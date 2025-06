Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Krieg mit dem Iran, Fortsetzung der Kämpfe im Gazastreifen: Israel ist ein kranker Löwe, kein aufstrebender

Israelis suchen Schutz während eines Raketenangriffs aus dem Iran. Bildnachweis: Rami Shllush

Gideon Levy

18. Juni 2025, 23:50 Uhr IDT

Das Schicksal des Krieges hängt nun von den Launen eines launischen und wortreichen amerikanischen Präsidenten ab. Bombardiert er den Iran, könnte es einen Sieg geben. Bombardiert er nicht, wird Israel einen weiteren sinnlosen Krieg begonnen haben, der noch überflüssiger und gefährlicher ist als alle seine Vorgänger.

Die Beteiligung der Vereinigten Staaten hätte im Voraus gesichert werden müssen. Sie hätte eine Voraussetzung für den Krieg sein müssen. In der Zwischenzeit spielt Donald Trump seine kindischen Spiele, indem er den Iran demütigt und seine vollständige Kapitulation fordert und mit seinen Worten jede verbleibende Chance auf eine Einigung zerstört, die einzige Chance auf ein glückliches Ende.

Wenn die schweren Bomber in den Hangars bleiben – das war am Mittwoch noch offen –, dann wird der Zermürbungskrieg weitergehen, dessen Ausgang und Dauer unvorhersehbar sind. Israel wird ihn sozial, wirtschaftlich und vielleicht sogar militärisch nicht lange durchhalten können. Wenn die Bomber hingegen starten, könnte dies das Ende des Krieges bedeuten und zu einem viel größeren führen.

Im Nebel der Schlacht steht Israel geschlossen hinter dem Krieg und seinem Führer, feiert, prahlt und staunt, ohne dass eine öffentliche Debatte stattfindet. Jede Diskussion, die vorübergehend unter den Kommentatoren in den Fernsehstudios entbrannte, drehte sich um die Frage nach der Anerkennung. Anerkennung wofür? Für die inspirierenden Leistungen der Piloten, die über Teheran kreisen wie über Gaza oder dem Luftwaffenstützpunkt Hatzerim? Amit Segal sagt, die Anerkennung gebühre dem Premierminister, Nir Dvori dem Verteidigungsestablishment: ein tiefgründiger philosophischer Dialog zwischen zwei intellektuellen Giganten, lange bevor die Hühner geschlüpft sind.

In Gaza hat das Gemetzel nicht nur nicht aufgehört, es nimmt sogar genozidale Ausmaße an. Die Schlange vor den Lebensmittelausgabestellen ist zu einer Todeslinie geworden. „Wer ist der Nächste in der Schlange und wer ist in der nächsten Schlange? / Guten Abend, Verzweiflung, und gute Nacht, Hoffnung“ (Yehuda Poliker und Yaakov Gilad). Der Zähler misst das fließende palästinensische Blut wie ein Durchflussmesser an einer Zapfsäule den Kraftstoff, der in ein Auto fließt.

Palästinenser tragen eine Frau, die laut Angaben des von der Hamas geführten Gesundheitsministeriums in Gaza bei einem israelischen Angriff verletzt wurde, während sie auf Hilfe wartete, am Dienstag im Nasser-Krankenhaus in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen. Bildnachweis: Hatem Khaled/Reuters

Bislang wurden 400 Menschen getötet, während sie auf einen Sack Mehl und eine Flasche Speiseöl warteten. Welche Sünde haben sie begangen? Wer hat jetzt noch den Kopf dafür, zwischen den Sprüngen in den Luftschutzbunker – unserem neuen Normalzustand. Auch die Zerstörung auf den Straßen ist normal geworden. Es gibt Straßen in Israel, die wie Charkiw nach dem letzten russischen Angriff aussehen, und das ist für uns in Ordnung. Ein kranker Löwe, kein aufstrebender Löwe.

Es ist, als wäre alles vom Himmel gefallen, eine Naturkatastrophe, ein göttlicher Beschluss. Die Erfolge sind alle unsere, nur die Kosten sind höhere Gewalt. Als gäbe es keine andere Wahl als diese verrückte Realität, die wir uns selbst ausgesucht haben.

Vor etwa einer Woche hat Israel beschlossen, gegen den Iran in den Krieg zu ziehen, 20 Monate nach Beginn eines brutalen Angriffs auf Gaza, der noch keine dauerhaften Erfolge gebracht hat. Die Kosten des Krieges im Gazastreifen werden die möglichen Erfolge bei weitem übersteigen. Fragen Sie die Welt, was sie von Israel hält, sprechen Sie mit Israelis über die Welt – unheilbare moralische Korruption. Und während Gaza blutet und Israel korrupt ist, ziehen wir erneut in den Krieg, mit unseren Streitkräften und unseren Geiseln noch immer im Gazastreifen.

Und Israel jubelt: verängstigt, erschöpft, aber jubelnd. „Teheran brennt“, titelte diese Woche die Zeitung Yedioth Ahronoth, während wenige hundert Meter westlich von meinem Zuhause Gebäude brannten. Ein kranker Löwe.

Wohin gehen wir? Oder genauer gesagt, wohin werden wir geführt? Wie Lämmer zur Schlachtbank oder wie eine Herde in einen falschen Sieg.

Der Iran wird nicht kapitulieren, schon gar nicht nach der arroganten Kampagne der USA und Israels. Das bestmögliche Ergebnis wäre ein neues Atomabkommen, und selbst das wäre kein Happy End.

Was gibt es zu feiern in einem Land, das seit 20 Monaten in Gaza verwüstet wird und wer weiß, wie lange noch in Luftschutzbunkern?

Was wird gut sein, selbst wenn der Iran vorerst auf seine nuklearen Ambitionen verzichtet? Eine Gesellschaft und Wirtschaft in Trümmern, Tausende von Kriegsverbrechern aus Gaza, die unter uns leben, ein Lager, das nicht geeint, sondern erschreckend einheitlich ist, und ein Führer, der seinen Anhängern in einer grotesken Form des echten Journalismus Interviews gibt. Wichtig ist, dass wir zwei iranische Stabschefs in einer Woche ermordet haben. Weiterlesen in haaretz. com

