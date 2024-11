https://www.middleeasteye.net/news/israel-government-sanctions-haaretz-severs-all-ties



Israelische Regierung sanktioniert Haaretz und kappt alle Verbindungen

Die Entscheidung ist eine Reaktion auf Äußerungen des Herausgebers der Zeitung, in denen er sich über palästinensische „Freiheitskämpfer“ geäußert hatte

Eine Frau liest die Ausgabe vom 13. Februar der Tageszeitung Haaretz in Jerusalem (AFP)

Veröffentlichungsdatum: 24 November 2024

Die israelische Regierung hat am Sonntag einen Vorschlag gebilligt, der alle von der Regierung finanzierten Organisationen anweist, die Kommunikation mit Haaretz einzustellen und Anzeigen aus der Zeitung zurückzuziehen.

Die Regierung begründete die Entscheidung mit „zahlreichen Artikeln, die die Legitimität des Staates Israel und sein Recht auf Selbstverteidigung verletzen, und insbesondere mit den Äußerungen des Haaretz-Herausgebers Amos Schocken in London, die den Terrorismus unterstützen und zu Sanktionen gegen die Regierung aufrufen“.

Anfang dieses Monats wurde Schocken von der israelischen Regierung wegen seiner Äußerungen über palästinensische „Freiheitskämpfer“ kritisiert.

Der Vorschlag, der in letzter Minute auf die Tagesordnung der Kabinettssitzung gesetzt wurde, wurde von Premierminister Benjamin Netanjahu gebilligt.

Haaretz veröffentlichte daraufhin am Sonntag eine Erklärung, in der es heißt: „Die opportunistische Resolution zum Boykott von Haaretz, die in der heutigen Regierungssitzung ohne jegliche rechtliche Prüfung verabschiedet wurde, ist ein weiterer Schritt auf Netanjahus Weg, die israelische Demokratie zu demontieren. Wie seine Freunde [der russische Präsident Wladimir] Putin, [der türkische Präsident Recep Tayyip] Erdogan und [der ungarische Premierminister Viktor] Orban versucht Netanjahu, eine kritische, unabhängige Zeitung zum Schweigen zu bringen.

„Haaretz wird nicht zurückweichen und sich nicht in ein Pamphlet der Regierung verwandeln, das von der Regierung und ihrem Führer gebilligte Botschaften veröffentlicht.“

Die israelische Zeitung erklärte außerdem, dass das Büro des Generalstaatsanwalts nichts von dem Vorschlag wusste, der zur Abstimmung gebracht wurde, und ihn weder geprüft noch ein Rechtsgutachten dazu abgegeben hat.

In einer Rede auf einer Konferenz in London am 1. November sagte Schocken: „Die Netanjahu-Regierung schert sich nicht darum, der palästinensischen Bevölkerung ein grausames Apartheidregime aufzuerlegen.

„Sie lehnt die Kosten beider Seiten für die Verteidigung der Siedlungen ab, während sie die palästinensischen Freiheitskämpfer, die Israel als Terroristen bezeichnet, bekämpft.“

Später stellte Schocken seine Äußerungen klar und erklärte, er betrachte die Hamas nicht als „Freiheitskämpfer“ und betonte seine Unterstützung für Freiheitskämpfer, die keinen „Terrorismus“ anwenden.

Haaretz veröffentlichte daraufhin einen Leitartikel, in dem sie sich von ihrem Herausgeber distanzierte. Die Klarstellung Schockens sei nicht weit genug gegangen, da sie die Angriffe anderer palästinensischer Gruppen nicht verurteilt habe.

Trotzdem rief Kommunikationsminister Shlomo Karhi zum Boykott der Zeitung durch die Regierung auf und legte einen Vorschlag mit einer Reihe von Einschränkungen vor.

In dem von Karhis Büro herausgegebenen Vorschlag heißt es, dass die Regierung „weder neue Verträge mit Haaretz abschließen, einschließlich individueller Abonnements für Staatsbedienstete, noch bestehende Verträge verlängern wird; alle laufenden Verträge mit Haaretz, einschließlich persönlicher Abonnements, werden, soweit rechtlich möglich, gekündigt“.

Außerdem wurde die staatliche Werbeagentur angewiesen, „Haaretz anzuweisen, alle Anzeigen, einschließlich der gesetzlich vorgeschriebenen Bekanntmachungen, unabhängig vom Zahlungsstatus einzustellen und die Erstattung bereits geleisteter Zahlungen zu verlangen. Es sollen keine weiteren Anzeigen in der Publikation geschaltet werden“.

