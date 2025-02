https://english.almayadeen.net/news/politics/iof-suffered–historic–unprecedented–failure-on-oct-7-atta



IOF erlitt bei Angriff am 7. Oktober „historische, beispiellose“ Niederlage: Maariv

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Israelische Medien

28. Februar 2025

Untersuchungen zeigen, dass die Hamas einen Täuschungsversuch initiiert hat, den israelische Militärs als einen der größten in der Militärgeschichte bezeichnen.

Alle israelischen Militäreinheiten erlitten bei der Abwehr der Operation Al-Aqsa Flood des palästinensischen Widerstands eine „historische und beispiellose“ Niederlage, da ihre Bereitschaft als „Null“ eingestuft wurde, wie eine Untersuchung des israelischen Militärs ergab, deren Ergebnisse am Donnerstag veröffentlicht wurden.

„Israels“ Militärgeheimdienst (Aman) habe die Hamas jahrelang nicht verstanden, so die Untersuchung.

Die israelische Zeitung Maariv zitierte hochrangige Militärangehörige mit den Worten: „Das Versagen hat historische Dimensionen und erfordert Studien über Generationen hinweg.“ Eine hochrangige Quelle fügte hinzu, dass die Untersuchungen keine beruhigenden Erklärungen lieferten.

Am 7. Oktober 2023 gelang es der Hamas, die Kommando- und Kontrollstruktur des israelischen Militärs innerhalb der ersten Minuten ihrer vielschichtigen Operation, die Angriffe zu Land, in der Luft und auf See umfasste, erfolgreich zu treffen.

Israelische Medien berichteten, dass die meisten Feldkommandeure – von Zug- und Kompanieführern bis hin zu Bataillonskommandeuren – zu Beginn des Angriffs getötet wurden, darunter drei Brigadekommandeure.

Die Untersuchungen des Militärs deuteten auf eine völlige Unvorbereitetheit in allen Formationen hin, einschließlich des Zusammenbruchs der Geheimdienste von Aman und Shin Bet, was deutlich machte, dass die Gaza-Division des israelischen Militärs „innerhalb der ersten zwei Stunden der Operation besiegt wurde“.

Laut Maariv hat das israelische Militär 77 Untersuchungen zum Krieg durchgeführt, die in fünf Kategorien unterteilt sind: allgemeine Bewertungen des operativen Rahmens der Hamas, Versäumnisse der Geheimdienste, Entscheidungsfindung in der Nacht vom 6. auf den 7. Oktober, die Reaktion des Militärs auf den Angriff und kampfspezifische Untersuchungen.

Im Mittelpunkt dieser Untersuchungen steht die zentrale Frage: Wie konnte es dazu kommen, dass „Israel“ einem so tödlichen Angriff ausgesetzt war, ohne dass eine seiner Geheimdienstformationen eine Warnung aussprach? Wie konnte es dazu kommen, dass „Israel“ zuließ, dass der palästinensische Widerstand „nur wenige Meter von israelischen Siedlungen entlang der Grenze entfernt wuchs und sich entwickelte“?

Maariv enthüllte auch, dass die Hamas die Operation seit mehr als einem Jahrzehnt geplant hatte. Israelische Militäraufklärungen deuten darauf hin, dass der Hauptauslöser für den Zusammenbruch „Israels“ am 7. Oktober die sogenannte „Guardian of the Walls“-Operation 2021 war, nach der die Hamas begann, ihre Fähigkeit zu erkennen, „Israel“ zu besiegen.

Laut der Zeitung leistete die Hamas auf mehreren Ebenen ihren Beitrag, wobei der Schwerpunkt auf dem Aufbau ihrer Fähigkeiten zur Umsetzung ihres strategischen Einsatzplans lag. Gleichzeitig leitete die palästinensische Gruppe einen Täuschungsversuch ein, den israelische Militärs als einen der größten in der Militärgeschichte bezeichnen.

Die Untersuchungen des israelischen Militärs ergaben außerdem, dass die Hamas zweimal kurz davor stand, ihre Operation vor dem 7. Oktober durchzuführen, sie aber in letzter Minute absagte: zuerst im Oktober 2022 und dann erneut im April 2023 während des jüdischen Pessach-Festes.

Bei beiden vorherigen Gelegenheiten – wie auch am 7. Oktober selbst – gelang es weder Aman noch Shin Bet, den Angriff vorherzusehen oder eine Warnung vor ihm auszusprechen.

Die Zeitung betonte, dass sowohl die israelische Militärführung als auch die politische Führung ein ganzes Jahrzehnt lang glaubten, die Hamas sei abgeschreckt und strebe eine Einigung an, während sich die Führung der Hamas unter Yahya Sinwar und seinem Team in Wirklichkeit auf die Operation vom 7. Oktober vorbereitete.

Die Untersuchungen beschrieben „Israel“ auf mehreren Ebenen – politisch, militärisch und geheimdienstlich – als „blind“, da es den Angriff nicht vorhergesehen habe und unter einer anhaltenden Lücke im Verständnis der Realität leide.

Sie identifizierten im Laufe der Jahre auch mindestens 10 Anzeichen, die auf eine Fehleinschätzung „Israels“ hätten hindeuten können, die jedoch ignoriert wurden.

Die israelische „Blindheit“, so stellten die Untersuchungen klar, wurzelte in einer Organisationskultur, die sich in den letzten Jahren im gesamten Sicherheitsapparat tief verwurzelt hatte.

Im Militär und auf politischer Ebene stellte niemand die Entscheidungen höherer Ränge in Frage, wodurch eine verzerrte Realität entstand, in der Analysten innerhalb von Aman und Shin Bet selbst dann, wenn ungewöhnliche Geheimdienstinformationen auftauchten, eher versuchten, bestehende Annahmen über die Absichten der Hamas zu rechtfertigen, als sie in Frage zu stellen.

Die Untersuchungen wiesen auch auf eine problematische „Geheimdienstkultur“ hin, die von der Annahme ausging, dass „Israel alles wusste“, anstatt zu hinterfragen, ob es grundlegende Lücken in seinem Verständnis gab.

Die Zeitung stellte fest, dass innerhalb des israelischen Militärs Einigkeit darüber herrscht, dass die Untersuchungen schwierig sind und dass das Militär noch viel lernen und korrigieren muss.

Führende Offiziere sind jedoch der Meinung, dass die Untersuchungen einen Schritt weiter gehen müssen – durch die Einrichtung einer formellen Untersuchungskommission, die die Fehler vom 7. Oktober und alles, was davor geschah, untersuchen soll.

