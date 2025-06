Ich danke Moshe Zuckermann für die Genehmigung sein heute auf overton-magazin publiziertes Gespräch mit Florian Rötzer, auf der Hochblauen Seite zu übernehmen. Evelyn Hecht-Galinski

https://overton-magazin.de/dialog/im-gespraech/wenn-die-kanonen-donnern-gibt-es-keine-opposition-in-israel/



Wenn die Kanonen donnern, gibt es keine Opposition in Israel | Moshe Zuckermann Was ist los mit Israel? Warum hat die israelische Regierung den Iran angegriffen? Und wie nimmt das die israelische Bevölkerung auf? Florian Rötzer im Gespräch mit dem in Tel Aviv lebenden jüdischen Philosophen Moshe Zuckermann: Das Gespräch wurde am gestrigen Dienstag aufgezeichnet (17. Juni 2025).

Wenn die Kanonen donnern, gibt es keine Opposition in Israel«

Was ist los mit Israel? Warum hat die israelische Regierung den Iran angegriffen? Und wie nimmt das die israelische Bevölkerung auf?

Florian Rötzer im Gespräch mit dem in Tel Aviv lebenden jüdischen Philosophen Moshe Zuckermann: Das Gespräch wurde am gestrigen Dienstag aufgezeichnet (17. Juni 2025).

Moshe Zuckermann wuchs als Sohn polnisch-jüdischer Holocaust-Überlebender in Tel Aviv auf. Seine Eltern emigrierten 1960 nach Frankfurt am Main. Nach seiner Rückkehr nach Israel im Jahr 1970 studierte er an der Universität Tel Aviv, wo er am Institute for the History and Philosophy of Science and Ideas lehrte und das Institut für deutsche Geschichte leitete.

