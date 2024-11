https://redflag.org.au/article/israels-war-on-lebanon-a-mortal-threat-to-the-whole-region



Israels Krieg gegen den Libanon: „Eine tödliche Bedrohung für die gesamte Region“

8. November 2024

Von Simone McDonnell

Ein israelischer Luftangriff auf die südlichen Vororte von Beirut, 19. Oktober 2024 FOTO: AFP

Joseph Daher ist ein schweizerisch-syrischer Akademiker und Aktivist mit Sitz in der Schweiz. Er ist Autor von „Syria After the Uprising: The Political Economy of State Resilience“, „Hezbollah: The Political Economy of Lebanon’s Party of God “ und „Palestine and Marxism“. Er gründete den Blog „Syria Freedom Forever“. Er sprach mit Simone McDonnell von „Red Flag“. Dieses Interview wurde aus Platzgründen gekürzt.

Könnten Sie zunächst das Ausmaß der israelischen Angriffe auf den Libanon und die Auswirkungen auf die Gemeinden im Land beschreiben?

Die israelische Besatzungsarmee (IOA) hat seit Mitte September 2024 mit Unterstützung der Vereinigten Staaten eine tödliche Eskalation gegen den Libanon in Form eines zerstörerischen Krieges ausgelöst. Diese Eskalation begann mit der Explosion von Kommunikationsgeräten, die von Hisbollah-Mitgliedern, Zivilisten und Militärs benutzt wurden, wobei mindestens 37 Menschen getötet und fast 3.000 verletzt wurden. Es folgten massive Bombenangriffe, die darauf abzielten, hochrangige militärische und politische Persönlichkeiten der Hisbollah zu ermorden, aber auch mehr als tausend Zivilisten zu töten und die Zwangsumsiedlung von mehr als einer Million Menschen zu verursachen, während schätzungsweise zwischen 300.000 und 450.000 die Grenze nach Syrien überquert haben.

Die israelische Armee hat auch Bodenoffensiven an der libanesisch-israelischen Grenze gestartet, die massive Zerstörungen verursacht haben. Nach Schätzungen des libanesischen Gesundheitsministeriums von Anfang November wurden seit Oktober 2023 mehr als 3.000 Menschen getötet, darunter 185 Kinder. Weitere 13.492 wurden verletzt, darunter 1.200 Kinder. Diese Zahlen sind leider höchstwahrscheinlich noch zu niedrig angesetzt.

Israel hat diese gnadenlosen Bombenangriffe auf zivile Gebiete im Libanon damit gerechtfertigt, dass dort Mitglieder oder Infrastruktur der Hisbollah anwesend waren, genau wie im Gazastreifen. Für Israel gelten jedoch alle Zivilisten in diesen Gebieten als Unterstützer der Hisbollah und damit als „Terroristen“. Westliche Medien, die diesen Krieg unterstützt und begünstigt haben, wiederholen die israelische Propaganda, indem sie diese Gebiete ständig als Hochburgen der Hisbollah (oder der Hamas) bezeichnen.

Darüber hinaus führte die israelische Armee zahlreiche Angriffe auf zivile Einrichtungen der Hisbollah durch. Dazu gehörten mehrere Zweigstellen der Organisation Al-Qard Al-Hassan und Lagerhäuser, in denen Waren verpackt wurden, bevor sie an die Supermarktkette der Hisbollah, Al-Sajjad, verteilt wurden. Außerdem wurden mehrere Rettungskräfte des Islamic Health Committee und Mitglieder des Fernsehsenders Al-Manar getötet.

In der Zwischenzeit können wir beobachten, dass Zivilisten und zivile Infrastrukturen, die nicht der Hisbollah angehören, kontinuierlich das Ziel israelischer Bombenangriffe sind. Die Gesamtzahl der von Israel getöteten Mitarbeiter des Gesundheitswesens und Rettungskräfte belief sich Ende Oktober auf 163, 272 wurden verletzt, während die israelische Besatzungsarmee 55 Krankenhäuser angriff, von denen 36 direkt angegriffen wurden, was zur erzwungenen Schließung von acht Krankenhäusern führte. Israel griff außerdem 158 Krankenwagen, 57 Feuerwehrfahrzeuge und 15 Einsatzfahrzeuge an.

Die israelische Besatzungsarmee griff auch die antike Stadt Tyrus an, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, und tötete bei einem Angriff im Südlibanon mehrere libanesische Soldaten, während sie sich weiterhin den internationalen Forderungen nach einem Waffenstillstand widersetzte.

In 37 Dörfern im Südlibanon wurden ganze Stadtviertel samt der darin befindlichen Häuser von der israelischen Armee zerstört und dem Erdboden gleichgemacht. In einem drei Kilometer breiten Gebiet, das sich von Naqoura (Tyros) bis zu den Außenbezirken von Khiam (Marjeyoun) erstreckt, wurden mehr als 40.000 Häuser vollständig zerstört.

Vor Ausbruch des Krieges Mitte September 2024 hatte die israelische Besatzungsarmee bereits zivile Infrastruktur zerstört und große Ackerflächen im Südlibanon für den Anbau unbrauchbar gemacht. Die israelische Armee verfolgte in den libanesischen Grenzregionen eine regelrechte Politik der verbrannten Erde.

In welchem Kontext stehen die Angriffe Israels auf den Libanon und was sind Ihrer Meinung nach die übergeordneten Pläne von Netanjahu?

Die von den USA unterstützten Bombenangriffe Israels auf den Libanon finden inmitten des andauernden Völkermords in Gaza und der Annexion des Westjordanlands statt. Sie verschonen niemanden.

Israels Krieg gegen Palästina und den Libanon dient nicht der Förderung des „Friedens“ oder der „Befreiung“ der lokalen Bevölkerung von Hisbollah oder Hamas, sondern der Verfolgung seiner historischen Ziele als Siedlerkolonialstaat, nämlich der Beseitigung der Palästinenser durch eine anhaltende Nakba und der Festigung einer regionalen Ordnung, die den imperialen Interessen der USA dient. Diese Ziele stellen eine tödliche Bedrohung für die gesamte Region dar, ohne Ausnahme.

Israels Ziele im Libanon beschränken sich nicht auf die Rückkehr vertriebener israelischer Bürger in den Norden des Landes und nicht einmal auf den Abzug der militärischen Kapazitäten der Hisbollah südlich des Litani-Flusses, wie in der Anfangsphase der UN-Resolution 1701 (2006) gefordert. Stattdessen versucht Israel, die Hisbollah sowohl militärisch als auch politisch und damit die gesamte sogenannte Achse des Widerstands unter der Führung des Iran tödlich zu schwächen.

Im weiteren Sinne sind Netanyahus Pläne klar: ein neuer Naher Osten, der sich den USA und Israel unterwirft und gezwungen ist, sich unter harter Gewalt zu unterwerfen. Diese Strategie beinhaltet keine Aussicht auf Demokratie und Gerechtigkeit für die Syrer oder die Volksschichten der gesamten Region, ganz im Gegenteil.

Welche Rolle spielen die USA bei der Unterstützung der israelischen Angriffe auf die Hisbollah und den Libanon?

Die USA haben den Krieg Israels gegen den Libanon unterstützt, um die Hisbollah zu schwächen. Sie fordern nicht einmal mehr rhetorisch einen Waffenstillstand und haben die Ermordung wichtiger Hisbollah-Führer, darunter Hassan Nasrallah, durch Israel gefeiert. In Anbetracht dieser Ausrichtung bezeichnete Matthew Miller, Sprecher des US-Außenministeriums, den Krieg im Libanon Anfang Oktober 2024 als „Gelegenheit“, das Land politisch zu verändern. Er fügte hinzu, dass Washington wolle, dass das libanesische Volk „die Möglichkeit hat, einen neuen Präsidenten zu wählen [und] die Pattsituation zu beenden, die die Hisbollah über das Land gebracht hat“.

Seit dem 7. Oktober haben die USA auf höchst heuchlerische Weise gehandelt. Trotz rhetorischer Aufrufe zur Deeskalation der Lage haben sie Israel in der Praxis erlaubt, ungestraft zu handeln. Sie haben Israel mit allen militärischen Ausrüstungen versorgt, die es für die Durchführung seines völkermörderischen Krieges, die Besetzung und Kolonisierung palästinensischer Gebiete, den Beginn eines Krieges im Libanon, die Bombardierung des Jemen und Syriens, die Durchführung von Attentaten in der gesamten Region und die Eskalation militärischer Operationen gegen den Iran benötigt.

Die USA haben seit Oktober 2023 mehr als 18 Milliarden Dollar an Militärhilfe für Israel ausgegeben. Sie haben auch ihre Militärpräsenz in der Region erhöht, von 34.000 Militärangehörigen im Nahen Osten auf etwa 50.000 im August 2024, als sich zwei Flugzeugträger in der Region befanden. Derzeit sind es etwa 43.000. Und wir sollten nicht vergessen, dass Washington im vergangenen August dem Verkauf von Waffen im Wert von weiteren 20 Milliarden Dollar an Israel zugestimmt hat. Der Großteil dieser Summe wird für einen Vertrag über 50 F-15A-Kampfjets verwendet, die 2029 eintreffen sollen – ein Schritt, der das langfristige Engagement der USA für Israel signalisiert.

Die USA und andere westliche imperialistische Mächte haben Israel zu ihrer lokalen Polizeitruppe ernannt, die gegen Bedrohungen westlicher Interessen in der Region mobilisiert wird, insbesondere gegen revolutionäre Bewegungen, die die Kontrolle der USA über die strategischen Energiereserven der Region in Frage stellen könnten. Da Israel ein Staat ist, der auf der Vertreibung eines Volkes mit tiefen Wurzeln in dem von Israel beanspruchten Land basiert, eine Tatsache, die bei den Massen der Region Wut und Feindseligkeit hervorruft, ist Israel gezwungen, sich auf die Gunst des Imperiums zu verlassen und sich selbst zu einem Instrument gegen radikale Veränderungen im Nahen Osten zu machen.

Wie sollten wir das politische Projekt der Hisbollah und die geteilten Reaktionen auf die Angriffe Israels auf die Hisbollah im Libanon verstehen?

Die sehr unterschiedlichen Ansichten der Hisbollah spiegelten sich deutlich in den Szenen wider, die auf die Ermordung Nasrallahs folgten. Auf der einen Seite drückten die Mitglieder, Anhänger und Verbündeten der Partei ihr Bedauern aus, während gleichzeitig in den sozialen Medien Bilder von Syrern aus den von der Opposition kontrollierten Gebieten im Nordwesten geteilt wurden, die zur Feier des Tages Süßigkeiten verteilten. Einige Anhänger der syrischen Revolution drückten auch ihre Freude über die massive israelische Bombardierung von Dahieh (südliches Beirut) aus.

Diese Reaktionen lassen sich größtenteils auf die Rolle der Hisbollah zurückführen, die das syrische Regime bei der Niederschlagung des Aufstands [zwischen 2011 und 2018] unterstützt hat, indem sie Städte wie Madaja belagerte, Zivilisten gewaltsam vertrieb und verschiedene andere Menschenrechtsverletzungen gegen die Zivilbevölkerung beging. Darüber hinaus erinnern sich viele Syrer daran, dass es Mitglieder und Anhänger der Hisbollah waren, die im Sommer 2013 nach der Eroberung der Stadt Al-Qusayr in der Provinz Homs durch die syrische Armee im Bündnis mit der Hisbollah gegen bewaffnete syrische Oppositionsgruppen Süßigkeiten in Dahieh verteilten.

Diese unterschiedlichen Reaktionen stehen im Zusammenhang mit der politischen Entwicklung der Hisbollah, aber vor allem mit ihrer politischen Ausrichtung und Strategie auf nationaler und regionaler Ebene. Ursprünglich waren die Gründung und der Aufbau der Hisbollah mit verschiedenen Elementen der israelischen Invasion im Libanon im Jahr 1982 und der anschließenden Besetzung des Landes durch Israel bis zum Jahr 2000 sowie mit der politischen Dynamik in der Islamischen Republik Iran und deren regionalen Plänen und der sozioökonomischen Entwicklung der schiitischen Bevölkerung im Libanon verbunden. Die Partei wurde als islamische politische Gruppe mit Sitz in schiitisch besiedelten Gebieten im Libanon gegründet, mit Schwerpunkt auf dem bewaffneten Widerstand gegen Israel. Ein wichtiger Teil der Legitimität der Hisbollah in ihren Anfängen war der militärische Kampf, den sie gegen die israelische Besetzung des Libanon führte.

Seit den 1990er Jahren ist die Hisbollah zur wichtigsten Stimme der schiitischen Bevölkerung im Libanon geworden und hat dabei die andere große schiitische Partei, Amal, überholt. Diese herausragende Stellung hat sie erreicht, indem sie der schiitischen Bevölkerung über ihre eigenen Organisationen und Institutionen Wohlfahrt und Dienstleistungen bietet und als Hauptakteur im militärischen Widerstand gegen Israel auftritt. Beide Bemühungen wurden durch die finanzielle Unterstützung des Iran ermöglicht.

Seit ihrer Gründung hat sich die Basis der Hisbollah erweitert und weiterentwickelt. Sie ist zu einer Partei geworden, deren Mitglieder und Kader zunehmend von einem Teil der schiitischen Bourgeoisie und der oberen Mittelschicht dominiert werden, insbesondere in Beirut. Dies ist eine deutliche Abkehr von den Wurzeln der Partei unter religiösen Geistlichen und den Volksschichten.

In den südlichen Vororten der Hauptstadt sind viele wohlhabende Familien und die meisten Kaufleute zu zuverlässigen Unterstützern der Hisbollah geworden. Mit dem Wachstum der Partei entstand ein neuer Teil der Bourgeoisie, der durch iranisches Kapital mit ihr verbunden ist. Inzwischen steht der Rest der schiitischen Bourgeoisie, ob im Libanon oder in der Diaspora, zunehmend unter dem Schutz der Hisbollah.

Seit dem Krieg von 2006 [als die Hisbollah eine israelische Invasion im Südlibanon abwehrte] wurde der Widerstand der Hisbollah gegen Israel, der im Mittelpunkt ihrer Identität stand, zunehmend den anderen politischen Zielen der Partei und ihres Sponsors Iran untergeordnet.

Die Hisbollah ist zwar ein libanesischer Akteur mit teilweiser innenpolitischer Autonomie, aber die Partei ist auch die wichtigste Kraft, die den regionalen Interessen des Iran dient und sich daran beteiligt. Diese Rolle war für den Ausbau und die Konsolidierung des iranischen Netzwerks regionaler Verbündeter, das aus staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren besteht, von entscheidender Bedeutung, insbesondere nach der Ermordung des Leiters der Quds-Truppe des Korps der Islamischen Revolutionsgarden, Qassem Soleimani, im Jahr 2020.

Mit anderen Worten: Der Widerstand der Hisbollah gegen Israel, der zum Zeitpunkt der Gründung der Partei im Mittelpunkt ihrer Identität stand, wurde zunehmend den nationalen politischen Zielen der Partei, ihrer Verbündeten und ihres Sponsors Iran untergeordnet. Zwischen 2006 und 2023 wurden die Waffen des „Widerstands“ zunehmend vom Kampf gegen Israel abgezogen und stattdessen innerhalb und außerhalb des Libanon eingesetzt – insbesondere in Syrien, aber auch, um libanesische politische Parteien anzugreifen, wie beispielsweise im Mai 2008. [Im Mai 2008 griff die Organisation andere libanesische politische Fraktionen mit Waffen an und marschierte sogar in bestimmte Stadtviertel im Westen Beiruts sowie in Regionen wie Chouf ein. Dies geschah, nachdem die libanesische Regierung angekündigt hatte, das Kommunikationsnetzwerk der Hisbollah abbauen zu wollen. Die Gewalt endete innerhalb einer Woche mit mehr als 80 Toten und 250 Verwundeten, nachdem die Regierung ihre Dekrete aufgehoben hatte.]

Die Hisbollah rechtfertigte ihre Politik und ihr Handeln, einschließlich ihres militärischen Engagements in Syrien, mit rhetorischer Unterstützung für die „Achse des Widerstands“ und den bewaffneten Apparat der Partei. Dies bedeutete und bedeutet nicht, dass die militärische Komponente der Hisbollah keine Rolle gegen die Aggressionen und Kriege Israels gespielt hat, wie sie es seit dem 7. Oktober tut, aber es bedeutet, dass die Streitkräfte der Hisbollah zunehmend für andere Zwecke eingesetzt wurden, insbesondere nach dem Krieg von 2006.

Die Hisbollah ist außerhalb der schiitischen Bevölkerung des Libanon politisch und gesellschaftlich zunehmend isoliert. Eine im Juli 2024 durchgeführte Umfrage ergab, dass die Unterstützung für die Hisbollah außerhalb der schiitischen Gemeinschaft eine der niedrigsten in ihrer Geschichte war und nur 30 Prozent der libanesischen Bevölkerung der Partei vertrauten. Diese Erkenntnis steht im Zusammenhang mit der Beteiligung der Partei an einer Reihe von sektiererischen Auseinandersetzungen mit verschiedenen Religionsgemeinschaften im Libanon in den letzten Jahren. Der wichtigste ereignete sich 2021 nach einem Protest von Mitgliedern der Hisbollah und ihres Verbündeten Amal gegen Richter Tarek Bitar, der für die Untersuchung der Explosion im Hafen von Beirut am 4. August 2020 zuständig war.

Im benachbarten Stadtteil Tayouneh im Süden Beiruts kam es zu Straßenkämpfen. Bei diesen Auseinandersetzungen standen schiitische Kämpfer der Hisbollah und Amal Kämpfern gegenüber, die in christlichen Vierteln stationiert waren und höchstwahrscheinlich Mitglieder der libanesischen Streitkräfte, einer rechtsextremen christlichen Bewegung, waren. Bei diesen Straßenkämpfen wurden sieben Menschen getötet und 32 verletzt, was die Angst vor einem neuen Bürgerkrieg schürte. Im Libanon betrachten politische Parteien, die der Hisbollah ablehnend gegenüberstehen, aber auch weite Teile der Bevölkerung, die Hisbollah als Haupthindernis für Gerechtigkeit im Zusammenhang mit der Hafenexplosion. Selbst ehemalige politische Verbündete der Partei, wie die Freie Patriotische Bewegung, stehen ihr zunehmend kritisch gegenüber.

Die breite Unterstützung der Bevölkerung, die die Hisbollah 2006 genoss, ist heute nicht mehr vorhanden. Die militärische Intervention der Hisbollah zur Unterstützung des syrischen Regimes bei der Niederschlagung des Volksaufstands im Land nach 2011 hat ihre Popularität sowohl auf nationaler als auch auf regionaler Ebene untergraben.

Gleichzeitig gehört die Hisbollah auch zu den Parteien, die für die Wirtschafts- und Finanzkrise von 2019 verantwortlich gemacht werden, da sie seit 2005 Teil jeder Regierung der nationalen Einheit ist. Die Ablehnung des libanesischen Aufstands im Oktober 2019 durch die Hisbollah und die Mobilisierung ihrer Anhänger und Mitglieder, um Demonstranten in verschiedenen Orten einzuschüchtern und sie in der Innenstadt von Beirut sowie in der Stadt Nabatieh (Südlibanon) oder in der Bekaa-Ebene anzugreifen, schmälerten ebenfalls das Ansehen der Partei.

Aus all diesen Gründen ist die Hisbollah außerhalb ihrer schiitischen Basis politisch und gesellschaftlich immer stärker isoliert. Anstatt als nationale Widerstandsperson wahrgenommen zu werden, wurde Nasrallah zunehmend als sektiererischer „Zaim“ betrachtet, der die eigenen politischen Interessen seiner Partei und die autoritärer Regime wie Syrien und Iran verteidigte.

Die Hauptgründe für die zunehmende Isolation der Hisbollah sind daher die Verteidigung des sektiererischen und neoliberalen politischen Systems im Libanon und der Dienst an den Interessen des Iran, unter anderem durch die Unterstützung des syrischen Regimes.

Die Hauptstärke der Hisbollah bestand darin, eine starke und disziplinierte Organisation aufzubauen, und nicht darin, eine „One-Man-Show“ zu sein, trotz der kultähnlichen Unterstützung für Nasrallah. Die Fähigkeit der Partei, ihre Basis zu erweitern, wird jedoch durch ihre politische Strategie und Ausrichtung stark eingeschränkt. Die Hisbollah hat sich nicht für den Aufbau eines gegenhegemonialen Projekts engagiert, das das libanesische sektiererische und neoliberale System in Frage stellt. Tatsächlich hat sie es aktiv unterstützt, indem sie zu einer seiner Hauptverteidigerinnen wurde.

Darüber hinaus fungiert die Partei als führendes Bindeglied des iranischen Einflusses und der iranischen Interessen in der Region, insbesondere nach dem Ausbruch der Aufstände in Syrien und im gesamten Nahen Osten und Nordafrika seit 2011, die auch eine neoliberale autoritäre Ordnung fördern, die der Emanzipation und Befreiung der Volksschichten entgegensteht.

Mit anderen Worten: Die Hisbollah ist, wie andere regionale politische Akteure, die am Widerstand gegen Israel beteiligt sind, nicht in der Lage, eine große Bewegung aufzubauen, die demokratische und soziale Fragen miteinander verbindet, sich allen imperialistischen und subimperialistischen Kräften widersetzt und gleichzeitig den sozialen Wandel von unten durch den Aufbau von Bewegungen fördert, in denen die Volksklassen die Akteure ihrer Emanzipation sind.

Netanjahu und andere israelische Beamte haben Gruppen im Libanon, die sich der Hisbollah widersetzen, gezielte Botschaften übermittelt und sie ermutigt, Unterstützung für die Angriffe Israels zu mobilisieren. Was ist der Zweck davon?

Tatsächlich haben israelische Politiker, von Premierminister Benjamin Netanjahu bis hin zum Sprecher der israelischen Armee, Avichay Adraee, versucht, durch hetzerische Äußerungen sektiererische Spannungen unter den Libanesen zu fördern, um interne Unruhen oder sogar einen Bürgerkrieg zu provozieren. In seiner Rede am 8. Oktober dieses Jahres beispielsweise sandte Netanjahu eine Botschaft an das libanesische Volk und warnte es, dass es „einer Zerstörung wie in Gaza“ entgegensehen könnte, wenn es nicht jetzt handeln würde, um den Libanon vor der Hisbollah zu „retten“. Er wandte sich insbesondere an „alle Mütter und Väter im Libanon“ und sagte: „Es gibt eine bessere Lösung für Ihre Kinder. Stehen Sie auf und nehmen Sie Ihr Land aus den Händen der Hisbollah-Terroristen zurück, die vom Iran unterstützt werden. Sie haben die einmalige Gelegenheit, den Libanon zu retten, bevor er in Zerstörung und Leid versinkt, wie wir es in Gaza sehen.“ In ähnlicher Weise bombardierte Israel gezielt Gebiete, in denen Binnenvertriebene aus mehrheitlich von Schiiten bewohnten Gebieten aufgenommen wurden, um konfessionelle Spannungen zu fördern. Ein Beispiel ist der Angriff auf das Dorf Aitou im vergangenen Oktober, bei dem mehr als 20 Binnenvertriebene getötet wurden. Das Dorf liegt im Bezirk Zgharta und wird hauptsächlich von Christen bewohnt.

Wie sollten Sozialisten Ihrer Meinung nach mit der Frage des Widerstands der Hisbollah gegen die Angriffe Israels umgehen?

Die Beachtung der strategischen Zwänge, mit denen die Hisbollah konfrontiert ist, sowie ihrer politischen Beschränkungen sollte Sozialisten nicht davon abhalten, daran festzuhalten, dass Palästinenser und Libanesen das Recht haben, sich der rassistischen, kolonialen und auf Apartheid basierenden Gewalt des Staates Israel zu widersetzen, auch durch militärischen Widerstand. Dazu gehört auch, das Recht der Hisbollah im Libanon und der Hamas in Palästina, die die Hauptakteure in der bewaffneten Konfrontation mit der israelischen Besatzungsarmee sind, auf Widerstand zu verteidigen.

Israels Krieg gegen Palästina und den Libanon ist Teil seines Versuchs, seine historischen Ziele als Siedlerkolonialstaat im Dienste des westlichen Imperialismus zu verfolgen. Im Mittelpunkt steht dabei die Beseitigung der palästinensischen Bevölkerung durch eine anhaltende Nakba und die Festigung einer regionalen Ordnung, die den imperialen Interessen der USA dient. Diese Ziele stellen ausnahmslos eine tödliche Bedrohung für die gesamte Region dar.

Die Verteidigung des Rechts der Menschen auf Widerstand gegen Unterdrückung sollte jedoch nicht mit politischer Unterstützung für die spezifischen politischen Projekte der Hamas oder Hisbollah in ihren jeweiligen Gesellschaften verwechselt werden oder uns zu der Annahme verleiten, dass diese Parteien in der Lage sein werden, die Befreiung Palästinas zu erreichen, oder dass sie eine Strategie haben, die dazu führen könnte.

Ebenso wenig sollte jegliche Kritik an diesen politischen Parteien mit „Förderung“ israelischer Propaganda oder Parteinahme für die Verbündeten der USA verwechselt werden. Wenn die Unterstützung unkritisch ist, wird sie zu einer passiven Form der Solidarität, die sich darauf beschränkt, die Hisbollah und oft auch ihren Hauptsponsor Iran zu feiern. Eine derart enge Sichtweise wird zu einem Hindernis für den Aufbau eines breiteren Widerstands der Bevölkerung gegen den Krieg Israels gegen den Libanon und/oder für den Versuch, regionale und internationale Solidarität zu schaffen.

Schließlich müssen Sozialisten weiterhin die Komplizenschaft der herrschenden Klassen des Westens anprangern, die nicht nur den rassistischen, siedlerkolonialen Apartheidstaat Israel und seinen völkermörderischen Krieg gegen die Palästinenser unterstützen, sondern auch den Krieg Israels gegen den Libanon. Sie müssen sich an Bewegungen beteiligen, die diese herrschenden Klassen unter Druck setzen, jegliche politischen, wirtschaftlichen und militärischen Beziehungen zu Tel Aviv abzubrechen, im Einklang mit den Kampagnen für Boykott, Desinvestition und Sanktionen. Niemand sollte erwarten, dass die herrschenden Klassen des Westens ihre politischen Positionen gegenüber Israel ohne Weiteres ändern. Noch nie in der Geschichte haben die herrschenden Klassen echte Demokratie oder Gerechtigkeit gewährt, es sei denn, sie wurden durch die Mobilisierung der Arbeiterklasse von unten unter Druck gesetzt.

Was für ein politisches Projekt ist Ihrer Meinung nach erforderlich, um Israels völkermörderischen Krieg gegen die Palästinenser und jetzt die Angriffe auf den Libanon zu stoppen und seine Rolle im Nahen Osten im Allgemeinen zu bekämpfen?

Die unterschiedlichen Ansichten über die Ermordung Nasrallahs haben das eklatante Fehlen eines unabhängigen demokratischen und fortschrittlichen Blocks aufgezeigt, der in der Lage ist, sich zu organisieren und sich klar gegen die Kriege Israels sowie gegen die imperialistischen Interessen des Westens zu stellen und gleichzeitig die Solidarität mit allen unterdrückten Völkern in der Region gegen alle autoritären Regime und politischen Ordnungen zu bekräftigen.

Die Hauptaufgabe für die linken und progressiven Akteure in der Region muss darin bestehen, eine Strategie zu entwickeln, die auf einer regionalen Solidarität von unten basiert. Dies erfordert die Ablehnung der Koalition aus westlichen Mächten und Israel auf der einen Seite und den regionalen autoritären Mächten sowie den mit ihnen verbundenen politischen Kräften auf der anderen Seite. Diese Strategie, die auf dem Klassenkampf von unten basiert, ist der einzige Weg, um die Befreiung der Volksklassen des Nahen Ostens von den Regimen zu erreichen, die von der imperialen Macht der USA, Russlands und Chinas gestützt werden.

Diese politischen Akteure stellen natürlich eine differenzierte Gefahr und Bedrohung dar (je nach den Umständen und den Ländern), aber es ist von entscheidender Bedeutung, einen linken und progressiven Block zu bilden, der unabhängig von diesen Kräften ist und die Solidarität mit dem Kampf für die Befreiung der Palästinenser und die Emanzipation aller Ausgebeuteten und Unterdrückten in der Region betont.

Übersetzt mit Deepl.com

