklagt: „Wir werden das vor Gericht bekämpfen.“ Abu Rous ist nach wie vor entschlossen, den Kampf für die freie Meinungsäußerung in Österreich und gegen den Völkermord in Gaza fortzuführen.

Vor zwei Wochen zog die Gewerkschaft der palästinensischen Apotheker und Ärzte vor den Verwaltungsgerichtshof, der das Verbot ihrer Demonstration im Herbst durch die Polizei für rechtswidrig erklärte. Die Gewerkschaft hatte zu einem Schweigemarsch mobilisiert, um die Opfer der israelischen Aggression in Gaza und im Westjordanland zu betrauern und ihrer zu gedenken. Die Polizei forderte sie auf, ein Papier zu unterschreiben, das die Verwendung von „From the river…“ untersagt, aber die Gewerkschaftsorganisatoren weigerten sich, es zu unterschreiben, mit dem Argument, dass es sich um einen Schweigemarsch handele und schließlich keine Slogans skandiert würden. Der Marsch wurde verboten, aber sechs Monate später gewannen sie vor Gericht. Viele sind der Meinung, dass diese Gerichtsentscheidung ein Wendepunkt für die Zukunft der Solidaritätsbewegung in Österreich sein könnte.

Abu Rous wird auch die Verbote und Anklagen vor Gericht anfechten. In der Zwischenzeit werden weitere Geldstrafen für seine Aktivitäten verhängt werden. Als ich seine Wohnung am Stadtrand von Wien verlasse, bringt der Postbote einen weiteren Brief der Polizei. Im Mai störten Abu Rous und seine Kameraden eine Rede des konservativen und pro-israelischen Außenministers Alexander Schallenberg. Die Polizeistrafe erreichte Abu Rous schneller als sonst: „Diesmal nur 75 Euro“, lächelt er nach dem Öffnen des Briefes: „Die geben mir schon Rabatte“, scherzt er.

Übersetzt mit deepl.com

