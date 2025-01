Nach Assads Sturz steigt die Zahl der Pro-ISIS-Accounts auf Meta sprunghaft an

https://www.mintpressnews.com/288919-pro-isis-accounts-surge-meta-facebook-syria/288919/



von Robert Inlakesh

9. Januar 2025

Nach dem Sturz der Regierung von Baschar al-Assad in Syrien hat die Angst vor einem erneuten Aufstand des IS zugenommen. MintPress News hat aufgedeckt, dass trotz der zuvor strengen Richtlinien von Meta zum Verbot von terrorismusbezogenen Inhalten Konten, die mit dem IS in Verbindung stehen, ungehindert auf seinen Plattformen posten.

Obwohl Meta zuvor 26 Millionen terrorismusbezogene Inhalte entfernt hat – beeindruckende 99 % des Materials auf seiner Plattform –, hat MintPress News aufgedeckt, dass Inhalte, die den IS unterstützen, der in der arabischen Welt oft mit dem abwertenden Beinamen „Daesh“ bezeichnet wird, nun auf der Plattform florieren. Viele dieser Konten haben ihren Sitz in Regionen Syriens, die historisch als Hochburgen der extremistischen Gruppe bekannt sind.

Anfang 2020, nach dem US-Drohnenangriff, bei dem der iranische General Qassem Soleimani, Kommandeur der Quds-Einheit des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC), getötet wurde, begannen die Plattformen von Meta, darunter Facebook und Instagram, rasch damit, Beiträge mit Bildern von Soleimani zu entfernen. Meta ergriff Maßnahmen, um solche Bilder zu erkennen und zu blockieren, und verhinderte so, dass Nutzer sie überhaupt erst posten konnten.

Ebenso wurden Videos zum Gedenken an den verstorbenen Generalsekretär der Hisbollah, Seyyed Hassan Nasrallah, schnell ins Visier genommen und von Facebook entfernt, weil sie angeblich gegen die Richtlinien der Plattform verstießen. Im Oktober 2024 enthüllte The Intercept, dass Jordana Cutler, die Leiterin der Israel-Abteilung von Meta und ehemalige hochrangige israelische Regierungsbeamtin, sich aktiv für die Zensur pro-palästinensischer Konten auf Facebook, WhatsApp und Instagram eingesetzt hatte.

Diese Bemühungen umfassten die gezielte Bekämpfung prominenter Organisationen wie Students for Justice in Palestine (SJP) und Jewish Voice for Peace (JVP).

Nach der Rebellenoffensive, die Assad stürzte, scheint es jedoch eine Wiederbelebung von offen ISIS-freundlichen Inhalten zu geben, mit denen sich Meta noch befassen muss. So postete beispielsweise ein ISIS-freundlicher Facebook-Nutzer ein Bild des ehemaligen ISIS-Führers Abu Bakr al-Baghdadi, der in der Umayyaden-Moschee in Damaskus gezeigt wurde. Der Beitrag, der al-Baghdadi verherrlicht, ist seit dem 22. Dezember auf der Plattform zu sehen und hat über 1.000 Likes und unzählige unterstützende Kommentare erhalten.

Ein Meta-Post zeigt ein Bild des ehemaligen ISIS-Führers al-Baghdadi vor der Ummayyaden-Moschee in Damaskus

Es sind eine Reihe von scheinbar ISIS-freundlichen Konten aufgetaucht, die sich auf Gebiete wie Binish, Sarmeen, Jarablous, Manbij, Palmyra und Deir Ezzor konzentrieren – Regionen, die historisch als Hochburgen der Terrorgruppe bekannt sind. Täglich tauchen neue Konten auf, von denen einige ISIS-Flaggen als Profilbilder anzeigen.

Diese Konten posten häufig Reden von ISIS-Führern, die auf der Plattform aktiv bleiben und oft Hunderte von Likes und Kommentaren erhalten. Dazu gehören Videos von Kämpfern der Gruppe, die mit Waffen auf der Ladefläche von SUVs paradieren und auf der Plattform große Aufmerksamkeit und Interaktion erregen.

Ein Beitrag einer Rede des ISIS-Führers bleibt auf Meta, obwohl er eindeutig gegen die Regeln der Plattform verstößt

Facebook hatte zuvor bereits erhebliche Maßnahmen ergriffen, um diese Art von Inhalten zu verbieten und zu zensieren. Im Juli 2020 veröffentlichte der in London ansässige Think Tank Institute for Strategic Dialogue (ISD) eine Studie über ISIS-Propaganda, in der die bisherigen Bemühungen von Facebook hervorgehoben wurden. Der Bericht ergab, dass Facebook über einen Zeitraum von zwei Jahren 99 % der von ihm als terrorismusbezogen eingestuften Beiträge entfernt hat, was etwa 26 Millionen Inhalten entspricht.

Der Anstieg der Popularität von Inhalten, die den IS unterstützen, der offensichtlich auf den Sturz der Regierung von Baschar al-Assad in Syrien folgte, steht in krassem Gegensatz zur unerbittlichen Zensur solcher Inhalte in der Vergangenheit. Früher musste man sich, um sich mit der Propaganda des IS online auseinanderzusetzen, durch ein Labyrinth von Konten klicken, die oft eine kryptische Sprache verwendeten, um ihre Zugehörigkeit zu verschleiern.

Eine mit dem IS verbundene Meta-Seite zeigt IS-Kämpfer mit der IS-Flagge im Hintergrund

Der Anstieg erfolgt auch inmitten zahlreicher Warnungen von Experten und Beamten, darunter auch US-Außenminister Antony Blinken, vor den Versuchen der Gruppe ISIS und ihrer Verbündeten, das Chaos in Syrien auszunutzen, um eine Wiederbelebung zu inszenieren. Diese Warnungen unterstreichen die kritische Notwendigkeit der Wachsamkeit bei der Bekämpfung extremistischer Propaganda, doch die Reaktion von Plattformen wie Meta war uneinheitlich.

Meta kündigte kürzlich Pläne an, sein „Faktenprüfer“-System abzuschaffen und durch „Community Notes“ zu ersetzen, eine Änderung, die als Schritt weg von offener Zensur dargestellt wurde. Diese Änderung scheint jedoch mit einer nachsichtigeren Herangehensweise an Pro-ISIS-Inhalte einherzugehen, während pro-palästinensische Inhalte weiterhin mit Schattenverboten und Einschränkungen belegt werden.

Ein ISIS-Kämpfer postet ein Selfie auf Meta; eine ISIS-Flagge ist auf seinem Profilbild deutlich zu sehen

Ein syrischer Militärexperte, der direkten Einblick in die Sicherheitslandschaft des Landes hat und anonym bleiben möchte, gab MintPress eine ernüchternde Einschätzung des Chaos nach dem Sturz der Regierung Assad. „Waffendepots sind im ganzen Land geöffnet, aus denen sich viele terroristische Gruppen leicht selbst versorgen können“, erklärte der Experte. „Es gibt hier noch keinen echten Staats- oder Sicherheitsapparat.“

Die Quelle gab außerdem an, dass es im vergangenen Jahr bereits einen deutlichen Anstieg extremistischer Aktivitäten gegeben habe, darunter Operationen von ISIS-Mitgliedern in Gebieten wie Ost-Hama. „Die ISIS-Terroristen hatten bereits vor dem Sturz des Regimes ein Comeback eingeleitet, weshalb die USA im vergangenen Jahr sogar Luftangriffe auf Gebiete flogen, die eigentlich vom syrischen Staat kontrolliert wurden“, erklärte der Analyst.

Er fügte hinzu: „Diese Leute sind mit Ahmad al-Shara’a nicht glücklich. Sie glauben, dass er sie verraten hat, dass er ihre Sache verraten hat.“ Ahmad al-Shara’a, Syriens neuer De-facto-Führer, hat erst kürzlich wieder seinen Geburtsnamen angenommen. Zuvor war er als Abu-Mohammad al-Jolani bekannt, ein Spitzname, den er während seiner Amtszeit als Anführer des IS und später von Hayat Tahrir al-Sham (HTS) angenommen hatte.

Zu Metas Verdienst gehört, dass in den unzähligen anderen militanten Gruppen Syriens, selbst in denen, die von den Vereinigten Staaten unterstützt werden, häufig ehemalige ISIS-Kämpfer zu finden sind. Dies kann es schwierig machen, zwischen den Gruppen zu unterscheiden. So war beispielsweise Jund al-Aqsa, ursprünglich eine Tochterorganisation der al-Nusra-Front, stark von ehemaligen ISIS-Mitgliedern bevölkert. Die Situation wurde so angespannt, dass al-Shara’a, der damalige Anführer von Hayat Tahrir al-Sham, 2017 eine Militäroffensive startete, um die umbenannte Gruppe in Idlib zu zerschlagen, und sie beschuldigte, als Fassade für ISIS zu dienen.

Selbst die von Kurden angeführten Syrian Democratic Forces (SDF), enge Verbündete der US-Regierung, waren nicht immun gegen solche Überschneidungen. Dem „Deir Ezzor Military Council“ der SDF gehörten Berichten zufolge zahlreiche ehemalige ISIS-Kämpfer an.

Im Internet wird zunehmend über ein mögliches Wiederaufleben des IS während des islamischen Fastenmonats Ramadan spekuliert, was die Angst in Syrien schürt. Ein solches Wiederaufleben könnte insbesondere dazu dienen, die fortgesetzte Präsenz der US-Streitkräfte im Irak und in Syrien unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung durch die „Operation Inherent Resolve“ zu rechtfertigen. Dies könnte den USA eine Rechtfertigung dafür liefern, ihre Truppenstärke in der Region zu erhöhen, was einige Experten erwarten, obwohl es Gerüchte gibt, dass die Trump-Regierung die US-Militärpräsenz im Land möglicherweise verringern will.

Ein Wiederaufleben des IS wäre auch eine große Herausforderung für die Türkei, die derzeit versucht, die SDF im Nordosten Syriens ins Visier zu nehmen. Ein erneuter Aufstand könnte die Bemühungen Ankaras zunichte machen, indem er zusätzliche Instabilität schafft und seine militärischen Ziele erschwert.

Nach Israels bisher größtem Luftangriff, der einen Großteil der militärischen Infrastruktur Syriens zerstörte, fehlt dem Land nun die Luftmacht, die zur Bekämpfung eines möglichen IS-Aufstands erforderlich ist. Das entstandene Machtvakuum wurde von der neuen, von der HTS geführten Regierung noch nicht effektiv angegangen. Das Problem wird durch das Fehlen wichtiger Akteure verschärft, die zuvor vor Ort gegen den IS vorgegangen sind – Russland, der Iran, die Volksmobilisierungstruppen (PMF) des Irak und die Hisbollah sind nicht mehr aktiv in Syrien engagiert, wodurch eine entscheidende Ebene des Widerstands gegen die extremistische Gruppe wegfällt. Meta hat anscheinend sein eigenes Vakuum hinterlassen, sodass die unzähligen extremistischen Gruppen Syriens ihre Reihen ungehindert wieder auffüllen können.

Titelbild | Syrische Kämpfer machen am 6. Dezember 2024 in der Innenstadt von Hama, Syrien, ein Selfie. Omar Albam | AP.

Robert Inlakesh ist ein politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer, der derzeit in London, Großbritannien, lebt. Er hat aus den besetzten palästinensischen Gebieten berichtet und dort gelebt und moderiert die Sendung „Palestine Files“. Er ist der Regisseur von „Steal of the Century: Trump’s Palestine-Israel Catastrophe“. Folgen Sie ihm auf Twitter @falasteen47

