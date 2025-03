https://thecradle.co/articles/israel-kill-the-king-to-preserve-the-kingdom



Israel: Den König töten, um das Königreich zu bewahren?

Mohamad Hasan Sweidan

7. MÄRZ 2025

Netanjahus Herrschaft hat die inneren Brüche Israels und seine globale Isolation vertieft und stellt die Geduld seiner engsten Verbündeten auf die Probe. Da die Abhängigkeit Tel Avivs von den USA wächst, stellt sich die Frage: Werden die Amerikaner den König entthronen, um ihr Königreich zu retten?

Eine Umfrage unter israelischen und US-amerikanischen Medienkommentaren zeigt, dass Experten zunehmend besorgt sind, dass die anhaltende Herrschaft des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu den Besatzungsstaat in eine Eskalation interner und externer Krisen treibt.

Seine Politik vertieft die Spaltung im Inland und untergräbt den sozialen und politischen Zusammenhalt. Gleichzeitig verschärft sein Umgang mit regionalen Herausforderungen die internationale Isolation Israels und setzt das Land langfristigen strategischen Schwachstellen aus.

Netanjahu und das regionale Chaos

Hans Christian Andersens klassische Fabel Des Kaisers neue Kleider erzählt die Geschichte eines Herrschers, der so von seiner Eitelkeit eingenommen ist, dass er sich dazu verleiten lässt, zu glauben, er trage ein prächtiges Gewand – eines, das laut seinen betrügerischen Schneidern nur die Weisen sehen können.

In Wirklichkeit stolziert er nackt durch die Straßen, aber niemand wagt es, die Wahrheit auszusprechen, bis ein Kind ausruft: „Der Kaiser ist nackt!“ Der Kaiser, obwohl entlarvt, beschließt, seinen Umzug fortzusetzen und so zu tun, als sei alles in Ordnung.

Die Geschichte ist zu einer universellen Metapher für die Verleugnung von Massen in politischen und sozialen Angelegenheiten geworden. Heute berufen sich israelische Kommentatoren darauf, um zu veranschaulichen, dass Netanjahus angebliche Stärken Illusionen sind, während seine Misserfolge für alle, die es wagen hinzuschauen, offensichtlich sind.

Carl von Clausewitz definiert in seinem bahnbrechenden Beitrag „Vom Kriege“ den Krieg als „die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln“. In einer weniger zitierten Warnung von Clausewitz heißt es jedoch: „Man sollte nicht den ersten Schritt tun, ohne darüber nachzudenken, was der letzte sein könnte.“ Diese Lektion hat Netanjahu von seinen amerikanischen Mentoren konsequent nicht gelernt.

Nach den Anschlägen vom 11. September begann die Bush-Regierung Kriege in Afghanistan und im Irak ohne klare Ausstiegsstrategien, was in demütigenden US-Abzügen gipfelte. Netanyahus Reaktion auf die Operation Al-Aqsa Flood setzte einen ähnlichen Umbruch in ganz Westasien in Gang. Aber seine eigentliche Prüfung liegt in dem, was als Nächstes kommt: Wie sieht seine Ausstiegsstrategie aus dem Chaos aus, das er entfesselt hat?

In einem Artikel auf The Hill aus dem letzten Jahr heißt es, dass Netanjahu „den Ruf hat, ein Meister der politischen Taktik im Kontext der israelischen Politik zu sein … aber es ist eindeutig, dass er ein miserabler Stratege ist.“

Innenpolitisch hat sein Vertrauen in extremistische Verbündete zur Aufrechterhaltung seiner Koalition die sozialen Spaltungen verschärft und das Vertrauen in staatliche Institutionen untergraben, auch innerhalb des israelischen Militärs und der Geheimdienste. Netanjahus Versuch, die israelische Justiz umzugestalten, hat weite Teile der israelischen Gesellschaft, darunter auch Schlüsselfiguren des Sicherheitsapparats, zu einer Zeit, in der die nationale Einheit fragil ist, vor den Kopf gestoßen.

Seine langjährige Strategie, der Hamas zu erlauben, ein Gegengewicht zur Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) zu bilden – mit dem Ziel, die Entstehung eines palästinensischen Staates zu verhindern – ist nun spektakulär nach hinten losgegangen. Wie, fragen sich die Israelis, kann Netanjahu nun behaupten, genau den palästinensischen Widerstand auslöschen zu wollen, dessen Wachstum er, wenn auch über indirekte Kanäle, sicherstellen wollte?

Darüber hinaus hat seine Weigerung, die Verantwortung für die Misserfolge zu übernehmen, die zum 7. Oktober führten – einschließlich der Behinderung von Untersuchungen zu den Ereignissen dieses Tages – in Verbindung mit seiner Abneigung, einen Plan für die Zeit nach dem Krieg für Gaza vorzulegen, die öffentliche Empörung geschürt und die Wahrnehmung verstärkt, dass Netanjahu sein politisches Überleben über die nationale Sicherheit stellt.

Kurz gesagt, die Ambitionen des israelischen Premierministers bestehen laut der wachsenden Stimmung in der israelischen Öffentlichkeit und im Establishment darin, König über das Königreich zu bleiben.

Eine strategische Belastung für Washington?

Unter Netanjahu hat sich Israel zunehmend isoliert. Die Haftbefehle des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) aus dem Jahr 2024 gegen Netanjahu und den ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant schränkten seine internationale Mobilität weiter ein und vertieften die diplomatische Krise in Tel Aviv.

Der aggressive Ausbau illegaler jüdischer Siedlungen durch seine Regierung und die Weigerung, ernsthafte Verhandlungen über einen palästinensischen Staat zu führen, haben wichtige arabische Partner verprellt, die Normalisierung der Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und Israel zum Scheitern gebracht und die Dynamik der Abraham-Abkommen umgekehrt.

Netanjahu ist es nicht gelungen, das von ihm im Oktober 2023 ausgelöste regionale Chaos einzudämmen. Die Zukunft des Gazastreifens und des Libanon bleibt ungewiss, der Verlauf der israelischen Konfrontation mit dem Iran ist unklar, und selbst die Rolle Tel Avivs in Syrien bleibt zweideutig.

Unterdessen haben Netanjahus Missachtung der US-Aufrufe zur Zurückhaltung und seine Machenschaften zur Umgehung der Waffenstillstandsvereinbarungen die Beziehungen zu Washington belastet, wo er zunehmend als Hindernis und nicht als Verbündeter angesehen wird.

Die drängendste Frage ist, wie sich Netanjahus Herrschaft auf die strategische Abhängigkeit Israels von Washington auswirkt. Die Ereignisse nach dem 7. Oktober haben gezeigt, dass Tel Aviv nicht in der Lage ist, eine anhaltende Konfrontation in Westasien ohne direkte amerikanische Investitionen in den Bereichen Finanzen, Militär und Geheimdienste aufrechtzuerhalten. Mit anderen Worten: Israel hat sich als strategisch verwundbar erwiesen – sein Erfolg hängt ausschließlich von der unerschütterlichen Unterstützung der USA ab.

Die strategische Exponiertheit in den internationalen Beziehungen bezieht sich auf den Grad, in dem ein Staat anfällig für externen Druck, Bedrohungen und Abhängigkeiten ist. Die Sicherheit, Stabilität und strategischen Interessen Israels hängen nun vom Engagement der USA ab.

Nach der Operation Al-Aqsa Flood erkannten die Israelis das Ausmaß ihrer Abhängigkeit von Washington und zwangen die USA, sich im Namen Tel Avivs stärker in der Region zu engagieren. Dies hat bei den politischen Entscheidungsträgern der USA, die die zunehmende Abhängigkeit Israels als Belastung betrachten, zu wachsender Frustration geführt. Einige fragen sich nun: Ist Netanjahus Israel zu einer Last geworden?

Wachsender Konsens gegen Netanjahu

Steven Simon, ehemaliger Direktor für Angelegenheiten des Nahen Ostens und Nordafrikas im Nationalen Sicherheitsrat der USA, argumentiert, dass die fortgesetzte amerikanische Unterstützung für Israel nicht mehr den strategischen Interessen der USA dient. In seinem Buch Grand Delusion: The Rise and Fall of American Ambition in the Middle East fordert Simon Washington auf, seine Beziehung zu Tel Aviv neu zu bewerten.

Viele Analysten in den USA und Europa betrachten Netanjahu inzwischen nicht nur als Hindernis für die israelische Demokratie, sondern auch für die Interessen der Verbündeten Israels. Der Journalist Simon Tisdall, der für The Guardian/Observer schreibt, behauptet, dass Netanjahus Unnachgiebigkeit in Bezug auf Gaza die von den USA geführte Weltordnung gefährlich untergraben hat. In Washington wächst das Gefühl, dass Netanjahu seinem engsten Verbündeten „nicht wirklich zuhört“ – ein alarmierendes Zeichen für die politischen Entscheidungsträger der USA.

Wie Tisdall im November 2023 schrieb:

„Ob es um die Zukunft des Gazastreifens, die palästinensische Eigenstaatlichkeit, die iranische Bedrohung oder eine ehrliche demokratische Regierungsführung geht, Netanjahu ist eine Belastung, heute mehr denn je vor dem Krieg.“

Selbst der Mehrheitsführer im US-Senat, Chuck Schumer – ein überzeugter pro-israelischer jüdischer Demokrat – verurteilte Netanjahu im vergangenen Jahr in beispielloser Weise öffentlich und erklärte, der israelische Premierminister habe „seinen Weg verloren“ und forderte Neuwahlen.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die grundlegende Frage: Viele einflussreiche Stimmen in Washington sind zunehmend der Meinung, dass die Wahrung der US-Interessen die Absetzung Netanjahus erfordert. Muss man also, um das Königreich zu erhalten, den König loswerden?

