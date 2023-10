Nakba 2.0 Revives the Neocon Wars The Israel vs. Arab Children War is veering totally out of control, writes Pepe Escobar. ❗️Join us on Telegram, Twitter , and VK. The Israel vs. Arab Children War,…

Nakba 2.0 belebt die Neokon-Kriege wieder

Von Pepe Escobar

30. Oktober 2023

Der Krieg zwischen Israel und den arabischen Kindern gerät völlig außer Kontrolle, schreibt Pepe Escobar.

Der Krieg zwischen Israel und den arabischen Kindern, der gleichzeitig der Krieg zwischen dem Hegemon und der Achse des Widerstands ist – beides Unterkategorien des Krieges zwischen der NATO und Russland und der NATO und China -, gerät völlig außer Kontrolle.

Inzwischen steht fest, dass das Imperium zurückschlägt, wenn China in ganz Westasien Frieden stiftet und Russland und China bei den BRICS 11 aufs Ganze gehen, einschließlich der Erleichterung von Energiehandelsabkommen außerhalb des US-Dollars, und dass dies völlig vorhersehbar ist:

Lasst uns Westasien in Brand stecken

Das unmittelbare Ziel der straussischen Neocon-Psychos und ihrer Silos jenseits des Beltway ist es, Syrien, den Libanon – und schließlich den Iran – anzugreifen.

Das erklärt die Anwesenheit einer Flotte von mindestens 73 US/NATO-Kriegsschiffen im zentralen und östlichen Mittelmeer – von zwei amerikanischen Flugzeugträgergruppen bis hin zu mehr als 30 Schiffen von 14 NATO-Mitgliedern, die an den laufenden Dynamic Mariner-Kriegsspielen vor der italienischen Küste beteiligt sind.

Das ist die größte Konzentration von US/NATO-Kriegsschiffen seit den 1970er Jahren.

Jeder, der glaubt, dass diese Flotte zusammengestellt wird, um Israel bei seinem Projekt der Endlösung, der Nakba 2.0 für den Gazastreifen, zu „unterstützen“, muss etwas von Lewis Carroll lesen. Der Schattenkrieg, der bereits im Gange ist, zielt darauf ab, alle Knotenpunkte der Achse des Widerstands in Syrien, dem Libanon und dem Irak zu zerschlagen – mit dem Iran als Höhepunkt des Widerstands.

Jeder Militäranalytiker mit einem IQ über Zimmertemperatur weiß, dass all diese teuren amerikanischen Eisenbadewannen dazu bestimmt sind, zu unterseeischen Korallenriffen zu werden – vor allem, wenn sie von Hyperschallraketen getroffen werden.

Natürlich könnte dies alles nur eine durchschnittliche amerikanische Machtprojektion/Abschreckungsshow sein. Die Hauptakteure – Iran und Russland – sind davon nicht beeindruckt. Es genügt ein Blick über die Schulter, um zu sehen, was ein Haufen Bergziegenhirten mit falschen Kalaschnikows der NATO in Afghanistan angetan haben.

Außerdem müsste sich der Hegemon auf ein umfangreiches Netz von Stützpunkten vor Ort stützen, wenn er jemals einen Krieg gegen Iran in Erwägung ziehen würde. Kein westasiatischer Akteur würde es den USA erlauben, Stützpunkte in Katar, Kuwait, Irak oder sogar Jordanien zu nutzen. Bagdad ist bereits seit geraumer Zeit damit beschäftigt, alle amerikanischen Stützpunkte loszuwerden.

Wo ist mein neues Pearl Harbor?

Plan B besteht darin, ein weiteres Pearl Harbor zu errichten (das letzte liegt laut Tel Aviv erst ein paar Wochen zurück). Die Organisation einer solch aufwändigen Vorführung von Kanonenbootdiplomatie in einem Binnenmeer bringt eine köstliche Auswahl an leichten Beutegütern hervor.

Es ist müßig zu erwarten, dass Pentagon-Chef Lloyd „Raytheon“ Austin die mögliche kosmische Demütigung einkalkuliert, dass eine der milliardenschweren Badewannen des Hegemons von einer iranischen Rakete versenkt wird. Sollte dies geschehen, würden sie – im wahrsten Sinne des Wortes – nuklear werden.

Alastair Crooke – der analytische Standard für Gold, Platin und Seltene Erden – hat davor gewarnt, dass alle Krisenherde auf einmal explodieren und das gesamte (kursiv gedruckte) „Bündnissystem“ der USA zerstören könnten.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow traf wie immer den Nagel auf den Kopf, als er sagte, dass die daraus resultierende Katastrophe im Falle der Zerstörung des Gazastreifens „Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte“ dauern werde.

Was als Würfelspiel in Gaza begann, weitet sich nun auf ganz Westasien aus und danach unweigerlich auf Europa, Afrika und Asien.

Jeder erinnert sich an die Vorgeschichte der gegenwärtigen Brandherde: das von Brzezinski inszenierte Spiel in der Ukraine, um Europa von den russischen Bodenschätzen abzuschneiden.

Dies hat sich zur größten Weltkrise seit 1939 ausgeweitet. Die Strauss’schen Neocon-Psychos in Washington haben keine Ahnung, wie sie sich zurückhalten sollen. So wie es aussieht, gibt es weniger als null Hoffnung auf eine friedliche Lösung für beide miteinander verflochtenen Kriege.

Wie ich bereits betont habe, können die Führer der wichtigsten Ölproduzenten – Russland, Saudi-Arabien, Iran, Irak, Kuwait – fast die Hälfte der weltweiten Ölproduktion auf einen Schlag abstellen und damit die gesamte Wirtschaft der EU und der USA zerstören, ohne einen Schuss abzugeben. Diplomatische Quellen versichern, dass dies ernsthaft in Erwägung gezogen wird.

Wie mir eine Deep State-Quelle der alten Schule, die sich jetzt in Europa aufhält, mitteilte, sind ernstzunehmende Akteure aktiv daran beteiligt, diese Botschaft an den Beltway zu senden, „damit die USA zweimal darüber nachdenken, einen Krieg zu entfachen, den sie nicht kontrollieren können. Wenn sie zur Wall Street gehen, um das Derivat-Engagement zu überprüfen, werden sie bereits Zeit gehabt haben, darüber nachzudenken, da Dokumente an Leute wie Larry Fink bei Blackrock und Michael Bloomberg geschickt wurden.

Parallel dazu entwickelt sich in Geheimdienstkreisen eine ernsthafte Diskussion über die „neue Achse des Bösen“ (Russland-China-

Iran) eine ernsthafte Diskussion über die Notwendigkeit der Konsolidierung eines einheitlichen islamischen Pols.

Die Aussichten sind nicht gut – auch wenn wichtige Pole wie Russland und China den gemeinsamen Feind des gesamten globalen Südens/der globalen Mehrheit klar erkannt haben. Die Türkei unter Erdogan ist nur eine Pose. Saudi-Arabien wird sich nicht für die Verteidigung/Schutz Palästinas einsetzen, egal was passiert. Die amerikanischen Kunden/Mächte in Westasien haben einfach nur Angst. Bleiben nur noch der Iran und die Achse des Widerstands.

Im Zweifelsfall an Jahwe denken

In der Zwischenzeit ist der rachsüchtige, narzisstische Stamm der Eroberer, Meister der politischen Täuschung und der moralischen Befreiung, tief in die Konsolidierung seiner Nakba 2.0 vertieft – was gleichzeitig die perfekte Lösung ist, um das ganze Gas vor der Küste Gazas illegal zu verschlingen.

Die Deportationsrichtlinie des israelischen Geheimdienstministeriums, die 2,3 Millionen Palästinenser betrifft, ist ziemlich eindeutig. Sie wurde vom Ministerium am 13. Oktober offiziell bestätigt.

Sie beginnt mit der Vertreibung aller Palästinenser aus dem nördlichen Gazastreifen, gefolgt von einer Reihe von „Landoperationen“, dem Offenlassen von Routen über die ägyptische Grenze in Rafah und der Errichtung von „Zeltstädten“ im nördlichen Sinai und später sogar neuen Städten zur „Umsiedlung von Palästinensern“ in Ägypten.

Itay Epshtain, Berater für humanitäres Recht und Politik, stellte fest: „Ich konnte bisher keinen Tagesordnungspunkt oder Regierungsbeschluss entdecken, der die Richtlinie des Ministeriums bestätigt. Sollte sie tatsächlich vorgelegt und genehmigt worden sein, wäre sie wahrscheinlich nicht öffentlich zugänglich“.

Einige der Extremisten in Tel Aviv bestätigen dies jedenfalls in ihren Äußerungen.

Was den Krieg im weiteren Sinne betrifft, so ist er bereits geschrieben worden. Schon vor langer Zeit. Und sie wollen es buchstabengetreu befolgen, im Tandem mit den amerikanischen christlichen Zio-Cons.

Jeder erinnert sich an General Wesley Clark, der zwei Monate nach dem 11. September ins Pentagon ging und von dem Plan der Neokonservativen und christlichen Zio-Cons erfuhr, innerhalb von fünf Jahren sieben Länder zu zerstören:

Das waren der Irak, Libyen, Libanon, Syrien, Somalia, Sudan – und der Iran.

Alle diese Länder wurden destabilisiert, zerstört oder ins Chaos gestürzt.

Das letzte Land auf der Liste ist der Iran.

Gehen Sie nun zurück zu Deuteronomium 7:1-2, 24:

„Jahwe sagte zu Israel, dass er „SIEBEN NATIONEN, die größer und stärker sind als du selbst“ (Hervorhebungen von mir), ausgemacht hat, die „du mit dem Fluch der Zerstörung belegen musst“ und „kein Mitleid mit ihnen haben darfst.“ Und was ihre Könige angeht, „so wirst du ihre Namen unter dem Himmel auslöschen“. Übersetzt mit Deepl.com



