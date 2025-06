https://english.almayadeen.net/news/politics/iran-renews-attack-on–israel–as-part-of-operation-true-pro



Iran erneuert Vergeltungsschläge gegen Israel im Rahmen von OTP 3

Von Al Mayadeen English

Quelle: Al Mayadeen

15. Juni 2025

Der Iran hat erneut Raketenangriffe auf die besetzten palästinensischen Gebiete gestartet und damit Schockwellen durch die Besatzungsmacht geschickt.

Eine massive iranische Drohnen- und Raketenoffensive hat tief in das besetzte Palästina eingeschlagen, wobei in verschiedenen Städten und Siedlungen wiederholt Luftschutzsirenen ertönten, da eine weitere Infiltration durch unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs) befürchtet wurde, während der Iran seine Vergeltungsmaßnahmen im Rahmen der Operation True Promise 3 fortsetzt.

Mehrere iranische Geschosse trafen direkt im Zentrum von Tel Aviv und verursachten erhebliche Zerstörungen, Verletzungen und weit verbreitete Panik.

Israelische Medien berichteten, dass mindestens sechs Ziele in „Tel Aviv“ direkt von iranischen Raketen getroffen wurden, darunter ein Hochhaus im Großraum Tel Aviv, wodurch erhebliche Schäden und Brände verursacht wurden. In Bat Yam, einer besetzten Stadt südlich von Tel Aviv, wurde nach direkten Treffern durch iranische Raketen von schweren Zerstörungen berichtet, wobei Dutzende von Gebäuden beschädigt wurden und mehrere Gebäude in Flammen standen.

Unterdessen haben die Rettungsdienste die Zahl der Opfer der Angriffe auf Bat Yam und Rehovot aktualisiert. In Bat Yam wurden 74 Menschen verletzt: drei schwer, fünf mittelschwer und 66 leicht, eine Frau in den Sechzigern wurde getötet. Über 30 Menschen wurden unter den Trümmern verschüttet. In Rehovot wurden 28 Menschen verletzt, darunter zwei schwer und sieben mittelschwer.

Der Magen David Adom meldete einen gravierenden Mangel an Blutkonserven und rief die israelischen Siedler nach den iranischen Angriffen zu dringenden Blutspenden auf.

Die israelischen Rettungsdienste berichteten, dass Feuerwehrteams in Gush Dan im Zentrum des besetzten Palästinas sowie im besetzten Al-Quds im Einsatz waren, um die durch die iranischen Raketen ausgelösten Brände zu löschen.

Verwandte Nachrichten

Laut israelischen Medien wurden in Bisan innerhalb weniger Stunden viermal Sirenen ausgelöst, nachdem Warnungen vor möglichen Drohnenangriffen eingegangen waren. Gleichzeitig berichteten Bewohner der Region Afula südlich des Tabarayya-Sees von Explosionen, nachdem israelische Kampfflugzeuge gestartet waren, um Drohnen abzufangen, die sich aus östlicher Richtung näherten.

Iranische Drohnen schwärmen über „Israel”

Eine iranische Drohne soll in der Nähe von Afula abgestürzt sein, während weitere UAVs über den besetzten Gebieten im Norden und Zentrum des Landes gesichtet wurden. Israelische Medien bestätigten, dass auch in Siedlungen südlich des Tabarayya-Sees sowie in Asdod, Beit Yam und Rehovot Sirenen ausgelöst wurden, da weitere Drohnen- und Raketenangriffe befürchtet wurden.

Zwischen Netanya und Tel Aviv waren Explosionen zu hören, wobei massive Detonationen angeblich das Zentrum von Tel Aviv erschütterten. Berichten zufolge wurden Wohngebäude direkt getroffen, wobei iranische Raketen Bat Yam und Rehovot im Zentrum des besetzten Palästinas trafen und Brände auslösten.

In einem von israelischen Kommentatoren als „komplexer Angriff” bezeichneten Manöver setzte der Iran ballistische Raketen und Kamikaze-Drohnen in synchronisierten Wellen ein, wodurch die Luftabwehr und die Krisenreaktionssysteme der Besatzungsmacht auf eine harte Probe gestellt und im Wesentlichen überfordert wurden.

Gleichzeitig ertönten in verschiedenen Siedlungen und Städten fast ununterbrochen Luftschutzsirenen, während iranische Drohnen weiterhin im Luftraum mehrerer Gebiete in den besetzten Gebieten aktiv waren. Laut einer israelischen Medienplattform „scheint der Jemen an dem Angriff beteiligt zu sein“.

Iranischer Raketenangriff setzt Labor des Weizmann-Instituts in Brand

Das Weizmann Institute of Science, eines der führenden Forschungszentren der israelischen Besatzungsmacht, wurde laut The New York Times bei dem iranischen Raketenangriff auf Zentralisrael beschädigt. Bilder, die der Zeitung zur Verfügung gestellt wurden, zeigen mindestens ein Laborgebäude in Flammen.

Die iranische Nachrichtenagentur Fars hat den Typ der Raketen bekannt gegeben, die bei den jüngsten Vergeltungsschlägen der Islamischen Republik gegen die israelische Besatzung eingesetzt wurden, und bestätigt, dass die Geschosse mit hochexplosiven Sprengköpfen für Präzisionsangriffe ausgestattet waren.

Dem am Sonntag veröffentlichten Bericht zufolge setzte die IRGC bei dem jüngsten Angriff auf Tel Aviv taktische Lenkraketen ein. Die Raketen wurden als Raketen der Hajj-Qassem-Klasse identifiziert, benannt nach dem ermordeten Kommandeur Hajj Qassem Soleimani. Diese Raketen sind mit Feststofftreibstoff ausgestattet und äußerst manövrierfähig, was sie schwer abzufangen und ideal für den Angriff auf bestimmte militärische und strategische Ziele macht.

Fars betonte, dass die Sprengköpfe der Hajj-Qassem-Raketen speziell entwickelte hochexplosive Sprengladungen waren, die dazu dienten, die zerstörerische Wirkung auf sorgfältig ausgewählte Ziele tief im besetzten Gebiet zu maximieren.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …