https://electronicintin/livestream-gates-hell



Breaking news and analysis on day 531 of the Gaza genocide | The Electronic Intifada 00:00 Introduction 01:00 Opening remarks 01:58 Nora Barrows-Friedman delivers news report 23:25 Craig Mokhiber discusses utility of international law 57:42 Eli Clifton explains Miriam Adelson’s ties to the detention of Columbia University student Mahmoud Khalil 01:26:07 Abubaker Abed reports from Gaza 01:49:34 Jon Elmer delivers resistance report 02:23:33 Group discussion Your gift supports The Electronic Intifada’s independent journalism on Palestine: * Donate by credit card, ApplePay, PayPal, Venmo or US bank account via Kindful: https://bit.ly/EIKindful Gifts are welcome from anywhere and are tax-deductible for US taxpayers as allowed by law.

Livestream: „Die Pforten der Hölle“

Eli Gerzon

The Electronic Intifada Podcast

22. März 2025

Israel hat am 18. März an einem einzigen Tag eine Rekordzahl palästinensischer Kinder getötet. Bei einem umfassenden Angriff auf Zivilisten in Gaza wurde das Waffenstillstandsabkommen vom Januar gebrochen.

In drei Tagen haben israelische Angriffe zu Lande, zu Wasser und aus der Luft etwa 600 Palästinenser getötet und 1.000 weitere verletzt.

Dr. Mohammad Abu Salmiya, der Leiter des al-Shifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt, der im November 2023 von israelischen Streitkräften entführt und sieben Monate lang in einem israelischen Gefangenenlager festgehalten und gefoltert wurde, beschrieb die Situation als „katastrophal“, wie die stellvertretende Redakteurin Nora Barrows-Friedman in der Kurzmeldung zu Beginn des Livestreams dieser Woche berichtete.

Abu Salmiya sagte, dass sich am Dienstagmorgen 50 Leichen in der Notaufnahme und weitere 30 im Leichenschauhaus befanden. „Die Operationssäle waren voll und viele Verletzte sind vor unseren Augen gestorben, während wir sie nicht behandeln konnten“, sagte der Arzt.

In den letzten Wochen haben führende Politiker der USA und Israels wiederholt damit gedroht, die „Tore der Hölle“ für die Palästinenser in Gaza zu öffnen.

In einem vollgepackten Programm sprachen wir mit dem Menschenrechtsanwalt Craig Mokhiber über die Beschleunigung des Völkermords durch Israel und hörten vom Journalisten Eli Clifton über die Rolle der pro-israelischen Milliardärin Miriam Adelson bei der Unterdrückung der Redefreiheit durch die Trump-Regierung.

Der Mitwirkende Abubaker Abed schloss sich uns live aus Gaza an. Sie können sich die gesamte Sendung im obigen Video ansehen.

Wir sprachen auch über Senator Chuck Schumer, den ranghöchsten gewählten Demokraten in den Vereinigten Staaten, der immer noch Lügen über den 7. Oktober verbreitet.

In der ABC-Sendung The View behauptete er, die Hamas habe Babys enthauptet, und in seinem neuen Buch schreibt er, israelische Frauen seien vergewaltigt worden. Der Mitherausgeber Asa Winstanley betonte, dass es nicht nur keine Beweise, sondern auch keine „konkret benannten oder anonymen Opfer“ von Vergewaltigungen durch die Hamas gebe – eine Behauptung, die von The Electronic Intifada und anderen unabhängigen Medien schon vor langer Zeit widerlegt wurde.

Drohungen mit „völliger Zerstörung“

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz veröffentlichte ein Video, in dem er die gesamte Zivilbevölkerung in Gaza direkt mit ethnischer Säuberung und „völliger Zerstörung und Verwüstung“ bedroht.

„Das ist der Klang der Straflosigkeit“, sagte der Menschenrechtsanwalt Craig Mokhiber im Livestream diese Woche.

Er fügte hinzu, dass Katz‘ direkte Drohung gegen Zivilisten ‚nur als eine Erklärung im Stil der Nazis bezeichnet werden kann‘.

Mokhiber, ein UN-Menschenrechtsbeauftragter, der im Oktober 2023 wegen der Untätigkeit der Weltorganisation angesichts des Völkermords in Israel zurückgetreten ist, sagte, Katz begehre öffentlich Kriegsverbrechen und könne dies nur mit Unterstützung der Vereinigten Staaten und anderer Regierungen auf der ganzen Welt tun.

Mokhiber sagte, dass die Fortschritte zwar langsam seien, „aber wir arbeiten daran, die Mauer der Straflosigkeit einzureißen“.

Er wies darauf hin, dass Israel vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) wegen Völkermordes angeklagt ist, während zwei seiner führenden Politiker, darunter Premierminister Benjamin Netanjahu, vor dem Internationalen Strafgerichtshof wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt sind.

Unterdessen laufen vor nationalen Gerichten auf der ganzen Welt Gerichtsverfahren, bei denen eine Fülle von Beweisen für die Verbrechen Israels vorliegt. Große internationale Menschenrechtsorganisationen sind zu dem Schluss gekommen, dass Israel einen Völkermord begeht.

Mokhiber merkte an, dass Israel noch vor zwei Jahren nicht mit einem solchen Druck konfrontiert war. „Wir müssen dranbleiben“, fügte er hinzu.

In der Zwischenzeit ermutigte er die Menschen, sich an Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionskampagnen, Demonstrationen, Bildungsmaßnahmen und zivilem Ungehorsam zu beteiligen, um den Druck auf Israel und seine Unterstützer aufrechtzuerhalten.

Laut Mokhiber unternehmen nur Südafrika und der Jemen unter den Nationen „konkrete Schritte, um ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen zur Beendigung des Völkermords aktiv nachzukommen“.

Südafrika hat Israel vor dem Internationalen Gerichtshof wegen Völkermordes angeklagt, während der Jemen eine Seeblockade durchführt, um die Versorgung des israelischen Regimes zu unterbinden.

Mokhiber wies darauf hin, dass der Jemen ein geteiltes Land ist, in dem die Ansarullah-Bewegung, manchmal auch als Houthis bekannt, die bevölkerungsreichsten Regionen, einschließlich der Hauptstadt Sanaa, kontrolliert.

Er sagte zwar, dass er „ihre Politik nicht teile“, betonte aber, dass der Jemen unter Ansarullah eines der wenigen Länder sei, das „konkrete Maßnahmen“ ergreife, um seinen völkerrechtlichen Verpflichtungen in Bezug auf Gaza, einschließlich der Völkermordkonvention, nachzukommen.

Bei einer Kundgebung in der Hauptstadt haben sich kürzlich mindestens Hunderttausende Jemeniten für Gaza ausgesprochen. Einen Tag zuvor behauptete US-Präsident Donald Trump, die regierende Ansarullah-Bewegung im Jemen werde „vom jemenitischen Volk gehasst“.

US-Bomben im Jemen töten Zivilisten

Die USA haben in der vergangenen Woche Dutzende Luftangriffe auf den Jemen durchgeführt und behaupten, sie versuchten, die Freiheit der Schifffahrt im Roten Meer wiederherzustellen, und dabei Dutzende Menschen getötet, darunter viele Zivilisten.

Im Livestream wies der stellvertretende Redakteur Jon Elmer darauf hin, dass die Ansarullah als Reaktion auf den Bruch des Waffenstillstands durch Israel israelische Schiffe blockieren und dass die USA die „Freiheit der Schifffahrt“ wiederherstellen könnten, indem sie ihrer Verpflichtung als Garant des Waffenstillstandsabkommens für Gaza nachkommen.

Trump hat gesagt, dass die Angriffe auf den Jemen fortgesetzt werden, bis er sich ergibt, aber Elmer argumentierte, dass dies unwahrscheinlich sei. Von 2015 bis 2022 bombardierte eine von den USA unterstützte Koalition von Golfstaaten den Jemen tausende Male, ohne aus ihrer Sicht Erfolg zu erzielen.

Seit Israel die groß angelegten Bombenangriffe auf Gaza und die US-Angriffe auf den Jemen wieder aufgenommen hat, hat Ansarullah seine Reaktion verschärft – die Seeblockade wurde wieder eingeführt und Langstreckenraketen wurden auf US-Kriegsschiffe und Israel abgefeuert, wodurch Millionen von Israelis gezwungen wurden, in Schutzräume zu fliehen.

„Feiges Massaker“

Der Überraschungsangriff Israels begann am Dienstag um 2 Uhr morgens und zielte auf die Infrastruktur der Regierung ab. Er beinhaltete eine „Mordwelle“ gegen zivile Mitglieder der Hamas, von hochrangigen Regierungsmitgliedern bis hin zu Kommunalbeamten.

Die Menschen in Gaza sind in einer kleinen Anzahl von Gebäuden zusammengepfercht, weil Israel bereits so viele zerstört hat. Und Israel bombardierte nachts, wenn die Menschen zu Hause waren. Dies garantierte hohe Opferzahlen unter der Zivilbevölkerung und die Ermordung einer großen Anzahl von Kindern, so Elmer.

„Das ist kein Geheimdienst-Coup, den die Israelis da durchgezogen haben. Es ist ein abscheuliches Massaker, ein feiges Massaker, selbst nach israelischen Maßstäben„, sagte Elmer.

Israel hat Naji Abu Saif, bekannt als Abu Hamza, den Sprecher von Saraya al-Quds, dem militärischen Flügel des Islamischen Dschihad, ermordet.

„Das ist ein schwerer Verlust für die Widerstandsbewegungen in Gaza“, sagte Elmer.

„Überall sind Leichen, überall ist Blut.“

Zu uns gesellte sich auch der Journalist Abubaker Abed, der live aus Gaza berichtete.

Er sagte nach dem israelischen Bombenangriff: „Überall sind Leichen, überall ist Blut.“ Israel greift ganz Gaza an, auch Abeds Stadt Deir al-Balah, die in den früheren Phasen des Völkermords von den intensivsten Bombenangriffen verschont geblieben war.

Abed sagte, dass die Menschen aufgrund der totalen Blockade Israels, die Anfang März verhängt wurde, um die Einfuhr von Nahrungsmitteln, Treibstoff und anderen grundlegenden humanitären Hilfsgütern nach Gaza zu verhindern, mit einer schweren Nahrungsmittelknappheit konfrontiert sind.

Was verfügbar ist, ist oft von minderer Qualität.

Zu den schwerwiegendsten der vielen Krisen, mit denen die Menschen konfrontiert sind, gehört der Wassermangel im Zentrum von Gaza, weil es keinen Treibstoff für die Entsalzungsanlage gibt.

Und wieder einmal sind die Menschen im Süden und Norden von Gaza voneinander abgeschnitten, weil Israel einen Teil des Netzarim-Korridors – ein Landstreifen, der das Gebiet in zwei Hälften teilt – wieder besetzt hat.

Abed betonte, dass die Menschen in den Vereinigten Staaten aufstehen und dem, was Israel und die USA Gaza antun, Einhalt gebieten müssen, denn: „Ihr bezahlt für mein Leid.“

Miriam Adelsons Rolle bei der Verhaftung von Mahmoud Khalil

„Mein Name ist Mahmoud Khalil und ich bin ein politischer Gefangener.“

Das sagte der Absolvent der Columbia University und Studentenführer in einem Brief, den er aus dem Gefängnis in Louisiana diktierte, wo er sich noch immer befindet, nachdem ihn die US-amerikanische Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) am 8. März in New York verhaftet hatte. Er wurde bisher keiner Straftat angeklagt.

In einem Artikel für Responsible Statecraft in dieser Woche argumentiert der Forscher des Quincy Institute, Eli Clifton, dass eine Person in dieser Geschichte übersehen wurde: Miriam Adelson, die israelisch-amerikanische Milliardärin, die die drei Präsidentschaftskampagnen von Trump am meisten finanziert hat.

Clifton nahm am Livestream teil, um darüber zu sprechen, wie Adelson eine der Gruppen finanziert, die Khalil im Vorfeld seiner Verhaftung dämonisiert haben: die Maccabee Task Force.

Die Gruppe greift seit einem Jahrzehnt College-Studenten an, weil sie Palästina unterstützen. Sie behauptete gegenüber ihren über 300.000 Anhängern auf Facebook, Khalil sei in die USA gekommen, um „Chaos und Zerstörung“ zu fördern, und er sei ein Unterstützer der Hamas.

Clifton stellt in seinem Artikel Links zu Facebook-Posts der Maccabee Task Force zur Verfügung, in denen diese Behauptungen aufgestellt werden. Es scheint jedoch, dass die Maccabee Task Force diese gelöscht hat.

Laut Clifton scheint die Maccabee Task Force zu behaupten, Khalil habe eine terroristische Vereinigung „materiell unterstützt“ – was ein Verbrechen darstellt. Clifton wandte sich an die Maccabee Task Force, um Beweise für diese Behauptungen zu erhalten, aber sie antworteten nicht.

Er sagte, es sei bemerkenswert, dass die Seite von Israel aus betrieben wird.

Auf der Website der Maccabee Task Force ist nicht aufgeführt, wer der Kopf der Organisation ist. Aus den von Clifton geprüften Steuererklärungen geht jedoch hervor, dass die Präsidentin der Gruppe Miriam Adelson selbst ist.

Clifton sagte, all dies sei ein „potenter Cocktail aus Macht, Geld und politischem Einfluss“.

Der Waffenstillstand

Was bedeutet die jüngste Wiederaufnahme des umfassenden Völkermords durch Israel für die Aussichten auf eine Rückkehr zum Waffenstillstandsabkommen?

Die Hamas hat deutlich gemacht, dass sie weiterhin zu Verhandlungen bereit ist, aber nicht bereit ist, die grundlegenden Prinzipien aufzugeben, die bereits im Januarabkommen von Israel und den Vereinigten Staaten vereinbart und unterzeichnet wurden.

Der Geschäftsführer Ali Abunimah, der zugab, immer nach Anzeichen von Hoffnung zu suchen, sagte, es gebe Hinweise darauf, dass die israelische Öffentlichkeit nicht bereit sei, einen weiteren langen Krieg zu unterstützen.

Als Beispiele für eine solche Opposition nannte er Schlagzeilen der israelischen Zeitung Haaretz: „Es gibt überhaupt keine Rechtfertigung dafür, dass Israel den Krieg in Gaza wieder aufnimmt“ und „Israel, nicht die Hamas, bringt den Waffenstillstand in Gaza zum Scheitern und verhindert die Rückkehr der Geiseln“.

Haaretz gilt als „liberale“ Zeitung, aber die Zweifel und der Widerstand werden in Israel stärker denn je zum Ausdruck gebracht, insbesondere von Familien israelischer Staatsbürger, die noch in Gaza festgehalten werden und davor warnen, dass die Fortsetzung des Krieges ihre Angehörigen in Gefahr bringen wird.

Sie können die Sendung auf YouTube, Rumble oder Twitter/X ansehen oder sie auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform anhören.

Tamara Nassar hat die Sendung produziert und Regie geführt. Michael F. Brown hat bei der Vorproduktion geholfen und der Autor dieser Zeilen hat bei der Nachproduktion geholfen.

Frühere Episoden von The Electronic Intifada Livestream können auf unserem YouTube-Kanal angesehen werden.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …