Israel greift Mehlverteilungslinie an und tötet 50 Menschen im Gazastreifen

Die Zahl der palästinensischen Todesopfer im belagerten Gazastreifen steigt nach Angaben der Gesundheitsbehörden durch die unerbittlichen israelischen Angriffe auf 44.758.

Palästinenser tragen vor dem Al-Aqsa-Krankenhaus im Zentrum des Gazastreifens die zugedeckten Leichen von Mitgliedern der Familie Hirzallah, die bei einem israelischen Luftangriff auf ihr Haus getötet wurden [Mohammed Saber/EPA].

Veröffentlicht am 9. Dezember 2024

Dutzende von Palästinensern – darunter auch Frauen und Kinder – sind nach Angaben der Gesundheitsbehörden bei israelischen Angriffen im Gazastreifen getötet worden, während ein Stromausfall das Leben von mehr als 100 Patienten in einem Krankenhaus im Norden des belagerten Gebiets bedroht.

Das Gesundheitsministerium des Gazastreifens erklärte am Montag, dass am Vortag 50 Menschen getötet und 84 weitere verletzt wurden, als die israelischen Streitkräfte drei „Massaker“ in dem Gebiet verübten.

Bei einem israelischen Drohnenangriff im Flüchtlingslager Jabalia im Norden des Gazastreifens wurden am Montagmorgen drei Menschen getötet, wie Quellen gegenüber Al Jazeera berichteten.

„Die Opfer versuchten, ihr Haus zu verlassen, um in der Nähe ihres Viertels nach Lebensmitteln zu suchen, als sie von einer Drohne angegriffen wurden“, sagte Hani Mahmoud von Al Jazeera, der aus dem Zentrum von Deir el-Balah in Gaza berichtete.

„Sie wurden auf der Stelle getötet. Ihre Leichen liegen immer noch auf der Straße, und niemand ist in der Lage, zu dem bombardierten Ort zu gelangen und die Leichen von der Straße zu holen.“

Jabalia steht seit 65 Tagenunter israelischer Belagerung. Tausenden von Palästinensern wird der Zugang zu Lebensmitteln und Wasser verwehrt, so dass viele von ihnen verhungern.

„Jabalia wurde in einen Friedhof verwandelt“, sagte Mahmoud.

In der Nacht wurden bei einem israelischen Angriff in der südlichen Stadt Rafah ebenfalls 10 Menschen getötet, als sie in einer Schlange standen, um Mehl zu kaufen.

Mahmoud sagte, dass aufgrund der begrenzten humanitären Hilfslieferungen über die südliche Grenze ähnliche Hungerszenen wie im nördlichen Gazastreifen auch im Süden zu beobachten seien.

Im Zentrum des Gazastreifens, wo unser Korrespondent vor dem Al-Aqsa-Krankenhaus berichtet, stapelten sich nach dem jüngsten israelischen Bombenangriff auf ein Wohnhaus im Flüchtlingslager Bureij ebenfalls Leichen in der Leichenhalle der medizinischen Einrichtung

Mindestens neun Mitglieder einer Familie, die meisten von ihnen Frauen und Kinder, wurden bei dem Angriff getötet, sagte Mahmoud

„Das Leid geht hier im Al-Aqsa-Krankenhaus weiter, wo Überlebende und Angehörige heute früh auftauchten, um die Leichen aus der Leichenhalle des Krankenhauses zu holen“, sagte er.

„Irgendwann war die Leichenhalle des Krankenhauses voll mit Leichen und es gab nicht mehr genug Platz für weitere Leichen.

Äußerst gefährlich

Im Kamal Adwan Krankenhaus im Norden des Gazastreifens sagte der Leiter der Einrichtung, Hussam Abu Safia, dass das Leben von mehr als 100 Patienten in Gefahr sei, nachdem die Strom-, Sauerstoff- und Wasserversorgung unterbrochen wurde.

Abu Safia sagte, dass der jüngste israelische Beschuss und die Bombardierung das Krankenhaus schwer beschädigt und die Wasser- und Stromversorgung in Teilen des Krankenhauses unterbrochen hätten

„Die Situation ist extrem gefährlich. Wir haben Patienten auf der Intensivstation und andere, die auf Operationen warten. Der Zugang zu den Operationssälen ist erst nach der Wiederherstellung der Strom- und Sauerstoffversorgung möglich“, sagte er.

Abu Safia fügte hinzu, dass das Krankenhaus derzeit 112 verletzte Patienten habe, darunter sechs auf der Intensivstation und 14 Kinder.

Der anhaltende Beschuss in der Nähe des Krankenhauses „hindert uns daran, Reparaturen durchzuführen“, sagte er.

Israel erklärte am Freitag, es operiere in der Nähe der Einrichtung, habe aber nicht direkt auf das Krankenhaus in Beit Lahiya geschossen, das sich in der Nähe des belagerten Flüchtlingslagers Jabalia befindet.

Das Krankenhaus ist eine der letzten funktionierenden medizinischen Einrichtungen im Norden des Gebiets.

Am Freitag wurden bei einem israelischen Angriff vier Mitarbeiter des Krankenhauses getötet.

Die israelische Offensive hat nach Angaben der örtlichen Gesundheitsbehörden seit Beginn des Krieges mindestens 44.758 Palästinenser im Gazastreifen getötet; die meisten Opfer sind Frauen und Kinder.

