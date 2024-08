https://www.indianpunchline.com/iran-to-hit-israel-hard-with-smart-power/



Iran will Israel mit intelligenter Energie hart treffen

von M. K. BHADRAKUMAR

3. August 2024

Trauernde versammeln sich in der Imam Muhammad Abd-al Wahhab Moschee zum Freitagsgebet vor dem Begräbnis des Hamas-Führers Ismail Haniyeh, Doha, Katar, 2. August 2024

Inmitten der sich zuspitzenden Spannungen im Nahen Osten nach der Ermordung des Hamas-Führers Ismail Haniyeh durch Israel und den „Rache“-Schwüren in Teheran hat die neue Regierung unter Präsident Massoud Pezeshkian, die am Dienstag vereidigt wurde, am Donnerstag ihren ersten Schritt getan. Der ehemalige iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif wurde zum „strategischen Stellvertreter“ des iranischen Präsidenten ernannt und mit der Leitung des Zentrums für strategische Studien (CSS) betraut.

Das CSS ist der Forschungszweig des Präsidialamtes. Zarifs Ernennung ist ein Zeichen für seine Rückkehr auf die außenpolitische Bühne und dafür, dass Pezeshkian seine einzigartigen Qualifikationen für Teherans Track-1,5-Diplomatie sehr schätzt.

Zarifs lange Kontakte zu den amerikanischen politischen Entscheidungsträgern während seiner langen Amtszeit als Botschafter bei der UNO und seine aktive soziale Vernetzung in New York sind seine strategischen Vorteile. Zarif ist ein bekanntes Gesicht und genießt in den westlichen Hauptstädten hohes Ansehen.

Pezeshkian hat der Ernennung Zarifs Vorrang eingeräumt; seine Wahl zum Außenminister hat er noch nicht bekannt gegeben. Die Rückkehr Zarifs auf die diplomatische Bühne kann nur als Signal an die westlichen Mächte verstanden werden. Hier liegt ein Paradoxon vor. Während der Iran einkalkuliert, dass die USA bei einer direkten militärischen Konfrontation stark verlieren würden, sind nur die Amerikaner und die Europäer in der Lage, in der sich entwickelnden Krisensituation einen vollwertigen Krieg in der Region zu verhindern.

Dies scheint auch die Denkweise Moskaus zu sein. In einem Telefongespräch mit dem amtierenden iranischen Außenminister Ali Bagheri Kani am Donnerstag rief der russische Außenminister Sergej Lawrow “ ausnahmslos alle Parteien, die Einfluss auf die Situation im Gazastreifen und im Nahen Osten im Allgemeinen haben könnten, dazu auf, Handlungen zu vermeiden, die zu einer weiteren Destabilisierung der Situation und zu neuen Opfern unter der Zivilbevölkerung führen könnten“ – so der russische Wortlaut. [Hervorhebung hinzugefügt].

In einer Rede vor der Majlis am Dienstag nach der Vereidigung bekräftigte Präsident Pezeshkian, dass die Außenpolitik seiner Regierung ein konstruktives Engagement in der Welt anstreben und gleichzeitig die nationale Würde und die Interessen des Iran wahren werde.

Pezeshkians Wahlsieg deutet darauf hin, dass sich der Reformismus zu einer wichtigen Strömung in der iranischen Mainstream-Politik entwickelt hat. Die iranische Dialektik ist für Israel und die USA insofern folgenreich, als ihr altes Kalkül, Dissens zu schüren und soziale Unruhen im Iran auszulösen, nicht mehr aufgehen wird. Das Schreckgespenst eines konstruktiven Engagements zwischen dem Westen und dem Iran verfolgt Israel natürlich.

Israel wird die Rückkehr Zarifs als Zeichen eines erneuten iranischen Vorstoßes für Verhandlungen über ein Atomabkommen betrachten, das den Weg für die Aufhebung der westlichen Sanktionen und die Aussicht auf eine breit angelegte Zusammenarbeit eröffnen könnte. In diesem Zusammenhang machte Pezeshkian in einer versteckten Anspielung auf den Atomwaffensperrvertrag in seinen Ausführungen vor der Majlis deutlich, dass „wir uns an unsere Verpflichtungen gehalten haben und halten werden“.

Vor diesem vielversprechenden Hintergrund hat der Generaldirektor der IAEO, Rafael Grossi, um ein dringendes Treffen mit Pezeshkian „zum frühestmöglichen Zeitpunkt“ gebeten. In einem Brief an Pezeshkian schrieb Grossi: „Die Zusammenarbeit zwischen der Internationalen Atomenergie-Organisation und der Islamischen Republik Iran steht seit vielen Jahren im Mittelpunkt des Interesses der internationalen Kreise. Ich bin zuversichtlich, dass es uns gemeinsam gelingen wird, in dieser wichtigen Angelegenheit entscheidende Fortschritte zu erzielen“.

Eine weitere Nebenhandlung, die sich hier abspielt, ist, dass Israel nicht mehr darauf hoffen kann, die Golfstaaten – insbesondere Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate – dazu zu bringen, sich mit ihm gegen den Iran zu verbünden. Die Zeiten haben sich im Iran und in der Region sowie international geändert, auch in den USA, wo zum ersten Mal offener Unmut und Missbilligung der israelischen Politik geäußert werden.

Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman gratulierte Pezeshkian telefonisch zu seinem Wahlsieg im vergangenen Monat und drückte seine Zufriedenheit über die Stärkung der Beziehungen zwischen Iran und Saudi-Arabien in verschiedenen Bereichen aus. Er betonte die Notwendigkeit, die Beziehungen so weit wie möglich auszubauen. Die Saudis brachten damit ihre Hoffnung und Erwartung zum Ausdruck, dass sie mit der neuen Regierung in Teheran Geschäfte machen können.

Auch die kürzlich erfolgte Streichung der Hisbollah von der Liste der Arabischen Liga spricht dafür, dass Saudi-Arabien und andere arabische Staaten sich von der anti-iranischen Haltung Washingtons entfernen. Die Staaten der Region kommen dem Iran zunehmend entgegen und versuchen, Wege zu finden, mit Teheran „die Nachbarschaft zu teilen“ – um die berühmten Worte des damaligen US-Präsidenten Barack Obama aufzugreifen.

Die Hisbollah ist das Kronjuwel der islamischen Revolution im Iran. Daher ist das Signal der Arabischen Liga, dass die Hisbollah ein wichtiger Akteur ist, eine deutliche Botschaft aus Riad, dass die regionale Unterstützung für die US-Politik, die darauf abzielt, den Iran und mit Teheran verbündete Akteure in der arabischen Welt unter Druck zu setzen, abnimmt.

Am Donnerstag übergab der saudische Staatsminister Prinz Mansour bin Miteb bin Abdulaziz persönlich ein Schreiben von König Salman bin Abdulaziz Al Saud an Pezeshkian, in dem er die Hoffnung auf konstruktivere Schritte bei der Entwicklung der bilateralen Beziehungen zum Iran und auf die Fortsetzung der Koordinierung und Konsultation zur Förderung des regionalen Friedens und der Sicherheit zum Ausdruck brachte.

Alles in allem spüren die Golfmonarchien, die den Iran genau beobachten, einen Paradigmenwechsel in dem sich rasch entwickelnden regionalen Sicherheitsgleichgewicht. Unterm Strich rief Pezeshkian zur regionalen Einheit auf, um extremistischen Einflüssen entgegenzuwirken. Er sagte: „Radikale Stimmen sollten nicht die Stimmen der fast zwei Milliarden friedliebenden Muslime übertönen. Der Islam ist eine Religion des Friedens“.

Fünfundvierzig Jahre nach der iranischen Revolution von 1979 erhebt die Islamische Republik ihre Stimme als Stimme der Mäßigung und der Vernunft! Das bedeutet natürlich nicht, dass der Iran und die anderen Mitglieder der Achse des Widerstands ihre Reaktion auf die jüngsten Aktionen Israels mäßigen werden. Die iranische Vergeltung für die Tötung Haniyehs wird mit Sicherheit härter und schmerzhafter ausfallen als alles, was Tel Aviv bisher erlebt hat.

Ein Krieg mit dem Iran wird sich stark von den bisherigen Kriegen Israels mit den arabischen Staaten unterscheiden. Er wird ohne Ende sein, bis Israel die Gründung eines palästinensischen Staates zulässt. Israels Fähigkeit, Vergeltung zu üben, wird immer geringer werden, wie es auch gegenüber der Hisbollah der Fall war. Der mittel- und langfristige Vorteil liegt beim Iran, einem viel größeren Land als Israel, da es sich um einen Mehrfrontenkrieg mit nichtstaatlichen Akteuren handeln wird .

Andererseits ist es schwer vorstellbar, dass Israel die Souveränität des Irans im Alleingang angegriffen hat, was einer Kriegshandlung gleichkommt, ohne dass die USA in irgendeiner Form zugestimmt haben. Dieser „bekannte unbekannte“ Faktor macht die Situation sehr gefährlich. Der oberste Führer des Iran, Ayatollah Khamenei, hat bereits einen direkten Angriff auf israelisches Gebiet angeordnet.

Die Washington Post schreibt unter Berufung auf Pentagon-Beamte, dass die US-Marine im Hinblick auf eine mögliche Eskalation bereits 12 Kriegsschiffe in der Region konzentriert hat. Darunter befindet sich der Flugzeugträger Theodore Roosevelt, der zusammen mit sechs Zerstörern im Persischen Golf stationiert ist. Außerdem befinden sich fünf US-Kriegsschiffe im östlichen Mittelmeer. Premierminister Netanjahu sagte, Israel stehe „vor schwierigen Tagen“ und sei „auf jedes Szenario vorbereitet“.

Netanjahu ist sich der Unterstützung der USA sicher, was sich in dem herzlichen Empfang zeigte, den er bei seiner jüngsten Reise nach Washington erhielt. Möglicherweise war es diese Unterstützung, die es Netanjahu ermöglichte, seinen Besuch in den USA abzubrechen, nach Hause zurückzukehren und sich sofort in eine derartige Verschärfung der Lage zu stürzen.

Wenn dem so ist, koordinieren die USA die Situation, aber in der amerikanisch-israelischen Geschichte wedelt der Schwanz mit dem Hund, und das nicht selten. Es liegt auf der Hand, dass Netanjahu versucht, eine neue Realität im Nahen Osten zu schaffen und die Szenarien dieser Ereignisse direkt für sich selbst zu schreiben. Es genügt zu sagen, dass er sowohl der Regisseur als auch der Drehbuchautor ist, während die anderen Protagonisten, einschließlich der USA und der Europäer, gezwungen sind, entweder mit ihm mitzuspielen oder bei einem schlechten Spiel gute Miene zum bösen Spiel zu machen.

Übersetzt mit deepl.com

