New York City, New York, am 2. April 2025.

(Foto: Mostafa Bassim/Anadolu via Getty Images)

Jüdische Wissenschaftler und israelische Akademiker verurteilen Trumps Instrumentalisierung des Antisemitismus

„Indem die Regierung Juden als homogene Gruppe herausgreift, die auf Kosten anderer marginalisierter Gruppen und Minderheiten geschützt werden soll, schürt sie in Wirklichkeit antijüdische Ressentiments“, schrieb eine Gruppe israelischer Akademiker.

Eloise Goldsmith

18. April 2025

Jüdische Stimmen, darunter Wissenschaftler aus Israel und eine Koalition aus führenden amerikanischen jüdischen Organisationen, haben sich diese Woche gegen die Trump-Regierung ausgesprochen und argumentiert, dass das Weiße Haus den Kampf gegen Antisemitismus als Vorwand benutzt, um gegen die Hochschulbildung vorzugehen. Einige sagten, diese Taktik mache Juden sogar unsicherer.

Im Januar unterzeichnete US-Präsident Donald Trump eine Verordnung mit dem angeblichen Ziel, Antisemitismus an Hochschulen auszumerzen, und versprach, gegen im Ausland geborene Studenten vorzugehen, die sich an „pro-dschihadistischen“ Protesten beteiligt haben.

Seitdem haben Einwanderungsbeamte von Trump mehrere Personen festgenommen, die an pro-palästinensischen Demonstrationen auf dem Campus der Columbia University beteiligt waren, darunter die palästinensischen Green-Card-Inhaber Mahmoud Khalil und Mohsen Mahdawi.

Die Antisemitismus-Taskforce der Regierung kündigte im Februar Ermittlungen gegen mehrere Universitäten an und hat auch die Finanzierung mehrerer Universitäten ins Visier genommen.

Als Reaktion auf diese Entwicklungen unterzeichneten Hunderte israelischer Wissenschaftler – sowohl innerhalb als auch außerhalb Israels – einen offenen Brief, der am Donnerstag veröffentlicht wurde und in dem sie der Trump-Regierung vorwerfen, das Ziel der Bekämpfung des Antisemitismus zynisch zu instrumentalisieren, um gegen die Columbia University und andere US-Universitäten vorzugehen.

„Indem sie Juden als homogene Gruppe herausgreift, die auf Kosten anderer marginalisierter Gruppen und Minderheiten geschützt werden soll, schürt die Regierung in Wirklichkeit antijüdische Ressentiments“, heißt es in dem Brief, in dem die Unterzeichner auch ihre Besorgnis über die Verfolgung palästinensischer und pro-palästinensischer Studierender und Lehrkräfte zum Ausdruck bringen.

„Wir verurteilen die Instrumentalisierung der Sicherheit jüdischer Studenten als Vorwand, um pro-palästinensische Mitglieder der US-amerikanischen Wissenschaftsgemeinschaft zum Schweigen zu bringen, zu schikanieren, zu suspendieren, zu bestrafen oder auszuweisen“, heißt es in dem Brief.

Auch andere Persönlichkeiten aus der US-amerikanischen Wissenschaftswelt äußerten diese Woche ähnliche Bedenken.

Sandy Tolan, Journalismusprofessor an der University of Southern California, der ein Buch über Israel-Palästina geschrieben hat, argumentierte in einem am Mittwoch von Rolling Stone veröffentlichten Kommentar, dass die „Hexenjagd“ der Regierung im Hochschulbereich „wenig mit tatsächlichem Antisemitismus zu tun hat“.

„Wenn dies der Fall wäre, hätte Trump Elon Musk unmittelbar nach seinem straight-armed salute am Tag der Amtseinführung entlassen – eine Geste, die weithin als „Sieg Heil“ interpretiert wurde“, schrieb er über Trumps milliardenschweren Berater.

In ähnlicher Weise erklärte der jüdische Präsident der Wesleyan University, Michael Roth, am Donnerstag gegenüber NPR, dass Trumps Kontrolle der Universitäten „dazu dient, Antisemitismus als Deckmantel zu benutzen, um andere Dinge zu tun, um die Universitäten dazu zu bringen, ihre Loyalität gegenüber dem Präsidenten zu bekunden“. Anfang April schrieb Roth einen Kommentar für die New York Times, in dem er denselben Punkt ansprach.

Laut der antizionistischen Gruppe Jewish Voice for Peace haben am Donnerstag über 30 prominente jüdische Wissenschaftler aus den Bereichen Antisemitismus, Holocaust-Studien und jüdische Geschichte die Übernahme der Definition von Antisemitismus durch die Trump-Regierung in Frage gestellt. Kritiker sagen, dass diese Definition legitime Kritik an der Politik und den Praktiken Israels mit antijüdischer Bigotterie vermischt. Die Gruppe sagte, diese Definition werde von der Regierung als Instrument benutzt, um die Hochschulbildung anzugreifen.

Unterdessen veröffentlichte eine Koalition von zehn Organisationen, die drei der vier großen jüdischen Glaubensgemeinschaften in den USA vertreten, am Dienstag eine Erklärung, in der sie sich gegen eine ihrer Meinung nach „falsche Wahl“ zwischen der Bekämpfung von Antisemitismus und dem Schutz von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit aussprachen.

„In den letzten Wochen wurden eskalierende Maßnahmen der Bundesregierung unter dem Deckmantel der Bekämpfung von Antisemitismus genutzt, um Studenten bei Verhaftung und/oder Abschiebung ihre Rechte auf ein ordentliches Verfahren zu entziehen und akademische Forschung und Bildungsfinanzierung in Milliardenhöhe zu gefährden. Universitäten sind verpflichtet, jüdische Studenten zu schützen, und die Bundesregierung spielt dabei eine wichtige Rolle. Allerdings werden drastische Kürzungen der Fördermittel die freie akademische Forschung schwächen, die Demokratie und Gesellschaft stärkt, anstatt Antisemitismus an Hochschulen wirksam zu bekämpfen“, schrieb die Koalition, die vom progressiven Jewish Council for Public Affairs ins Leben gerufen wurde, aber auch konservative Gruppen wie die Rabbinical Assembly umfasst.

„Es sollte kein Zweifel daran bestehen, dass Antisemitismus zunimmt“, schrieb die Koalition, “aber diese Maßnahmen machen Juden – oder irgendeine andere Gemeinschaft – nicht sicherer. Vielmehr machen sie uns alle weniger sicher.“

