Untersuchung von USAID-Fällen, Aufdeckung eines riesigen Netzwerks von US-finanzierten „unabhängigen“ Medien

https://www.mintpressnews.com/usaid-media-funding-cuts-indepdent-news/289093/



Untersuchung

Von Alan MacLeod

18. Februar 2025

Die Entscheidung der Trump-Regierung, die Finanzierung von USAID auszusetzen, hat Hunderte sogenannter „unabhängiger Medien“ in eine Krise gestürzt und damit ein weltweites Netzwerk von Tausenden von Journalisten aufgedeckt, die alle einen Beitrag zur Förderung der Interessen der USA in ihren Heimatländern leisten.

Ende Januar begann Präsident Trump – mit Unterstützung des Leiters der Abteilung für Regierungseffizienz, Elon Musk – mit der Umsetzung umfassender Änderungen bei der United States Agency for International Development (USAID), da die Organisation seiner Meinung nach mit ihrer Förderung liberaler und progressiver Anliegen eine gigantische Geldverschwendung betreibt. Die Website und der Twitter-Account der Gruppe sind verschwunden, und es wird weithin spekuliert, dass sie aufgelöst oder in das Außenministerium von Marco Rubio eingegliedert werden soll.

Die Einstellung der Hilfe löste sofort Schockwellen auf der ganzen Welt aus, nicht zuletzt in den internationalen Medien, von denen viele, ohne dass ihre Leser es wissen, vollständig von der Finanzierung aus Washington abhängig sind.

Insgesamt gibt USAID jährlich über eine Viertelmilliarde Dollar für die Ausbildung und Finanzierung eines riesigen, weit verzweigten Netzwerks von mehr als 6.200 Reportern bei fast 1.000 Nachrichtenagenturen oder journalistischen Organisationen aus, alles unter dem Motto der Förderung „unabhängiger Medien“.

Da die Geldquelle unerwartet versiegt ist, geraten Medienunternehmen auf der ganzen Welt in Panik, bitten ihre Leser um Spenden und outen sich damit als Marionetten der US-Macht.

Medien in der Klemme: Die Finanzkrise trifft hart

Das Land, das von dieser plötzlichen Änderung der Politik vielleicht am stärksten betroffen ist, ist die Ukraine. Oksana Romanyuk, die Direktorin des ukrainischen Instituts für Massenmedien, kritisierte die Entscheidung und gab bekannt, dass fast 90 % der Medien des Landes von USAID finanziert werden, darunter viele, die keine andere Finanzierungsquelle haben.

Auch Olga Rudenko, Chefredakteurin des Kyiv Independent (ein Medium, das, wie MintPress bereits enthüllte, Gelder aus Washington erhält), verurteilte die Entscheidung. Letzten Monat schrieb sie, dass das Einfrieren der USAID-Gelder eine größere Bedrohung für den unabhängigen ukrainischen Journalismus darstelle als die COVID-19-Pandemie oder die russische Invasion. Der Kyiv Independent hat seine Leser seither gebeten, eine Spendenaktion zu unterstützen, um pro-US-amerikanische ukrainische Medien am Leben zu erhalten. Andere große ukrainische Medienunternehmen wie Hromadske und Bihus.Info haben dasselbe getan.

Kubanische Medien, die der Regierung kritisch gegenüberstehen, befinden sich in einer ähnlichen Lage. Das in Miami ansässige Unternehmen CubaNet veröffentlichte einen Leitartikel, in dem es seine Leser um Geld bat. „Wir stehen vor einer unerwarteten Herausforderung: der Aussetzung wichtiger Finanzmittel, die einen Teil unserer Arbeit getragen haben“, schrieben sie. „Wenn Sie unsere Arbeit schätzen und daran glauben, dass die Wahrheit am Leben erhalten werden muss, bitten wir Sie um Ihre Unterstützung.“ Im vergangenen Jahr erhielt CubaNet 500.000 US-Dollar an USAID-Mitteln, um „junge Kubaner auf der Insel durch objektiven und unzensierten Multimedia-Journalismus“ zu erreichen. Zyniker könnten jedoch die Website besuchen und dort kaum mehr als antikommunistische Argumente finden.

Auch die Tageszeitung Diario de Cuba aus Madrid befindet sich in einer Notlage. Am vergangenen Wochenende bemerkte der Direktor der Zeitung, Pablo Díaz Espí, dass „die Unterstützung der US-Regierung für unabhängigen Journalismus eingestellt wurde, was unseren Beitrag erschwert“, bevor er die Zuschauer aufforderte, ein Abonnement abzuschließen. Seit der kubanischen Revolution von 1959 haben die Vereinigten Staaten riesige Geldsummen für die Finanzierung von Mediennetzwerken ausgegeben, um die Regierung zu stürzen. Allein zwischen 1985 und 2013 erhielten Radio und TV Martí über eine halbe Milliarde Dollar an Steuergeldern.

Samantha Power, damalige Leiterin von USAID, besucht eine Ausstellung zerstörter russischer Militärausrüstung in Kiew, Ukraine. Oktober 2022. Foto | AP

Weltweit sind Medienunternehmen durch den Finanzierungsstopp unmittelbar von der Schließung bedroht. Burmesische Organisationen haben bereits damit begonnen, Mitarbeiter zu entlassen. Schätzungsweise 200 Journalisten werden direkt von USAID bezahlt. „Wir kämpfen ums Überleben“, sagte Wunna Khwar Nyo, Chefredakteur von Western News, gegenüber Voice of America. „Ich kann mir nicht vorstellen, wie die Leute zurechtkommen sollen, wenn sie kein Gehalt mehr haben, mit dem sie ihre Miete bezahlen können“, zeigte sich Toe Zaw Latt vom Independent Press Council Myanmar besorgt.

Eine kürzlich durchgeführte Umfrage unter 20 führenden belarussischen Medien ergab, dass erstaunliche 60 % ihrer Budgets aus Washington stammen. Natalia Belikova vom Press Club Belarus warnte mit Blick auf die Finanzierungspause von USAID: „Sie laufen Gefahr, zu verblassen und allmählich zu verschwinden.“

Im Iran mussten von den USA unterstützte Medien bereits Mitarbeiter entlassen. Ein persischer Bericht der BBC berichtete, dass mehr als 30 iranische Gruppen ein Krisentreffen abhielten, um zu besprechen, wie sie auf die Kürzungen der Hilfsgelder reagieren sollten.

Wie im Iran sind auch die regierungskritischen Medien in Nicaragua in hohem Maße von Subventionen aus Washington abhängig. Die von den USA unterstützte Website Nicaragua Investiga verurteilte Trumps Entscheidung als „schweren Schlag“ gegen Medien, die „weitgehend von der finanziellen und technischen Unterstützung durch Agenturen wie USAID abhängig sind“.

Ein weiteres Land, das mit Geldern westlicher NGOs überschwemmt wird, ist Georgien. Am 30. Januar stellte Georgia Today fest, dass die Finanzierung durch USAID seit der Unabhängigkeit des Landes ein „Eckpfeiler“ des Landes gewesen sei. Es warnte davor, dass viele Organisationen ohne den ständigen Geldfluss sofort für immer ihre Türen schließen würden.

Ähnliche Berichte gibt es aus Serbien, Moldawien und aus ganz Lateinamerika. Unterdessen haben Social-Media-Nutzer festgestellt, dass viele der prominentesten Anti-China-Stimmen auf ihren jeweiligen Plattformen seit der Schließung seltsam still geworden sind.

„Unabhängige“ Medien, präsentiert von der US-Regierung

Die Kürzungen bei USAID haben daher deutlich gemacht, dass die Vereinigten Staaten bewusst ein riesiges Netzwerk geschaffen haben, das Tausende von Journalisten weltweit umfasst, die alle pro-amerikanische Inhalte produzieren.

Bei der Diskussion über die Kürzungen bei USAID haben die Medienkonzerne jedoch darauf bestanden, diese Medien als „unabhängig“ zu bezeichnen. „Unabhängige Medien in der ehemaligen Sowjetunion werden durch die vorübergehende Schließung einer wichtigen US-Agentur in Mitleidenschaft gezogen“, schrieb die Financial Times. „Von der Ukraine bis nach Afghanistan sind unabhängige Medienorganisationen auf der ganzen Welt gezwungen, Mitarbeiter zu entlassen oder den Betrieb einzustellen, nachdem sie die USAID-Finanzierung verloren haben“, berichtete der Guardian seinen Lesern. Die Washington Post schrieb unterdessen: „Unabhängige Medien in Russland und der Ukraine verlieren ihre Finanzierung durch das Einfrieren von USAID-Mitteln.“ Am bemerkenswertesten ist vielleicht, dass sogar Organisationen wie Reporter ohne Grenzen (RSF) dasselbe taten. Clayton Weimers, Geschäftsführer von RSF U.S., kommentierte: „Gemeinnützige Nachrichtenredaktionen und Medienorganisationen mussten bereits ihren Betrieb einstellen und Mitarbeiter entlassen. Das wahrscheinlichste Szenario ist, dass sie nach dem 90-tägigen Einfrieren für immer verschwinden werden.“

Es gibt bereits ein ernsthaftes Problem im modernen Diskurs mit dem Begriff „unabhängige Medien“, ein Begriff, der allgemein als jedes Medium definiert wird, egal wie groß das Imperium ist, das nicht im Besitz des Staates ist oder von ihm finanziert wird (als ob dies die einzige Form der Abhängigkeit oder Kontrolle wäre, der die Medien unterliegen). Aber selbst an dieser extrem niedrigen Messlatte scheitern all diese Medien. In der Tat unterstreicht Weimers‘ Warnung die Tatsache, dass keines von ihnen in irgendeiner Weise unabhängig ist. Tatsächlich sind sie für ihre bloße Existenz vollständig abhängig von USAID.

Nicht nur das, sondern einige von USAID unterstützte Journalisten geben offen zu, dass ihre Finanzierung ihre Arbeit und die Themen, über die sie berichten oder nicht berichten, diktiert. Leila Bicakcic, CEO des Center for Investigative Reporting (einer von USAID unterstützten bosnischen Organisation), gab vor der Kamera zu: „Wenn man von der US-Regierung finanziert wird, gibt es bestimmte Themen, die man einfach nicht aufgreift, weil die Interessen der US-Regierung über allen anderen stehen.“

Obwohl USAID sich speziell an ein ausländisches Publikum richtet, kommen viele seiner Botschaften auch in Amerika an, da diese ausländischen Medien als glaubwürdige, unabhängige und zuverlässige Quellen für Zeitungen oder Kabelnachrichtensender dienen, die sie zitieren. So führt die Finanzierung ausländischer Medien letztlich dazu, dass auch das heimische Publikum mit pro-amerikanischen Botschaften überschwemmt wird.

Während die Presse den Niedergang der von USAID unterstützten Medien beklagt, sehen viele Staatsoberhäupter das anders. „Nehmen Sie Ihr Geld mit“, sagte der kolumbianische Präsident Gustavo Petro, „es ist Gift.“

Nayib Bukele, Präsident von El Salvador, stimmte Petro in einem seltenen Moment zu. ‚Die meisten Regierungen wollen nicht, dass USAID-Gelder in ihre Länder fließen, weil sie wissen, wo ein Großteil dieses Geldes tatsächlich landet‘, schrieb er und erklärte:

Obwohl sie als Unterstützung für Entwicklung, Demokratie und Menschenrechte vermarktet werden, fließen die meisten dieser Gelder in Oppositionsgruppen, NGOs mit politischen Agenden und destabilisierende Bewegungen. Im besten Fall erreichen vielleicht 10 % des Geldes echte Projekte, die Menschen in Not helfen (es gibt solche Fälle), aber der Rest wird dazu verwendet, Dissens zu schüren, Proteste zu finanzieren und Regierungen zu untergraben, die sich weigern, sich der globalistischen Agenda anzupassen.“

Die Kontrolle der Berichterstattung

USAID beeinflusst die globalen Medien und die Kommunikationsmittel auf weitaus tiefgreifendere Weise als nur durch das Sponsoring von Nachrichtenagenturen. Im März letzten Jahres wurde ein 97-seitiges Dokument von USAID im Rahmen des Freedom of Information Act (FOIA) beschafft.

Das Dokument enthüllte eine groß angelegte Operation zur Zensur und Unterdrückung weiter Teile des Internets, darunter Twitch, Reddit, 4Chan, Facebook, Twitter, Discord und Websites alternativer Medien. Dort, so beklagte USAID, könnten Nutzer Gemeinschaften aufbauen, um „populistisches Fachwissen“ zu schaffen und Meinungen und Standpunkte zu entwickeln, die die offiziellen Narrative der US-Regierung in Frage stellen.

Obwohl die interne Rechtfertigung darin bestand, den Fluss von Fehl- und Desinformationen zu stoppen, schien es besonders um „Fehlinformationen“ zu gehen – ein Konzept, das als Rede definiert wird, die zwar sachlich korrekt, aber „irreführend“ ist (d. h. lästige Wahrheiten, von denen die US-Regierung lieber möchte, dass die Öffentlichkeit sie nicht kennt).

Die wichtigste der von USAID skizzierten Methoden zur Unterdrückung unabhängiger Medien ist die sogenannte „Werbekundenansprache“, bei der Werbekunden praktisch dazu gedrängt werden, ihre Beziehungen zu kleineren Websites zu kappen, um sie finanziell zu schwächen.

Der Bericht macht deutlich, dass das Hauptanliegen nicht China oder Russland, sondern die eigene Bevölkerung ist:

Diskussionen über Des- und Falschinformationen drehen sich oft um die Annahme, dass staatliche Akteure das Problem vorantreiben. Problematische Informationen stammen jedoch häufiger von Netzwerken alternativer Websites und anonymen Personen, die ihre eigenen „alternativen Medien“-Online-Räume geschaffen haben.“

USAID schlägt vor, die Öffentlichkeit auf etablierte, kommerzielle Informationsquellen zu lenken und sie „psychologisch gegen unbequeme Fakten zu immunisieren“, die die Macht der USA in Frage stellen, indem Informationen „vorab entkräftet“ werden, bevor die Menschen sie sehen. Zum „Prebunking“ gehört auch, „die Marke, die Glaubwürdigkeit und den Ruf derjenigen, die falsche Anschuldigungen erheben, zu diskreditieren“ – mit anderen Worten, ein staatlich gelenkter Angriff auf alternative Medien und Kritiker der US-Regierung. Der vollständige Bericht – und eine MintPress-News-Untersuchung zu diesem Thema – können hier eingesehen werden.

USAID ist jedoch bei weitem nicht die einzige Regierungsinstitution, die versucht, die globale Berichterstattung zu kontrollieren. Die National Endowment for Democracy (angeblich ebenfalls im Fadenkreuz von Musk und DOGE) sponsert auch Medien auf der ganzen Welt.

Das Verteidigungsministerium unterhält unterdessen eine riesige geheime Armee von mindestens 60.000 Personen, deren Aufgabe es ist, die öffentliche Meinung zu beeinflussen, wobei die Mehrheit dies von ihrer Tastatur aus tut. In einem Exposé aus dem Jahr 2021 bezeichnete die Zeitschrift Newsweek die Operation als „die größte verdeckte Truppe, die die Welt je gesehen hat“, und warnte, dass diese Trollarmee wahrscheinlich gegen nationales und internationales Recht verstoße.

Die Twitter-Akten deckten die zwielichtigen Aktionen des Verteidigungsministeriums weiter auf. Sie zeigten, wie das Verteidigungsministerium mit Twitter zusammenarbeitete, um ein von Washington gelenktes Einflussprojekt im gesamten Nahen Osten durchzuführen, obwohl die App behauptete, sie arbeite daran, von ausländischen Kräften unterstützte Desinformationskampagnen zu unterbinden. Und Untersuchungen von MintPress News haben ergeben, dass die höchsten Ränge der führenden Social-Media-Apps wie Facebook, Twitter, Google, TikTok und Reddit mit ehemaligen Beamten der CIA, USAID und anderer nationaler Sicherheitsbehörden besetzt sind.

Darüber hinaus vergeben in den USA ansässige Gruppen mit engen Verbindungen zur Regierung, wie die Ford Foundation, die Open Society Foundation und die Bill and Melinda Gates Foundation, riesige Zuschüsse an Journalisten und ausländische Medien.

Eine zwielichtige Organisation

Manch einer mag sich fragen, was das Problem daran ist, Geld von USAID zu erhalten. Die Befürworter der Organisation sagen, dass sie weltweit viel Gutes tut, indem sie dabei hilft, Kinder zu impfen oder sauberes Trinkwasser bereitzustellen. Wenn man sich die (inzwischen nicht mehr existierende) Website der Organisation ansieht, könnte man meinen, es handele sich um eine gemeinnützige Gruppe, die progressive Werte fördert. Tatsächlich scheinen viele Konservative diesen Schein der Wachsamkeit für bare Münze zu nehmen. Als Musk seine Entscheidung zur Schließung der Organisation erklärte, beschrieb er sie als „ein Nest von linksradikalen Marxisten, die Amerika hassen“.

Dies könnte jedoch kaum weiter von der Wahrheit entfernt sein. In Wirklichkeit hat USAID von Anfang an konsequent linke und blockfreie Regierungen ins Visier genommen, insbesondere in Lateinamerika, Afrika und Asien.

Im Jahr 2021 war USAID ein wichtiger Akteur hinter einer gescheiterten Farbrevolution (einem Aufstand zugunsten der USA) in Kuba. Die Institution gab Millionen von Dollar aus, um Musiker und Aktivisten auf der Insel zu finanzieren und auszubilden und sie zu einer revolutionären, antikommunistischen Kraft zu organisieren. USAID bot Antragstellern bis zu 2 Millionen US-Dollar pro Zuschuss an und wies darauf hin, dass „Künstler und Musiker auf die Straße gegangen sind, um gegen die Unterdrückung durch die Regierung zu protestieren, und Hymnen wie ‚Patria y Vida‘ produziert haben, die nicht nur weltweit auf die Notlage des kubanischen Volkes aufmerksam gemacht haben, sondern auch als Aufruf zum Wandel auf der Insel dienten.“

USAID hat auch eine Reihe von verdeckten Apps entwickelt, die auf einen Regimewechsel abzielen. Die bekannteste davon war Zunzuneo, die oft als Kubas Twitter bezeichnet wird. Die Idee war, eine erfolgreiche Messaging- und Nachrichten-App zu entwickeln, um den kubanischen Markt zu dominieren, und dann der Bevölkerung langsam regierungsfeindliche Propaganda zuzuführen und sie zu Protesten und „Smart Mobs“ zu bewegen, um eine Revolution im Stil der Farbe zu entfachen.

Um die Urheberschaft des Projekts zu verschleiern, hielt die US-Regierung ein geheimes Treffen mit dem Twitter-Gründer Jack Dorsey ab, um ihn zu Investitionen in das Projekt zu bewegen. Es ist unklar, inwieweit Dorsey geholfen hat, da er sich geweigert hat, sich zu diesem Thema zu äußern.

Mitarbeiter von USAID versammeln sich zusammen mit Politikern und Aktivisten vor dem Kapitol in Washington, D.C., um gegen die Mittelkürzungen für USAID zu protestieren, 5. Februar 2025. Foto | AP

2014 wurde das Kuba-Programm von USAID erneut aufgedeckt. Diesmal hatte die Organisation gefälschte HIV-Präventionsworkshops durchgeführt, um Informationen zu sammeln und ein Netzwerk von Agenten auf der Insel zu rekrutieren.

Auch in Venezuela hat USAID als treibende Kraft für einen Regimewechsel gedient. Die Organisation war eng in den gescheiterten Putschversuch gegen Präsident Hugo Chavez im Jahr 2002 verwickelt und finanzierte und schulte wichtige Putschisten im Vorfeld des Aufstands. Seitdem versucht sie konsequent, die venezolanische Demokratie zu untergraben, unter anderem durch die Finanzierung des selbsternannten Präsidenten Juan Guaidó. Sie stand sogar im Mittelpunkt eines katastrophalen Stunts im Jahr 2019, bei dem von den USA unterstützte Personen versuchten, Lastwagen voller von USAID gesponserter „Hilfe“ ins Land zu fahren, nur um die Ladung selbst in Brand zu setzen und die Schuld dafür der Regierung zuzuschieben.

Um die Gefahr des Sozialismus zu bannen, sind USAID-Agenten auch dafür bekannt, dass sie rechtsextremen lateinamerikanischen Diktaturen Foltermethoden beigebracht haben. In Uruguay unterrichtete Dan Mitrione von USAID die Polizei im Einsatz von Strom an verschiedenen empfindlichen Körperstellen, im Einsatz von Medikamenten zur Erzeugung von Erbrechen und in fortgeschrittenen psychologischen Foltermethoden. Mitrione wollte seine Methoden an lebenden Personen demonstrieren, also entführte er Bettler von der Straße und folterte sie zu Tode.

Die berüchtigte Polizei Guatemalas, die sich am Völkermord an der Maya-Bevölkerung des Landes mitschuldig gemacht hatte, verließ sich bei der Ausbildung ebenfalls stark auf USAID. Bis 1970 hatten mindestens 30.000 Polizeibeamte eine von USAID organisierte und bezahlte Ausbildung zur Aufstandsbekämpfung absolviert.

USAID war in den 1990er Jahren noch stärker in den Völkermord in Peru verwickelt. Zwischen 1996 und 2000 ordnete der peruanische Diktator Alberto Fujimori die Zwangssterilisierung von 300.000 überwiegend indigenen Frauen an. USAID spendete rund 35 Millionen US-Dollar für das Programm, das heute weithin als Völkermord verstanden wird. Kein amerikanischer Beamter hat rechtliche Konsequenzen zu befürchten.

Die Anfänge von USAID lassen sich bis ins Jahr 1961 zurückverfolgen, eine Zeit, in der nationale Befreiungsbewegungen in Lateinamerika, Afrika und Asien für ihre Unabhängigkeit kämpften – und sie auch errangen. Progressive Revolutionen wie in Kuba inspirierten die Welt und kommunistische Staaten wie die UdSSR entwickelten sich rasant und stellten die Vorherrschaft der Vereinigten Staaten in Frage.

Als Gegengewicht zu all dem wurde USAID gegründet, ein Versuch, konservative, pro-amerikanische Regierungen zu stützen und radikalere Regierungen zu untergraben oder umzulenken. Seit seiner Gründung hat USAID Hand in Hand mit der Central Intelligence Agency zusammengearbeitet.

1973 schrieb Senator Ted Kennedy einen Brief an die CIA, in dem er direkt fragte, ob sie USAID für die Durchführung von Operationen in Südostasien einsetze. Außenminister Henry Kissinger selbst bejahte dies. Aus diesem Grund bezeichnete der ehemalige CIA-Beamte John Kiriakou USAID als kaum mehr als ein „Propaganda-Anhängsel der Agentur“.

Überraschenderweise veröffentlichte die New York Times eine ähnliche Einschätzung. 1978 schrieb ihr Korrespondent A. J. Langguth, dass die „beiden Hauptfunktionen“ des globalen Polizeiausbildungsprogramms von USAID darin bestünden, der CIA zu ermöglichen, „Männer bei der örtlichen Polizei an sensiblen Orten auf der ganzen Welt einzuschleusen“ und „erstklassige Kandidaten für die Einstellung als CIA-Mitarbeiter“ in die Vereinigten Staaten zu bringen.

Heute präsentiert sich die Institution als eine, die versucht, die Zivilgesellschaft zu befähigen, die Führung bei der Förderung der Demokratie zu übernehmen. Doch wie der WikiLeaks-Gründer Julian Assange schrieb, wurden in den letzten fünfzig Jahren authentische Akteure der Zivilgesellschaft, wie Kirchen und Gewerkschaften, ausgehöhlt, sodass nur noch vorgetäuschte Denkfabriken und NGOs übrig blieben, „deren Zweck, unter all dem Geschwätz, darin besteht, politische Agenden durch Stellvertreter auszuführen“.

In der Panik, die mit der Schließung einherging, haben viele USAID-Mitarbeiter die Katze aus dem Sack gelassen und diesen Punkt direkt selbst angesprochen. „Es handelt sich nicht um ein Projekt der Großzügigkeit“, sagte ein Mitarbeiter gegenüber Fox News und fügte hinzu: „Dies ist im Kern eine nationale Sicherheitsbehörde und -maßnahme.“

Unsere unfreien Medien

Letztendlich zeigt diese Geschichte, dass unsere Medien nicht frei sind, sondern von mächtigen Interessen dominiert werden. Das mächtigste dieser Interessen ist die US-Regierung. Für Washington ist die Kontrolle des öffentlichen Diskurses genauso wichtig wie die Kontrolle der Meere oder des Luftraums. Deshalb investieren sie Milliarden von Dollar in dieses Vorhaben.

Dies erklärt auch die Reaktion, wenn Akteure das von den USA dominierte Medienökosystem in Frage stellen. In den 2000er Jahren bombardierte das US-Militär absichtlich Gebäude von Al-Jazeera, nachdem der Sender Washingtons Darstellung der Kriege im Irak und in Afghanistan in Frage gestellt hatte. Nachdem RT in den 2010er Jahren Fuß gefasst hatte, wurde der Sender verteufelt und eingestellt. TikTok steht kurz vor dem Verbot in den USA, und unabhängige Medien werden ständig mit Schattenverboten belegt, verteufelt, diffamiert und von Plattformen verbannt.

Wir halten uns gerne für Freidenker. Doch die Enthüllung, dass USAID ein riesiges Netzwerk von Journalisten auf der ganzen Welt finanziert, die Erzählungen gestalten, die den Interessen der USA förderlich sind, sollte uns vor Augen führen, dass wir in einem Meer von Propaganda schwimmen – und die meisten von uns merken es nicht einmal. Die USA geben Milliarden aus, um ihre Interessen zu fördern und China, Russland, Kuba, Venezuela und ihre anderen Feinde zu dämonisieren, alles in dem Versuch, unsere Realitäten zu gestalten.

Während USAID als Organisation formal aufgelöst und vom Außenministerium übernommen zu werden scheint, sagte Außenminister Rubio, dass viele ihrer Funktionen weitergeführt werden, solange sie mit dem „nationalen Interesse“ und nicht mit „Wohltätigkeit“ in Einklang stehen. Daher wird es wahrscheinlich nicht lange dauern, bis die Geldhähne für diese Pro-USA-Medien wieder aufgedreht werden. Der Niedergang von USAID hat jedoch zumindest eine gute Sache bewirkt: Er hat weite Teile der globalen Medien als das entlarvt, was sie sind: imperiale Propagandaprojekte der Vereinigten Staaten.

Titelbild | Schilder und Blumen werden von Befürwortern der United States Agency for International Development (USAID) vor ihrem Hauptsitz in Washington DC am 8. Februar 2025 hinterlassen. Aaron Schwartz | AP

Alan MacLeod ist leitender Redakteur bei MintPress News. Nach seiner Promotion im Jahr 2017 veröffentlichte er zwei Bücher: Bad News From Venezuela: Twenty Years of Fake News and Misreporting und Propaganda in the Information Age: Still Manufacturing Consent sowie eine Reihe von zahlreichen akademischen Artikeln. Er hat auch Beiträge für FAIR.org, The Guardian, Salon, The Grayzone, Jacobin Magazine und Common Dreams verfasst.

Veröffentlichen Sie unsere Geschichten erneut! MintPress News ist unter einer Creative Commons Namensnennung-Nicht kommerziell-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 International Lizenz lizenziert.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …