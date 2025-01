https://www.palestinechronicle.com/from-uss-libertytorachel-corrie-israels-attacks-on-us-you-probably-didnt-know-about/



Von der USS Liberty bis Rachel Corrie: Israels Angriffe auf die USA, von denen Sie wahrscheinlich nichts wussten

Von Robert Inlakesh

9. Januar 2025

Israels gewalttätige Geschichte mit US-Bürgern offenbart ein schockierendes Muster von Angriffen und Straflosigkeit. (Design: Palestine Chronicle)

Die gewalttätige Geschichte Israels mit US-Bürgern offenbart ein schockierendes Muster von Angriffen, Vertuschungen und Straflosigkeit.

Während es für US-Präsidenten zur Normalität geworden ist, sich offen als Zionisten zu bekennen und ihrem israelischen Verbündeten bedingungslose Unterstützung zu versprechen, ist den meisten Amerikanern immer noch nicht bewusst, dass Israel wiederholt ihre Mitbürger angegriffen und getötet hat.

In den letzten vier Jahren der Präsidentschaft von Joe Biden ist Israel mit der Ermordung von fünf amerikanischen Staatsbürgern davongekommen, ohne dass dies Konsequenzen für die besondere Beziehung der USA zu Tel Aviv gehabt hätte. Doch die Angriffe Israels auf Amerika und seine Bürger reichen viel weiter zurück.

Im Jahr 1954 platzierten israelische Geheimdienstmitarbeiter Bomben in zivilen Gebieten der USA, Großbritanniens und Ägyptens in Kairo, von Einkaufszentren und Kinos bis hin zu diplomatischen Zielen.

Das Ziel bestand darin, kommunistische Gruppen, die Muslimbruderschaft und andere Akteure, die den Interessen Israels dienten, zu beschuldigen und die USA und Großbritannien davon zu überzeugen, Israel bei Militäraktionen zu unterstützen. Der als „Lavon-Affäre“ bekannte Anschlag wurde jedoch glücklicherweise vereitelt und stellte ein diplomatisches Debakel für Tel Aviv dar.

Während des Krieges im Juni 1967, den Israel mit seinem Überraschungsangriff „Operation Focus“ gegen Ägypten begann, wurde ein amerikanisches Marineschiff namens USS Liberty vom israelischen Militär absichtlich angegriffen.

Bei dem Vorfall wurden 34 US-Seeleute getötet und 173 weitere verletzt. Wie durch ein Wunder sank das unter US-Flagge fahrende Schiff nicht, obwohl Israel es wiederholt mit Torpedos und sogar Napalm beschoss.

Der damalige US-Präsident Lyndon B. Johnson vertuschte das Ereignis, um Israel nicht in Verlegenheit zu bringen, obwohl die Überlebenden des Schiffes jahrelang für Gerechtigkeit kämpften und nur selten große Aufmerksamkeit in den Medien erhielten. Es wird vermutet, dass die Israelis mit dem Angriff auf die USS Liberty einen Angriff unter falscher Flagge inszenieren wollten, um die amerikanische Intervention im Krieg von 1967 zu rechtfertigen.

Am 28. August 1980 gelang es Israel beinahe, den US-Botschafter im Libanon, John Gunther Dean, zu ermorden. Obwohl der amerikanische Botschafter Beweise dafür vorlegte, dass Israel hinter dem Anschlag auf sein Leben steckte, wurde Dean schnell ersetzt und der Vorfall unter den Teppich gekehrt.

Die offizielle Darstellung, die von der US-Regierung akzeptiert wurde, war, dass die faschistische Milizgruppe namens Front zur Befreiung des Libanon von Ausländern (FLLF) hinter dem Anschlag steckte – trotz der materiellen Beweise für eine Beteiligung Israels.

Jahre später enthüllte der israelische Enthüllungsjournalist Ronen Bergman in seinem Buch „Rise and Kill First“, dass drei israelische Offiziere – Meir Dagan, Rafael Eitan und Avigdor Ben-Gal – für die Gründung der FLLF verantwortlich waren. Ihr Ziel war es, sich als eine organische anti-palästinensische Gruppe christlicher libanesischer Extremisten auszugeben.

Im Fall des versuchten Attentats auf John Gunther Dean wurde spekuliert, dass der Grund für den Angriff darin bestand, den amerikanischen Botschafter zu ersetzen, da dieser bereit war, mit der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) zu sprechen. Wenn dies das Ziel war, ist es ihnen gelungen, den Botschafter zu ersetzen.

Am 16. März 2003 wurde eine 23-jährige amerikanische Friedensaktivistin namens Rachel Corrie von einem israelischen Soldaten, der einen Militär-Bulldozer im Gebiet Rafah im Gazastreifen fuhr, vorsätzlich zu Tode gefahren. Sie hatte sich freiwillig bei der International Solidarity Movement (ISM) gemeldet und versuchte, die israelische Armee daran zu hindern, palästinensische Häuser zu zerstören. Ihre Eltern setzen sich noch immer für Gerechtigkeit ein.

Im Jahr 2010 überfielen israelische Kommandos einen humanitären Hilfskonvoi in internationalen Gewässern und stürmten am 31. Mai gewaltsam ein Schiff namens Mavi Marmara. Die israelischen Soldaten erschossen 10 der Aktivisten an Bord, die die illegale militärische Belagerung des Gazastreifens durchbrechen wollten und humanitäre Hilfsgüter an Bord hatten. Einer der Getöteten war ein amerikanischer Staatsbürger.

Die Überlebenden der Mavi Marmara versuchen immer noch, rechtliche Schritte einzuleiten, um Tel Aviv zur Verantwortung zu ziehen.

Am 11. Mai 2022 ermordete ein israelischer Soldat die palästinensisch-amerikanische Journalistin Shireen Abu Akleh im Flüchtlingslager Dschenin. Das Außenministerium veröffentlichte später einen Bericht, der sich selbst widersprach und dazu diente, das Ereignis zu beschönigen. Die erfahrene Al-Jazeera-Journalistin hatte 25 Jahre lang Beiträge für den Sender verfasst und war bei den Palästinensern ein Begriff.

Israelische Besatzungspolizisten griffen die Trauernden bei Abu Aklehs Beerdigung an, sodass die Sargträger ihren Sarg fallen ließen. Die israelische Polizei veröffentlichte später ein manipuliertes Video dieses Vorfalls, um zu versuchen, den Palästinensern die Schuld für den Ausbruch einer Auseinandersetzung zu geben, was jedoch durch Videobeweise aus mehreren Blickwinkeln widerlegt wurde.

Der damalige israelische Premierminister Naftali Bennet versuchte zunächst, die Palästinenser für die Erschießung von Abu Akleh verantwortlich zu machen, indem er Videos verwendete, die auf offiziellen israelischen Social-Media-Seiten weit verbreitet wurden und von Israels eigener führender Menschenrechtsgruppe B’Tselem schnell entlarvt wurden.

Für die Familie von Shireen Abu Akleh gab es keine Gerechtigkeit, da sie wiederholt von einer amerikanischen Regierung im Stich gelassen wurde, die nicht einmal bereit ist, Israel zur Bestrafung des verantwortlichen Soldaten zu zwingen.

Am 1. April 2024 ermordete Israel vorsätzlich sieben Mitarbeiter der World Central Kitchen (WCK), darunter einen amerikanisch-kanadischen Doppelstaatsbürger. WCK wird durch das von der US-Regierung finanzierte USAID-Programm finanziert.

Trotz der erdrückenden Beweise dafür, dass eine israelische Drohne wiederholt Angriffe auf deutlich gekennzeichnete humanitäre Hilfsfahrzeuge flog und dabei Mitarbeiter ins Visier nahm, die von einem Fahrzeug zum nächsten gingen, haben die USA nichts unternommen, um Israel angemessen zu bestrafen.

Israel hat nicht nur Dutzende US-Bürger ermordet, darunter viele palästinensische Amerikaner, über die im Vergleich zu Nicht-Palästinensern kaum oder gar nicht berichtet wird, sondern amerikanische Staatsbürger werden im besetzten Westjordanland weiterhin schikaniert, inhaftiert, angegriffen und Pogromen ausgesetzt.

Trotz der überwältigenden Beweise für israelische Kriegsverbrechen gegen US-Bürger verschließt Washington wiederholt die Augen, und selbst die verantwortlichen Israelis werden nur selten zur Rechenschaft gezogen.

(The Palestine Chronicle)

– Robert Inlakesh ist Journalist, Schriftsteller und Dokumentarfilmer. Er konzentriert sich auf den Nahen Osten und ist auf Palästina spezialisiert. Er hat diesen Artikel für The Palestine Chronicle verfasst.

Übersetzt mit Deepl.com

