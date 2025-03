https://www.ohchr.org/en/press-releases/2025/03/more-human-can-bear-israels-systematic-use-sexual-reproductive-and-other



„Mehr als ein Mensch ertragen kann“: Israels systematischer Einsatz sexueller, reproduktiver und anderer Formen geschlechtsspezifischer Gewalt seit Oktober 2023

13. März 2025

Teilen

GENF – Israel hat im Rahmen umfassender Bemühungen, das Recht der Palästinenser auf Selbstbestimmung zu untergraben, zunehmend sexuelle, reproduktive und andere Formen geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Palästinenser eingesetzt und durch die systematische Zerstörung von Einrichtungen der sexuellen und reproduktiven Gesundheitsversorgung völkermörderische Handlungen begangen, heißt es in einem neuen Bericht, der heute von der unabhängigen internationalen Untersuchungskommission der Vereinten Nationen für das besetzte palästinensische Gebiet, einschließlich Ostjerusalem, und Israel veröffentlicht wurde.

Der Bericht dokumentiert eine Vielzahl von Verstößen gegen palästinensische Frauen, Männer, Mädchen und Jungen im gesamten besetzten palästinensischen Gebiet seit dem 7. Oktober 2023, die ein wesentliches Element der Misshandlung von Palästinensern darstellen und Teil der rechtswidrigen Besetzung und Verfolgung von Palästinensern als Gruppe sind.

„Die von der Kommission gesammelten Beweise zeigen eine bedauerliche Zunahme sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt“, sagte Navi Pillay, Vorsitzende der Kommission. “Es gibt keinen anderen Schluss, als dass Israel sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt gegen Palästinenser eingesetzt hat, um sie zu terrorisieren und ein System der Unterdrückung aufrechtzuerhalten, das ihr Recht auf Selbstbestimmung untergräbt.“

Die Veröffentlichung des Berichts wurde von zwei öffentlichen Anhörungen begleitet, die am 11. und 12. März in Genf stattfanden. Während dieser Anhörungen hörte die Kommission Opfer und Zeugen sexueller und reproduktiver Gewalt sowie medizinisches Personal, das ihnen geholfen hatte, sowie Vertreter der Zivilgesellschaft, Akademiker, Anwälte und medizinische Experten an.

Der Bericht kam zu dem Schluss, dass sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt – die in ihrer Häufigkeit und Schwere zugenommen hat – im gesamten besetzten palästinensischen Gebiet als Kriegsstrategie Israels zur Unterdrückung und Vernichtung des palästinensischen Volkes eingesetzt wird.

Bestimmte Formen sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt – wie erzwungenes öffentliches Strippen und Nacktsein, sexuelle Belästigung einschließlich Vergewaltigungsdrohungen sowie sexuelle Übergriffe – gehören zu den Standardverfahren der israelischen Sicherheitskräfte gegenüber Palästinensern.

Andere Formen sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt, darunter Vergewaltigung und Gewalt gegen die Genitalien, wurden entweder auf ausdrücklichen Befehl oder mit stillschweigender Duldung der obersten zivilen und militärischen Führung Israels begangen, heißt es in dem Bericht.

Auch bei sexuellen und geschlechtsspezifischen Verbrechen, die von israelischen Siedlern im Westjordanland begangen werden, herrscht ein Klima der Straflosigkeit, mit dem Ziel, der palästinensischen Gemeinschaft Angst einzuflößen und sie zu vertreiben.

„Die entlastenden Aussagen und Handlungen der israelischen Führung und die mangelnde Effektivität des Militärjustizsystems bei der Verfolgung von Fällen und der Verurteilung von Tätern senden eine klare Botschaft an die Mitglieder der israelischen Sicherheitskräfte, dass sie weiterhin solche Handlungen begehen können, ohne Angst vor Rechenschaftspflicht zu haben“, sagte Pillay. “In diesem Zusammenhang ist die Rechenschaftspflicht durch den Internationalen Strafgerichtshof und nationale Gerichte, durch ihr innerstaatliches Recht oder die Ausübung der universellen Gerichtsbarkeit von wesentlicher Bedeutung, wenn die Rechtsstaatlichkeit gewahrt werden und den Opfern Gerechtigkeit widerfahren soll.“

Die Kommission stellte fest, dass israelische Streitkräfte systematisch Einrichtungen der sexuellen und reproduktiven Gesundheitsfürsorge im gesamten Gazastreifen zerstört haben. Gleichzeitig haben sie eine Belagerung verhängt und humanitäre Hilfe verhindert, einschließlich der Bereitstellung der notwendigen Medikamente und Ausrüstung, um sichere Schwangerschaften, Entbindungen und die Versorgung von Müttern und Neugeborenen zu gewährleisten. Diese Handlungen verletzen die reproduktiven Rechte und die Autonomie von Frauen und Mädchen sowie ihr Recht auf Leben, Gesundheit, Familiengründung, Menschenwürde, körperliche und geistige Unversehrtheit, Freiheit von Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung, Selbstbestimmung und den Grundsatz der Nichtdiskriminierung.

Frauen und Mädchen sind aufgrund von Komplikationen im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Geburt gestorben, weil die israelischen Behörden ihnen den Zugang zu reproduktiver Gesundheitsversorgung verweigert haben – Handlungen, die dem Verbrechen gegen die Menschlichkeit der Ausrottung gleichkommen.

Die Kommission stellte fest, dass die israelischen Behörden die Fortpflanzungsfähigkeit der Palästinenser in Gaza als Gruppe durch die systematische Zerstörung der sexuellen und reproduktiven Gesundheitsversorgung teilweise zerstört haben, was zwei Kategorien von Völkermordtaten im Römischen Statut und in der Völkermordkonvention entspricht, darunter die vorsätzliche Zufügung von Lebensbedingungen, die auf die physische Vernichtung der Palästinenser abzielen, und die Verhängung von Maßnahmen zur Verhinderung von Geburten.

„Die Angriffe auf Einrichtungen der reproduktiven Gesundheitsfürsorge, darunter direkte Angriffe auf Entbindungsstationen und die wichtigste In-vitro-Fertilitätsklinik im Gazastreifen, in Kombination mit dem Einsatz von Hunger als Kriegsmethode, haben sich auf alle Aspekte der Fortpflanzung ausgewirkt“, sagte Kommissarin Pillay. “Diese Verstöße haben nicht nur zu schweren unmittelbaren körperlichen und seelischen Schäden und Leiden bei Frauen und Mädchen geführt, sondern auch zu irreversiblen langfristigen Auswirkungen auf die psychische Gesundheit und die Fortpflanzungs- und Fruchtbarkeitsaussichten der Palästinenser als Gruppe.“

Die Kommission stellte einen zunehmenden Anteil weiblicher Todesopfer in Gaza fest, die in einem beispiellosen Ausmaß infolge der israelischen Strategie, Wohngebäude gezielt anzugreifen und in dicht besiedelten Gebieten schwere Sprengstoffe einzusetzen, zu beklagen waren. Die Kommission dokumentierte auch Fälle, in denen Frauen und Mädchen jeden Alters, darunter auch Wöchnerinnen, gezielt angegriffen wurden – Handlungen, die das Verbrechen gegen die Menschlichkeit des Mordes und das Kriegsverbrechen der vorsätzlichen Tötung darstellen.

ENDE

Der ausführliche Bericht der Kommission ist hier zu finden. Die Ergebnisse der Kommission zu sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt, die am 7. Oktober 2023 vom militärischen Flügel der Hamas und anderen bewaffneten palästinensischen Gruppen begangen wurde, sind hier zu finden.

Hintergrund: Der UN-Menschenrechtsrat beauftragte die Kommission am 27. Mai 2021, „im besetzten palästinensischen Gebiet, einschließlich Ostjerusalem, und in Israel alle mutmaßlichen Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht und alle mutmaßlichen Verstöße und Missbräuche des internationalen Menschenrechts zu untersuchen, die bis zum 13. April 2021 und danach stattgefunden haben“. In der Resolution A/HRC/RES/S-30/1 wurde die Untersuchungskommission außerdem aufgefordert, „alle zugrunde liegenden Ursachen für wiederkehrende Spannungen, Instabilität und die Verlängerung von Konflikten zu untersuchen, einschließlich systematischer Diskriminierung und Unterdrückung aufgrund der nationalen, ethnischen, rassischen oder religiösen Identität.“ Die Untersuchungskommission wurde beauftragt, dem Menschenrechtsrat und der Generalversammlung ab Juni 2022 bzw. September 2022 jährlich Bericht zu erstatten.

Weitere Informationen über den Beitrag der unabhängigen internationalen Untersuchungskommission der Vereinten Nationen zum besetzten palästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalem, und zu Israel finden Sie hier.

Für weitere Informationen und Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: Todd Pitman, Medienberater für die Untersuchungsmissionen des Menschenrechtsrats, unter todd.pitman@un.org, Mobil: +41 76 691 1761, oder Pascal Sim, Medienbeauftragter des Menschenrechtsrats, unter simp@un.org.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …