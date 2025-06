Israel greift Iran an: Trump lobt „ausgezeichnete“ Angriffe und warnt vor weiteren

https://www.middleeasteye.net/news/trump-warns-more-brutal-attacks-come-iran-after-israeli-strikes



US-Präsident sagt, Angriffe auf die Islamische Republik würden „nur noch schlimmer werden“, wenn kein Atomabkommen zustande kommt, während Kritiker warnen, er habe US-Soldaten und -Vermögenswerte gefährdet

US-Präsident Donald Trump im East Room des Weißen Hauses in Washington, DC, am 12. Juni 2025 (AFP/Saul Loeb)

Von Rayhan Uddin

Veröffentlichungsdatum: 13. Juni 2025,

Donald Trump hat die Angriffe Israels auf den Iran am Freitagmorgen als „ausgezeichnet“ bezeichnet und den Iran gewarnt, dass sich die Lage verschärfen werde, wenn das Land kein Atomabkommen mit den Vereinigten Staaten zustimme.

Israel hat in den frühen Morgenstunden des Freitags einen massiven Angriff auf den Iran gestartet, der sich gegen Nuklearanlagen, Militärkommandanten und Wissenschaftler richtete.

„Ich finde es ausgezeichnet. Wir haben ihnen eine Chance gegeben, und sie haben sie nicht genutzt. Sie wurden hart getroffen, sehr hart. Sie wurden so hart getroffen, wie man nur getroffen werden kann. Und es wird noch mehr kommen. Viel mehr”, wurde Trump von einem ABC-Reporter zitiert.

Zuvor hatte Trump in den sozialen Medien geschrieben: „Ich habe dem Iran eine Chance nach der anderen gegeben, ein Abkommen zu schließen. Ich habe ihnen in aller Deutlichkeit gesagt, sie sollen es einfach tun, aber egal, wie sehr sie sich auch bemühten, egal, wie nah sie kamen, sie haben es einfach nicht geschafft.“

Trump deutete an, dass er von den Angriffen im Voraus gewusst habe, und sagte, er habe dem Iran mitgeteilt, dass „es viel schlimmer sein würde als alles, was sie kennen, erwarten oder ihnen gesagt wurde“.

Er sagte, er habe Beamten mitgeteilt, dass die USA „mit Abstand die besten und tödlichsten militärischen Ausrüstungen der Welt herstellen“, und fügte hinzu, dass Israel über viele dieser Waffen verfüge und weitere hinzukommen würden. „Und sie wissen, wie man sie einsetzt“, sagte Trump.

„Bestimmte iranische Hardliner haben mutige Worte gefunden, aber sie wussten nicht, was passieren würde. Jetzt sind sie alle TOT, und es wird nur noch schlimmer werden.“

Bei den Angriffen wurden Hossein Salami, der Chef der Islamischen Revolutionsgarde, sowie Mohammad Bagheri, Stabschef der Streitkräfte des Landes, und Gholam Ali Rashid, stellvertretender Kommandeur der iranischen Streitkräfte, getötet.

Auch mehrere Atomwissenschaftler wurden getötet.

Zuvor hatte US-Außenminister Marco Rubio in seinen eigenen Beiträgen in den sozialen Medien behauptet, Washington sei nicht an den Angriffen beteiligt gewesen, doch ein von dem israelischen Staatsfernsehen Kan zitierter israelischer Beamter sagte, Israel habe seinen Angriff vollständig mit dem Weißen Haus abgestimmt.

Der namentlich nicht genannte Beamte sagte Kan auch, dass die jüngsten Berichte über Spannungen zwischen Israel und Washington falsch seien, aber nicht dementiert worden seien, um die iranische Bevölkerung zu verwirren.

Trump sagte in seinen Beiträgen auch, dass es zwar bereits „große Verluste an Menschenleben und Zerstörung“ gegeben habe, aber noch Zeit sei, die „noch brutaleren“ Angriffe zu stoppen.

„Der Iran muss ein Abkommen schließen, bevor nichts mehr übrig ist, und das retten, was einst als das iranische Reich bekannt war.

„Keine Toten mehr, keine Zerstörung mehr, TUT ES EINFACH, BEVOR ES ZU SPÄT IST“, sagte er.

Josh Paul, der im Oktober 2023 wegen der fortgesetzten US-Waffenverkäufe an Israel aus dem Außenministerium zurückgetreten war und seitdem das politische Aktionskomitee „A New Policy“ mitbegründet hat, sagte am Freitag, dass Trumps Äußerungen die Interessen der USA gefährdeten.

„Die ‚Erklärung‘ von Präsident Trump in den sozialen Medien heute Morgen erscheint mir genau als ein Versuch, angesichts der Entscheidung Netanjahus, Trumps öffentliche Aufforderung an Israel, Iran nicht anzugreifen, zu ignorieren, nicht schwach zu wirken“, sagte Paul am Freitag.

„Sie steht in direktem Widerspruch zu Rubio Rubios Tweet, dass die USA nicht beteiligt seien, und setzt US-Truppen und -Vermögenswerte einem absolut unnötigen Risiko aus, wodurch unsere Interessen erneut hinter die von Netanjahu gestellt werden.“

Vergeltungsschläge

Der Iran feuerte am Freitag mehr als 100 Drohnen auf Israel ab, um sich für die Angriffe zu rächen. Als Reaktion darauf erklärte der Sprecher der israelischen Armee, Effie Defrin, dass „alle [Luftabwehr-]Systeme in Betrieb sind, um die Bedrohung abzuwehren“.

Premierminister Benjamin Netanjahu sagte, der Angriff am Freitagmorgen habe darauf abgezielt, „die iranische Bedrohung für das Überleben Israels zurückzudrängen“, und fügte hinzu, dass dies „viele Tage“ dauern werde.

„Wir haben das Herzstück des iranischen Atomprogramms getroffen“, sagte Netanjahu in einer aufgezeichneten Fernsehansprache.

„Wir haben die wichtigste Anreicherungsanlage des Iran in Natanz angegriffen. Wir haben die führenden iranischen Atomwissenschaftler ins Visier genommen, die an der iranischen Bombe arbeiten. Wir haben auch das Herzstück des iranischen Raketenprogramms getroffen.“

Neben hochrangigen Militärkommandanten und wichtigen Atomwissenschaftlern, die bei den Angriffen getötet wurden, berichtete das iranische Staatsfernsehen, dass bei mindestens einem der Luftangriffe in einem Wohngebiet von Teheran auch Kinder getötet worden seien.

Nour News berichtete von mehreren „lauten Explosionen“ in und um Teheran und fügte hinzu, dass das Luftabwehrsystem des Landes in höchster Alarmbereitschaft sei und alle Flüge am Imam-Khomeini-Flughafen ausgesetzt worden seien.

Die Angriffe erfolgten einen Tag, nachdem die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA), die UN-Aufsichtsbehörde, die das iranische Atomprogramm überwacht, erklärt hatte, dass der Iran seinen Nichtverbreitungsverpflichtungen nicht nachkomme.

Der Iran reagierte darauf mit der Ankündigung, eine neue Anreicherungsanlage zu eröffnen, und erklärte, die Erklärung der IAEA stelle die Glaubwürdigkeit der Organisation in Frage. Der Iran hat lange Zeit behauptet, sein Atomprogramm sei friedlich, und bestreitet, nach Atomwaffen zu streben.

