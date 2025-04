„I Want A Death That The World Will Hear“ – Journalist Assassinated By Israel For Telling The Truth Listen to a reading of this article (reading by Tim Foley):

„Ich möchte einen Tod, den die Welt hört“ – Journalistin wegen Wahrheitsberichterstattung von Israel ermordet

Caitlin Johnstone

19. April 2025

Israel hat am Mittwoch eine Fotojournalistin in Gaza bei einem Luftangriff auf das Haus ihrer Familie ermordet, einen Tag nachdem bekannt wurde, dass ein Dokumentarfilm, in dem sie auftritt, nächsten Monat in Cannes Premiere haben soll.

Ihr Name war Fatima Hassouna. Berichten zufolge wurden bei dem Bombenangriff auch neun Mitglieder ihrer Familie getötet. Sie wollte in wenigen Tagen heiraten.

Der Dokumentarfilm trägt den Titel „Put Your Soul on Your Hand and Walk“ (Leg deine Seele in deine Hand und geh) und handelt von den Verbrechen Israels in Gaza.

In einem Instagram-Post vom August letzten Jahres schrieb Hassouna Folgendes:

„Wenn ich sterbe, möchte ich einen lauten Tod. Ich möchte nicht nur eine Schlagzeile oder eine Nummer in einer Gruppe sein; ich möchte einen Tod, den die Welt hört, eine Wirkung, die über die Zeit hinaus Bestand hat, und ein zeitloses Bild, das weder durch Zeit noch Ort begraben werden kann.“

https://x.com/MiddleEastEye/status/1912922314515124231

Hassouna sagte, sie betrachte ihre Kamera als Waffe, um die Welt zu verändern und ihre Familie zu verteidigen. In einem Video, das von Middle East Eye geteilt wurde, erklärte sie:

„Als Fatima glaube ich, dass das Bild und die Kamera Waffen sind. Deshalb betrachte ich meine Kamera als mein Gewehr. So oft, in so vielen Situationen sage ich zu meinen Freunden: Kommt und seht, es sind keine Kugeln, die wir in ein Gewehr laden. Okay, ich stecke eine Speicherkarte in die Kamera. Das ist die Kugel der Kamera, die Speicherkarte. Sie verändert die Welt und verteidigt mich. Sie zeigt der Welt, was mit mir und anderen geschieht. Deshalb habe ich sie als meine Waffe betrachtet, mit der ich mich verteidige. Und damit meine Familie nicht vergessen wird. Und damit ich die Geschichten der Menschen dokumentieren kann, damit auch die Geschichten meiner Familie nicht einfach in Luft aufgehen.“

Israel sah Hassounas Kamera offenbar ebenfalls als Waffe.

Wie Ryan Grim auf Twitter bemerkte:

„Wenn dies eine vorsätzliche Handlung war – was es eindeutig war –, bedenken Sie, was das bedeutet. Jemand innerhalb der IDF hat die Nachricht gesehen, dass Fatmas Film in Cannes angenommen wurde. Er/sie/sie haben dann vorgeschlagen, sie zu ermorden. Andere haben den Vorschlag geprüft und genehmigt. Dann haben andere ihn ausgeführt.“

Israel hat in Gaza eine rekordverdächtige Zahl von Journalisten ermordet und gleichzeitig allen ausländischen Medien den Zugang zu dem Gebiet verwehrt, weil Israel Journalisten als seine Feinde betrachtet. Und Israel betrachtet Journalisten als seine Feinde, weil Israel der Feind der Wahrheit ist.

Israel und seine westlichen Unterstützer wissen, dass Wahrheit und Unterstützung für Israel sich gegenseitig ausschließen. Diejenigen, die Israel unterstützen, sind nicht an der Wahrheit interessiert, und diejenigen, die an der Wahrheit interessiert sind, unterstützen Israel nicht.

Deshalb wird das Licht des Journalismus in Gaza aggressiv ausgelöscht, während Israel sein Propagandabudget massiv erhöht, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen.

Deshalb werden Journalisten wie Fatima Hassouna ermordet, während die westlichen Propagandadienste, bekannt als Mainstream-Presse, journalistische Verfehlungen begehen, um die Wahrheit über Israels Verbrechen zu verbergen.

Deshalb werden westliche Journalisten aus Gaza verbannt, während westliche Institutionen diejenigen zum Schweigen bringen, deportieren, entlassen und marginalisieren, die sich über Israels Verbrechen äußern.

Israel und die Wahrheit können nicht nebeneinander existieren. Israels Feinde wissen das, und Israel weiß das. Deshalb sind Israels Hauptwaffen Bomben, Kugeln, Propaganda, Zensur und Behinderung, während die Hauptwaffe von Israels Feinden die Kamera ist.

Fatima Hassounas Tod hat tatsächlich Gehör gefunden. All diese lauten Geräusche reißen immer mehr Menschen aus ihrem Schlaf.

