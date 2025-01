https://www.commondreams.org/news/hamas-oct-7-rape



Pramila Patten, die Sonderbeauftragte der Vereinten Nationen für sexuelle Gewalt in Konflikten, spricht während einer Sitzung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen am 11. März 2024 im UN-Hauptquartier in New York City.

(Foto: Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via Getty Images)

Israel blockiert UN-Untersuchung mutmaßlicher Sexualverbrechen der Hamas während des Angriffs vom 7. Oktober

Israelische Beamte wollten Berichten zufolge nicht, dass UN-Ermittler Zugang zu Gefängnissen erhalten, in denen palästinensische Häftlinge angeblich vergewaltigt und anderer sexueller Gewalt ausgesetzt waren.

Brett Wilkins

8. Januar 2025

Israel hat einen Antrag von Experten der Vereinten Nationen für Sexualverbrechen abgelehnt, die mutmaßliche sexuelle Gewalt durch Hamas-Kämpfer während des Angriffs vom 7. Oktober 2023 zu untersuchen, angeblich um eine damit verbundene Untersuchung von Vergewaltigungen und anderen Misshandlungen zu vermeiden, die angeblich von israelischen Streitkräften an inhaftierten Palästinensern begangen wurden.

Die israelische Zeitung Haaretz berichtete am Mittwoch, dass Pramila Patten, die Sonderbeauftragte der Vereinten Nationen für sexuelle Gewalt in Konflikten, die israelische Genehmigung zur Untersuchung mutmaßlicher Sexualverbrechen der Hamas während des von ihr angeführten massiven Angriffs auf Israel beantragt hat.

Während einige Vorwürfe von Sexualverbrechen der Hamas keine Beweise hatten oder direkt widerlegt wurden, kam Patten letztes Jahr zu dem Schluss, dass „es berechtigte Gründe für die Annahme gibt, dass es während der Angriffe am 7. Oktober 2023 an mehreren Orten in Israel und der Peripherie des Gazastreifens zu konfliktbedingter sexueller Gewalt – einschließlich Vergewaltigung und Gruppenvergewaltigung – gekommen ist“.

Pattens Büro „fand auch überzeugende Informationen darüber, dass sexuelle Gewalt gegen Geiseln verübt wurde“, die aus Israel entführt wurden, „und hat Grund zu der Annahme, dass solche Gewalt gegen Gefangene möglicherweise noch andauert.“

Ehemalige Geiseln gaben an, von ihren palästinensischen Entführern körperlich, sexuell und psychisch missbraucht worden zu sein.

Zusätzlich zur Untersuchung mutmaßlicher sexueller Gewalt durch die Hamas forderte Patten Zugang zu israelischen Gefängnissen, um Vorwürfe wegen Sexualverbrechen gegen Angehörige der israelischen Streitkräfte zu untersuchen. UN-Organisationen und internationale Menschenrechtsgruppen haben Berichte ehemaliger palästinensischer Gefangener und anderer Zeugen veröffentlicht, in denen Vergewaltigungen und sexuelle Folter durch männliche und weibliche Soldaten der israelischen Verteidigungskräfte und in einem Fall durch einen Hund beschrieben werden.

Unter den mindestens 36 Todesfällen von Häftlingen im berüchtigten israelischen Foltergefängnis Sde Teiman, die von der israelischen Armee untersucht werden, befindet sich ein Mann, der starb, nachdem er angeblich mit einem Elektroschockstab sodomisiert worden war.

Im vergangenen Juli tauchte ein Video auf, in dem angeblich IDF-Truppen einen Häftling in Sde Teiman vergewaltigten. Nachdem mehrere IDF-Soldaten im Zusammenhang mit dem Angriff verhaftet worden waren, stürmte eine Gruppe rechtsextremer Israelis Sde Teiman, um die Angeklagten zu befreien, und israelische Politiker, darunter Finanzminister Bezalel Smotrich, forderten eine Untersuchung – nicht um Gerechtigkeit für das Opfer zu fordern, sondern um herauszufinden, wer das Video veröffentlicht hat, und diesen zu bestrafen.

Das Büro von Patten teilte Haaretz mit, dass es „eine zukünftige Mission in der Region prüft, nachdem es eine Einladung der Palästinensischen Autonomiebehörde bezüglich Berichten über konfliktbedingte sexuelle Gewalt gegen Palästinenser sowie eine Kontaktaufnahme der israelischen Regierung für einen Folgebesuch zu den Angriffen vom 7. Oktober und ihren Folgen erhalten hat“.

Das Büro warnte auch davor, dass die Weigerung Israels, bei der Untersuchung zu kooperieren, nach hinten losgehen und dazu führen könnte, dass das Land auf die schwarze Liste der UN für Sexualverbrechen gesetzt wird und die Hamas von der Liste gestrichen wird.

Ruth Halperin-Kaddari, Professorin an der israelischen Bar-Ilan-Universität, sagte gegenüber Haaretz, dass die Ablehnung der UN-Untersuchung durch Israel „eine verpasste Gelegenheit für eine endgültige internationale Aufzeichnung und Anerkennung der Opfer darstellt – ganz zu schweigen von der Verpflichtung, die neuen Beweise gründlich zu untersuchen, um die Wahrheit aufzudecken.“

Übersetzt mit Deepl.com

