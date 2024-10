https://www.aljazeera.com/news/2024/10/8/death-sentence-asbestos-released-by-israels-bombs-will-kill-generations



„Todesurteil“: Asbest, das durch israelische Bomben freigesetzt wird, wird noch Jahrzehnte lang töten

Von Nils Adler

Veröffentlicht am 8. Oktober 2024

Die Menschen in Gaza sind luftgetragenen Partikeln ausgesetzt, die freigesetzt werden, wenn Israel die Enklave zerstört. Das Einatmen dieser

Israels unerbittliche Bombardierung des Gazastreifens hat einen weiteren tödlichen, aber stillen Feind auf die Menschen dort losgelassen – Asbest.

Asbest ist ein Mineral, das für den Menschen wenig gefährlich ist, wenn es nicht gestört wird, aber hochgradig krebserregend ist, wenn es sich verteilt und in die Atmosphäre freigesetzt wird. Asbest ist in vielen Gebäuden im Gazastreifen vorhanden.

Im vergangenen Jahr haben die Bomben Israels riesige Mengen davon in winzige, luftgetragene Partikel zerbrochen, die bei denjenigen, die sie einatmen, möglicherweise Krebs verursachen können, was führende Experten zu der Aussage veranlasst, dass in Gaza wahrscheinlich „jahrzehntelang“ Krebsfälle gemeldet werden.

Nach Schätzungen der Vereinten Nationen könnten etwa 800.000 Tonnen des zerbombten Schutts im Gazastreifen mit Asbest kontaminiert sein.

Dies sei ein „Todesurteil“ für die in Gaza eingeschlossenen Palästinenser, sagte der führende Asbestexperte Roger Willey gegenüber Al Jazeera.

„Eine Tragödie, die sich in den kommenden Jahren entfalten wird“

Die Asbestbelastung der Menschen, die nach jedem israelischen Bombenangriff in der Falle sitzen, kann mit der Belastung rund um das World Trade Center beim Einsturz am 11. September 2001 in New York City verglichen werden, so Willey.

Jahre später wurde deutlich, dass sich giftige Chemikalien, darunter Asbest, in den Staubwolken befanden

„Ich habe damals [2001] vorhergesagt, dass mehr Menschen an den asbestbedingten Krankheiten sterben würden als bei den Anschlägen vom 11. September ums Leben kamen“, sagte Willey.

Laut dem World Trade Center Health Program sind seit dem Anschlag 4.343 Überlebende und Ersthelfer an den damit verbundenen Krankheiten gestorben, im Vergleich zu den 2.974 Menschen, die am 11. September starben

„In Gaza wird es genauso sein„, fuhr Willey fort.

„Die Konzentration von Asbest in der Luft … wird enorm hoch sein, und das bedeutet garantiert Mesotheliom“, sagte Willey und bezog sich dabei auf eine Krebsart, die sich häufig in der Auskleidung der Lunge oder des Bauchraums bildet

Asbestbelastung kann auch zu Lungen-, Kehlkopf- und Eierstockkrebs sowie zu Asbestose führen, die das US-amerikanische National Cancer Institute als „entzündliche Erkrankung der Lunge, die zu Kurzatmigkeit, Husten und dauerhaften Lungenschäden führen kann“ beschreibt.

Marcy Borders, unten abgebildet, überlebte den Anschlag auf das WTC und hatte Glück, am Leben zu sein. Es kann jedoch Jahrzehnte dauern, bis asbestbedingte Krebserkrankungen auftreten

Nach den Anschlägen vom 11. September machte ein Fotojournalist das mittlerweile ikonische Bild der erschrockenen Empfangsdame Marcy Borders, die später weithin als „Dust Lady“ bekannt wurde [Datei: Stan Honda/AFP Photo]

Die Dust Lady starb 2015 an Magenkrebs.

„Die Rettungskräfte waren am 11. September … 10 bis 12 Stunden lang Asbestpartikeln ausgesetzt, bevor sie am nächsten Tag weiterarbeiteten“, sagte Willey

„Das ist ein Todesurteil … und das wird für die Menschen in Gaza genauso sein.“

Der Vergleich mit dem 11. September ist wichtig, da dies einer der wenigen Vorfälle war, bei denen es möglich war, die Asbestbelastung nach einer Explosion zu untersuchen, sagte Liz Darlison, CEO der Wohltätigkeitsorganisation Mesothelioma UK.

„Es ist sehr leicht, sich mit den unmittelbaren Folgen“ der Zerstörung zu beschäftigen, sagte sie

Die unmittelbaren Gefahren durch Bodenkämpfe und Luftangriffe hätten immer Vorrang vor langfristigen Gefahren, so Darlison.

Die langfristigen Auswirkungen der Asbestexposition werden jedoch eine „Tragödie darstellen, die sich in den kommenden Jahren entfalten wird“, so Darlison

Im Jahr 2016 gab das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) an, dass die berufsbedingte Asbestexposition schätzungsweise 209.481 Todesfälle verursacht hat – mehr als 70 Prozent aller Todesfälle durch arbeitsbedingte Krebserkrankungen.

Allgegenwärtiges Asbest im Flüchtlingslager

Aufgrund seiner isolierenden und feuerfesten Eigenschaften wurde Asbest bis in die späten 1980er Jahre im Bauwesen weit verbreitet eingesetzt, bis Länder weltweit, darunter auch Israel, damit begannen, Beschränkungen einzuführen. Israel hat die Verwendung von Asbest in Gebäuden im Jahr 2011 vollständig verboten

Seit Beginn des Krieges gegen die belagerte Enklave hat Israel regelmäßig die Flüchtlingslager im Gazastreifen bombardiert, wo laut UNEP gegenüber Al Jazeera Asbest „in älteren Gebäuden, provisorischen Schuppen und Anbauten in den Flüchtlingslagern“ gefunden wurde.

Im Dezember wurden bei einem Angriff auf das Flüchtlingslager Jabalia im Norden des Gazastreifens 90 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt

Im Juni tötete Israel bei einem Überfall auf das Flüchtlingslager Nuseirat mehr als 270 Palästinenser und verletzte etwa 700 weitere.

Im Jahr 2009 gab das UNEP bekannt, dass es in denselben beschädigten Gebäuden und Schuppen in den Flüchtlingslagern von Gaza sowie in Abwasserrohren, Kläranlagen und Viehzuchtanlagen eine der gefährlichsten Asbestarten, den blauen Asbest (Krokydolith), gefunden hat.

Kein Entkommen, keine „sichere“ Expositionshöhe

Das Beste, was man tun kann, wenn Asbest freigesetzt wird und in die Luft gelangt, ist, „ins Auto zu steigen und so weit wie möglich wegzufahren“, sagte Willey.

Eine Lösung, die für die mehr als zwei Millionen Palästinenser, die auf einer Fläche von etwa 365 Quadratkilometern zusammengepfercht leben, einfach nicht möglich ist. Von dieser Fläche gelten nach Angaben der UN nur noch 11 Prozent als sichere Zone

Palästinenser retten Mahmud al-Ghol aus den Trümmern eines Hauses mit Asbestdecken, das während des israelischen Krieges gegen Gaza 2014 von israelischen F-16-Kampfflugzeugen getroffen wurde. In Rafah [File: Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Außerdem können angemessene Aufräumarbeiten Jahre dauern und müssen von Fachleuten durchgeführt werden, so Willey.

In Gaza sagte er: „Man hat zerbrochene Asbeststücke auf dem Boden, in der Luft von der Explosion, und die Menschen laufen hindurch und wirbeln es ständig auf, sodass es erst dann wieder zu einer sicheren Umgebung wird, wenn alles weggeräumt ist.“

Darlison sagte, dass es nach einer Explosion, bei der Asbest freigesetzt wird, einfach kein „sicheres Expositionsniveau“ geben würde.

„Was man braucht, ist ein großes Schild mit einem Totenkopf, auf dem steht: „Betreten verboten“, und nur Spezialisten, die vollständige Dekontaminationsausrüstung tragen, dürfen sich in der Nähe der Exposition aufhalten“, sagte sie

Darlison ist sich der Schäden, die Asbest verursachen kann, sehr bewusst und sagte, sie könne es „nicht ertragen“, den Rauch zu sehen, der bei den Explosionen in Gaza aufsteigt.

„Es ist herzzerreißend zu wissen, dass das Erbe dieses Krieges noch viele Jahre andauern wird“, sagte sie.

Quelle: Al Jazeer

Übersetzt mit Deepl.com

