Navigieren im Nebel: Ein Interview mit Professor Sergei A. Karaganov

Tariq Marzbaan

Nora Hoppe

Quelle: Al Mayadeen Englisch

9. Dezember 2024



Tariq Marzbaan und Nora Hoppe führen ein weiteres Interview mit Professor Sergej Karaganow, in dem sie die Entwicklungen in Russland und der Welt diskutieren, vor allem angesichts der immer präsenter werdenden nuklearen Bedrohung.

„Russland führt in der Ukraine einen Krieg, nicht nur um seine Souveränität und Sicherheitsinteressen. Es kämpft den Krieg, um die Welt vom politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Joch des Westens zu befreien.“ (Al Mayadeen English; illustriert von Zeinab El-Hajj)

Während wir von einer sterbenden Welt in eine neue Welt übergehen, die sich in turbulenten Geburtswehen befindet, befinden wir uns in einem nebligen Interregnum, das dringend mehr Klarheit braucht, damit wir weitermachen können.

Wir wenden uns erneut an den Politikwissenschaftler und hochrangigen politischen Berater Professor Sergei A. Karaganov*, der auf eine lange, illustre Karriere zurückblicken kann und weiterhin zahlreiche Ämter bekleidet, darunter: Ehrenvorsitzender des Rates für Außen- und Verteidigungspolitik (Russlands führende öffentliche außenpolitische Organisation) und akademischer Leiter der Fakultät für Weltwirtschaft und Weltpolitik der Nationalen Forschungsuniversität Higher School of Economics in Moskau – da er seit langem aufschlussreiche Ansichten zu Themen wie dem Einsatz nuklearer Abschreckung als Weckruf an den Westen zur Wiederherstellung des gesunden Menschenverstandes und Russlands anhaltender Schwenk weg vom Westen nach Osten und Süden bietet.

HOPPE / MARZBAAN: In Ihrem kürzlich erschienenen Buch „Restraining to Deterring “, das Sie zusammen mit Professor Trenin und Admiral Avakyants geschrieben haben, betonen Sie die Notwendigkeit eines neuen strategischen Sicherheitsplans für Russland gegen die ständig wachsende Bedrohung durch den Westen, die in verschiedenen Formen auftritt. Sie und Ihre Kollegen empfehlen u.a., die Angst vor Atomwaffen wiederzubeleben.

Und der scheidende Chef des NATO-Militärausschusses, Admiral Rob Bauer, hat zugegeben, dass die NATO wegen des russischen Atomwaffenarsenals nicht in der Lage wäre, ihre Truppen in der Ukraine einzusetzen. Doch mit dieser jüngsten Eskalation, bei der die USA der Ukraine erlauben, amerikanische ATACMS-Raketen einzusetzen, um tief in russisches Hoheitsgebiet einzudringen, würden solche Angriffe einen direkten NATO-Angriff auf die Russische Föderation darstellen.

Wie könnte die russische Antwort aussehen? Sie haben in Ihrem Buch mehrere militärische Schritte und Maßnahmen als Reaktion auf Angriffe der Gegner skizziert, aber welche Maßnahmen könnten gegen diese ATACMS-Schläge auf russischem Gebiet ergriffen werden?

PROF. KARAGANOV: Ich möchte meinen Kollegen und Kollegen im Oberkommando der russischen Armee und in politischen Kreisen nicht in die Quere kommen. Ich werde also meine persönliche Meinung darlegen.

Es handelt sich um eine Provokation, die sehr direkt beantwortet werden sollte und könnte. Natürlich mit einer Lawine von Angriffen auf hochwertige Ziele in der Ukraine. Und es gibt bereits gute Ziele in Rumänien und Polen, mit der Drohung einer zweiten oder dritten Welle unter Einsatz von Atomwaffen.

Russland hat bereits ein starkes Signal gesendet, indem es die neue Hyperschallrakete „Oreshnik“, die mehrere unabhängig voneinander anvisierbare Wiedereintrittsstellen hat, live gegen militärisch-industrielle Ziele in der Ukraine getestet hat. Wenn der Westen seine Aggression nicht einstellt, werden Raketen gegen Ziele getestet, die das Kiewer Regime unterstützen. Präsident Putin sagte, dass wir im Falle eines Einsatzes dieser Raketen die Zivilbevölkerung vorher warnen würden, damit sie die Gebiete oder Länder, gegen die die Sprengköpfe eingesetzt würden, verlassen könnten. Ich hatte zu einer solchen Warnung aus humanitären Gründen geraten, aber auch zur Stärkung der Abschreckung gegenüber den westlichen Eliten, die den Verstand verloren zu haben scheinen. Die Gesamtnutzlast der „Oreshnik“-Rakete mit sechs Nuklearsprengköpfen liegt bei fast einem Megatonnen. Aber, ich wiederhole, Gott bewahre… Ich hoffe, die westlichen Eliten werden vorher nüchtern.

Zum jetzigen Zeitpunkt würde ich einen Schlag gegen Ziele in Europa nicht empfehlen. Denn das sieht nach einer Provokation der Biden-Administration aus, die der Trump-Administration einen Krieg auf höherem Niveau überlassen will. Obwohl ich immer sehr hart bin, würde ich dieses Mal zur Vorsicht raten.

HOPPE / MARZBAAN: Wie sonst kann Russland seine komatösen und psychopathischen Gegner „ausnüchtern“? Gibt es eine andere Möglichkeit, eine nukleare Konfrontation und den Dritten Weltkrieg zu vermeiden?

PROF. KARAGANOV: Leider haben wir es mit einer Elite zu tun, die jeden Sinn und Verstand und auch die Angst vor dem Krieg verloren hat. Und sie drängen – vor allem in Europa – ihre Bevölkerungen und Länder in eine Fleischwolfmaschine, so wie sie es mit der Ukraine gemacht haben. Nichtnukleare Abschreckungsmittel könnten und sollten also eingesetzt werden. Aber das Wichtigste ist die Wiederherstellung der nuklearen Abschreckung, der Angst vor einem nuklearen Holocaust – einem Holocaust im großen Sinne des Wortes. Und dafür müssen wir alle ernsthaft über Atomwaffen und ernsthaft über den Krieg nachdenken. Leider haben wir 70 Jahre relativen Friedens hinter uns – obwohl es natürlich Vietnams, Iraks, Afghanistans usw. gab. – haben sich die Menschen überall auf der Welt, vor allem im Westen, an den relativen Frieden und die Stabilität gewöhnt. Ich nenne das „strategischen Parasitismus“.

Aber ich hoffe, dass die Angst vor Atomwaffen und die Abschreckung auch ohne den Einsatz von Atomwaffen wiederhergestellt wird – und zwar im Voraus. Wenn wir diese Angst nicht wiederherstellen, ist die Welt praktisch zu einem Dritten Weltkrieg und einem massiven Einsatz dieser und anderer Waffen verdammt, der die bestehenden Zivilisationen zerstört und Hunderte von Millionen Menschenleben kostet. Das Leben der Überlebenden wäre für Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte, die Hölle. Viele würden die Toten beneiden. Um das zu vermeiden, müssen wir das Thema viel ernster diskutieren als früher. Gott sei Dank ist – seit Menschen wie ich vor anderthalb Jahren damit begonnen haben – eine Debatte über die Rolle von Atomwaffen in unseren internationalen Beziehungen neu entfacht worden. Es ist ein viel stärker diskutiertes Thema geworden. Das ist ein gutes Zeichen.

Mit der Stärkung der nuklearen Abschreckung in der russischen Politik werden zwei Ziele verfolgt: Erstens, den Krieg in der Ukraine zu gewinnen, ohne zu viele unserer besten Männer zu opfern, und zweitens, einen Dritten Weltkrieg zu verhindern, der sich abzeichnet. Die dritte Aufgabe besteht darin, den Westen daran zu hindern, seine Positionen zurückzuerobern, die er in den letzten fünf Jahrhunderten in der Welt innehatte und die es ihm ermöglichten, andere Zivilisationen zu unterdrücken und das weltweite Bruttosozialprodukt von anderen Völkern abzuschöpfen.

Wir hoffen, und das ist meine Hoffnung, dass unser Sieg in der Ukraine ein Ersatz für einen Dritten Weltkrieg sein kann.

HOPPE / MARZBAAN: Ja, das hoffen wir auch. Und sie verlieren offensichtlich in der Ukraine.

Aber der Westen wird sich andere Fronten suchen. Sie haben geschrieben, dass die Konfrontation mit dem kollektiven Westen weitergehen wird, auch wenn Russland den Krieg in der Ukraine gewonnen hat.

Die Absichten und Pläne des Westens, insbesondere der US-Neocons, sind seit langem bekannt. Die Anhänger von Mackinders Heartland-Theorie, von Brzezinski, dem PNAC, der Rand Corporation, George Friedman von Stratfor und anderen haben offen über ihre Agenda für Eurasien gesprochen…

Welche Regionen sehen Sie in naher Zukunft am stärksten bedroht? Wie sehen Sie die Entwicklungen in Westasien und Zentralasien? Und wie sieht es mit dem Potenzial für weitere farbige Revolutionen aus?

PROF. KARAGANOV: Nun, es könnte immer noch farbige Revolutionen geben. Sie versuchen diese Technik hier und da… in Georgien, Armenien, wieder in Syrien, Bangladesch, usw. Aber das sind Restschlachten. Sie sind auf dem Rückzug, und wir sind Zeugen eines sehr bösartigen und verzweifelten Gegenangriffs.

Ich denke, das Ziel Russlands und unserer internationalen Partner ist es, unsere westlichen Feinde – hoffentlich zukünftige Partner – in eine viel nüchternere Stimmung zu versetzen.

Ich denke, dass die Vereinigten Staaten dazu gebracht werden könnten, sich in die Position einer „normalen Großmacht“ zurückzuziehen, die zu den vier zukünftigen Führern der neuen Weltordnung in 20 Jahren gehören wird.

Die europäischen Eliten, die ihren strategischen Verstand und ihren gesunden Menschenverstand völlig verloren haben, sollten vorerst einfach zur Seite geschoben werden. Sie sind aus meiner Sicht leider hoffnungslos nutzlos und gefährlich. Aber natürlich werden wir in den nächsten 10 bis 15 Jahren einige Beziehungen zu einigen europäischen Ländern im Rahmen des von uns geförderten Groß-Eurasischen Projekts wiederherstellen müssen.

Aber zum jetzigen Zeitpunkt besteht die Hauptaufgabe in der Abschreckung. Und „Ausnüchterung“.

HOPPE / MARZBAAN: In Ihrem sehr aufschlussreichen Buch sprechen Sie von einer „flexiblen Koalitionsstrategie“ als einem weiteren Element der strategischen Verteidigung. „Eine erweiterte strategische Partnerschaft zwischen Russland und China wird den Kern eines solchen Koalitionsrahmens bilden.„

Welche anderen Länder werden sich dieser Koalition anschließen? Können Sie bitte diese Koalitionsstrategie kurz beschreiben?

PROF. KARAGANOV: Im Moment sind es Russland, China, Iran, Nordkorea… Aber im Allgemeinen gibt es eine viel breitere potenzielle Koalition von Ländern, die sich gerne vom westlichen Joch befreien würden. Aber sie schwanken jetzt, weil sie in das bisherige System eingebunden sind. Sie haben sehr starke kompradorische Elemente in ihren Eliten, aber das ist verständlich. Aber im Prinzip gilt: Wenn Russland gewinnt, werden immer mehr Länder auf unsere Seite kommen. Das ist ein ganz klares Ziel unserer Politik, ebenso wie das Ziel, die Menschheit zu verbessern.

Wir verfolgen keine Politik, die antiwestlich ist. Wir verfolgen eine Politik für eine bessere Welt, die frei, vielfarbig, multikulturell und multipolitisch ist. Ich würde gerne in dieser Welt leben. Ich bin zwar schon relativ alt und werde das Kommen dieser Welt wahrscheinlich nicht mehr erleben. Aber ich freue mich, einen Beitrag für diese Welt zu leisten.

Und wie ich in vielen meiner Artikel geschrieben habe, ist Russland mit seiner einzigartigen kulturellen, religiösen und rassischen Offenheit sehr viel besser auf diese Art von Welt vorbereitet als die meisten anderen Länder der Erde. Wir suchen also nach dieser Welt, und wir leisten unseren Beitrag dazu.

HOPPE / MARZBAAN: Aber für den Fall, dass es wirklich zu einem großen Krieg zwischen Russland und der NATO kommt, gibt es dann Länder oder Staaten, die sich der russischen Koalition direkt anschließen?

PROF. KARAGANOV: Nun, wir brauchen keine Länder, die sich uns in einer Koalition in einem Krieg mit der NATO anschließen, was hoffentlich nicht passieren wird. Es gibt natürlich einen großen Verbündeten, nämlich [Belarus].

Wenn ein Krieg mit der NATO beginnt, wird er sofort atomar werden. Und Europa (außerhalb Russlands) wäre dann weitgehend am Ende. Leider haben die Menschen diese einfache Wahrheit nicht verstanden. Ich wiederhole: Jeder Krieg zwischen Russland und der NATO würde atomar werden. Und, wie ich schon oft gesagt habe, würden die USA nicht mit Atomwaffen in diesen Krieg eintreten. Es sei denn, ein Haufen Verrückter und Amerikahasser besetzen gleichzeitig das Weiße Haus und das Pentagon. Aber der Sieg von Trump mit all seiner Abartigkeit lässt hoffen, dass er nicht dem derzeitigen europäischen Weg folgen wird. Auch wenn Trump kein Freund Russlands und aller friedliebenden Völker ist. Aber er ist ein Signal für eine Rückkehr der USA zur Vernunft.

Deshalb hoffe ich, dass es nie zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO kommen wird. Auch wenn Russland zwangsläufig gewinnen wird, wäre es ein Pyrrhussieg. Wir müssten einen Teil unserer russischen Zivilisation, einen Teil von uns selbst, zerstören.

HOPPE / MARZBAAN: Sehen Sie den Krieg in Westasien gegen Palästina, den Libanon, Syrien, mit seinen Eskalationen gegen den Iran, als Teil des gleichen Krieges gegen Russland, gegen die BRICS, gegen den Westen, gegen den Rest?

PROF. KARAGANOV: Es wird viele Spannungen geben. Ich meine, sie werden nicht nur entstehen, weil der Westen einen Gegenangriff auf die übrigen Länder unternimmt. Zuallererst ist ihr Ziel Nummer eins Russland. Ihr Hauptziel ist China. Der Westen wird nicht gewinnen. Aber die Ursachen für diese Spannungen sind vielfältig und werden noch kommen. Es gibt andere Nationen, andere Führer der wiederauflebenden Länder der Weltmehrheit, des Globalen Südens, die anfangen würden, miteinander zu konkurrieren. Aber ich denke, wenn wir auf dem richtigen Kurs bleiben, werden sich die Dinge in die richtige Richtung entwickeln. Und ich bin sehr optimistisch. Natürlich müssen wir einen Dritten Weltkrieg vermeiden, und das ist das wichtigste Thema auf der Tagesordnung Russlands und hoffentlich auch aller anderen Länder.

HOPPE / MARZBAAN: Können Sie unseren Lesern erklären, wie die Sowjetunion damals und Russland heute zur Entkolonialisierung vieler Staaten der Globalen Mehrheit beigetragen hat, wie sie diesen Staaten geholfen hat, politisch und ideologisch unabhängiger zu werden, indem sie das Atommachtmonopol des Westens zerstört hat und indem sie ein politisches und ideologisches Gewicht in der Welt hat?

PROF. KARAGANOV: Bis zum16. Jahrhundert war die Welt multipolar. Jahrhundert war die Welt multipolar. Es gab viele Zivilisationen… Sie waren nicht so miteinander verbunden und voneinander abhängig wie heute, aber es gab viele Zivilisationen und Machtzentren. Und die meisten der großen Zivilisationen befanden sich außerhalb des westlichen Endes der eurasischen Halbinsel.

Da Europa aber in einer zusammengedrängten, ständig umkämpften Region der Welt lag, entwickelten die Europäer einen besseren Einsatz von Kanonen und eine bessere militärische Organisation und begannen, die Welt zu erobern. Dies begann im16. Jahrhundert und setzte sich mit der Epoche der Kolonialisierung bis ins19. Jahrhundert mit der Epoche der Kolonialisierung fort. Diese Epoche brach dann Anfang des 20. Jahrhunderts zusammen, als die Sowjetunion aus dem System ausbrach und sofort begann, die Nationen zu unterstützen, die sich entkolonialisieren wollten. Aber es war immer noch ein Nebengleis. Und dann geschah etwas sehr Wichtiges: Russland, die Sowjetunion, erwarb Atomwaffen und untergrub die militärische Vorherrschaft – die Grundlage der westlichen Dominanz in Kultur, Politik und Wirtschaft – das System, das es dem Westen ermöglichte, das Bruttosozialprodukt der Welt zu seinen Gunsten abzuschöpfen. Der derzeitige relative Reichtum des Westens beruht natürlich nicht nur, aber größtenteils auf der Tatsache, dass er mehrere Jahrhunderte lang in der Lage war, den Reichtum der Welt bzw. das Bruttosozialprodukt anderer Nationen abzuschöpfen, indem er seine Regeln, Kultur, Wirtschaftspolitik und politischen Institutionen durchsetzte.

Dieser Prozess wurde allmählich untergraben, als die Sowjetunion die „materielle Parität“ erreichte. Dann brach die Sowjetunion 15 Jahre lang aus ihren eigenen Gründen zusammen. Und es schien, dass die Welt in koloniale und neokoloniale Zeiten zurückfiel. Aber jetzt haben wir unsere Rolle als „Befreier der Welt“ wieder aufgenommen.

Ich bin glücklich, ein Mitglied der Intelligenz, ein Bürger eines Landes zu sein, das die Menschheit befreit hat. Wir haben die Entkolonialisierung unterstützt. Jetzt unterstützen wir die Befreiung der Welt vom westlichen Joch.

HOPPE / MARZBAAN: Es heißt, Russland wende sich vom Westen ab und orientiere sich nach Osten. Welcher Osten ist hier gemeint? Sibirien, China, die asiatische Welt, die Weltmehrheit oder alle zusammen?

PROF. KARAGANOV: Früher oder später werden wir einige unserer Beziehungen zum Westen wiederherstellen, vor allem in kultureller Hinsicht, denn wir sind weitgehend ein europäisches Land. Natürlich mit sehr speziellen Merkmalen. Und wir teilen nicht die gegenwärtigen post-europäischen und post-menschlichen Werte. Aber politisch und gesellschaftlich sind wir eher asiatisch.

Wir sind die stolzen Erben zweier großer Zivilisationen: die eine war mongolisch, die andere byzantinisch. Byzanz wurde, wie wir wissen, von hungrigen und barbarischen Kreuzrittern zerstört.

Zu dieser Zeit war es eine der blühendsten Zivilisationen der Welt. Von dort haben wir unsere Religion und unseren Glauben übernommen. Die Mongolen raubten unser Land aus, aber sie brachten auch die Kultur der „vertikalen Macht“ mit. Und auch diesen unglaublichen Sinn für – ich würde sagen – „globales Denken“. Die Russen haben also trotz der Tatsache, dass sie gelitten haben, auch einige der besten Eigenschaften des mongolischen Dschingis-Khan-Reiches geerbt.

Wir kehren also dorthin zurück, wohin wir von einer großen Reise, die Peter der Große nach Europa unternommen hat, zurückgekehrt sind. Sie war sehr nützlich, denn wir haben uns kulturell bereichert – in dem Maße, dass wir eine der besten oder wahrscheinlich die beste Literatur der Welt und große Kunst geschaffen haben. Jetzt sagen wir: Nein, danke, nicht mehr. Wir haben den Nutzen unserer europäischen Reise erschöpft.

Also kehren wir nach Hause zurück, dorthin, wo wir schon einmal waren. Und die Rückkehr nach Hause bedeutet natürlich, dass wir in den Osten und in den Süden zurückkehren. Was unsere innere, kulturelle, geistige, wirtschaftliche und politische Bewegung betrifft, so ist es eine Bewegung in Richtung Sibirien. Aber was unsere äußere Orientierung betrifft, so geht es um die Verbesserung unserer Beziehungen zu den Ländern des globalen Südens und Ostens.

Wir sind zur Spitze, oder vielleicht zum harten Kern, zum strategischen Dreh- und Angelpunkt des Einflusses des globalen Südens geworden. Wir nennen das die „Globale Mehrheit“. Natürlich sind wir kein Land des Südens. Deshalb bezeichnen wir uns als Nordeurasien – ein Gleichgewicht der Welt und Groß-Eurasien.

HOPPE / MARZBAAN: Die Orientierung Russlands weg vom Westen hin zum Osten wird offenbar nicht nur unter dem Aspekt der wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und technologischen Entwicklung und der Sicherheit gesehen, wie Sie sagten, sondern als Suche nach einer neuen nicht-westlichen Weltanschauung, einer neuen Weltanschauung.

Aber da die Moderne, das moderne Zeitalter des gesamten Planeten vom Westen geprägt wurde und bereits da ist, wie können wir es auf eine zivilisierte, nicht-westliche Weise weiterentwickeln?

PROF. KARAGANOV: Der Westen hat seinen Höhepunkt erreicht und überschritten, hat seinen Platz als Quelle der Moderne verlassen. Er ist eine Quelle des moralischen, politischen, wirtschaftlichen und – früher oder später – des wirtschaftlichen Verfalls. Je eher wir uns also vom Westen trennen – aber unsere westlichen Wurzeln, insbesondere in unserer Kultur, beibehalten – desto besser. Der Westen ist keine Quelle des wirtschaftlichen, politischen oder sozialen Fortschritts mehr. Wie ich meinen Landsleuten schon sagte, ist es ein Zeichen von Dummheit und intellektueller Rückständigkeit, in unserem Fall – oder in jedem anderen Land – ein „Westernizer“ und ein westlicher Zentrist zu sein.

HOPPE / MARZBAAN: Sie schreiben in Ihrem Buch „Vom Zurückhalten zum Abschrecken“, dass Russland eine neue zivilisatorische Plattform braucht. Könnten Sie das bitte beschreiben?

PROF. KARAGANOV: Nun, wir arbeiten an mehreren Themen, eines davon ist eine neue Ideologie für Russland. Das ist ein zu kompliziertes Thema, um es in einem einzigen Interview zu erörtern. Dafür bräuchten wir eine Serie. Ich liebe dieses Thema, aber wenn ich damit anfange, wird es so bruchstückhaft sein, dass die Leute es nicht verstehen würden, und wir würden Zeit verlieren.

HOPPE / MARZBAAN: Ja, aber vielleicht können wir das beim nächsten Interview machen!

PROF. KARAGANOV: Auf jeden Fall! Ich würde mich freuen! Aber das ist ein sehr spezielles Thema. Ich könnte Ihnen einiges Material dazu schicken, denn ich leite eine Reihe von Arbeitsgruppen im ganzen Land, die ein Konzept für eine neue russische Ideologie oder den „Russischen Traum“ erarbeiten sollen… und dabei geht es natürlich auch um die Frage, was genau die russische Zivilisation ist.

Wir sind auf der Suche nach einer neuen Identität – einer neuen und „alten Identität“, und ich habe soeben die Elemente dieser älteren Identität beschrieben, die wiederentdeckt werden sollten, und zwar in unseren alten Wurzeln. Im Grunde genommen sind wir kein westeuropäisches Land. Unsere grundlegenden Wurzeln liegen in Byzanz und im Mongolenreich. Aber wir sind dankbar für die drei Jahrhunderte alten Beziehungen zu unseren westlichen Nachbarn, die uns geholfen haben, eine große Kultur zu entwickeln, unsere militärische Organisation zu verbessern und eine große Macht und ein großes Volk zu werden.

Aber die Quelle der russischen Größe liegt in Sibirien. Dort wurde die Größe meines Landes, die Großmacht meines Landes, geboren – seit dem16.

Wir wurden schon vor Peter dem Großen, der uns zum Imperium ausrief, ein Imperium. Und wir sind immer noch ein Imperium. Und das im besten Sinne des Wortes, denn die russische Art der Expansion bestand nicht darin, die einheimische Bevölkerung zu unterdrücken, sondern sie zu integrieren und sich mit ihr zu vereinen, was ein sehr interessantes Phänomen ist. Die kulturelle Offenheit der Russen ist unerklärlich. Nun, man könnte sie erklären. Auf jeden Fall bin ich von dieser Tatsache absolut verblüfft.

Aber noch einmal: Wenn man nach Sibirien reist, wo es eine Mischung von Nationen, Kulturen, Genen usw. gibt, dann versteht man, was Russland ist. Russland ist eine großartige Kombination aus den Grundzügen vieler Kulturen und Ethnien.

HOPPE / MARZBAAN: Professor Karaganov, wir wissen bereits, dass Sie ein leidenschaftlicher, unerschrockener Jäger sind…

PROF. KARAGANOV: Oh, sicher!

HOPPE / MARZBAAN: …mit einem feinen Gespür dafür, was im Gebüsch oder im Nebel lauern könnte. So war es für uns keine Überraschung, dass Sie „den Elefanten im Zimmer der Weltmehrheit“ entdeckten und das Thema eines neuen Weltwirtschaftssystems auf dem Internationalen Forum in St. Petersburg in diesem Jahr zur Sprache brachten. Sie haben Präsident Putin vorgeschlagen, dass Russland die Initiative für einen „Masterplan“ ergreift und eine Art Denkfabrik einrichtet, die sich aus führenden Wirtschaftsexperten aus der ganzen Welt zusammensetzt, um ein Brainstorming über mögliche tragfähige Wirtschaftsmodelle durchzuführen.

Hat sich dieser Vorschlag inzwischen konkretisiert?

PROF. KARAGANOV: Nun, zunächst einmal bin ich ein Jäger, aber ich habe nie Elefanten gejagt. Aus einem ganz einfachen Grund. Sie sind eine zu leichte Beute. Jetzt jage ich nicht mehr viel. Aber ich hatte große Abenteuer. Für mich ist Jagen also hauptsächlich Beobachten. Schießen tue ich nicht.

Aber nun zur direkten Beantwortung der Frage: Wir arbeiten an diesem Thema. Es ist eines der schwierigsten Themen, die man auf die Tagesordnung setzen kann, denn die Menschen hier sind noch nicht so weit. Das ist überall auf der Welt so.

Man muss verstehen, dass das bisherige System, das sozioökonomische System des globalen liberalen Kapitalismus, am Ende ist. Russland sollte, ich wiederhole, einer der Orte werden, an denen die neue Theorie und Praxis für eine neue Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung entwickelt wird.

Es ist offensichtlich, dass sich die bisher herrschende sozioökonomische Ordnung erschöpft hat, und sie leistet einen Beitrag gegen die Menschheit – sie entwürdigt den Menschen – und auch die Natur.

Auch der sowjetische Sozialismus ist zusammengebrochen, also müssen wir ein neues sozioökonomisches System finden, das uns in eine zukünftige Welt führt, die nicht nur von Wohlstand geprägt ist – Wohlstand ist nicht das Ziel. Sicher, den Menschen sollte es gut gehen. Aber wir sollten nach einer neuen humanistischen Welt streben, in der die Entwicklung des Menschen im Mittelpunkt steht. Das ist es, was ich vorschlage, um den Kern des neuen russischen Traums zu werden: Der „Aufbau“ einer neuen russischen Person, eines Mannes, einer Frau, die im Zentrum unseres Universums stehen sollte, die ihrer Familie, ihrer Gesellschaft, ihrem Land und einem Gott dient – nicht als „Individuum“, sondern als etwas, das dem Allmächtigen viel näher steht. Ein Russe zu sein bedeutet natürlich, ein russischer Großrusse, ein russischer Tatare, ein russischer Weißrusse, ein russischer Tschetschene usw. zu sein.

HOPPE / MARZBAAN: Nachdem wir nun vom Thema eines neuen Wirtschaftssystems zum Thema eines neuen Wertesystems für die Menschheit übergegangen sind, haben wir eine Frage zu unserer aktuellen Situation.

Der BRICS-Gipfel in Kasan markiert einen historischen Moment, in dem 36 Nationen der Weltmehrheit zusammenkommen, um die alte Weltordnung unter dem Hegemon abzulehnen und die Reform oder sogar den Ersatz der bestehenden internationalen Strukturen und Institutionen zu fordern, die alle auf den Vorteil des Westens zugeschnitten sind.

Sie haben geschrieben, dass zum Aufbau einer Koalition mit der Weltmehrheit nicht nur gemeinsame Interessen, sondern auch gemeinsame Werte erforderlich sind. Sie schrieben, und ich zitiere:

„Russland konzentriert sich darauf, zur Stärkung der staatlichen Institutionen beizutragen und die Staaten aus neuer kolonialer Abhängigkeit zu befreien, die soziale und kulturelle Identität aller Länder und Völker zu respektieren, die von allen Weltreligionen, Kulturen und Zivilisationen geweihten menschlichen Werte vor den vom Westen geförderten menschenfeindlichen Werten und Ideen des Transhumanismus zu schützen und die Vielfalt und den ideologischen und ethischen Pluralismus grundsätzlich zu wahren.“

Doch gerade jetzt steht die Weltmehrheit vor ihrer größten ethischen Herausforderung. Ein Beweis dafür ist die eklatante Tatsache, dass wir einen Völkermord und eine illegale territoriale Ausdehnung haben, die rund um die Uhr stattfinden und jeden Tag auf allen Handys der Welt zu sehen sind. Trotz aller besten Absichten, eine gerechtere Welt zu schaffen, sind die Kräfte der Weltmehrheit im Moment gelähmt. Geplant, finanziert und ermöglicht von den USA und ihren Vasallen, die völlig ungestraft handeln, ist der Krieg in Westasien, wie auch der Krieg in der Ukraine, letztlich ein einziger Krieg des Westens gegen den Rest.

Wie wird sich die Weltmehrheit damit abfinden? Was machen wir jetzt mit dem Völkermord und den Menschen, die durch Bomben und vor Hunger sterben?

PROF. KARAGANOV: Zuallererst müssen wir verstehen, dass wir uns selbst und unser Denken ändern müssen. Unser Denken ist veraltet. Sowohl auf der liberalen als auch auf der nicht-liberalen Seite. Wir müssen ganz einfach die meisten der „Ismen“ überwinden, die wir aus der Vergangenheit geerbt haben. Und ich glaube, dass eine der Möglichkeiten, einen Weg in eine bessere Zukunft zu entwerfen, darin besteht, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Der Mensch, der, wie ich schon sagte, nicht als Individualist dient, sondern der Familie, der Gesellschaft, dem Land und einem Gott dient… und der Welt. Erstens.

Zweitens führt Russland in der Ukraine einen Krieg, nicht nur für seine Souveränität, seine Würde und seine Sicherheitsinteressen. Es kämpft den Krieg, um die Welt vom politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Joch des Westens zu befreien. Ich glaube, wir werden gewinnen. Und dann hätten die Länder der globalen Mehrheit oder des globalen Südens mehr Handlungsspielraum. Aber jedes Land und jedes Volk, alle Völker, müssen selbst entscheiden, wie sie vorgehen wollen, wohin sie gehen wollen, was ihre Ziele sind.

Die meisten Völker, mit Ausnahme einer relativ kleinen Minderheit im Westen, teilen die gleichen Werte. Es sind edle Werte. Sie sagen, dass sie in der Regel „konservativ“ sind und blablabla. Ich mag das Wort „konservativ“ nicht. Es sind normale Werte. Und diese Werte sind: Liebe für deine Familie, für deine Freunde, für dein Land, für andere Menschen. Und natürlich die Liebe zum Vaterland. Diese Dinge vereinen uns. Im Laufe der Jahre wurden der Menschheit also viele falsche Ideen aufgezwungen.

Jetzt müssen wir eine neue humanistische Ideologie der Superlative entwickeln, aber das ist ein sehr schwieriges Thema, und ich kann nicht behaupten, dass ich eine klare Vorstellung davon habe… aber wir alle sollten es tun.

HOPPE / MARZBAAN: Das Petersburger Internationale Forum 2024 endete mit den Worten von Präsident Putin, dass „Harmonie das Prinzip ist, von dem wir uns bei der Gestaltung unserer Politik leiten lassen werden“.

Da unsere Welt und unser Leben so voller Konflikte und Komplexität sind und jede Einheit gegensätzliche Interessen haben kann, gibt es ein Konzept, eine Idee oder eine Formel, wie wir „Harmonie“ schaffen und bewahren können?

PROF. KARAGANOV: Ich denke, die Antwort ist sehr einfach. Diese frühere Periode der Geschichte – die auf der unbegrenzten Ausbreitung des Konsums, des Konsums, des ungezügelten Kapitalismus, aber auch auf der Informationsrevolution und anderen Gründen beruhte, die den Menschen untergraben haben – geht zu Ende und sollte zu Ende gehen.

Wir müssen gemeinsam andere Konzepte entwickeln. Ob sie auf Harmonie beruhen… oder ob sie auf anderen Konzepten beruhen, darüber müssen wir entscheiden. Aber es ist sehr wichtig, dass die Menschen sich verantwortlich fühlen und die intellektuelle Fähigkeit besitzen, ihre Anstrengungen zu bündeln, um einen neuen Weg für die Welt zu entwerfen.

Nun befinden wir uns derzeit in biblischen Zeiten. Abgesehen von der Lektüre aller möglichen Berichte, Studien usw., greife ich von Zeit zu Zeit auf die Bibel oder den Koran zurück. Ich habe gerade verstanden, dass wir uns immer noch irgendwo in der Zeit unserer Schöpfung befinden – wir sollten auf das Alte Testament schauen. Aber wir müssen wirklich kreativ und offen sein. So einfach ist das.

HOPPE / MARZBAAN: Professor Karaganov, wir danken Ihnen sehr, dass Sie bei uns sind.

* Sergej Alexandrowitsch Karaganow

Ausführlicher Lebenslauf: https://karaganov.ru/en/

Spezialisierung: Sowjetische/russische Außen- und Verteidigungspolitik, sicherheitspolitische und wirtschaftliche Aspekte der russisch-europäischen Interaktion, die russische Ausrichtung nach Osten.

Autor und Herausgeber von 28 Büchern und Broschüren, veröffentlichte rund 600 Artikel über Wirtschaft, Außenpolitik, Rüstungskontrolle, nationale Sicherheitsstrategie, russische Außen- und Verteidigungspolitik. Seine Artikel und Bücher wurden in mehr als 50 Ländern veröffentlicht.

Vorsitzender des Redaktionsausschusses und Herausgeber der Zeitschrift „Russia in Global Affairs“.

