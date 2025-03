https://www.palestinechronicle.com/i-will-expose-everything-i-know-former-shin-bet-chief-threatens-netanyahu/



„Ich werde alles, was ich weiß, preisgeben“ – Ehemaliger Shin-Bet-Chef droht Netanjahu

14. März 2025 Nachrichten

Der ehemalige Chef des israelischen Shin Bet (Shabak), Nadav Argaman (Foto: Niv Aharonson (ניב אהרונסון), CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49080624)

Von Palestina Chronicle Staff

Der ehemalige Shin-Bet-Chef Nadav Argaman droht, den israelischen Premierminister Netanjahu wegen seines Umgangs mit dem Gaza-Krieg bloßzustellen, während Netanjahu die Drohung abtut und Sicherheitsbeamte beschuldigt, seine Führung zu untergraben.

In einer unerwarteten Entwicklung warnte der ehemalige Chef des israelischen Shin Bet (Shabak), Nadav Argaman, den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu, dass er sein gesamtes Wissen preisgeben würde, wenn der Premierminister weiterhin rechtswidrig handelt. Dies geschah, nachdem Netanjahu die frühere Erklärung als „kriminelle Drohungen im Mafia-Stil“ abgetan hatte und betonte, dass er alle notwendigen Maßnahmen ergreifen werde, um die Sicherheit der israelischen Bürger zu gewährleisten.

In einem Interview mit Channel 13 erklärte Argaman: „Wir müssen den Krieg in Gaza sofort beenden und alle Gefangenen zurückbringen. Es gibt keinen Grund, in Gaza zu bleiben.“ Seine Äußerungen spiegeln eine wachsende Uneinigkeit innerhalb der israelischen Sicherheitskreise bezüglich der laufenden Militäroperation wider, die zu einem beispiellosen Verlust an Menschenleben und einer weit verbreiteten Verurteilung der israelischen Aktionen geführt hat.

Als Reaktion darauf verurteilte Netanjahu Argamans Aussagen und bezeichnete sie als beispiellos. „Noch nie in der Geschichte Israels hat ein ehemaliger Leiter einer Sicherheitsbehörde einen amtierenden Premierminister bedroht und ihn öffentlich erpresst“, bemerkte Netanjahu.

Er fügte hinzu, dass diese Drohungen Teil einer umfassenderen Kampagne des Zwangs und der Einschüchterung seien, die vom derzeitigen Shin-Bet-Chef Ronen Bar angeführt werde. Netanjahu behauptete ferner, dass das letztendliche Ziel dieser Kampagne darin bestehe, ihn daran zu hindern, die notwendigen Reformen im Shin Bet durchzuführen, nachdem dieser am 7. Oktober 2023 einen monumentalen Fehlschlag erlitten hatte, bei dem die nachrichtendienstlichen Fähigkeiten der Agentur weithin kritisiert wurden.

Argaman, der kein Arabisch spricht, sieht sich selbst als jemanden, der die palästinensische Gesellschaft gut versteht. Sein Wissen, so behauptete er, stamme von seinen umfangreichen Sicherheitsoperationen in den palästinensischen Gebieten, insbesondere während der Zweiten Intifada. Er war maßgeblich an der Militäroperation Israels beteiligt, die in Israel als „Defensive Shield“ bekannt ist und 2002 im Westjordanland stattfand. Dabei kam es zu weit verbreiteten Razzien und Tötungen palästinensischer Aktivisten und Kämpfer, darunter auch hochrangige Mitglieder der palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas.

Israelische Sicherheitsquellen haben enthüllt, dass Argaman für die Überwachung der Feldoperationen von Kampfeinheiten und Spionageabwehrmaßnahmen verantwortlich war. Er soll der Drahtzieher hinter zahlreichen gezielten Attentaten auf palästinensische Anführer gewesen sein, insbesondere auf Hamas-Anführer, wie Ahmed Jabari, ein hochrangiger Militärbefehlshaber der Hamas, der im November 2012 von Israel getötet wurde.

Im September, kurz vor Abschluss des Waffenstillstandsabkommens zwischen der Hamas und Israel, forderte Argaman ein sofortiges Ende der Kämpfe in Gaza und behauptete, Israel sei für längere Kriege ungeeignet. „Dieser Krieg hätte schon vor langer Zeit enden sollen“, erklärte er und betonte, dass „das Leben der Geiseln wichtiger ist als alles andere. Sie müssen zurückgebracht werden, auch um den schmerzhaften Preis, den wir im Rahmen des Abkommens zahlen werden.“

Argaman kritisierte auch Netanjahu und erklärte, dass der Premierminister mehr von seinem Wunsch getrieben sei, an der Macht zu bleiben und seine Koalition zu erhalten, als von einer echten Sorge um die Sicherheit Israels.

Unterdessen schloss sich Oppositionsführer Yair Lapid dem Chor der Kritiker an, die Netanjahus Äußerungen über den Shin Bet kritisierten. Er argumentierte, dass Netanjahus Äußerungen eine völlige Abweichung vom richtigen Vorgehen darstellten. „Netanjahus Äußerungen sind gefährlich und untergraben genau die Behörde, die für die Sicherheit der israelischen Bürger sorgt“, erklärte Lapid und forderte eine Neubewertung des Ansatzes des Premierministers in Bezug auf die nationale Sicherheit.

Am Donnerstag beschuldigte Netanjahu den Shin-Bet-Chef Ronen Bar, eine Kampagne zu inszenieren, um ihn daran zu hindern, die notwendigen Reformen der Behörde nach deren Versagen am 7. Oktober umzusetzen.

(PC, AJA, israelische Medien)

