Warum das Massaker an Zivilisten eine bewusste Strategie Israels ist

Von Maureen Clare Murphy

Rechte und Rechenschaftspflicht

27. September 2024

Jamil al-Baz, ein aus seiner Heimat vertriebener Palästinenser, malt am 26. September ein Wandgemälde auf den Trümmern zerstörter Gebäude in Khan Younis im südlichen Gazastreifen.

Doaa el-Baz APA-Bilder

Nach einem Jahr des Völkermords an der palästinensischen Bevölkerung in Gaza und im Westjordanland und während Israel nun seinen Zorn auf den Libanon entfesselt, ist die gesamte Menschheit in Gefahr.

„Die Region steht am Rande einer Katastrophe“, warnte der Sprecher des UN-Generalsekretärs am vergangenen Freitag, nachdem Israel in den Tagen zuvor seine Angriffe im Libanon verstärkt hatte.

Doch Israels ungebremste Aggression – die allein am Montag etwa 500 Menschenleben forderte, die überwältigende Mehrheit davon Zivilisten, und Zehntausende im Libanon zur Flucht zwang – und der offensichtliche Einsatz von bunkerbrechenden Bomben in den südlichen Vororten Beiruts am Freitag, die ganze Wohnblöcke ohne Vorwarnung dem Erdboden gleichmachten – wird weit über Westasien hinaus tiefgreifende Auswirkungen haben, da Tel Aviv Washington in einen regionalen Krieg hineinzieht.

Das Versäumnis von Staaten, ihren rechtlichen und moralischen Verpflichtungen nachzukommen, um den Völkermord am palästinensischen Volk zu beenden, „gefährdet das gesamte Gebäude des Völkerrechts und der Rechtsstaatlichkeit in der Weltpolitik“, warnten kürzlich Dutzende unabhängiger UN-Experten.

Sie fügten hinzu, dass die Welt auf Messers Schneide stehe und „entweder gemeinsam in eine Zukunft des gerechten Friedens und der Rechtmäßigkeit reisen – oder in Richtung Anarchie und Dystopie und einer Welt, in der das Recht des Stärkeren gilt, rasen“.

Die Handlungen Israels in den letzten Tagen und Monaten stellen einen vollständigen Angriff auf die grundlegenden Prinzipien des humanitären Völkerrechts dar – die Regeln, die das Verhalten von Kriegsparteien während eines Krieges regeln.

Das moderne humanitäre Völkerrecht basiert zu einem großen Teil auf den Genfer Konventionen, von denen die erste 1864 von 16 europäischen Nationen unterzeichnet wurde.

Heute sind fast 200 Staaten Vertragsparteien der Genfer Konventionen von 1949, die auf früheren Verträgen zum Schutz von Kriegsopfern aufbauen. Die breite Unterstützung der Konventionen zeigt, dass der Grundsatz, dass Zivilisten, einschließlich Gesundheits- und Hilfspersonal, und zivile Objekte wie Krankenhäuser und Schulen im Krieg geschützt werden müssen, universell ist.

Die Gesetze des Krieges stellen „die absoluten Mindestregeln dar, um die Menschlichkeit in einigen der schlimmsten Situationen, die die Menschheit kennt, zu bewahren“, so Eric Mongelard, ein Beamter des UN-Menschenrechtsbüros.

Litanei von Kriegsverbrechen

Die Achtung des humanitären Völkerrechts war noch nie absolut, und Kriegsopfer auf der ganzen Welt haben noch immer keine Gerechtigkeit für Verstöße gegen diese Regeln erfahren.

Im Falle Israels ist die eklatante Missachtung des Völkerrechts jedoch Kern seiner Militärdoktrin, und die Normalisierung seiner Verbrechen beeinträchtigt die Sicherheit der gesamten Menschheit, wobei in Gaza nun schreckliche Präzedenzfälle geschaffen werden.

Fast 300 humanitäre Helfer, die meisten von ihnen UN-Mitarbeiter, gehören zu den fast 42.000 Palästinensern, die im vergangenen Jahr in Gaza getötet wurden, und zwar „ohne jeglichen wirksamen Schutz der Zivilbevölkerung“, wie der UN-Generalsekretär António Guterres mitteilte.

Israel hat systematisch Krankenhäuser und andere medizinische Einrichtungen im Gazastreifen angegriffen und sie als militärische Objekte eingestuft, was einen völligen Verstoß gegen die Gesetze des Krieges darstellt. Seit letztem Oktober wurden mehr als 500 Mitarbeiter des Gesundheitswesens getötet.

Hunderte von Mitarbeitern des Gesundheitswesens wurden festgenommen und sind verschwunden, viele von ihnen bei Razzien in Krankenhäusern, darunter auch Krankenhausdirektoren. Prominente palästinensische Ärzte, darunter Adnan al-Bursh und Iyad al-Rantisi, starben in israelischer Haft, nachdem sie gefoltert und misshandelt worden waren.

Israel hat zunehmend UN-Einrichtungen ins Visier genommen, die vertriebenen Zivilisten Schutz bieten, um die Hamas während der Verhandlungen über einen Waffenstillstand und einen Gefangenenaustausch unter Druck zu setzen. Bei solchen Angriffen wurden mehr als 1.100 Palästinenser getötet.

Israel hat allen palästinensischen Männern im „militärischen Alter“ in Gaza de facto den Status von Kombattanten verliehen und damit Teenagern und Männern, die nicht an Feindseligkeiten teilnehmen, ihren Status als geschützte Zivilisten entzogen.

Internationale Ärzte, die sich freiwillig in Gaza gemeldet haben, berichten, dass Kinder von israelischen Truppen absichtlich in Kopf und Bauch geschossen werden.

Videos aus Gaza zeigen, wie israelische Truppen Großmütter und andere Zivilisten niederschießen, die weiße Fahnen tragen oder auf andere Weise keine erkennbare Bedrohung darstellen (drei in Gaza gefangen gehaltene israelische Staatsbürger wurden unter ähnlichen Umständen ebenfalls von israelischen Truppen hingerichtet).

Nach Angaben des staatlichen Medienbüros in Gaza wurden mehr als 170 palästinensische Journalisten getötet, wobei in einigen Fällen behauptet wurde, dass es sich bei den getöteten Medienmitarbeitern um Aktivisten bewaffneter Gruppen handelte.

Irene Khan, die UN-Sonderberichterstatterin für Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung, sagte nach der Ermordung eines Al-Jazeera-Reporters und Kameramanns Anfang August, dass „das israelische Militär Anschuldigungen ohne stichhaltige Beweise vorzubringen scheint, als Lizenz zum Töten von Journalisten, was einen völligen Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht darstellt.“

Dahiyeh-Doktrin

Dies ist eine absolut unvollständige Liste der Methoden, mit denen Israel während seiner fast einjährigen Kampagne in Gaza den durch das humanitäre Völkerrecht garantierten Schutz von Zivilisten zunichte gemacht hat.

Und jetzt tut es dasselbe im Libanon.

Während einer Besprechung mit dem UN-Sicherheitsrat am vergangenen Freitag sagte Volker Türk, der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, dass die Explosion von Tausenden von Kommunikationsgeräten im Libanon Tage zuvor „eine neue Entwicklung in der Kriegsführung“ darstelle.

Diese Angriffe, bei denen Berichten zufolge mindestens 37 Menschen, darunter zwei Kinder, getötet und mehr als 3.400 Menschen verletzt wurden, viele von ihnen dauerhaft, werden weithin Israel zugeschrieben, obwohl das Land sich offiziell nicht dazu bekannt hat.

„Gesetze dienen dazu, Werte zu verteidigen, die für unsere Gesellschaften und unsere Welt von zentraler Bedeutung sind“, sagte Türk vor dem Sicherheitsrat.

Er sagte, dass die „gleichzeitige gezielte Tötung Tausender Menschen, ob Zivilisten oder Mitglieder bewaffneter Gruppen, ohne zu wissen, wer zum Zeitpunkt des Angriffs im Besitz der Zielgeräte war, wo sie sich befanden und in welcher Umgebung sie sich befanden“, gegen das Völkerrecht verstoße.

Türk sagte, es sei „schwer vorstellbar, wie … solche Angriffe möglicherweise mit den Grundsätzen der Unterscheidung, Verhältnismäßigkeit und Vorsorge – den Grundprinzipien des humanitären Völkerrechts – vereinbar sein könnten“.

Er bezeichnete den Angriff als „Kriegsverbrechen, bei dem Gewalt angewendet wird, um unter der Zivilbevölkerung Terror zu verbreiten“ – mit anderen Worten: als Terrorismus.

Obwohl der Angriff auf Kommunikationsgeräte in seinem Ausmaß und seiner Art beispiellos ist, ist es nicht das erste Mal, dass der Libanon – der 1978, 1982 und 2006 von Israel angegriffen und 15 Jahre lang von seinen Truppen besetzt wurde – umfassenden Verstößen gegen das Kriegsrecht ausgesetzt ist.

Der Einsatz von übermäßiger Gewalt gegen Zivilisten ist als „Dahiyeh-Doktrin“ bekannt – benannt nach dem Vorort im Süden Beiruts, der 2006 von Israel schwer bombardiert wurde.

Durch den Einsatz wahlloser und unverhältnismäßiger Gewalt und die absichtliche Zufügung von Leid bei Nichtkombattanten – eine von Natur aus kriminelle Strategie – will Israel die Abschreckung wiederherstellen und die betroffene Zivilbevölkerung gegen den bewaffneten Widerstand aufbringen, sei es gegen die Hisbollah im Libanon oder gegen die Hamas und den Palästinensischen Islamischen Dschihad im Gazastreifen.

Das Gras mähen

Die Dahiyeh-Doktrin hat es nie geschafft, die Menschen gegen den Widerstand aufzubringen, trotz der immer höheren Kosten, die die Palästinenser in Gaza seit der Prägung des Begriffs vor fast 20 Jahren zahlen mussten, etwa zur gleichen Zeit, als Israel eine verheerende Blockade der kollektiven Bestrafung über das Gebiet verhängte.

Dieses Scheitern hat Israel dazu gezwungen, in Gaza regelmäßig „das Gras zu mähen“ – in dem schrecklichen Begriff, den Efraim Inbar und Eitan Shamir, die die Strategie in einem 2013 veröffentlichten Papier vorschlugen, verwendeten –, um die Fähigkeiten des Widerstands zu schwächen und eine vorübergehende Abschreckung in einem längeren Zermürbungskrieg niedriger Intensität gegen die Hamas und den Islamischen Dschihad zu erreichen.

Bei diesen intensiven Angriffen auf Gaza aus der Luft, zu Lande und zu Wasser, die seit der Verlegung Israels an die Peripherie des Gebiets im Jahr 2005 stattgefunden haben, wurden immer wieder zivile Infrastruktureinrichtungen ins Visier genommen, darunter Wohn- und Hochhäuser mit gemischter Nutzung.

In den Tagen vor einem Waffenstillstand, der den 51-tägigen Krieg im Sommer 2014 beendete, ordnete Israel die Evakuierung an und bombardierte anschließend vier Wohn- und Mehrzweckhochhäuser in Gaza, riss drei davon dem Erdboden gleich und verursachte erhebliche Schäden an einem vierten Turm, der schließlich abgerissen wurde. Bei den Angriffen auf diese vier Gebäude wurde niemand getötet.

Die Angriffe auf die Wahrzeichen – von Amnesty International als „umfassend, mutwillig und ungerechtfertigt“ beschrieben – zielten darauf ab, die Palästinenser unter Druck zu setzen, einen Waffenstillstand „zu Israels Bedingungen“ zu akzeptieren, so die Menschenrechtsgruppe Al Mezan mit Sitz in Gaza.

Diese Taktik wird heute in Gaza in einem erschreckend verzerrten Ausmaß bei den wiederholten Massakern an vertriebenen Zivilisten angewendet, die in Schulen Schutz suchen, um den Druck auf die Hamas während der jetzt zum Erliegen gekommenen indirekten Verhandlungen mit Israel zu erhöhen.

Strategisches Scheitern

Doch trotz all des Todes und der Zerstörung hat Israel in Gaza keine entscheidenden Siege errungen, während es eine Elitetruppe aus diesem Gebiet an die libanesische Front verlegt.

Es heißt oft, dass eine Guerilla- oder Widerstandsorganisation in einem asymmetrischen Krieg nur nicht verlieren muss, um zu gewinnen. Im Fall von Gaza wird diese Rechnung durch das Beharren Israels und Amerikas von Anfang an bestätigt, dass jeder dauerhafte Waffenstillstand vor der vollständigen Zerstörung der Hamas eine Niederlage für Israel bedeuten würde.

Nach fast einem Jahr gnadenloser Angriffe Israels stellt die Beharrlichkeit der Hamas, ihre Fähigkeit, sich neu zu formieren und den Kampf fortzusetzen, und die Tatsache, dass sie Israel die effektive Kontrolle über irgendeinen Teil des Gazastreifens verweigert, ein strategisches Scheitern für Israel dar.

Dieses Scheitern wird durch Israels Massenmord, mutwillige Zerstörung oder die Ermordung hochrangiger Hamas-Persönlichkeiten nicht gemildert, genauso wenig wie die Tatsache, dass Washington Millionen von Menschen in Südostasien getötet hat, etwas daran ändert, dass es den Krieg in Vietnam verloren hat.

Eitan Shamir, einer der israelischen Professoren, die den Begriff „das Gras mähen“ prägten, erklärte, dass die Strategie nach dem Überraschungsangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 „vollständig gescheitert“ sei.

Laut Shamir, der im selben Monat schrieb, bestehe die einzige Möglichkeit, die an diesem Tag erlittene „schwere Niederlage“ Israels rückgängig zu machen, darin, „das Hamas-Regime in Gaza zu zerschlagen und seine militärischen Fähigkeiten zu zerstören“.

„Wenn die Bedrohung in Gaza nach Kriegsende nicht beseitigt wird“, warnte Shamir, ‚werden die Israelis, die in Gemeinden nahe der Grenze zu Gaza leben, nicht in ihre Häuser zurückkehren.‘ Auch in die israelischen Siedlungen, die entlang der libanesischen Grenze geräumt wurden, würden die Menschen nicht zurückkehren, fügte er hinzu – ‚ein beispielloser Erfolg für die Feinde Israels‘.

Israel ist es nicht gelungen, die Hamas als militärische Kraft in Gaza auszuschalten, obwohl einige seiner Verteidigungsbeamten dies der Presse in einem offensichtlichen Versuch, sich für ein Abkommen zur Freilassung der noch in dem Gebiet festgehaltenen israelischen Gefangenen in der Öffentlichkeit beliebt zu machen,

Das Kabinett von Netanjahu erwägt unterdessen einen Vorschlag, Zivilisten aus dem Norden des Gebiets zwangsweise zu evakuieren, bevor es belagert wird. Die Logik dahinter ist, dass dies die schwere strategische Niederlage vom 7. Oktober rückgängig machen würde, indem de facto mehr besetztes palästinensisches Gebiet annektiert wird.

Derzeit richtet das israelische Militär seine Aufmerksamkeit jedoch auf seinen gefährlicheren Gegner im Norden, die Hisbollah, mit dem erklärten Ziel, „die Bewohner des Nordens sicher in ihre Häuser zurückzubringen“, so Verteidigungsminister Yoav Gallant.

Israel versucht auch, den Kampf gegen die Hisbollah im Libanon vom Kampf gegen die Hamas im Gazastreifen zu trennen, um die im vergangenen Jahr aufrechterhaltene Einheitsfront zu brechen und den regionalen Widerstand zu zersplittern.

Hasan Nasrallah, Generalsekretär der libanesischen Widerstandsgruppe, der Berichten zufolge am Freitag Ziel massiver israelischer Angriffe in den südlichen Vororten von Beirut war, hat im vergangenen Jahr immer wieder betont, dass das Raketenfeuer der Hisbollah aus dem Norden nicht aufhören werde, solange es im Süden in Gaza keinen Waffenstillstand gebe.

„Vertreibung und Lähmung“

Eine vorherrschende Analyse in der israelischen Presse besagt, dass Nasrallah, der gesagt hat, dass die Hisbollah zu einem hochintensiven Krieg mit Israel bereit sei, aber keinen anstrebe, sich kürzlich isoliert und in einer Zwickmühle befunden habe.

Dieser Analyse zufolge hat Israel die Eskalationsleiter immer weiter nach oben geklettert und die obersten Befehlshaber der Hisbollah eliminiert, sodass Nasrallah nur noch wenige Optionen für Vergeltungsmaßnahmen blieben, die nicht zu einem umfassenden Krieg führen würden, der den Libanon vermutlich zerstören würde.

Was diese Analyse jedoch nicht berücksichtigt, ist, dass die Zeit auf der Seite der Hisbollah steht, die „trotz einiger taktischer Verluste, die sie in der vergangenen Woche erlitten hat, auf längerfristige strategische Ziele hinarbeitet“, sagte die Analystin Amal Saad am Dienstag.

„Während Israels Ansatz auf Vertreibung und Massaker ausgerichtet ist, konzentriert sich die Strategie der Hisbollah auf Vertreibung und Lähmung“, fügte Saad hinzu.

„Die Widerstandskräfte zielen darauf ab, die Entschlossenheit des [israelischen Militärs] zu schwächen und die Widerstandsfähigkeit der israelischen Heimatfront durch eine Strategie der kombinierten militärischen und wirtschaftlichen Zermürbung zu untergraben.“

Justin Podur, ein weiterer genauer Beobachter, sagte in einem Situationsbericht auf seinem YouTube-Kanal am Donnerstag, dass „die Hisbollah Operationen durchführt, von denen sie glauben, dass sie zum Sieg im Krieg führen werden.“

„Ich denke, dass die Rechnung folgendermaßen aussieht: Auf israelischer Seite terrorisiert man Zivilisten und irgendwann folgt der Sieg, oder man begeht Völkermord und der Sieg folgt„, sagte Podur.

„Die Rechnung des Widerstands und der Hisbollah ist, dass wir Nordisrael oder das, was der Widerstand das besetzte Palästina nennt, entmilitarisieren werden“, fügte er hinzu.

Die eskalierenden Angriffe Israels auf den Libanon durch sein bereits erschöpftes und demoralisiertes Militär werden die Evakuierung der Bewohner nur hinauszögern und haben die Zahl der aus den nördlichen Siedlungen vertriebenen Menschen sogar erhöht.

Unterdessen sagen einige Familienmitglieder von Israelis, die in Gaza gefangen gehalten werden, dass die Offensive im Libanon auch eine Einigung über die Freilassung ihrer Angehörigen verzögern wird – deren Rückkehr Netanjahu in seiner Rede vor der UN-Generalversammlung am Freitag als „heilige Mission“ bezeichnet hat

Da Israel bereits einen De-facto-Krieg begonnen hat, gibt es für die Eskalation keine weiteren Stufen mehr, und eine Bodeninvasion im Libanon scheint immer wahrscheinlicher zu werden. Dies wäre für Israel, gelinde gesagt, nicht vorteilhaft, da es seine Truppen „dem Widerstand als leichte Beute für fortschrittliche hybride Kriegstaktiken ausliefern würde“, wie die Analystin Amal Saad es ausdrückte.

Im Falle einer Bodeninvasion wird die Euphorie, die das israelische Militär nach mehreren Tagen schwerer Schläge gegen die Hisbollah erlebt hat, aller Wahrscheinlichkeit nach zu einer fernen Erinnerung werden und die Erinnerungen an die Demütigung und den Rückzug von 2006 werden bald wieder hochkommen.

Vom taktischen Erfolg zur strategischen Niederlage

Abgesehen von taktischen Erfolgen wird Israel weder im Libanon noch im Gazastreifen einen klaren Sieg erringen oder eine Kapitulation des Widerstands erleben. Unabhängig vom Schicksal der Hamas oder der Hisbollah wird es immer Widerstand gegen den Siedler-Kolonialstaat geben, der gewaltsam in der Region etabliert und aufrechterhalten wurde.

Die Kräfte, die vor der Staatsgründung Israels wirkten, setzten militärische Gewalt und Terrorismus ein, um arabisches Land zu erobern und zu halten, und diese Gewalt war ein durchgehender roter Faden in der gesamten Geschichte des Staates.

„Im Nahen Osten ist kein Platz für Schwäche“, so Eitan Shamir von der berüchtigten Organisation ‚mowing the grass‘, was eine Mentalität widerspiegelt, die die israelische Entscheidungsfindung seit der Staatsgründung prägt.

„Dieser Krieg mag nicht existenziell sein im unmittelbaren Sinne einer Bedrohung, das gesamte israelische Territorium zu erobern“, schrieb Shamir im Oktober, “aber er ist sicherlich existenziell im langfristigen Sinne, um Israels Fähigkeit zu beweisen, in dieser Region weiter zu existieren.“

Der immer höhere Preis, der in Form von Menschenleben für die Aufrechterhaltung eines jüdischen Staates in Palästina gezahlt wird, kommt Israel auch in Bezug auf die internationale Legitimität teuer zu stehen.

Die UN-Generalversammlung stimmte diesen Monat mit überwältigender Mehrheit für die Beendigung der Besatzung, nachdem ein bahnbrechendes Gutachten des Internationalen Gerichtshofs die Illegalität der israelischen Präsenz im Westjordanland und im Gazastreifen bestätigt hatte.

Unterdessen rechnen israelische Regierungsvertreter damit, dass der Internationale Strafgerichtshof jeden Tag Haftbefehle gegen sie erlassen wird.

Es mag nicht so aussehen, als hätten Entscheidungen, die in internationalen Foren getroffen werden, irgendeine Auswirkung auf das, was vor Ort geschieht. Aber Israel hat sich selbst als internationaler Paria zementiert, sich auf der Weltbühne isoliert und sich von den USA abhängig gemacht – eine Situation, die sich letztendlich als unhaltbar erweisen wird.

Existenzbedrohender Krieg

Jede Sicherheit, die Israel durch Gewalt erlangt, wird sich als vorübergehend und illusorisch erweisen, in einer Zeit, in der Israels Existenz so fragil ist wie eh und je.

Sowohl die Hamas als auch die Hisbollah wurden als Reaktion auf die israelische Besatzung und die brutale Unterdrückung jeglicher Versuche, ihr Land zu befreien, gegründet.

Israels existenzielle Kriege gegen die beiden Widerstandsorganisationen sind auf seine prekäre Lage als Kolonie zurückzuführen, die von ausländischen Siedlern bevölkert wird und nach der Massenvertreibung der einheimischen palästinensischen Bevölkerung gegründet wurde – eine Realität, die von den Menschen in der Region niemals akzeptiert werden wird, egal wie viele Normalisierungsabkommen Israel mit den regionalen Verbündeten Washingtons abschließt.

„Israels Krieg ist nicht gegen euch gerichtet, sondern gegen die Hisbollah„, sagte Netanjahu am Dienstag in einer Video-Botschaft an die libanesischen Bürger.

„Lasst nicht zu, dass die Hisbollah den Libanon gefährdet“, fügte er in einer kaum verhüllten Drohung hinzu, die andeutete, dass Zivilisten und der Staat selbst die Hauptlast des Krieges tragen würden.

Nachdem er einen von den USA vorgeschlagenen Waffenstillstand abgelehnt hatte, sagte Netanjahu in seiner Rede vor der UN-Generalversammlung am Freitag, dass Israel „um sein Leben kämpfe“, mit dem „Fluch“ des Iran hinter den „wilden Feinden“ vor seiner Haustür.

Netanjahu stellte die absurde Behauptung auf, dass die Hisbollah „Raketen und Geschosse abfeuert, nachdem sie diese in Schulen, Krankenhäusern, Wohnhäusern und Privathäusern der Bürger des Libanon platziert hat“.

Der israelische Premierminister machte damit deutlich, dass Tel Avivs Zielbank im Libanon in erster Linie Zivilisten und zivile Objekte sein würden, was zu den gleichen Todesfällen und Zerstörungen führen würde, wie sie im vergangenen Jahr in Gaza angerichtet wurden – „praktisch ein Aufruf zum Völkermord“, so Amal Saad.

Netanyahu unterstrich die existenzielle Natur seiner Kriege mit der Hamas und der Hisbollah und sagte: „Israel wird diesen Kampf gewinnen. Wir werden diesen Kampf gewinnen, weil wir keine andere Wahl haben.“

Der israelische Premierminister bekräftigte, dass der Krieg Israels gegen die Hisbollah und nicht gegen das libanesische Volk gerichtet sei. Doch wie Saad erklärte, ist Netanyahus „Erklärung, dass Israel die Hisbollah besiegen muss und keine ‚Terrorarmee‘ vor seiner Haustür akzeptieren kann, eine Kriegserklärung an den Libanon für alle Zeiten.“

Sie fügte hinzu, dass „Israel, das nicht in der Lage ist, die Hisbollah direkt zu zerstören, danach strebt, die ‚Widerstandsgemeinschaft‘ und das soziale Gefüge, das sie unterstützt und aufrechterhält, auszurotten.“

Es gibt keine Trennung zwischen dem Volk und dem Widerstand, wobei Ersteres Letzteres hervorbringt, sei es in Gaza oder im Libanon. Und deshalb legt Israel an beiden Orten das Gewicht seines Militärs auf die Schultern der Zivilbevölkerung.

Die angeborene menschliche Reaktion, sich mit allen Mitteln gegen brutale Unterwerfung zu wehren, ist jetzt organisiert und durch jahrzehntelange Erfahrung in Palästina und im Libanon sowie anderswo in der Region geschärft. Deshalb hat Israel in beiden Fällen keinen entscheidenden Sieg errungen und wird ihn auch nicht erringen.

Wenn die USA Israel nicht dazu zwingen, Diplomatie über Krieg zu stellen, und es gibt wenig Grund zu der Annahme, dass Washington dies tun wird, „könnten wir den Beginn eines ‚Großen Krieges‘ erleben, der die gesamte Region verschlingen und eine existenzielle Bedrohung für Israel selbst darstellen könnte“, so Saad.

Israel zerstört jeden Anschein von Völkerrecht, aber es zerstört auch sich selbst. Erst wenn es den Weg anderer geächteter Kolonialregime wie Rhodesien und dem Apartheidstaat Südafrika geht, wird es möglich sein, aus der Asche und den Ruinen, die das zionistische Projekt in Palästina hinterlassen wird, etwas Neues aufzubauen.

Ali Abunimah hat zur Analyse beigetragen.

Übersetzt mit Deepl.com

