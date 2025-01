https://www.palestinechronicle.com/tensions-rise-between-israeli-defense-minister-army-chief-over-war-investigations/



Spannungen zwischen israelischem Verteidigungsminister und Armeechef wegen Kriegsermittlungen

9. Januar 2025

Der israelische Verteidigungsminister Yisrael Katz und der Stabschef der Armee, Herzi Halevi. (Design: Palestine Chronicle)

Von Palestina Chronicle Staff

Die Spannungen zwischen dem israelischen Verteidigungsminister Yisrael Katz und dem IDF-Chef Herzi Halevi eskalieren, als die Untersuchungen der Versäumnisse vom 7. Oktober zu einer politischen und militärischen Pattsituation führen.

Medienberichten zufolge kommt es zu wachsenden Spannungen zwischen dem israelischen Verteidigungsminister Yisrael Katz und dem Generalstabschef der Armee, Herzi Halevi, über die Untersuchung der Widerstandshandlung vom 7. Oktober und des anschließenden Angriffs auf Gaza durch den staatlichen Rechnungsprüfer Matanyahu Englman.

Katz sagte, er habe Halevi angewiesen, „vollständig mit dem staatlichen Rechnungsprüfer zusammenzuarbeiten“ und die eigenen Ermittlungen der Armee innerhalb der nächsten drei Monate abzuschließen, berichtete der Middle East Monitor (MEMO).

Der Verteidigungsminister warnte Berichten zufolge auch davor, dass er vor Abschluss der Untersuchungen keine neuen Ernennungen in der Armeeführung genehmigen werde.

Laut The Times of Israel warf Englman dem Militär vor, hochrangige Offiziere, die im Rahmen seiner Untersuchung der mehrstufigen Versäumnisse vor und während der Operation vom 7. Oktober aussagten, „eingeschüchtert“ zu haben.

Die Zeitung berichtete, dass Katz sagte, er habe Halevi angewiesen, Englman „Zugang zu allen erforderlichen Materialien zu gewähren und bei der Untersuchung des staatlichen Rechnungsprüfers uneingeschränkt zu kooperieren“.

Es wurde darauf hingewiesen, dass Englman im Dezember 2024 den Start der Untersuchung von „Fehlern in mehreren Systemen“ angekündigt hatte. Dazu gehört die Untersuchung derjenigen, die „persönlich für die Fehler auf allen Ebenen – politisch, militärisch und zivil – verantwortlich“ sind.

Armeeeigene Untersuchungen

Als Reaktion auf Katz‘ Aussage sagte der Sprecher der israelischen Armee, Daniel Hagari, dass die Armee eine Reihe umfassender Untersuchungen durchführe, um die Verteidigung des Staates und der Bürger zu verbessern, berichtete MEMO. Er fügte jedoch hinzu, dass der Schwerpunkt auf dem Krieg im Gazastreifen und im Libanon liege und der Fortschritt daher von der Last des Kampfes abhänge.

„Die IDF arbeitet uneingeschränkt mit dem staatlichen Rechnungsprüfer zusammen, obwohl eine solche Prüfung noch nie während eines Krieges durchgeführt wurde. Derzeit laufen 18 Untersuchungen des IDF-Rechnungsprüfers„, sagte Hagari und betonte, dass alle Untersuchungsergebnisse nach Abschluss an Englman übergeben werden.

„Die IDF ist bestrebt, qualitative Untersuchungen durchzuführen, anstatt sie schnell durchzuführen, und wird alles in ihrer Macht Stehende tun, um sie so professionell und schnell wie möglich abzuschließen“, sagte er angeblich.

Versteckte Kritik

Die Stellungnahme der Armee schloss mit einer versteckten Kritik an Katz‘ Aussage: „Probleme sollten durch einen Dialog zwischen dem Verteidigungsminister und dem Generalstabschef gelöst werden, nicht durch die Medien.“

Katz‘ Sprecher Adir Dahan sprach Hagari gegenüber eine versteckte Drohung aus, indem er sagte: „Der IDF-Sprecher, der sich vor nicht allzu langer Zeit dafür entschuldigt hat, seine Befugnisse überschritten und die politische Ebene angegriffen zu haben, überschreitet erneut seine Befugnisse, greift die politische Ebene an und predigt ihr Moral.“

„Eine Entschuldigung wird dieses Mal nicht ausreichen“, fügte Dahan hinzu.

Andauernder Völkermord

Der andauernde israelische Angriff auf den Gazastreifen, der am 7. Oktober 2023 begann, hat zu einer humanitären Krise von beispiellosem Ausmaß geführt. Da die Zahl der Todesopfer unter den belagerten und ausgehungerten palästinensischen Zivilisten täglich weiter steigt, wird Israel derzeit vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) wegen Völkermordes an den Palästinensern angeklagt.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden bei dem seit dem 7. Oktober 2023 andauernden Völkermord Israels in Gaza mindestens 46.006 Palästinenser getötet und 109.378 verwundet. Die Zahl der Opfer wird voraussichtlich weiter steigen, da mindestens 11.000 Menschen noch immer vermisst werden und vermutlich unter den Trümmern ihrer Häuser in Gaza tot sind.

Der Krieg, den die Palästinenser „Operation Al-Aqsa Flood“ nennen, begann nach einer Militäroperation der Hamas auf israelischem Gebiet. Israel berichtet, dass bei dem ersten Angriff am 7. Oktober 1.139 seiner Soldaten und Zivilisten getötet wurden. Israelische Medien haben jedoch Bedenken geäußert, dass eine beträchtliche Anzahl der israelischen Opfer durch „friendly fire“ während des Angriffs verursacht wurde.

Humanitäre Katastrophe

Palästinensische und internationale Menschenrechtsorganisationen berichten, dass die überwältigende Mehrheit der Opfer in Gaza Frauen und Kinder sind. Die anhaltende Gewalt hat auch eine akute Hungersnot verschärft, wobei sich unter den Toten Tausende von Kindern befinden, was die Schwere der humanitären Katastrophe verdeutlicht.

Durch den Krieg wurden fast zwei Millionen Menschen aus ihren Häusern in Gaza vertrieben, wobei die Mehrheit der Vertriebenen in die bereits überfüllte südliche Region des Gazastreifens gezwungen wurde. Die Bevölkerung in Gaza ist weiterhin in dem andauernden Konflikt gefangen und hat kaum Zugang zu Grundbedürfnissen wie Nahrung, Wasser und medizinischer Versorgung.

(MEMO, PC)

