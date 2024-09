https://mondoweiss.net/2024/09/massive-israeli-attack-levels-entire-residential-block-in-beirut-in-reported-assassination-attempt-on-hasan-nasrallah/



Massiver israelischer Angriff zerstört bei einem mutmaßlichen Mordanschlag auf Hasan Nasrallah einen ganzen Wohnblock in Beirut

Israel hat mindestens sechs Wohngebäude im südlichen Beiruter Stadtteil Dahiya mit 2000-Pfund-Bomben vollständig dem Erdboden gleichgemacht, wobei behauptet wurde, dass der Hisbollah-Führer Hasan Nasrallah das Ziel war.

Von Qassam Muaddi 27. September 2024

Israel hat mindestens sechs Wohngebäude im südlichen Beiruter Stadtteil Dahiya dem Erdboden gleichgemacht und behauptet, das Hauptquartier der Hisbollah ins Visier genommen zu haben. (Foto: Social Media)

Israel führte am Freitagabend einen beispiellosen Luftangriff auf den südlichen Beiruter Stadtteil Dahiya durch, der von israelischen Medien als Versuch beschrieben wurde, den Generalsekretär der Hisbollah, Hasan Nasrallah, zu ermorden.

Der Angriff zielte auf sechs Wohngebäude ab und machte sie dem Erdboden gleich. Der Sprecher der israelischen Armee, Daniel Hagari, veröffentlichte kurz nach dem Angriff ein Video, in dem er behauptete, dass sich in den Gebäuden das „Hauptquartier“ der Hisbollah befunden habe. Libanesische Medien berichteten, dass in weniger als drei Minuten über 10 israelische Raketen auf den Komplex im Stadtteil Haret Hreik in Dahiya abgefeuert wurden. Der israelische Armeefunk berichtete, dass israelische F-35-Kampfjets 2000-Pfund-Bunker-Buster-Bomben auf die Wohngebäude abgeworfen hätten.

Axios berichtete, dass sich hochrangige Hisbollah-Führer an dem Zielort trafen, während ein israelischer Armeeangehöriger erklärte, dass die verfügbaren Informationen nicht ausreichten, um festzustellen, ob Nasrallah getötet wurde oder nicht. Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim zitierte libanesische Quellen, die angaben, Nasrallah befände sich an einem sicheren Ort, und dementierte damit die israelischen Behauptungen, während Reuters und AFP Quellen zitierten, die als „Hisbollah-nah“ bezeichnet wurden und angaben, Nasrallah sei am Leben. Weiterlesen bei mondoweiss.net

