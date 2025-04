Über den Einfluss von Neonazis in der Ukraine Joe Lauria

https://consortiumnews.com/2025/04/20/on-neo-nazi-influence-in-ukraine/?eType=EmailBlastContent&eId=e439ba5a-7032-440b-8e68-fdc0c8018f6f



Über den Einfluss von Neonazis in der Ukraine

20. April 2025

Eine kurze Geschichte des Neonazismus in der Ukraine als Antwort auf einige, die sagen: „Es gibt keine Beweise dafür, dass der Nationalsozialismus in der Ukraine einen wesentlichen Einfluss hat.“ Joe Lauria berichtet.

Ein Marsch von Azov-Veteranen und Anhängern in Kiew, 2019. (Goo3, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)

Von Joe Lauria

Speziell für Consortium News

Die Beziehungen der USA zu ukrainischen Faschisten begannen nach dem Zweiten Weltkrieg. Während des Krieges beteiligten sich Einheiten der Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN-B) am Holocaust und töteten mindestens 100.000 Juden und Polen.

Mykola Lebed, ein enger Vertrauter von Stepan Bandera, dem Anführer der faschistischen OUN-B, wurde nach dem Krieg von der CIA rekrutiert, wie aus einer Studie des US-Nationalarchivs aus dem Jahr 2010 hervorgeht.

In der Regierungsstudie heißt es: „Banderas Flügel (OUN/B) war eine militante faschistische Organisation.“ Banderas engster Stellvertreter, Jaroslaw Stetsko, sagte: „Ich … bin mir der unbestreitbar schädlichen und feindseligen Rolle der Juden, die Moskau dabei helfen, die Ukraine zu versklaven, voll bewusst … Ich unterstütze daher die Vernichtung der Juden und die Zweckmäßigkeit, deutsche Methoden zur Ausrottung der Juden in die Ukraine zu bringen …“

In der Studie heißt es: „Bei einem Treffen am 6. Juli 1941 in Lemberg beschlossen Bandera-Anhänger, dass Juden ‚hart behandelt werden müssen … Wir müssen sie vernichten … Gegenüber den Juden werden wir alle Methoden anwenden, die zu ihrer Vernichtung führen.‘“

Lebed selbst schlug vor, ‚das gesamte revolutionäre Gebiet von der polnischen Bevölkerung zu säubern‘, damit ein wiederauflebender polnischer Staat nicht wie 1918 Anspruch auf die Region erheben könne. Lebed war „Außenminister“ einer Exilregierung der Banderas, brach jedoch später mit Bandera, weil dieser als Diktator auftrat. Der US-Armee-Geheimdienst bezeichnete Bandera als „äußerst gefährlich“, sagte jedoch, er werde „als geistiger und nationaler Held aller Ukrainer angesehen …“.

Die CIA war nicht an einer Zusammenarbeit mit Bandera interessiert, heißt es auf den Seiten 81-82 des Berichts, aber der britische MI6 war es. „Der MI6 argumentierte, Bandera’s Gruppe sei ‚die stärkste ukrainische Organisation im Ausland, die als kompetent angesehen wird, Parteikader auszubilden [und] eine moralisch und politisch gesunde Organisation aufzubauen…‘. In einer Zusammenfassung des MI6 von Anfang 1954 heißt es: „Der operative Aspekt dieser [britischen] Zusammenarbeit [mit Bandera] entwickelte sich zufriedenstellend. Allmählich wurde eine vollständigere Kontrolle über die Infiltrationsoperationen erreicht …“

Allen Dulles von der CIA bittet die US-Einwanderungsbehörde, Lebed trotz seiner Verurteilung wegen Mordes die Wiedereinreise in die USA zu gestatten. (Aus Hitler’s Shadow. Zum Vergrößern anklicken.)

Großbritannien beendete seine Zusammenarbeit mit Bandera 1954. Der westdeutsche Geheimdienst unter dem ehemaligen Nazi-Geheimdienstchef Reinhard Gehlen arbeitete dann mit Bandera zusammen, der schließlich 1959 in München vom KGB mit Zyanidpulver ermordet wurde.

Anstelle von Bandera interessierte sich die CIA trotz seines faschistischen Hintergrunds für Lebed. Sie richteten ihm ein Büro in New York City ein, von wo aus er im Auftrag der CIA Sabotage- und Propagandaaktionen gegen die Sowjetunion in der Ukraine leitete. In der Studie der US-Regierung heißt es:

„Die CIA-Operationen mit diesen Ukrainern begannen 1948 unter dem Decknamen CARTEL, der bald in AERODYNAMIC geändert wurde. … Lebed zog nach New York und erhielt eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung, dann die US-Staatsbürgerschaft. Dies schützte ihn vor Attentaten, ermöglichte ihm, mit ukrainischen Emigrantengruppen zu sprechen, und erlaubte ihm, nach operativen Reisen nach Europa in die Vereinigten Staaten zurückzukehren. In den Vereinigten Staaten war Lebed der Hauptkontaktmann der CIA für AERODYNAMIC. CIA-Mitarbeiter hoben seinen „gerissenen Charakter“, seine „Beziehungen zur Gestapo und … seine Gestapo-Ausbildung“ hervor [sowie] die Tatsache, dass er „ein sehr skrupelloser Agent“ war.

Die CIA arbeitete mit Lebed bis zur Unabhängigkeit der Ukraine 1991 bei Sabotageaktionen und pro-ukrainischen nationalistischen Propagandaoperationen innerhalb der Ukraine zusammen. „Mykola Lebeds Beziehung zur CIA dauerte während des gesamten Kalten Krieges an“, heißt es in der Studie. „Während die meisten CIA-Operationen, an denen Kriegsverbrecher beteiligt waren, nach hinten losgingen, verstärkten Lebeds Operationen die grundlegende Instabilität der Sowjetunion.“

Wiederaufleben von Bandera

Bandera-Denkmal in Lemberg. (wikimapia.org)

Die USA hielten somit heimlich ukrainische faschistische Ideen in der Ukraine am Leben, bis zumindest die Unabhängigkeit der Ukraine erreicht war. „Mykola Lebed, Bandera’s Kriegschef in der Ukraine, starb 1998. Er ist in New Jersey begraben, und seine Unterlagen befinden sich im Ukrainian Research Institute der Harvard University“, heißt es in der Studie des US-Nationalarchivs.

Die Nachfolgeorganisation der OUN-B in den Vereinigten Staaten starb jedoch nicht mit ihm. Sie wurde laut der International Business Times (IBT) in Ukrainian Congress Committee of America (UCCA) umbenannt.

„Mitte der 1980er Jahre war die Reagan-Regierung von UCCA-Mitgliedern durchsetzt. Reagan empfing 1983 persönlich [Yaroslav] Stetsko, den Anführer der Banderisten, der das Massaker an 7.000 Juden in Lemberg beaufsichtigt hatte, im Weißen Haus„, berichtete die IBT. “Nach dem Sturz des Regimes von [Viktor] Janukowitsch [im Jahr 2014] half die UCCA bei der Organisation von Kundgebungen in Städten in den gesamten USA zur Unterstützung der Euromaidan-Proteste“, berichtete sie.

Das ist eine direkte Verbindung zwischen dem Maidan und dem ukrainischen Faschismus der Zeit des Zweiten Weltkriegs.

Obwohl die USA den weniger extremen Lebed gegenüber Bandera bevorzugten, blieb Letzterer die inspirierendere Figur in der Ukraine.

Im Jahr 1991, dem ersten Jahr der Unabhängigkeit der Ukraine, wurde die neofaschistische Sozialnationale Partei, später Svoboda-Partei, gegründet, die sich direkt auf Bandera zurückführte. In Lemberg wurde eine Straße nach Bandera benannt, und man versuchte, den Flughafen der Stadt nach ihm zu benennen. (Die Swoboda gewann 2012, vor dem Putsch und bevor Senator John McCain und die stellvertretende US-Außenministerin Victoria Nuland im folgenden Jahr mit dem Vorsitzenden der Swoboda auftraten, 10 Prozent der Sitze in der Rada.

Im Jahr 2010 erklärte der pro-westliche ukrainische Präsident Viktor Juschtschenko Bandera zum Helden der Ukraine, ein Status, der von Präsident Viktor Janukowitsch, der 2014 mit Hilfe ukrainischer Neonazis gestürzt wurde, wieder rückgängig gemacht wurde.

In der Ukraine wurden mehr als 50 Denkmäler, Büsten und Museen zu Ehren von Bandera errichtet, zwei Drittel davon seit 2005, dem Jahr, in dem der proamerikanische Juschtschenko gewählt wurde. Eine Studie eines Schweizer Wissenschaftlers sagt dazu:

„Am 13. Januar 2011 reagierte der Rat der Oblast Lemberg auf einer außerordentlichen Sitzung neben dem Bandera-Denkmal in Lemberg auf die Aufhebung [skasuvannya] des Erlasses von Viktor Juschtschenko, Stepan Bandera zum „Helden der Ukraine“ zu ernennen , indem er bekräftigte, dass „Bandera für Millionen Ukrainer trotz der erbärmlichen und wertlosen Entscheidungen der Gerichte ein ukrainischer Held war und bleibt“, und seine Absicht erklärte, die „Stepan-Bandera-Straße“ in „Held der Ukraine Stepan Bandera Straße“ umzubenennen.“

Fackelumzüge hinter Bandera-Porträts sind in ukrainischen Städten üblich, insbesondere am 1. Januar, seinem Geburtstag, so auch in diesem Jahr.

Mainstream über Neonazis

Seit Beginn der Ereignisse in der Ukraine 2013–2014 haben Robert Parry, Gründer von Consortium News, und andere Autoren Beweise vorgelegt, die laut NewsGuard, einer selbsternannten Nachrichtenbewertungsagentur, nicht existieren. Parry begann ausführlich über den Putsch und die einflussreiche Rolle der ukrainischen Neonazis zu berichten. Zu dieser Zeit berichteten auch die Mainstream-Medien über die wesentliche Rolle, die Neonazis beim Putsch gespielt hatten. [Siehe: ROBERT PARRY: Die unbequemen Neonazis der Ukraine]

Wie die New York Times berichtete, spielte die neonazistische Gruppe „Rechter Sektor“ eine Schlüsselrolle bei der gewaltsamen Absetzung Janukowitschs. Die Rolle neofaschistischer Gruppen bei den Aufständen und ihr Einfluss auf die ukrainische Gesellschaft wurden damals von den Mainstream-Medien ausführlich berichtet.

Die BBC, die NYT, der Daily Telegraph und CNN berichteten alle über die Rolle des Rechten Sektors, C14 und anderer Extremisten beim Sturz Janukowitschs. Die BBC veröffentlichte einen Woche nach seinem Sturz folgenden Bericht:

Und diesen im Juli 2015:

Nach dem Putsch stammten mehrere Minister der neuen Regierung aus neofaschistischen Parteien. NBC News (100 Prozent NewsGuard-Bewertung) berichtete im März 2014: „Svoboda, was ‚Freiheit‘ bedeutet, erhielt fast ein Viertel der Kabinettsposten in der Übergangsregierung, die nach dem Sturz von Präsident Viktor Janukowitsch im Februar gebildet wurde.“

Der Anführer der Swoboda, Tjahnybok, mit dem McCain und Nuland auf der Bühne standen, forderte einst die Befreiung der Ukraine von der „moskauerisch-jüdischen Mafia“. Die International Business Times (82,5 Prozent) berichtete:

„2005 unterzeichnete Tyahnybok einen offenen Brief an den damaligen ukrainischen Präsidenten Viktor Juschtschenko, in dem er ihn aufforderte, alle jüdischen Organisationen zu verbieten, darunter auch die Anti-Defamation League, die seiner Meinung nach „kriminelle Aktivitäten des organisierten Judentums“ durchführte, die letztlich auf den Völkermord am ukrainischen Volk abzielten.“

Bevor McCain und Nuland Tjagnibok und seine Sozialnationale Partei umarmten, wurde sie vom Europäischen Parlament verurteilt, das 2012 erklärte:

„[Das Parlament] erinnert daran, dass rassistische, antisemitische und fremdenfeindliche Ansichten den Grundwerten und Grundsätzen der EU zuwiderlaufen, und appelliert daher an die pro-demokratischen Parteien in der Werchowna Rada [dem ukrainischen Parlament], sich nicht mit dieser Partei zu verbünden, sie zu unterstützen oder Koalitionen mit ihr einzugehen.“

Solche Mainstream-Berichte über den Banderismus hörten auf, als die neofaschistische Rolle in der Ukraine in den westlichen Medien unterdrückt wurde, sobald Putin die „Entnazifizierung“ zu einem Ziel der Invasion erklärte.

Das während des Putsches entstandene Asow-Bataillon wurde zu einer bedeutenden Kraft im Krieg gegen die russischsprachige Bevölkerung des Donbass, die sich dem Putsch widersetzte. Sein Kommandeur, Andriy Biletsky, sagte, die Mission der Ukraine sei es, „die weißen Rassen der Welt in einem letzten Kreuzzug für ihr Überleben … gegen die von Semiten angeführten Untermenschen anzuführen“.

Im Jahr 2014 wurde das heutige Asow-Regiment offiziell in die Nationalgarde der Ukraine unter der Kontrolle des Innenministeriums eingegliedert. Durch seine enge Zusammenarbeit mit dem Geheimdienst SBU ist es noch stärker in den Staat integriert. Asow ist weltweit die einzige bekannte neofaschistische Komponente in einer nationalen Armee.

Als Teil des ukrainischen Militärs trugen die Mitglieder von Azov gelbe Armbinden (bis das PR-Problem im Dezember 2022 erkannt wurde) mit dem Wolfsangel, der einst von deutschen SS-Truppen im Zweiten Weltkrieg getragen wurde. Einschließlich der Gräueltaten, die es weiterhin begeht, zeigt Azov der Welt, dass die Integration in den Staat sie nicht entnazifiziert hat. Im Gegenteil, sie hat möglicherweise ihren Einfluss auf den Staat sogar noch verstärkt.

Die USA und die NATO haben Asow auch ausgebildet und bewaffnet, seit Barack Obama der Ukraine tödliche Hilfe verweigert hatte. Ein Grund, warum Obama die Lieferung von Waffen an die Ukraine abgelehnt hatte, war, dass er befürchtete, sie könnten in die Hände dieser Rechtsextremisten fallen. Laut der New York Times

„stellt Obama weiterhin Fragen, die seine Zweifel deutlich machen. ‚Okay, was passiert, wenn wir Ausrüstung schicken – müssen wir dann auch Ausbilder schicken?‘, sagte eine Person, die die Diskussion unter der Bedingung der Anonymität paraphrasierte. ‚Was, wenn sie in die Hände von Schlägern fällt? Was, wenn Putin eskaliert?’“

Im Oktober 2019 forderten die Demokraten im US-Repräsentantenhaus, dass Azov als „internationale Terroristen“ strafrechtlich verfolgt werden sollten. Im Mai 2024 verweigerte das Repräsentantenhaus Azov die Mittel aufgrund eines US-Haushaltsgesetzes von 2018, in dem es hieß: „Keine der durch dieses Gesetz bereitgestellten Mittel dürfen für die Lieferung von Waffen, Ausbildung oder anderer Hilfe an das Asow-Bataillon verwendet werden.“

[Siehe: ROBERT PARRY: Als das US-Repräsentantenhaus die Neonazis der Ukraine sah]

Einwände von NewsGuard

Collage des neofaschistischen Führers Oleh Tyahnybok bei einem Treffen mit McCain, Biden und Nuland. (Facebook-Bild von Red, White and You aus einem Ausschnitt aus dem Film Ukraine on Fire)

NewsGuard, das sich selbst als „unpolitische“ Nachrichtenbewertungsagentur bezeichnet, argumentiert, dass es keinen wesentlichen Einfluss neonazistischer Gruppen in der Ukraine gebe, da neofaschistische Parteien bei Wahlen schlecht abschneiden. Dabei wird die Tatsache ignoriert, dass diese Gruppen stattdessen außerparlamentarischen Extremismus betreiben.

In seiner Klage gegen Consortium News wegen „wiederholter Veröffentlichung falscher Inhalte“ über Neofaschismus in der Ukraine schrieb Zack Fishman von NewsGuard:

„Es gibt keine Beweise dafür, dass der Nationalsozialismus einen wesentlichen Einfluss in der Ukraine hat. Radikale rechtsextreme Gruppen in der Ukraine stellen laut einem Bericht von Freedom House aus dem Jahr 2018 zwar eine „Bedrohung für die demokratische Entwicklung der Ukraine“ dar. Es heißt dort aber auch, dass rechtsextreme Kräfte in der Ukraine politisch kaum vertreten sind und keine realistischen Aussichten auf eine Machtübernahme haben – so erzielte beispielsweise die rechtsextreme nationalistische Partei Swoboda bei den Parlamentswahlen 2019 2,2 Prozent der Stimmen, während der Swoboda-Kandidat Ruslan Koschulynsky bei den Präsidentschaftswahlen nur 1,6 Prozent der Stimmen erhielt.“

Dieses Argument, sich auf Wahlergebnisse zu konzentrieren, ignoriert jedoch den außerparlamentarischen Einfluss und wurde von einer Reihe von Mainstream-Quellen zurückgewiesen, nicht zuletzt vom Atlantic Council, dem wahrscheinlich antirussischsten Think Tank der Welt. In einem Artikel aus dem Jahr 2019 schrieb ein Autor des Atlantic Council:

„Um es klar zu sagen: Rechtsextreme Parteien wie Swoboda schneiden in Umfragen und Wahlen in der Ukraine schlecht ab, und die Ukrainer zeigen keinen Wunsch, von ihnen regiert zu werden. Aber dieses Argument ist ein wenig „Ablenkungsmanöver“. Es sind nicht die Wahlaussichten der Extremisten, die die Freunde der Ukraine beunruhigen sollten, sondern vielmehr die Unwilligkeit oder Unfähigkeit des Staates, gewalttätigen Gruppen entgegenzutreten und ihre Straffreiheit zu beenden. Ob dies nun auf ein anhaltendes Gefühl der Dankbarkeit gegenüber einigen dieser Gruppen für ihren Kampf gegen die Russen zurückzuführen ist oder auf die Angst, dass sie sich gegen den Staat selbst wenden könnten, ist ein echtes Problem, und wir tun der Ukraine keinen Gefallen, wenn wir es unter den Teppich kehren.„ [Hervorhebung hinzugefügt.]

„Die Angst, dass sie sich gegen den Staat selbst wenden könnten“, räumt ein, dass diese Gruppen einen starken Einfluss auf die Regierung haben. Der Artikel des Atlantic Council unterstreicht dann, wie einflussreich diese Gruppen sind:

„Das klingt wie Kreml-Propaganda, ist es aber nicht. Letzte Woche enthüllte Hromadske Radio, dass das ukrainische Ministerium für Jugend und Sport die neonazistische Gruppe C14 finanziert, um „nationale patriotische Bildungsprojekte“ im Land zu fördern. Am 8. Juni gab das Ministerium bekannt, dass es C14 knapp 17.000 Dollar für ein Kinderlager zur Verfügung stellen wird. Außerdem wurden Mittel an Holosiyiv Hideout und Educational Assembly vergeben, die beide Verbindungen zur extremen Rechten haben. Diese Enthüllung ist ein gefährliches Beispiel dafür, dass die Strafverfolgungsbehörden die zunehmende Gesetzlosigkeit rechtsextremer Gruppen, die bereit sind, Gewalt gegen diejenigen anzuwenden, die ihnen nicht gefallen, stillschweigend akzeptieren oder sogar fördern.

Seit Anfang 2018 haben C14 und andere rechtsextreme Gruppen wie die mit Azov verbundene Nationale Miliz, der Rechte Sektor, Karpatska Sich und andere mehrere Male Roma-Gruppen angegriffen, ebenso wie antifaschistische Demonstrationen, Stadtratssitzungen, eine von Amnesty International veranstaltete Veranstaltung, Kunstausstellungen, LGBT-Veranstaltungen und Umweltaktivisten. Am 8. März verübten gewalttätige Gruppen Angriffe auf Demonstranten zum Internationalen Frauentag in Städten in der ganzen Ukraine. Nur in wenigen Fällen griff die Polizei ein, um die Angriffe zu verhindern, und in einigen Fällen verhaftete sie sogar friedliche Demonstranten anstatt der tatsächlichen Täter.

Der Atlantic Council ist nicht die einzige antirussische Organisation, die die gefährliche Macht der neofaschistischen Gruppen in der Ukraine erkennt. Bellingcat veröffentlichte 2018 einen alarmierenden Artikel mit der Überschrift „Ukrainische rechtsextreme Kämpfer und weiße Supremacisten von großer europäischer Sicherheitsfirma ausgebildet“.

Auch die NATO hat das Asow-Regiment ausgebildet, wodurch eine direkte Verbindung zwischen den USA und rechtsextremen ukrainischen Extremisten hergestellt wird.

The Hill berichtete 2017 in einem Artikel mit der Überschrift „Die Realität der Neonazis in der Ukraine ist weit entfernt von der Kreml-Propaganda“, dass

„Einige westliche Beobachter behaupten, dass es in der Ukraine keine neonazistischen Elemente gibt, und führen diese Behauptung auf Propaganda aus Moskau zurück. Leider irren sie sich.

Es gibt in der Ukraine tatsächlich neonazistische Gruppierungen. Dies wurde von fast allen großen westlichen Medien überwältigend bestätigt. Die Tatsache, dass Analysten dies als von Moskau verbreitete Propaganda abtun können, ist zutiefst beunruhigend.

Das Logo von Azov besteht aus zwei Emblemen – dem Wolfsangel und dem Sonnenrad –, die von der Anti-Defamation League als neonazistische Symbole identifiziert wurden. Der Wolfsangel wird von der US-Hassgruppe Aryan Nations verwendet, während das Sonnenrad zu den neonazistischen Symbolen bei dem tödlichen Marsch in Charlottesville in diesem Sommer gehörte.

Über den neonazistischen Charakter von Asow wurde unter anderem in der New York Times, dem Guardian, der BBC, dem Telegraph und Reuters berichtet. Journalisten etablierter westlicher Medien berichteten vor Ort von Beobachtungen von SS-Runen, Hakenkreuzen, Fackelmärschen und Nazi-Grüßen. Sie interviewten Asow-Soldaten, die sich ohne Umschweife als Neonazis bezeichneten. Sie veröffentlichten diese Berichte unter eindeutigen Überschriften wie „Wie viele Neonazis unterstützt die USA in der Ukraine?“ und „Freiwillige ukrainische Einheit umfasst Nazis“.

Wie kann das russische Propaganda sein?

Die UN und Human Rights Watch haben Azov sowie andere Kiewer Bataillone einer ganzen Reihe von Menschenrechtsverletzungen beschuldigt.

Der Neofaschismus hat auch die ukrainische Populärkultur infiziert. Ein halbes Dutzend neonazistischer Musikgruppen veranstaltete 2019 ein Konzert zum Gedenken an den Tag, an dem Nazi-Deutschland in die Sowjetunion einmarschierte.

Amnesty International warnte 2019, dass „die Ukraine in ein Chaos unkontrollierter Gewalt durch radikale Gruppen und deren völlige Straffreiheit versinkt. Unter diesen Bedingungen kann sich praktisch niemand im Land sicher fühlen.“

Selenskyj und Neonazis

Selenskyj mit einem Mitglied der Azov-Brigade (rechts) bei einer Rede vor dem griechischen Parlament im April. (Griechisches Parlamentsfernsehen)

Einer der mächtigsten Oligarchen der Ukraine seit Anfang der 1990er Jahre, Ihor Kolomoisky, war ein früher Geldgeber der neonazistischen Azov-Brigade. Laut einem Bericht von Reuters (100 Prozent) aus dem Jahr 2015

„Viele dieser paramilitärischen Gruppen werden beschuldigt, die Bürger, die sie schützen sollen, zu misshandeln. Amnesty International hat berichtet, dass das Aidar-Bataillon – ebenfalls teilweise von Kolomoisky finanziert – Kriegsverbrechen begangen hat, darunter illegale Entführungen, unrechtmäßige Inhaftierungen, Raub, Erpressung und sogar mögliche Hinrichtungen.

Andere pro-Kiewer private Bataillone haben Zivilisten als Kriegsmittel ausgehungert und Hilfskonvois daran gehindert, die von Separatisten kontrollierten Gebiete im Osten der Ukraine zu erreichen, so der Amnesty-Bericht.

Einige der privaten Bataillone der Ukraine haben mit ihren extremistischen Ansichten den internationalen Ruf des Landes geschädigt. Das Azov-Bataillon, das teilweise von Taruta und Kolomoisky finanziert wird, verwendet das Nazi-Symbol „Wolfsangel“ als Logo, und viele seiner Mitglieder bekennen sich offen zu neonazistischen und antisemitischen Ansichten. Die Bataillonsmitglieder haben davon gesprochen, „den Krieg nach Kiew zu tragen“, und erklärt, dass die Ukraine „einen starken Diktator an die Macht braucht, der viel Blut vergießen, aber dabei die Nation einen kann“.

Im April 2019 begann das FBI Ermittlungen gegen Kolomoisky wegen mutmaßlicher Finanzverbrechen im Zusammenhang mit seinen Stahlbeteiligungen in West Virginia und im Norden von Ohio. Im August 2020 reichte das US-Justizministerium eine zivilrechtliche Klage auf Einziehung gegen ihn und einen Partner ein:

„In den Klagen wird behauptet, dass Ihor Kolomoisky und Gennadiy Boholiubov, die Eigentümer der PrivatBank, einer der größten Banken der Ukraine, waren, die Bank um Milliarden von Dollar betrogen und veruntreut haben. Die beiden erhielten von etwa 2008 bis 2016, als der Betrug aufgedeckt wurde und die Bank von der Nationalbank der Ukraine verstaatlicht wurde, betrügerische Kredite und Kreditlinien. Die Beschwerden behaupten, dass sie einen Teil der kriminellen Erlöse über eine Reihe von Bankkonten von Briefkastenfirmen, hauptsächlich in der zyprischen Niederlassung der PrivatBank, gewaschen haben, bevor sie die Gelder in die Vereinigten Staaten transferierten. Wie in der Beschwerde behauptet, wurden die Kredite nur selten zurückgezahlt, außer mit weiteren betrügerisch erlangten Krediterträgen.“

Unterdessen hatte der Fernsehsender des Azov-Unterstützers zu diesem Zeitpunkt bereits die erfolgreiche TV-Serie „Servant of the People“ (2015–2019) ausgestrahlt, die Wolodymyr Selenskyj zu Ruhm und schließlich unter der neuen Partei „Servant of the People“ ins Präsidentenamt katapultierte. Die Präsidentschaftskampagne des ehemaligen Schauspielers und Komikers wurde laut mehreren Berichten, darunter diesem von Radio Free Europe (nicht bewertet), von Kolomoisky finanziert.

Während des Präsidentschaftswahlkampfs berichtete Politico (100 Prozent):

„Kolomoiskys Medienunternehmen sorgt auch für die Sicherheit und logistische Unterstützung der Kampagne des Komikers, und kürzlich wurde bekannt, dass Zelenskis Rechtsberater Andrii Bohdan der persönliche Anwalt des Oligarchen war. Investigative Journalisten haben außerdem berichtet, dass Selenskyj in den letzten zwei Jahren 14 Mal nach Genf und Tel Aviv gereist ist, wo Kolomoisky im Exil lebt.“

Vor der Stichwahl bezeichnete Petro Poroschenko Selenskyj als „Kolomoiskys Marionette“. Den Pandora Papers zufolge hat Selenskyj Gelder, die er von Kolomoisky erhalten hat, in Offshore-Konten versteckt.

Während des Wahlkampfs wurde Selenskyj zu Bandera befragt. Er sagte, es sei „cool“, dass viele Ukrainer Bandera als Helden betrachten.

Selenskyj wurde mit dem Versprechen gewählt, den Krieg im Donbass zu beenden. Etwa sieben Monate nach seinem Amtsantritt reiste er an die Front im Donbass, um den ukrainischen Truppen, in denen Azov stark vertreten ist, zu sagen, sie sollten ihre Waffen niederlegen. Stattdessen wurde er weggeschickt. Die Kyiv Post (87,5 Prozent) berichtete:

„Als ein Veteran, Denys Yantar, sagte, sie hätten keine Waffen und wollten stattdessen über die Proteste gegen den geplanten Rückzug diskutieren, die in der ganzen Ukraine stattgefunden hatten, wurde Selenskyj wütend.

‚Hören Sie, Denys, ich bin der Präsident dieses Landes. Ich bin 41 Jahre alt. Ich bin kein Versager. Ich bin zu Ihnen gekommen und habe Ihnen gesagt: Legen Sie die Waffen nieder. Wechseln Sie nicht das Thema zu irgendwelchen Protesten„, sagte Selenskyj laut Videos, die den Wortwechsel zeigen. Während er dies sagte, ging Selenskyj aggressiv auf Yantar zu, den Anführer des Nationalkorps, einer politischen Abspaltung des rechtsextremen Freiwilligenbataillons Azov in der Stadt Mykolajiw.

„Aber darüber haben wir schon gesprochen“, sagte Yantar.

„Ich wollte Verständnis in Ihren Augen sehen. Stattdessen sah ich einen Mann, der beschlossen hat, dass vor ihm ein Verlierer steht“, sagte Selenskyj.

Es war eine Demonstration der Macht des Militärs, einschließlich des Asow-Regiments, über den zivilen Präsidenten.

Nach der russischen Invasion wurde Selenskyj im April 2022 von Fox News zu Asow befragt, das später in Mariupol besiegt wurde. „Sie sind, was sie sind“, antwortete er. ‚Sie haben unser Land verteidigt.‘ Er versucht dann zu sagen, dass sie, weil sie Teil des Militärs sind, irgendwie keine Neonazis mehr sind, obwohl sie bis zum 22. DEZEMBER 2022 noch Nazi-Insignien trugen. (Fox hat diese Frage aus dem Interview entfernt, aber sie ist hier erhalten geblieben:)

Empörung griechischer Beamter

Ebenfalls im April 2022 verärgerte Selenskyj zwei ehemalige griechische Ministerpräsidenten und andere Beamte, indem er ein Mitglied des Asow-Regiments einlud, vor dem griechischen Parlament zu sprechen. Alexis Tsipras, ehemaliger Ministerpräsident und Vorsitzender der größten Oppositionspartei SYRIZA-Progressive Allianz, kritisierte den Auftritt der Asow-Kämpfer vor dem Parlament scharf.

„Solidarität mit dem ukrainischen Volk ist selbstverständlich. Aber Nazis dürfen nicht im Parlament sprechen„, sagte Tsipras in den sozialen Medien. ‚Die Rede war eine Provokation.‘ Er sagte, der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis trage ‚die volle Verantwortung. … Er sprach von einem historischen Tag, aber es ist eine historische Schande.“

Der ehemalige griechische Ministerpräsident Antonis Samaras bezeichnete das im Parlament gezeigte Video der Azov-Kämpfer als ‘großen Fehler“. Der ehemalige Außenminister Nikos Kotzias sagte: „Die griechische Regierung hat den Kampf des ukrainischen Volkes unverantwortlich untergraben, indem sie einem Nazi das Wort erteilt hat. Die Verantwortung ist groß. Die Regierung sollte einen detaillierten Bericht über die Vorbereitungen und Kontakte für die Veranstaltung veröffentlichen.“

Die Partei MeRA25 des ehemaligen Finanzministers Yanis Varoufakis sagte, Selenskyjs Auftritt habe sich in eine ‚Nazi-Fiesta‘ verwandelt.

Zelensky hat auch seinen Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, nicht dafür gerügt, dass er das Grab von Bandera in München besucht hat, was diese Reaktion eines deutschen Abgeordneten provozierte: „Jemand wie Melnik, der den Nazi-Kollaborateur Bandera als ‚unseren Helden‘ bezeichnet, zu seinem Grab pilgert oder das rechtsextreme Asow-Bataillon als ‚mutig‘ verteidigt, wird eigentlich noch wohlwollend als ‚Nazi-Sympathisant‘ bezeichnet.“

Selenskyj hat Medien geschlossen und elf politische Parteien verboten, darunter die größte, die euroskeptische Oppositionsplattform für das Leben (OPZZh), und deren Vorsitzenden verhaftet. Keine der elf verbotenen Parteien ist rechtsextrem.

Donald Trump wurde zu Recht für seine Äußerungen über weiße Supremacisten in Charlottesville kritisiert. Aber Selenskyj, dessen oligarchischer Geldgeber Asow finanziert hat und der einen Neonazi vor das Europäische Parlament geholt hat, wird von der demokratischen und republikanischen Regierung sowie den US-Medien verschont, obwohl er das weitaus schlimmere Problem des Neofaschismus in der Ukraine duldet.

Es geht weiter

Mehr als drei Jahre nach Kriegsbeginn ist das Asow-Bataillon immer noch das, was The Guardian im Januar 2025 als „die bekannteste Kampfeinheit der Ukraine“ bezeichnete. In einem Artikel über die Rekrutierung englischsprachiger Kämpfer durch die Einheit versuchte die Zeitung jedoch, deren Neonazismus zu beschönigen, indem sie schrieb:

„Azov, eine Freiwilligenbrigade, deren zehnjährige nationalistische Wurzeln sie zum Ziel russischer Propaganda gemacht haben, plant die Bildung eines internationalen Bataillons, um ihre Zahl zu erhöhen, während die Ukraine in das vierte Jahr eines umfassenden Krieges geht. … Die Reise in die Ukraine, um in den Streitkräften zu kämpfen, ist nicht illegal, es sei denn, man ist Mitglied der britischen Streitkräfte, obwohl dies nicht empfohlen wird.“

Was The Guardian nicht sagt, ist, dass frühere britische und andere ausländische Freiwillige oft selbst Rechtsextremisten sind.

Rita Katz, Direktorin der SITE Intelligence Group, die Extremisten beobachtet, sagte gegenüber The New York Times, dass „zahlreiche rechtsextreme weiße nationalistische und neonazistische Gruppen in ganz Europa und Nordamerika ihre Unterstützung für die Ukraine zum Ausdruck gebracht haben, unter anderem durch den Wunsch, sich paramilitärischen Einheiten im Kampf gegen Russland anzuschließen … mit der primären Motivation, Kampftraining zu erhalten, aber auch aus ideologischen Gründen.“

Die Rosa-Luxemburg-Stiftung veröffentlichte einen Bericht über „ausländische rechtsextreme Freiwillige, die seit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine strömen“.

Dieser Artikel wurde aktualisiert. Er wurde ursprünglich am 29. DEZEMBER 2022 veröffentlicht.

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent für The Wall Street Journal, Boston Globe und andere Zeitungen, darunter The Montreal Gazette, die Londoner Daily Mail und The Star aus Johannesburg. Er war investigativer Reporter für die Sunday Times in London, Finanzreporter für Bloomberg News und begann seine berufliche Laufbahn als 19-jähriger freier Mitarbeiter für The New York Times. Er ist Autor von zwei Büchern, A Political Odyssey, zusammen mit Senator Mike Gravel, mit einem Vorwort von Daniel Ellsberg, und How I Lost By Hillary Clinton, mit einem Vorwort von Julian Assange.

Übersetzt mit Deepl.com

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …