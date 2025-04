https://www.jungewelt.de/artikel/497546.in-ungnade-gefallener-des-tages-hamed-abdel-samad.html



In Ungnade Gefallener des Tages: Hamed Abdel-Samad

Von Nick Brauns

Hamed Abdel-Samad (Potsdam, 6.3.2024)

Als Student in Ägypten gehörte Hamed Abdel-Samad der Muslimbruderschaft an. Später in Deutschland trat er als ihr schärfster Gegner auf. Bei seinem Geschäftsmodell als »arabischer Kronzeuge wider den Islam« zeigte sich der bekennende Atheist in der Wahl seiner Partner nicht zimperlich. Mit dem nach rechts abdriftenden Journalisten Henryk M. Broder tourte er ab 2010 durch Deutschland. 2015 trat er bei der AfD und der österreichischen FPÖ auf. Weil er vom »islamischen Faschismus« sprach, rief ein Prediger im ägyptischen Fernsehen zu seiner Ermordung auf. Abdel-Samad legte nach und bezeichnete den Propheten Mohammed in einem Buch als »Massenmörder« – mit der Folge, dass er bis heute oft nur unter Polizeischutz auftreten kann. Weiterlesen in jungewelt.de

