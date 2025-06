https://www.palestinechronicle.com/iran-launches-new-missile-barrage-on-israel-amid-escalating-conflict/



Iran startet neue Raketenangriffe auf Israel inmitten eskalierendem Konflikt

15. Juni 2025

Die Operation „True Promise 3” geht weiter, neue Raketen und Drohnen wurden auf Israel abgefeuert. (Foto: via AJA)

Von Palestina Chronicle Staff

Eine zweite Welle iranischer Raketenangriffe traf Haifa und Nordisrael und verschärfte die Angriffe.

Iran hat am späten Samstagabend eine weitere Welle von Raketenangriffen auf Israel gestartet, nachdem am Vortag bei einem schweren Angriff drei Menschen getötet, Dutzende verletzt und in Tel Aviv weitreichende Schäden verursacht worden waren.

Laut dem israelischen Fernsehsender Channel 12 zielte die jüngste Salve auf die nördlichen Städte Haifa und Krayot. In Haifa wurden Explosionen gemeldet, und erste Berichte von Yedioth Ahronoth bestätigten, dass Raketen sowohl Haifa als auch Tamra getroffen haben.

Die israelische Luftwaffe gab an, Dutzende Raketen abgefangen zu haben, darunter einige, bevor sie den israelischen Luftraum erreichten.

Der israelische Rettungsdienst meldete fünf Verletzte durch Raketenbeschuss in der Region Haifa. Lokale Medien berichteten außerdem, dass eine strategische Einrichtung in der Nähe von Haifa durch herabfallende Raketen in Brand geraten sei.

Der israelische Fernsehsender Channel 13 berichtete, dass das israelische Sicherheitskabinett angesichts der erneuten iranischen Angriffe erneut in einem unterirdischen Bunker zusammengetreten sei.

Die israelische Armee bestätigte den Abschuss von Raketen aus dem Iran und erklärte, dass die Luftabwehrsysteme aktiv daran arbeiteten, die ankommenden Raketen abzufangen. Die Bevölkerung wurde angewiesen, bis auf Weiteres in geschützten Bereichen zu bleiben.

Unterdessen berichtete das iranische Staatsfernsehen, dass die Luftwaffe der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC) einen kombinierten Angriff auf Israel mit ballistischen Raketen und Drohnen gestartet habe.

Darüber hinaus berichtete der israelische Fernsehsender Channel 12, dass israelische Streitkräfte gleichzeitig Ziele in Teheran und im Jemen angriffen und dass in ganz Israel Luftschutzsirenen zu hören waren.

Am Freitag startete Israel – angeblich mit stillschweigender Unterstützung der USA – eine groß angelegte Luftangriffskampagne gegen den Iran.

Die Offensive mit dem Codenamen „Operation Rising Lion“ richtete sich gegen Nuklearanlagen und Raketenstellungen und tötete mehrere hochrangige Militärkommandeure und Nuklearwissenschaftler.

Als Vergeltungsmaßnahme startete der Iran die „Operation Wahres Versprechen 3“ und führte eine Reihe von Angriffen mit ballistischen Raketen und Drohnen durch.

Israelische Medien berichteten von mindestens sieben solchen Angriffswellen, die drei Todesopfer, 172 Verletzte und erhebliche Schäden an Infrastruktur und Fahrzeugen forderten.

