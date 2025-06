https://consortiumnews.com/2025/06/12/unprovoked-israel-unleashes-major-war-in-middle-east/?eType=EmailBlastContent&eId=9e1dd366-addd-4b9a-b7e7-5960c6f9073b



Ohne Provokation riskiert Israel einen großen Krieg im Nahen Osten

12. Juni 2025

Israel hat mit einem unprovozierten Angriff auf Nuklearanlagen und iranische Führer am Donnerstag einen potenziell verheerenden Konflikt mit dem Iran riskiert, der die gesamte Region in Mitleidenschaft ziehen und die Weltwirtschaft untergraben könnte, berichtet Joe Lauria.

Flugabwehrgeschütze bewachen die Nuklearanlage in Natanz, Iran, die Israel nach eigenen Angaben am Donnerstag angegriffen hat, Archivfoto. (Hamed Saber/Wikimedia Commons)

Von Joe Lauria

Speziell für Consortium News

Israel hat die Pforten der Hölle im Nahen Osten geöffnet.

In einem völlig unprovozierten Angriff auf den Iran hat das israelische Militär mehrere wichtige Ziele, darunter die Hauptstadt Teheran, mit Feuer überschüttet. Die New York Times berichtete:

„Zu den Zielen des israelischen Angriffs gehören Atomanlagen, Luftabwehrbatterien, Wohnhäuser und Hauptquartiere hochrangiger Beamter, Waffenlager und Labors.

Die erste Angriffswelle konzentrierte sich auf hochrangige Beamte. Nach Angaben von zwei Verteidigungsbeamten, die mit den ersten Einschätzungen der israelischen Angriffe im Iran vertraut sind, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es Israel gelungen ist, Generalmajor Mohammad Bagheri, den Stabschef der iranischen Streitkräfte, sowie mehrere hochrangige Kommandeure der Revolutionsgarden und führende Wissenschaftler, die am Atomprogramm des Landes beteiligt sind, zu töten.“

In einer Erklärung sagte US-Außenminister Marco Rubio, die Vereinigten Staaten seien nicht an dem Angriff beteiligt gewesen, warnte den Iran jedoch davor, Vergeltungsmaßnahmen gegen US-Ziele in der Region zu ergreifen:

„Heute Nacht hat Israel einseitige Maßnahmen gegen den Iran ergriffen. Wir sind nicht an den Angriffen gegen den Iran beteiligt, und unsere oberste Priorität ist der Schutz der amerikanischen Streitkräfte in der Region. Israel hat uns mitgeteilt, dass es diese Maßnahme für seine Selbstverteidigung für notwendig hält. Präsident Trump und die Regierung haben alle notwendigen Schritte unternommen, um unsere Streitkräfte zu schützen, und stehen in engem Kontakt mit unseren regionalen Partnern. Lassen Sie mich klar sagen: Der Iran sollte keine US-Interessen oder US-Personal angreifen.“

Die Vereinigten Staaten hatten Israel zurückgehalten, während Washington ein Atomabkommen mit dem Iran aushandelte. Diese Zurückhaltung wurde offenbar am Donnerstag aufgehoben, als die Verhandlungen mit dem Iran ins Stocken geraten waren.

Der US-Senator Chris Murphy sagte in einer Erklärung: „Der Angriff Israels auf den Iran, der eindeutig darauf abzielt, die Verhandlungen der Trump-Regierung mit dem Iran zu torpedieren, birgt die Gefahr eines regionalen Krieges, der für Amerika wahrscheinlich katastrophale Folgen haben wird.“

Benjamin Netanjahu sagte in einer Fernsehansprache:

„Wir haben das Herzstück des iranischen Atomprogramms getroffen. Wir haben das Herzstück des iranischen Atomwaffenprogramms getroffen. Wir haben die führenden iranischen Atomwissenschaftler ins Visier genommen, die an der iranischen Bombe arbeiten. Wir haben auch das Herzstück des iranischen Programms für ballistische Raketen getroffen.“

Als Rechtfertigung berief er sich auf den Holocaust und behauptete, der Iran könne einen weiteren begehen.

In Israel wurde der Notstand ausgerufen. Iranische Regierungsvertreter schworen Vergeltungsmaßnahmen gegen Israel, und jüngsten Berichten zufolge hat der Iran als Vergeltung 100 Drohnen auf Israel abgefeuert.

In den Tagen vor dem israelischen Angriff warnte der Iran, dass US-Militäreinrichtungen in mehreren Ländern der Region angegriffen werden könnten. Die USA würden „einen kräftigen Schlag“ erhalten, sagte ein Sprecher der iranischen Streitkräfte nach dem israelischen Angriff, und „ein Vergeltungsschlag ist sicher, so Gott will“.

Analysten warnen seit langem, dass ein umfassender Krieg zwischen Israel und dem Iran, insbesondere wenn die USA direkt involviert sind, katastrophale Folgen für den Nahen Osten haben könnte.

Die Weltwirtschaft könnte in eine Rezession stürzen, wenn der Iran die Straße von Hormus an der Mündung des Persischen Golfs sperrt, durch die etwa 30 Prozent der weltweiten Ölvorräte transportiert werden.

Der Angriff auf den Iran und die damit verbundenen Risiken zeigen, dass der Wahnsinn, der Israel zu einem Völkermord in Gaza treibt, keine Grenzen zu kennen scheint.

DIESE MELDUNG WIRD FORTLAUFEND AKTUALISIERT. BITTE SCHAUEN SIE SPÄTER WIEDER VOR.

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent für The Wall Street Journal, Boston Globe und andere Zeitungen, darunter The Montreal Gazette, die Londoner Daily Mail und The Star aus Johannesburg. Er war investigativer Reporter für die Sunday Times in London, Finanzreporter für Bloomberg News und begann seine berufliche Laufbahn als 19-jähriger freier Mitarbeiter für The New York Times. Er ist Autor von zwei Büchern, A Political Odyssey, zusammen mit Senator Mike Gravel, mit einem Vorwort von Daniel Ellsberg, und How I Lost By Hillary Clinton, mit einem Vorwort von Julian Assange.

