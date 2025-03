https://english.almayadeen.net/articles/analysis/collapsing-empire—nato-is-dead



Zusammenbrechendes Imperium: „Die NATO ist tot“

Kit Klarenberg

Quelle: Al Mayadeen Englisch

12. März 2025

Timothy Ashs Kommentare zum Niedergang der NATO verdeutlichen die wachsende Besorgnis Europas über die Sicherheitsverpflichtungen der USA, da die Staats- und Regierungschefs angesichts der Unsicherheit über die weitere militärische Unterstützung durch die USA versuchen, ihre eigene Verteidigung zu stärken.

Am 3. März machte Timothy Ash vom britischen Elite-Thinktank für Verteidigung Chatham House, der mit dem Staat verbunden ist, in einem Interview mit Bloomberg eine Reihe von überraschenden Aussagen. Seine Kernaussage war eindeutig: „Die NATO ist tot.“ Er sprach nach dem sehr öffentlichen Streit zwischen Wolodymyr Selenskyj und Donald Trump im Oval Office am 28. Februar. Die Auswirkungen dieses Debakels sind bis heute spürbar, da der Großteil der US-Hilfe und des Informationsaustauschs mit Kiew derzeit ausgesetzt ist, bis der ukrainische Staatschef ein vom Weißen Haus gebilligtes Abkommen über Mineralien für Sicherheitsabkommen unterzeichnet hat.

Ash bezeichnete den katastrophalen Gipfel als „Hinterhalt“ und erklärte, Trump und sein Stellvertreter J.D. Vance „sehr deutlich dargelegt“ hätten, dass das Militärbündnis in jeder Hinsicht dem Untergang geweiht sei und keine Hoffnung auf eine Erholung bestehe. Er wies darauf hin, dass andere Kommentare des US-Präsidenten bei dem Treffen im Oval Office auf eine deutliche Zurückhaltung Washingtons hindeuteten, militärisch einzugreifen, um die baltischen Staaten zu schützen, sollten sie in einen Krieg mit Russland verwickelt werden, was einen offensichtlichen Verstoß gegen Artikel 5 der NATO darstellen würde:

„Den europäischen Staats- und Regierungschefs sollte jetzt glasklar sein, dass die NATO tot ist, wir können uns nicht auf die Sicherheitsgarantien der USA verlassen, sie sind gekommen und haben es uns klargemacht … Die NATO ist mehr oder weniger schon tot … Selbst die Zweifel daran, ob Amerika hinter einigen NATO-Staaten stehen würde, sagen alles … Wir können uns nicht mehr auf die Amerikaner verlassen. Wir müssen weitermachen, wir müssen über unsere eigenen nationalen Interessen, unsere eigene Sicherheit nachdenken, wir haben eine sehr schwierige Übergangszeit.“

Ashs Analyse wird offensichtlich von europäischen Staats- und Regierungschefs geteilt. Einen Tag später stellte die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, einen 800-Milliarden-Euro-Plan zur „Aufrüstung“ des Blocks vor. Viele Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten sollen den Plan weitgehend befürworten, der Europa dazu aufruft, „souveräner zu werden, mehr Verantwortung für seine eigene Verteidigung zu übernehmen und besser gerüstet zu sein, um zu handeln und mit unmittelbaren und zukünftigen Herausforderungen und Bedrohungen autonom umzugehen“. Umfragen zeigen jedoch, dass die europäischen Bürger gegen höhere Verteidigungsausgaben sind, und Auftragnehmer warnen davor, dass die Umsetzung dieses großartigen Plans „Zeit brauchen“ wird.

Wenn die NATO wirklich tot ist, ist dies ein weiterer längst überfälliger Nagel im Sarg des Imperiums. Es ist auch eine weitere Bestätigung dafür, dass die von den USA dominierte unipolare Ordnung, die im letzten Vierteljahrhundert unermessliches Leid, Tod und Zerstörung verursacht hat, nicht mehr existiert und nie wiederkehren wird. Die Bewohner des globalen Südens können kollektiv aufatmen – währenddessen befinden sich dieselben westlichen Staaten, die Washingtons unangefochtene Hegemonie unterstützt und begünstigt haben, nun in einer bitteren Ironie in einer Situation der Wehrlosigkeit.

„Riot Squad“

Die unipolare Welt wurde in einer brandstiftenden Taufe aus Luftangriffen und Propaganda der Gräueltaten in Jugoslawien von März bis Juni 1999 geschmiedet. 78 Tage lang bombardierte die NATO unerbittlich die zivile, staatliche und industrielle Infrastruktur im ganzen Land, tötete unzählige unschuldige Menschen – darunter auch Kinder – und brachte das tägliche Leben von Millionen Menschen gewaltsam zum Erliegen. Während die USA die ruinöse Kampagne sowohl öffentlich als auch privat überwachten, war der britische Premierminister Tony Blair ein glühender Verfechter einer noch größeren Kriegführung gegen nichtmilitärische Ziele, trotz der schwerwiegenden Bedenken und Warnungen der Rechtsberater der Regierung.

Andererseits war der Angriff der NATO an sich völlig illegal, da er ohne Zustimmung des UN-Sicherheitsrats durchgeführt wurde. Eine solche Intervention wäre im letzten Jahrzehnt undenkbar gewesen. Während der gesamten 1990er Jahre baute Washington sorgfältig die Chimäre einer Welt auf, die sich hinter der Führung der USA vereinte, indem es sich die Unterstützung der Vereinten Nationen für all seine offenkundigen imperialen Aktionen auf der ganzen Welt sicherte. Die Bombardierung Jugoslawiens stellte einen beispiellosen, höchst umstrittenen Bruch mit dieser Strategie dar und sollte ausdrücklich als Präzedenzfall für die Zukunft dienen.

Wie in einem unheimlich vorausschauenden Artikel im „New Statesman“ vom April 1999 festgestellt wurde, war die nicht autorisierte Bombardierung durch die NATO kein „Einzelfall“, sondern „erst der Anfang“ einer „schönen neuen Welt“, in der das Militärbündnis autonom als internationale „Aufruhrtruppe“ agierte. In diesem Zusammenhang würde die NATO, wann immer China und/oder Russland ihr Veto im Sicherheitsrat glaubhaft einsetzen könnten, um eine US-Intervention im Ausland zu blockieren, einfach die Selbstverteidigungsklausel der UN-Charta geltend machen, um überall dort zuzuschlagen, wo ihre Mitglieder eine „Bedrohung“ wahrnehmen, ohne Behinderung oder Rücksicht auf das Völkerrecht:

„Die Bedrohung kommt nicht in Form von Kampfpanzern … sondern durch die Angst vor riesigen Flüchtlingsströmen, Terrorismus und Massenvernichtungswaffen: Säcke mit Milzbrandsporen oder Phiolen mit Nervengasen, die man nicht sehen und nicht überprüfen kann und die existieren können oder auch nicht. Aber solange es Schurkenstaaten gibt, die einen Groll gegen den Westen hegen und in der Nähe der Ölreserven liegen, werden die USA bereit sein, sich der Bedrohung zu stellen.“

Wie der New Statesman richtig voraussagte, waren die Auswirkungen dieses Paradigmenwechsels „enorm“, mit dem „Potenzial, das gesamte internationale Sicherheitssystem der Nachkriegszeit zu untergraben“, und die Legitimität der Vereinten Nationen auf verhängnisvolle Weise zu untergraben. Das Magazin fuhr fort, zu berichten, wie die langjährigen NATO-Mitglieder erfolgreich dazu gedrängt worden waren, „dem Prinzip von Einsätzen außerhalb des NATO-Gebiets“ zuzustimmen, da befürchtet wurde, dass „die USA einseitig eigene Militärabkommen mit osteuropäischen Staaten“ außerhalb des etablierten „Rahmens“ des Militärbündnisses abschließen könnten, wenn diese sich widersetzen würden.

Als Gegenleistung dafür, dass sie als zuverlässige, bedingungslose internationale Handlanger des Imperiums dienten, die die wirtschaftlichen Interessen der USA schützten, wo auch immer sie sich befanden, und alle neuesten, exorbitant teuren militärischen Ausrüstungsgegenstände Washingtons kauften, wurde den europäischen Regierungen dank Artikel 5 der NATO ein Gefühl der Unbesiegbarkeit gewährt. In der Zwischenzeit konnten ihre Armeen und Industriebasen verrotten, in der sicheren Gewissheit, dass Amerika und neuere Bündnispartner ihnen zu Hilfe kommen und für sie kämpfen und sterben würden, falls sie jemals angegriffen würden.

„Glänzende Geschäfte“

Der Stellvertreterkrieg in der Ukraine hat dieses selbstmörderische Ergebnis der unipolaren Welt deutlich gemacht. Trotz der Entschlossenheit der Trump-Regierung, den Konflikt zu beenden, zeigen die europäischen Staats- und Regierungschefs keine Anzeichen eines Rückzugs und bemühen sich verzweifelt, den enormen Mangel an finanzieller und militärischer Unterstützung auszugleichen, der durch die Einstellung der Hilfe Washingtons entstanden ist. Bislang wurde keine glaubwürdige Lösung für dieses eklatante Defizit zwischen Rhetorik und Realität vorgeschlagen. Selbst die ukrainischen Staats- und Regierungschefs geben zu, dass „niemand die USA ersetzen kann, wenn es um militärische Unterstützung geht“.

Diese gefährliche Kluft wurde in Timothy Ashs Interview mit Bloomberg deutlich. Obwohl er die europäischen Regierungen eindringlich dazu aufrief, sich mit der Tatsache auseinanderzusetzen, dass sie „sich nicht mehr auf die Amerikaner verlassen können“, räumte er im Gegensatz dazu ein, dass Europa unter akuten Problemen im Zusammenhang mit der „Militärproduktion“ leidet und „wir uns auf die Amerikaner verlassen müssen“, um das notwendige Material aufzubringen, um den Stellvertreterkrieg am Laufen zu halten. Ash schlug vor, dass Europa einfach seine gesamten „Barmittel“ zusammenlegt, um die erforderlichen Waffen für die Ukraine zu kaufen:

„Ich glaube nicht, dass es uns überfordert, ein Finanzierungspaket zu schnüren … Wir haben immer noch 330 Milliarden Dollar an russischen Vermögenswerten auf unseren Bankkonten, gegen die unsere Regierungen nichts unternommen haben … Wir sollten uns an die Amerikaner wenden … Trump mag große, glänzende Geschäfte, wir sollten zu den Amis gehen und sagen: „Wir wollen uns über einen Zeitraum von zehn Jahren verpflichten, zwischen 500 Milliarden und einer Billion Dollar an Ausrüstung von euch zu kaufen.“ Trump würde dazu nicht nein sagen.“

Trump mag „große glänzende Geschäfte“ mögen, aber Ash geht davon aus, dass Washington in der Lage ist, Europa alles zu liefern, unabhängig von den damit verbundenen Gewinnen. Wie eine Untersuchung des vom Pentagon finanzierten RAND vom Juli 2024 ergab, haben „außergewöhnliche“ Mengen an „Verbrauch und Nachfrage“ nach in den USA hergestellter Munition, Fahrzeugen und Waffen im Stellvertreterkrieg die vorhandenen Lagerbestände des Landes bereits aufgebraucht. Dies, in Kombination mit einer verwüsteten „Verteidigungsindustrie“, bedeutet, dass Amerika „nicht in der Lage ist, seinen eigenen Bedarf an Ausrüstung, Technologie und Munition zu decken“, geschweige denn seine Verbündeten zu beliefern.

Die düsteren Schlussfolgerungen von RAND wurden am 3. März vom nationalen Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Mike Waltz, aufgegriffen. Er kritisierte Zelenskys Weigerung, Trumps Friedensplan zu akzeptieren, und mahnte, dass „die Zeit zum Reden jetzt ist“, da die „Vorräte und Munitionsbestände der USA nicht unbegrenzt sind“. Die unmissverständliche Botschaft scheint in Brüssel, Paris und London nicht angekommen zu sein, da weiterhin täglich raffinierte Pläne geschmiedet werden, um den unaufhaltsamen Vormarsch Russlands auf dem Schlachtfeld aufzuhalten. Vielleicht glauben die europäischen Staats- und Regierungschefs, dass die NATO und die von ihr erzwungene unipolare Welt wiederbelebt werden können?

