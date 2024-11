https://strategic-culture.su/news/2024/11/20/von-der-leyen-presents-the-dolwar/



Von der Leyen präsentiert den „ Stolperstein“



Hugo Dionísio

20. November 2024

In einer Zeit, in der „Demokratien“ für Krieg und das Ende von Sozialprogrammen eintreten und „Autokratien“ Frieden und Entwicklungsprogramme zu bevorzugen scheinen, stellen von der Leyens und António Costas Entscheidungen vor allem die Entscheidungen für die Selbstzerstörung der EU dar.

Und aus der Dunkelheit kam das Licht! Wenn man es nicht sehen wollte, könnte man argumentieren, dass die zirkulierenden Informationen überwiegend einseitig und sehr unklar über die wahren Absichten hinter den kriegstreibenden Manövern waren. Mit jedem Tag, der vergeht, kommen mehr und mehr Elemente über die Rolle ans Tageslicht, die der Konflikt zwischen der NATO und der Russischen Föderation im Bereich der Rüstungs-, Geheimdienst- und Sicherheitspolitik im Allgemeinen eingenommen hat. Wie die von der NATO selbst im Jahr 2003 herausgegebene Pressemitteilung zeigt, hat es seit 2014 kein Jahr gegeben, in dem die Entwicklung der nationalen Verteidigungshaushalte negativ war.

Von 2021 bis 2023 haben die USA den Vertragswert der an NATO-Länder verkauften Waffen fast verdoppelt ), wobei in diesem Bericht davon ausgegangen wird, dass die Länder durch Russlands „groß angelegte Invasion“ in der Ukraine „verschreckt“ wurden.

Wie aus den phantasmagorischen Visionen nordkoreanischer Soldaten hervorgeht, die nur von Quellen „bestätigt“ wurden, die mit dem Kiewer Regime verbunden sind, einem Regime, das sich auf die Erfindung von „Krypto-Ereignissen“ spezialisiert hat, die als Rechtfertigung für echte Konflikte dienen, besteht das Waffengeschäft heute aus einem „schlüsselfertigen“ Prozess, der Folgendes umfasst: die Herstellung des Motivs, die Begründung für die Lösung, die Lieferung der Ausrüstung und, je nach Preis, ihre Verwendung. Das „Dollwar“-Geschäft basiert also auf noch weniger substanziellen Annahmen als das reale Gut „Öl“, das die Existenz seines „Bruders“, des „Petrodolar“, rechtfertigt.

Das Geschäft hat ein solches Ausmaß und eine solche Daseinsberechtigung erreicht, dass der Kongress, der sich aus gierigen „Dollwar“-Junkies zusammensetzt, aufgrund der „Angst“ vor einer „Invasion“ Russlands in ganz Europa und Umgebung schließlich sogar das rechtliche Verfahren für Waffenverkäufe im Rahmen des „AECA“ (Arms Export Control Act) überarbeitet hat. Nach Bidens neuen Vorschriften muss der Präsident den Kongress über Waffenverkäufe an NATO-Länder und andere Vasallen nur noch 15 Tage im Voraus informieren, statt der üblichen 30 Tage.

Nichts davon ist ein Geheimnis, alles wird in aller Deutlichkeit vorausgesetzt: Das Waffengeschäft wird als Beschleuniger des US-Wirtschaftswachstums gesehen, und der Ukraine-Konflikt wird als der Treibstoff verkauft, der das in Gang gesetzte Fahrzeug, d.h. die europäischen Waffenkauf- und Herstellungsprogramme, antreibt.

Um sicherzustellen, dass alles reibungslos und ungehindert abläuft, wurde die beste „Verkaufsmanagerin“, die man für Geld kaufen kann, Ursula von der Leyen, an die Spitze der Europäischen Kommission gestellt. Sie garantiert nicht nur den Waffendeal, sondern ist auch Expertin für Impfstoffe (seit Phizer) und Flüssiggas (seit Henry Hub). Von der Leyen arbeitet wie eine erstklassige Maklerin. Mit einem Schlag garantiert sie das Engagement der gesamten Europäischen Union für das „nationale Interesse“ der USA.

Es gibt kein Argument, das sie nicht nutzen würde, und man könnte sagen, dass sie kein Problem damit hat, die größten Tricks anzuwenden, um Käufer für das Produkt ihres Lieblingslieferanten zu gewinnen. So wie kürzlich in Ungarn, als sie vorschlug, russisches LNG gegen amerikanisches LNG zu tauschen, weil letzteres „billiger“ sei und „unsere Energierechnung senkt“. Warum sie „LNG“ anstelle von Pipeline-Gas kauft und russisches LNG an Ort und Stelle kauft, anstatt es über langfristige Verträge zu beziehen, wie vor dem Krieg, darüber verlor sie kein Wort. Als beste europäische Absatzmittlerin garantiert von der Leyen damit bereits die Unterwerfung der gesamten EU unter Trumps Zolldrohungen. Das alles hat sie getan, indem sie ohne Rücksprache entschieden, gelogen und ohne jede Spur von Skrupel manipuliert hat. Genau wie in einer echten liberalen „Demokratie“!

Die ernsthafteste Frage, die dieser Vorgang aufwirft, ist, dass diese Situation nicht nur die Übertragung der Rolle der NATO auf die Europäische Union anprangert, sondern auch die Nützlichkeit des Ukraine-Konflikts und die Wichtigkeit seiner Fortsetzung zeigt, nicht um irgendeine Sorge um Souveränität zu befriedigen, sondern um so viele „Dollwars“ wie möglich zu produzieren. Die Art von Dollars, die nur ein Krieg hervorbringen kann.

Mit dem gesamten Kreislauf und ihren Vermittlern und Verkaufsmanagern im Rücken haben von der Leyen und António Costa, die die europäische „Dollwar“-Produktion noch weiter vorantreiben wollen, am Ende alles und das Gegenteil garantiert: 1. Sie garantieren dem militärisch-industriellen Komplex in den USA die endgültige Lotterie, indem sie festlegen, dass von nun an Gelder aus der Kohäsionspolitik der EU für den Kauf von Waffen verwendet werden (EU changes the rules: Member states will now use European funds to strengthen defense and security – CNN Portugal ) ; 2. sie beginnen mit der Zerstörung und dem Prozess des Zusammenbruchs der Europäischen Union, weil die Kohäsionspolitik eine der Hauptnahrungsquellen des „Europäischen Traums“ ist, der all diese Teile, die wir „EU-Mitgliedsstaaten“ nennen, zusammenbringt. In ihrem Eifer, ihren Herren „Dollwars“ zu liefern, enden sie beide als potenzielle Totengräber der EU. Von nun an müssen wir nur noch abwarten. Es wird passieren, wir wissen nur nicht, wann und in welcher Form.

Dies ist in der Tat der Epilog einer Geschichte mit einem vorhersehbaren Ende. In der Vergangenheit haben sich die Vertreter der amerikanischen Hegemonialpolitik immer darüber geärgert, dass die „Verteidigungs“-Budgets der EU-Länder („Why Europe’s defense industry can’t keep up“ – POLITICO) zu „niedrig“ sind und eine große „Abhängigkeit“ von den USA und eine große Verwundbarkeit in Bezug auf… Russland, versteht sich!

Die Anschuldigungen waren bekannt und wurden offen ausgesprochen. Für die Falken im Weißen Haus, im Kongress oder im Senat war es nie sinnvoll, dass die EU-Bürger nicht ständig unter der Angst vor Armut leben, wie ein großer Teil der Amerikaner (nach Angaben des Census Bureau leben 58,5 % der Amerikaner im Alter zwischen 20 und 75 Jahren mindestens ein Jahr unter der Armutsgrenze, und 76 % erleben mindestens eine Situation nahe der Armut), anstatt in die Verteidigung zu investieren.

Die Sorge um Investitionen in den sozialen Bereich und die Entwicklung bedeutete weniger „Dollwars“ für die Wall Street, die in Hollywood stets als schlechte europäische Angewohnheit angesehen und verkauft wurde, die für den Mangel an „Zähigkeit“ und „unternehmerischer Fähigkeit“ der Europäer verantwortlich sei. Es war inakzeptabel, aus einem Haushalt von mehr als einer Billion Euro nur ein paar hundert Milliarden Euro für den Europäischen Verteidigungsfonds zu nehmen, selbst wenn dieses Geld, zumindest theoretisch, nicht für den Kauf von Waffen verwendet werden konnte. Ebenso inakzeptabel war es, dass mit Ausnahme der USA, Griechenlands und des Vereinigten Königreichs alle anderen Mitgliedstaaten weit unter 2 % des BIP für Verteidigungsinvestitionen aufbrachten, wie es das NATO-Ziel vorsieht. Das war eine Menge „Dollwars“, die den Klauen des militärisch-industriellen Komplexes der USA entgingen. Es musste etwas getan werden, und hier kam die Ukraine ins Spiel, und zwar ab der Orangenen Revolution.

Jahrhunderts, im März 2014, äußerte sich der Friedensnobelpreisträger Barack Obama, der US-Präsident, besorgt über die Kürzungen der Verteidigungsausgaben in den europäischen Ländern (tatsächlich waren die Investitionen der NATO-Länder 2014 zurückgegangen) und erklärte den NATO-Mitgliedern in Brüssel, dass „jeder seinen Beitrag“ zur Verteidigung der Grenzen, der Souveränität und der territorialen Integrität des Kontinents leisten müsse (Obama urges NATO to increase defense spending | News | Al Jazeera ). Im Mai 2017 kritisierte US-Präsident Donald Trump erneut die NATO-Mitgliedstaaten, einschließlich der EU, weil sie nicht genug für die Verteidigung ausgeben, und forderte sie auf, ihre Beiträge zu erhöhen (Trump scolds NATO allies over defense spending | CNN Politics ).

Wie man sieht, wird dieser Druck von beiden Fraktionen der „Unipartei“ geteilt, und zwar schon sehr früh von Ursula von der Leyen, einer gebürtigen Deutschen, die im Herzen Ukrainerin und im Herzen Nordamerikanerin ist. Tatsache ist, dass der Druck im Laufe der Jahre brutal war (hier eine Chronologie der US-Schikanen gegen die Ukraine seit 1991), eine Ukraine, die aufgrund ihrer geografischen Lage immer einer der Eckpfeiler der EU-Strategie der Anpassung an die Bedürfnisse Washingtons und der Wall Street gewesen ist.

Dieser Drang zum Militarismus, der aus einem anachronistischen Schwindel resultiert, der versucht, die von den USA im Zweiten Weltkrieg erzielten unwiederholbaren Ergebnisse zu wiederholen, hat bewirkt (und beabsichtigt), dass Europa in einen indirekten Konflikt zwischen der NATO und der Russischen Föderation hineingezogen wird, der sich bis zu dem Punkt verschärft hat, an dem diejenigen, die Friedensverhandlungen, einen einfachen Waffenstillstand oder ein Ende des Krieges fordern, verfolgt werden. Anstatt diejenigen zu verfolgen, die den Krieg wollen, werden die verfolgt, die den Frieden wollen.

Um ein klares Bild von der Bedeutung dieser Frage für die US-Waffenlobby zu bekommen, war Trumps Sieg noch warm und Blinken bestieg bereits ein Flugzeug nach Brüssel, um sicherzustellen, dass die „Unterstützung für Kiew“ bis zum letzten Tag der Präsidentschaft Bidens gewährleistet war ( Blinken in Brussels as Trump win raises alarm over Ukraine – The Frontier Post ). Das Ziel ist klar und stellt sicher, dass die Europäische Union dieses Mal im Gegensatz zu Bidens Mandat „unabhängig“ wird und ihre Unterstützung für den Krieg erhöht. Die angestrebte europäische „Unabhängigkeit“ bedeutet in diesem Fall, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten sich darauf vorbereiten müssen, die „Unterstützung für die Ukraine“ und vor allem die Kontinuität in Qualität und Quantität der „Dollwars“ zu übernehmen, die auf dem Weg zur Wallstreet sind.

In einem Land mit 10 Millionen Vertriebenen und so vielen anderen, die auswandern, dessen mutmaßlicher Präsident (der von „transparenten und fairen“ Protokollen und Wahlen befreit ist) bereits Zuflucht sucht ( Ground News – U.S. Analyst behauptet, dass Zelensky nach dem Krieg in Florida Zuflucht suchen könnte ), und die vor kurzem mit der Herabsetzung des Wehrpflicht- und Mobilisierungsalters auf 18 Jahre begonnen hat ( Ground News – Ukraine will das Wehrpflichtalter für die Mobilisierung auf 18 Jahre herabsetzen ), bedeutet die von den westlichen „Verbündeten“ versprochene Unterstützung, dass nicht nur die erwachsenen Generationen, die entweder ausgewandert oder gestorben sind, sondern auch die jüngeren Generationen dem Tod ausgesetzt werden. Alles im Namen der Langsamkeit des Konflikts, in der Hoffnung, dass Russland zuerst fällt. Nachrichten wie die Erhöhung des Zinssatzes auf 19 % durch die Zentralbank der Russischen Föderation können als Rechtfertigung für die Fortsetzung des Unternehmens dienen und die Hoffnung auf Erfolg erneuern (Russia Hikes Interest Rate to 19% as War Spending Fuels Inflation – The Rio Times).

Die Wahrheit ist, dass sich, wie erwartet, die Informationen über das Wachstum der europäischen Investitionen in die „Verteidigung“ vervielfachen, insbesondere der Druck auf Deutschland, da die Befürchtungen einer allgemeinen wirtschaftlichen Rezession zunehmen. Schließlich gibt es ohne Deutschland keine „Investitionen“ in der EU, geschweige denn „Investitionen“ in die Verteidigung.

U.S. Think-Thanks tragen ihren Teil dazu bei, und nachdem der New Yorker Deutschland vorwarf, das Versprechen größerer Investitionen in seinem Staatshaushalt nicht einzulösen (Germany Promised to Step Up Militarily. Its Budget Says Differently. –The New York Times), warnte der Atlantic Council, dass „der Haushalt die von Sholz, Baerbock und Co. eingegangene Verpflichtung widerspiegeln muss“ ( Germany has committed to improving its defense. Sein Haushalt muss dies widerspiegeln. –Atlantikrat ). Doch die Warnung an Deutschland und die EU blieb nicht ungehört: Das Stimson Center warnte über einen seiner Sondierungsausschüsse, dass „es dieses Mal anders sein muss“ (EU Defense: This Time Might Be Different – Stimson Center).

Deutschland, ein Land, das für zwei Weltkriege verantwortlich ist, hat somit eine neue Gelegenheit, einen dritten zu führen, und zwar mit demselben Gegner, Russland, wie im zweiten. Angesichts dieser ganzen Kriegsmaschinerie ist es kein Wunder, dass das Institut der Koerber-Stiftung eine Umfrage durchführen konnte, in der 50 % der Befragten den Vorschlag von Verteidigungsminister Pistorius unterstützten, den deutschen Verteidigungshaushalt von derzeit 2 % auf 3 bis 3,5 % des BIP zu erhöhen ( German poll shows approval for more defense spending as NATO steels itself for Trump 2.0 | Stars and Stripes ). Aber selbst wenn sie 50 % erreichen, ist die Wahrheit, dass 57 % sagen, dass sie dies nicht auf Kosten von Investitionen in soziale Belange tun wollen.

Wenn ich in früheren Artikeln bereits auf die Kluft zwischen Kamala Harris‘ Bannern und den konkreten Bedürfnissen der Arbeiterklasse, die die Mehrheit bildet, hingewiesen habe, so geschieht in der EU das Gleiche. Wenn bei Kamala das große Banner die „Demokratie“ war, so sind von der Leyen und die Mehrheit der EU-Regierungen mit überwältigender Mehrheit Anhänger dieser erweiterten Mitte, in der das Neoliberale „links“ und das „Neokonservative“ „rechts“ ist, beide vereint durch die Nabelschau mit Washington und dadurch, dass sie keinen Raum für nicht dominante ideologische Strömungen lassen, setzen auf die berühmten „Werte“ Europas, von denen niemand wirklich weiß, was sie sind, die aber immer mehr das Gefühl haben, dass diese rätselhaften „Werte“ Europa auf den Weg der wirtschaftlichen Rezession, der zunehmenden Armut (trotz arithmetischer und statistischer Manipulationen) und des Abbaus der demokratischen Teilhabe geführt haben.

Für diejenigen, die in Waffen investieren und wissen, dass die Menschen lieber in die Lösung ihrer sozialen Probleme investieren, ist es also kein Wunder, dass von der Leyens Europäische Kommission beschlossen hat, dass die Mittel der Kohäsionspolitik nun zur „Stärkung der Verteidigung“ verwendet werden können ( EU ändert die Regeln: Mitgliedsstaaten können europäische Gelder zur Stärkung von Verteidigung und Sicherheit nutzen – CNN Portugal ). Man kann sagen, dass die von Bush eingeleitete Strategie, als er von „einem neuen und einem alten Europa“ sprach, endlich Früchte getragen hat.

Das „Verbot, Geld für den Kauf von Munition und Waffen zu verwenden“, bleibt bestehen, aber das Geld kann verwendet werden, um „die Kapazität zur Herstellung von Munition und Waffen zu erhöhen“. So funktioniert die Politik im Westen heute: Man sagt gleichzeitig Nein und Ja, damit die politische Kaste machen kann, was sie will. In dem Artikel heißt es: „Brüssel hat beschlossen, die Ausgabenpolitik zu ändern, um Milliarden von Euro aus dem europäischen Haushalt in Verteidigung und Sicherheit umzuleiten, indem die Kohäsionsfonds umgeschichtet werden.“

Die Absicht ist, dass ein Drittel des entsprechenden Fonds (mehr als 130 Milliarden Euro) für Rüstung ausgegeben wird, anstatt für die Kohäsionspolitik, die die wirtschaftliche Ungleichheit zwischen den Mitgliedsstaaten verringern soll. Wenn das Versprechen des „europäischen Traums“ bedeutete, dass die Länder ihre Souveränität aufgeben würden, um im Gegenzug Unterstützung für ihre Entwicklung zu erhalten und sich den reichsten Ländern anzunähern, so bedeutet diese Umkehrung der Rolle der EU-Strukturfonds, dass die Mitgliedstaaten danach ohne Souveränität oder Unterstützung für die Entwicklung dastehen werden.

Diese Bestätigung einer Tendenz, die bereits mit dem „Sozialisten“ António Costa an der Spitze des Europäischen Rates stattgefunden hat, kommt im Gefolge der geisterhaften Sichtungen nordkoreanischer Soldaten in Russland. In Ermangelung eines endgültigen Beweises haben die USA und die EU versprochen, auf diese vermutete und unbewiesene Tatsache zu reagieren.

So funktioniert die westliche Demokratie: Es werden Narrative propagiert, um politische Umkehrungen und damit die Degeneration und Untergrabung der Demokratie zu rechtfertigen, die sie zu verteidigen vorgeben. Wie können Politiker wie António Costa, die wissen, wie wichtig die Kohäsionsfonds für ihr Land sind, sich auf so etwas einlassen, ohne zumindest eindeutige Beweise zu liefern: 1. für das Vorhandensein solcher Kräfte; 2. für die Bedeutung solcher Kräfte für die russischen Kriegsanstrengungen; 3. für die Bedeutung des Vorhandenseins solcher Kräfte für die europäische Sicherheit. Haben Sie Saddams „Massenvernichtungswaffen“ vergessen? Das angebliche „Massaker“ von Bucha?

In einem früheren Artikel habe ich die Verwendung des Europäischen Verteidigungsfonds zur Finanzierung kriegstreiberischer Projekte der größten europäischen Konzerne aufgedeckt. Jetzt sehen Sie, was für ein köstlicher Kuchen auf sie wartet. In demselben Artikel habe ich auch erklärt, warum eine solche Umkehrung für die USA so interessant ist: Tatsache ist, dass es kein europäisches militärisches Projekt ohne eine direkte oder indirekte Beteiligung von US-Kapital und Know-how gibt.

Europäische Investitionen in die Verteidigung sind eine endlose Quelle von „Dollwars“, die der Federal Reserve und der gierigen Wall Street dienen. Für jeden Euro, den die EU in Waffen investiert, gibt es immer eine Prämie für die Wall Street. Ohne die Ukraine gäbe es das alles nicht, ohne das russische Schreckgespenst wäre das alles nicht gerechtfertigt, ohne das nordkoreanische Gespenst würde das alles in einer Depression enden. Die Anwesenheit des nordkoreanischen Gespenstes ist eine weitere Dosis Öl, die in ein Feuer geworfen wird, das eigentlich brennen sollte.

Diese Bedeutung und die Umkehrung der EU-Politik im Bereich der Militärfinanzierung wird zwei verheerende Folgen haben: 1. Trump wird, selbst wenn er es will, kaum in der Lage sein, den Krieg zu beenden, da die USA bei dieser Investition Anspruch auf ein kostenloses Mittagessen haben; 2. das Ende der Kohäsionspolitik wird das Ende der Europäischen Union selbst einleiten. Danach wird es nur noch wenig geben, was West- und Osteuropa eint, egal wie sehr sie mit dem russischen Feindbild winken, denn deutsches Geld ist der Leim, der beide Seiten zusammenhält.

Die USA selbst, die heute die europäischen politischen Gremien mundtot gemacht haben wie nie zuvor, könnten sich auf Kosten der von ihnen geschaffenen Widersprüche erneut mit einem Europa konfrontiert sehen, das viel schwerer zu kontrollieren ist. Dieser ständige Druck, immer mehr „Dollwars“ zu produzieren, wird das Ende der Kohäsionspolitik bedeuten, die nicht umsonst diesen Namen trägt. Während des Zweiten Weltkriegs war das Lend-Lease vielleicht einer der Bausteine des „neuen Europas“, das die USA zum größten Gläubiger der Welt machte (die USA verdienten umgerechnet 647 Milliarden Dollar an den Lieferungen an die „Alliierten“), mit der alleinigen Macht, Europa zu „helfen“. Die USA haben bereits 84,72 Milliarden Euro von der Ukraine profitiert, und sie „fressen“ auch einen Teil der europäischen „Unterstützung“, da ihre Beteiligungen am europäischen militärisch-industriellen Komplex dies garantieren. Der Ukraine-Krieg ist für die US-Kriegspartei, was der Zweite Weltkrieg für die US-Kriegspartei war.

Die Wiederbewaffnung Deutschlands könnte neben den damit verbundenen „Dollwars“ auch ein präventives Hindernis für eine Annäherung zwischen der Russischen Föderation und Deutschland sein, denn ein wiederbewaffnetes Deutschland wird dazu neigen, sich russische Rohstoffe in großem Umfang aneignen zu wollen, nicht durch Dialog, sondern durch Gewalt. Eine militaristische und militarisierte Gesellschaft, auf die wir uns zubewegen, wird niemals eine Gesellschaft des Friedens und des Dialogs sein. Das beste Beispiel dafür sind die USA, die Konflikte nutzen, um Investitionen zu rechtfertigen.

Das Prinzip „Wenn du Frieden willst, bereite dich auf den Krieg vor“ ist nur eine Rechtfertigung für die Eskalation. Es ist ein bisschen wie mit der NATO, die nach dem Ende des Kalten Krieges entweder ausgestorben ist oder neue Feinde gefunden hat. Schließlich gibt es Organisationen so lange, wie sie nützlich sind, und angesichts der Nützlichkeit der NATO bei der Förderung des Wettrüstens müssen wir das Monster mit Konflikten füttern, ob heiß oder kalt.

In einer Zeit, in der die „Demokratien“ den Krieg und das Ende der Sozialprogramme befürworten und die „Autokratien“ den Frieden und die Entwicklungsprogramme zu bevorzugen scheinen, stellen die Entscheidungen von der Leyen und António Costa vor allem die Entscheidungen für die Selbstzerstörung der EU dar.

Was alles andere als ein Drama ist! Das könnte unsere Rettung sein!

Hugo Dionísio ist Jurist, Forscher und Geopolitik-Analyst. Er ist Inhaber des Blogs Canal-factual.wordpress.com und Mitbegründer von MultipolarTv, einem Youtube-Kanal für geopolitische Analysen. Als Vorstandsmitglied der portugiesischen Vereinigung demokratischer Juristen engagiert er sich für Menschenrechte und soziale Rechte. Außerdem ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter des portugiesischen Gewerkschaftsbundes (CGTP-IN).

