Ich möchte, dass die Israelis verstehen, dass Zionismus Rassismus ist“.

Der Film „Lyd“, bei dem der palästinensische Journalist und Aktivist Rami Younis Regie führte, zeigt, wie das Leben ohne die Nakba hätte aussehen können. In Israel ist der Film verboten, aber in Nordamerika zieht er die Massen an. Bis zum heutigen Tag erkennt außer der arabischen Welt und einigen herzensguten Linken niemand an, was mit uns geschehen ist“, sagt Younis in einem Interview.

Nirit Anderman

23. November 2024

Jede Diktatur, die diesen Namen verdient, wäre stolz auf die Art und Weise, wie sich die Dinge in Israel am 10. Oktober dieses Jahres abgespielt haben. Unmittelbar nachdem ein rechter Aktivist erfahren hatte, dass der palästinensische Film „Lyd“ – der arabische Name für die Stadt Lod – im Al-Saraya-Theater in Jaffa gezeigt werden sollte, schickte er eine dringende Nachricht unter anderem an Kultur- und Sportminister Miki Zohar, in der er behauptete, dass der Film die Sicherheit Israels gefährde – und der Minister wurde aktiv. Weiterlesen in haaretz.com

