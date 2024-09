https://www.haaretz.com/israel-news/2024-09-27/ty-article/.premium/israel-targets-hezbollah-chief-nasrallah-in-massive-beirut-strike/00000192-34e9-d8e1-a196-7def58cf0000



Israel greift Hisbollah-Chef Nasrallah in massivem Angriff auf Beirut an; israelische Beamte schätzen, dass 300 Menschen getötet wurden

Israel schätzt, dass Nasrallah sich während des Angriffs im Hauptquartier der Hisbollah befand, dem Ort des Angriffs, und dass zwei weitere hochrangige Hisbollah-Kommandeure getötet wurden. Nach ersten Schätzungen israelischer Verteidigungsbeamter wurden bei dem Angriff etwa 300 Menschen getötet

Amos Harel

Yaniv Kubovich

Fadi Amun

Jonathan Lis

Ben Samuels

Ofer Aderet

Reuters

27. September 2024 22:59 Uhr IDT

Die israelische Armee versuchte am Freitagabend, den Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah im Hauptquartier der Gruppe in Beirut zu ermorden. Weiterlesen in haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

