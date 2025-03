https://www.aljazeera.com/news/2025/3/25/oscar-winning-palestinian-director-hamdan-ballal-released-from-detention



Oscar-Preisträger Hamdan Ballal aus der Haft entlassen

Hamdan Ballal, Co-Regisseur von „No Other Land“, war von israelischen Streitkräften festgenommen worden, nachdem er im besetzten Westjordanland von Siedlern angegriffen worden war.

Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal und Yuval Abraham posieren mit dem Oscar für den besten Dokumentarfilm für ihren Beitrag zu „No Other Land“ bei der 97. Oscar-Verleihung in Hollywood, Los Angeles, Kalifornien, USA [Datei: Daniel Cole/Reuters]

Hamdan Ballal, der palästinensische Co-Regisseur des mit dem Oscar ausgezeichneten Dokumentarfilms „No Other Land“, der von der israelischen Armee festgenommen wurde, nachdem er von Siedlern angegriffen worden war, ist freigelassen worden.

In einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform X am Dienstag sagte sein Co-Regisseur Yuval Abraham: „Nachdem er die ganze Nacht über in Handschellen auf einer Militärbasis geschlagen wurde, ist Hamdan Ballal nun frei und steht kurz davor, zu seiner Familie nach Hause zu gehen.“

Die Nachrichtenagentur Associated Press gab an, dass ihre Journalisten auch Ballal und zwei weitere Palästinenser gesehen hätten, die die Polizeistation verließen, in der sie in der israelischen Siedlung Kiryat Arba im besetzten Westjordanland festgehalten wurden.

Ballal hatte blaue Flecken im Gesicht und Blut an seiner Kleidung, berichtete AP.

Ballal sagte, er sei auf einem Armeestützpunkt festgehalten und gezwungen worden, unter einer eiskalten Klimaanlage zu schlafen.

„Mir wurden 24 Stunden lang die Augen verbunden“, sagte er gegenüber AP.

„Die ganze Nacht habe ich gefroren. Es war ein Raum, ich konnte nichts sehen … Ich hörte die Stimmen von Soldaten, die über mich lachten.“

Lea Tsemel, die Anwältin, die die drei Männer vertritt, sagte, dass sie nach dem Angriff nur minimale Versorgung für ihre Verletzungen erhalten hätten und dass sie nach ihrer Festnahme mehrere Stunden lang keinen Zugang zu ihnen hatte. Sie hatte zuvor gesagt, dass ihnen vorgeworfen werde, Steine auf einen jungen Siedler geworfen zu haben, was sie bestreiten.

Ballal und die anderen Regisseure von „No Other Land“, der die Schwierigkeiten des Lebens unter israelischer Besatzung beleuchtet, standen Anfang des Monats bei der 97. Oscar-Verleihung in Los Angeles auf der Bühne, als der Film den Oscar für den besten Dokumentarfilm gewann.

Am Montag griffen etwa zwei Dutzend Siedler – einige maskiert, einige mit Waffen und einige in Militäruniformen – am Abend das besetzte Westjordanlanddorf Susiya an, als die Bewohner während des muslimischen Fastenmonats Ramadan ihr Fasten brachen

Ankommende Soldaten richteten ihre Waffen auf die Palästinenser, während die Siedler weiterhin Steine warfen, berichteten Bewohner der Nachrichtenagentur AP.

Lamia Ballal, die Frau des Regisseurs, sagte, sie habe gehört, wie ihr Mann vor ihrem Haus geschlagen wurde, während sie sich mit ihren drei Kindern im Haus zusammenkauerte. Sie hörte ihn schreien: „Ich sterbe!“ und nach einem Krankenwagen rufen

Als sie aus dem Fenster schaute, sah sie drei Männer in Uniform, die Ballal mit den Gewehrkolben schlugen, und eine weitere Person in Zivil, die die Gewalttaten anscheinend filmte.

„Natürlich haben sie uns nach dem Oscar noch mehr angegriffen“, sagte Lamia. “Ich hatte Angst.“

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International forderte, dass die Verantwortlichen für den Angriff zur Rechenschaft gezogen werden

„Hamdan Billal wurde von israelischen Soldaten verschleppt, nachdem er von israelischen Siedlern angegriffen worden war, die Palästinenser angriffen … Er wurde jetzt freigelassen, aber diejenigen, die die Angriffe verübt haben, müssen zur Rechenschaft gezogen werden“, hieß es in einem Beitrag auf X.

Ballal sagte, er sei von einem bekannten Siedler angegriffen worden, der ihn in der Vergangenheit bedroht hatte.

Der Siedler ist zusammen mit anderen maskierten Männern in einem weit verbreiteten Video vom August zu sehen, in dem sie Ballal bedrohen. „Das ist mein Land, ich habe es von Gott bekommen“, sagt der Siedler in dem Video, in dem er auch Schimpfwörter verwendet und versucht, Ballal zum Kampf herauszufordern. „Das nächste Mal wird es nicht so nett sein“, sagt der Siedler in dem Video

Am Dienstag war vor Ballals Haus ein kleiner Blutfleck zu sehen, und die Windschutzscheibe und die Fenster des Autos waren zerbrochen. Nachbarn wiesen auf einen nahe gelegenen Wassertank mit einem Loch in der Seite hin, das, wie sie sagten, von den Siedlern geschlagen worden war.

Basel Adra – ein weiterer Co-Regisseur des Films und prominenter palästinensischer Aktivist in der Region – sagte, dass es seit dem Oscar-Gewinn einen massiven Anstieg von Angriffen durch Siedler und israelische Streitkräfte gegeben habe.

„Niemand kann etwas tun, um die Pogrome zu stoppen, und die Soldaten sind nur dazu da, die Angriffe zu erleichtern und zu unterstützen“, sagte er

„Wir leben hier in Gaza und im gesamten Westjordanland in dunklen Zeiten … Niemand stoppt das.“

Das israelische Militär gab am Montag bekannt, dass es drei Palästinenser, die verdächtigt werden, Steine auf Streitkräfte geworfen zu haben, und einen israelischen Zivilisten festgenommen hat, die an einer gewaltsamen Konfrontation beteiligt waren.

