https://www.haaretz.com/us-news/2025-02-26/ty-article/.premium/u-s-house-foreign-affairs-chair-instructs-staff-to-call-west-bank-judea-and-samaria/00000195-439b-df18-a1fd-cbdb32820000



„Israels Anspruch auf die Wiege der jüdischen Zivilisation“ |

Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des US-Repräsentantenhauses weist Mitarbeiter an, das Westjordanland als ‚Judäa und Samaria‘ zu bezeichnen

Während andere republikanische Abgeordnete Namensänderungen auf der Grundlage der biblischen Ansprüche Israels befürwortet haben, ist dieser Schritt eines mächtigen Ausschussvorsitzenden beispiellos. Brian Mast gilt seit langem als der palästinenserfeindlichste US-Gesetzgeber, der sich gegen Gaza-Hilfe ausspricht und die Vorstellung unschuldiger palästinensischer Zivilisten ablehnt

Der US-Abgeordnete Brian Mast (R-FL) spricht während einer Diskussionsrunde mit dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses am 12. Februar 2025 in Washington, DC. Bildnachweis: Getty Images via AFP/KAYLA BARTKOWSKI

Ben Samuels

Washington

26. Februar 2025 21:22 Uhr IST

WASHINGTON – Der Abgeordnete Brian Mast, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Repräsentantenhauses, wies die Mitarbeiter des Ausschusses an, das Westjordanland in allen künftigen offiziellen Korrespondenz-, Kommunikations- und Dokumentationsunterlagen als „Judäa und Samaria“ zu bezeichnen.

Masts Brief, der am Dienstag an die Mitarbeiter des Ausschusses geschickt wurde, ist eine der formellsten Bekundungen der Unterstützung des Kongresses für die mögliche Annexion des Westjordanlandes durch Israel.

Zwar haben andere republikanische Abgeordnete bereits Gesetze zur Unterstützung solcher Namensänderungen auf der Grundlage des angeblichen Rechts Israels auf das Gebiet aufgrund biblischer Wurzeln eingebracht, doch noch nie kam ein solcher Vorstoß von einem einflussreichen Ausschussvorsitzenden.

„Lange bevor die Hamas am 7. Oktober Amerikaner und Israelis tötete, sahen wir abscheuliche Taten, die darauf abzielten, das jüdische Volk in der ganzen Welt zu entmenschlichen und das Recht der Israelis, in Frieden zu leben, zu zerstören“, schrieb Mast.

Er fügte hinzu: „Als Ausschuss und als Vertreter des amerikanischen Volkes müssen wir unseren Teil dazu beitragen, diese verwerfliche Welle des Antisemitismus einzudämmen und Israels rechtmäßigen Anspruch auf die Wiege der jüdischen Zivilisation anzuerkennen.“

Gesamtansicht der jüdischen Siedlung Efrat im Westjordanland, Dienstag, 12. November 2024. Bildnachweis: Ohad Zwigenberg, AP

Mast wurde überraschend zum Vorsitzenden des einflussreichen Ausschusses während des Übergangs des Präsidentenamtes ernannt, nachdem Trump sich für ihn eingesetzt hatte. Der Abgeordnete aus Florida gilt seit langem als der US-Gesetzgeber, der den Palästinensern am feindlichsten gesinnt ist. Er hat Bemühungen zur Stärkung der humanitären Hilfe für Gaza abgelehnt und die Vorstellung unschuldiger palästinensischer Zivilisten abgetan.

„Ich glaube nicht, dass wir den Begriff „unschuldige Nazi-Zivilisten“ während des Zweiten Weltkriegs so leichtfertig verwenden würden. Es ist nicht weit hergeholt zu sagen, dass es nur sehr wenige unschuldige palästinensische Zivilisten gibt“, sagte er in einer Rede, die zu einem erfolglosen Versuch im Repräsentantenhaus führte, ihn offiziell zu tadeln.

Mast, ein evangelikaler Christ, war einst Freiwilliger beim israelischen Militär und trug in den Tagen nach dem Angriff vom 7. Oktober seine Uniform im Kongress. Damit protestierte er gegen Rep. Rashida Tlaibs Anbringung einer palästinensischen Flagge vor ihrem Büro.

Mast hat auch das Konzept einer Zweistaatenlösung verurteilt und sich an vorderster Front für die Gesetzgebung zur dauerhaften Kürzung der US-Finanzierung für die UNRWA-Flüchtlingsagentur eingesetzt, neben anderen feindseligen Gesetzesvorlagen. Er hat auch die Bemühungen der USA um einen Waffenstillstand in Gaza kritisiert und sich für beschleunigte und erweiterte Waffenverkäufe an Israel ausgesprochen. Übersetzt mit Deepl.com

