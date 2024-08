https://www.trtworld.com/magazine/why-israel-continues-to-attack-religious-sites-and-symbols-in-gaza-18200572



Warum Israel weiterhin religiöse Stätten und Symbole in Gaza angreift

27. August 2024

Das zionistische Regime hat nicht nur die palästinensische Zivilbevölkerung angegriffen, sondern auch ihren Glauben, indem es mehr als 600 Moscheen und mehrere Kirchen im Gazastreifen zerstörte.

Reuters

Ein Blick auf die Überreste einer Moschee und von Häusern, die durch israelische Angriffe im Zentrum des Gazastreifens zerstört wurden.

Am vergangenen Wochenende zeigten neue Videos in den sozialen Medien, wie israelische Soldaten die Bani-Saleh-Moschee in Gaza entweihten und Kopien des heiligen Korans zerrissen. Damit wurde einmal mehr deutlich, dass der zionistische Staat in seinem unerbittlichen Krieg gegen die Palästinenser immer wieder muslimische religiöse Orte und Symbole angreift.

Der israelische Angriff auf das heilige Buch des Islam und die Moscheen wurde von der Hamas, der palästinensischen Widerstandsgruppe, die den Gazastreifen gegen israelische Angriffe verteidigt, scharf verurteilt.

„Wir verurteilen aufs Schärfste die Aktionen der zionistischen Soldaten, die während ihrer Razzia und Schändung der Bani Saleh Moschee im nördlichen Gazastreifen Kopien des Korans verbrannten“, so die Gruppe in einer Erklärung auf Telegram.

„Die Verbrennung des Korans, die Schändung, das Anvisieren und die Zerstörung von Moscheen bestätigen den extremistischen Charakter dieser Entität und ihrer Soldaten, die von Hass und Kriminalität erfüllt sind, und ihr faschistisches Verhalten gegenüber allem, was mit der Identität und den Heiligkeiten der Nation zu tun hat“, so die Erklärung der Hamas.

In früheren Erklärungen hatte die palästinensische Widerstandsgruppe die UNESCO aufgefordert, das religiöse Erbe und die historischen Gebäude im Gazastreifen zu schützen , wo durch die wahllosen Bombardierungen Israels mehr als 40.000 Zivilisten, vor allem Kinder und Frauen, getötet wurden.

Experten sehen in den israelischen Angriffen auf historische Stätten einen „kulturellen Völkermord“, der Teil der „völkermörderischen Kampagne“ gegen die Menschen in Gaza ist.

Bombardierung des Erbes

Kürzlich aufgetauchte Drohnenaufnahmen zeigen einen gezielten israelischen Luftangriff im Dezember auf die Große Moschee von Gaza, eines der ältesten muslimischen Gotteshäuser, das seit vielen Jahrhunderten besteht.

Die Große Moschee von Gaza vor ihrer Zerstörung durch gezielte israelische Luftangriffe. Ibn Battuta, ein berühmter muslimischer Reisender und Schriftsteller aus dem 14. Jahrhundert, nannte sie „die schöne Moschee“.

Die Geschichte der Moschee geht auf das 7. Jahrhundert n. Chr. zurück, als die Muslime Jerusalem und Palästina, einschließlich Gaza, vom Römischen Reich eroberten und zum Teil des islamischen Kalifats machten. Ibn Battuta, ein berühmter muslimischer Reisender und Schriftsteller aus dem 14. Jahrhundert, nannte sie „die schöne Moschee“.

Viele Bewohner des Gazastreifens sind der Meinung, dass „Israel alles Schöne“ in ihrer Stadt zerstört und die Bevölkerung daran hindert, „etwas Trost zu finden“, so Dotan Halevy, Historiker und Post-Doc am Van Leer Institute, in einem Interview mit der israelischen Zeitung Haaretz im Dezember.

Nach Angaben der Behörden des Gazastreifens hat Israel bis heute mehr als 600 Moscheen und drei Kirchen zerstört. Die Israelis haben mehr als 200 Moscheen teilweise beschädigt und außerdem Dutzende von Kulturdenkmälern zerstört.

Die Zerstörung religiöser Stätten gilt nach dem humanitären Völkerrecht als Kriegsverbrechen , aber Israel genießt im Westen seit langem Straffreiheit für seine Kriegsverbrechen.

Hier sind die beiden historisch bedeutendsten religiösen Stätten in Gaza, die von Israel angegriffen wurden:

Die Große Moschee von Gaza

Die Moschee ist das älteste und größte muslimische Gotteshaus in Gaza mit einer sehr interessanten Geschichte, die bis zu den Philistern zurückreicht, den alten Herrschern der Stadt und eines Großteils von Palästina und erklärten Feinden der damaligen Juden.

Vor etwa dreizehn Jahrhunderten stand an der Stelle der heutigen Moschee eine christliche Kirche aus byzantinischer Zeit, die wiederum an der Stelle eines heidnischen Tempels der Philister errichtet wurde.

Nach der muslimischen Eroberung von Gaza wurde die Kirche in eine Moschee umgewandelt und die Große Moschee von Gaza genannt. Die Muslime nannten sie auch die Große Omari-Moschee, nach dem zweiten Raschidun-Kalifen Omar, einem führenden Gefährten des Propheten Muhammad, im 7.

Die religiöse Stätte ist für die moderne israelische Führung seit langem von Bedeutung, da sie mit den alten Philistern in Verbindung steht. Obwohl die Philister nicht mit den Palästinensern verwandt sind, ist ihr Name nach Ansicht von Experten etymologisch mit dem Wort Palästina verbunden .

Der Bibel zufolge starb Samson der Israelit, einer der führenden Patriarchen der Juden und ein führender Feind der Philister, auf dramatische Weise mit den Philistern in ihrem Tempel in Gaza, wo die Moschee bis zu ihrer Zerstörung durch die modernen Israelis während des laufenden Krieges stand.

Ein Bild aus dem späten 19. Jahrhundert zeigt den Innenhof, die Arkaden und das Minarett der Moschee. (Wikipedia Commons)

Die örtliche Tradition glaubt, dass Samson unter dem Tempel der Philister begraben wurde.

Der Bibel zufolge kämpfte der israelitische Held gegen die Philister, doch seine Feinde nahmen ihn durch eine List gefangen und hielten ihn in ihrem Tempel in Gaza gefangen. Da Samson sein Scheitern als Folge seiner persönlichen Unzulänglichkeiten ansah, beschloss er, einen letzten Versuch zu unternehmen, die Säulen des Philistertempels zum Einsturz zu bringen, um die alten Herrscher der Stadt zu besiegen. „Lasst mich mit den Philistern sterben“, sagte er, bevor er in Gaza starb.

Omer Bartov, ein führender israelischer Wissenschaftler, argumentierte kürzlich in einem umfassenden Artikel, dass die Geschichte von Samson, dem Israeliten, für das, was die moderne israelische Führung jetzt in Gaza tut, relevant sein könnte. In einem letzte Woche veröffentlichtenHaaretz-Artikel hat ein ehemaliger israelischer General ebenfalls auf die Geschichte Bezug genommen und erklärt, Netanjahu habe sich entschieden, bei seiner derzeitigen Gaza-Kampagne „mit den Philistern zu sterben“, da er kein klares politisches Ziel benannt habe.

Bartov sagte, dass die Samsongeschichte bei der zionistischen Führung seit den 1950er Jahren und möglicherweise auch schon früher eine Rolle spielt. Im Jahr 1956 hielt Moshe Dayan, ein hochrangiger israelischer General, der eine entscheidende Rolle im Krieg von 1967 spielte, nach einem palästinensischen Angriff auf den Kibbuz Nahal Oz von Gaza aus eine Rede mit einem verschleierten Verweis auf Samson, schrieb Bartov.

Dayan nutzte die Samsongeschichte als Lektion für die jüdische Bevölkerung des Landes über mögliche Bedrohungen, die von der palästinensischen Enklave ausgehen könnten, so Bartov. Der gleiche Nahal Oz wurde auch von der Hamas bei ihrem Angriff am 7. Oktober angegriffen.

Kirche des Heiligen Porphyrius

Bei dieser christlichen Kultstätte handelt es sich um die älteste Kirche in Gaza, die seit dem 7. Oktober ebenfalls mindestens zweimal von israelischen Angriffen getroffen wurde, wobei einige ihrer Räumlichkeiten beschädigt wurden. Die Kirche hat während des israelischen Krieges gegen Gaza sowohl christlichen als auch muslimischen Palästinensern Zuflucht gewährt.

AA

Ein Blick auf die beschädigte historische griechisch-orthodoxe St. Porphyrius-Kirche, in der Zivilisten Zuflucht fanden, nach einem israelischen Luftangriff in Gaza-Stadt, Gaza, am 20. Oktober 2023. ( Ali Jadallah – Anadolu Agency )

Bei einem israelischen Angriff im Oktober wurden zwei Säle der griechisch-orthodoxen Kirche getroffen, wodurch mindestens ein Gebäude einstürzte und mehr als zehn Zivilisten getötet wurden. Der Angriff wurde weltweit verurteilt. In einer Erklärung erklärte das griechisch-orthodoxe Patriarchat, dass „Angriffe auf Kirchen und die ihnen angeschlossenen Einrichtungen“ ein „Kriegsverbrechen sind, das nicht ignoriert werden kann“.

„Wir verurteilen diesen skrupellosen Angriff auf eine heilige Stätte und rufen die Weltgemeinschaft auf, den Schutz von Zufluchtsorten wie Krankenhäusern, Schulen und Gotteshäusern im Gazastreifen durchzusetzen“, erklärte der Ökumenische Rat der Kirchen.

Die Kirche in Gaza, die nach dem Bischof St. Porphyrius aus dem 5. Jahrhundert benannt ist, wurde ursprünglich um 425 nach Christus erbaut. Das heutige Gebäude wurde jedoch Mitte des 12. Jahrhunderts von Kreuzrittern errichtet.

Die Kirche beherbergt auch das Grab des Heiligen Porphyrius in ihrer nordöstlichen Ecke.

