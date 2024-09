https://english.almayadeen.net/news/politics/iof-launch-fire-belts-across-parts-of-southern-beirut-suburb



IOF feuert Brandbomben auf Teile der südlichen Vororte von Beirut ab

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Al Mayadeen

28. September 2024

Israelische Besatzungstruppen haben eine Reihe von Luftangriffen auf Wohngebiete im Süden Beiruts gestartet, unter dem Vorwand, die Infrastruktur der Hisbollah anzugreifen.

Am Samstagmorgen haben die Kameras von Al Mayadeen umfangreiches Filmmaterial von der Zerstörung von Wohngebäuden und Infrastruktur in den südlichen Vororten von Beirut nach einer Reihe brutaler israelischer Luftangriffe aufgenommen.

Das israelische Militär hat über Nacht eine Reihe intensiver Luftangriffe auf die südlichen Vororte von Beirut erneuert, bei denen Wohngebäude zerstört und großflächige Brände entfacht wurden, so der Korrespondent von Al Mayadeen.

Israelische Kampfflugzeuge führten in der Nacht zum Freitag mehr als 30 Luftangriffe durch und griffen Gebäude in den Gebieten Burj Al-Barajneh, Kafaat, Choueifat, Hadath, Al-Laylaki und Mreijeh an. Darüber hinaus trafen die Luftangriffe laut unserem Korrespondenten ein Haus im Gebiet Jamous in den südlichen Vororten von Beirut.

Die israelischen Luftangriffe verursachten Brände und massive Zerstörungen an mehreren Orten und Gebäuden in den südlichen Vororten, was zu einer Welle von Zwangsvertreibungen führte.

Der Korrespondent von Al Mayadeen berichtete auch, dass die israelischen Bombardierungen in Teilen der südlichen Vororte etwas schufen, das an „Feuergürtel“ erinnerte.

Außerdem brach ein Feuer aus, als eine Tankstelle im Gebiet Cocodi getroffen wurde, wie unser Korrespondent berichtete.

Trotz der umfangreichen israelischen Angriffe auf die libanesische Hauptstadt wurde der Flugverkehr am Flughafen Beirut nicht unterbrochen.

Die Hisbollah wies die Vorwürfe zurück, Waffen unter Zivilisten zu lagern

Es ist erwähnenswert, dass der Sprecher der israelischen Besatzung angekündigt hatte, dass die Luftangriffe auf die Vororte von Beirut abzielen würden, wodurch die Bewohner zur Zwangsumsiedlung verurteilt würden. Außerdem leben in der Zielregion weiterhin Tausende Libanesen, da diese Angriffe seit 2006, als „Israel“ die Dahiyeh-Doktrin geltend machte und Wohngebiete in der Region angriff, beispiellos sind.

In der Erklärung der Besatzungstruppen wurde behauptet, die Hisbollah habe Waffen in Häusern von Zivilisten versteckt, aber der Islamische Widerstand im Libanon veröffentlichte eine Erklärung, in der er solche Behauptungen zurückwies. Das Medienbüro der Hisbollah gab eine Erklärung ab, in der es feststellte, dass es „die falschen Behauptungen der israelischen Besatzung über das Vorhandensein von Waffen oder Waffenlagern in den zivilen Gebäuden, die sie am Samstagmorgen in den südlichen Vororten von Beirut ins Visier nahm, zurückweist“.

Darüber hinaus bestätigte der Korrespondent von Al Mayadeen, dass es in den von der Besatzung ins Visier genommenen Gebieten keine militärischen Aktivitäten gab, und betonte, dass alle Ziele, die von den Bomben getroffen wurden, zivile Ziele waren und neben der Ghandour-Fabrik für die Lebensmittelindustrie auch Wohngebäude umfassten.

Es ist erwähnenswert, dass „Israel“ am Freitagnachmittag eine Reihe von Luftangriffen auf das Gebiet Haret Hreik in den südlichen Vororten startete und dabei sechs Wohngebäude dem Erdboden gleichmachte. Bei diesem Angriff wurden nach vorläufigen Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums sechs Menschen getötet und 91 weitere verletzt.

